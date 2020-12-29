DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

29.12.2020 14:21
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3, System.String[]

MALTEPE'DE DEHŞET; ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADINI YAKARAK ÖLDÜRDÜ- 2-Apartman sakinleri polisin binadan çıkardığı şüpheliye saldırdı.

MALTEPE'DE DEHŞET; ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADINI YAKARAK ÖLDÜRDÜ- 2

-Apartman sakinleri polisin binadan çıkardığı şüpheliye saldırdı.

-Dairede çıkan yangın nedeniyle diğer dairede bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

-Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Ali Kerem BENGİ-Ramazan EĞRİ/ MALTEPE'de Kemal Delbe isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal D. gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Bu sırada dairede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı. Binanın dumanla dolması nedeniyle diğer dairelerde bulunan vatandaşlar ve çocuklar tahliye edildi. Dehşet apartmanında kalanların binadan çıkarken yaşadıkları panik kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

-----------------Olay yeri-Şüphelinin çıkarılması-Linç girişimi-Detaylar-Ölen kadının fotoğrafları

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2- (OPERASYON GÖRÜNTÜLERİYLE) SBK HOLDİNG'E YÖNELİK OPERASYONUN DETAYLARI;  ŞÖMİNEDEN YAKILMIŞ CEP TELEFONU ÇIKTI

Hilal ÖZTÜRK - Alper KORKMAZ İSTANBUL, - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 kişi hakkında "kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmakö suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. 4 ilde yapılan operasyonlarda 10'u gözaltına alınırken, Korkmaz'ın da aralarında olduğu 8 kişinin yurtdışında olduğu belirlendi. Edinilen bilgilere göre, yurtdışında olduğu belirlenen iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramada şömine içerisinde yakılmış cep telefonu ele geçirildi. Soruşturma kapsamındaki firmalardan birinin tabela şirket olduğu, adresinin boş olduğu belirlendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SBK Holding A.Ş. sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada gözaltı kararı çıkartıldı. İstanbul merkezli 4 ilde 6 şirkete yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda; 10 şüpheli gözaltına alındı, 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Bir şüphelinin ise firari durumda olduğu ve yakalanması amacıyla şirketlerdeki aramalara devam edildiği öğrenildi.

KARA PARA AKLAMA, HAYALİ TİCARET TESPİT EDİLDİEmniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevlilerinin ortak yürüttüğü çalışmalarda; Korkmaz ve diğer şüphelilerin kara para akladıkları, MASAK ve kolluk incelemesine yakalanmamak ve paranın izinin sürülememesi amacıyla şirketler arasında gerçekte mal ve hizmet alımı olmamasına rağmen yüksek montanlı para transferleri gerçekleştirdikleri, bu para transferlerinde şirketlerin yanı sıra üçüncü şahısların hesaplarının kullanıldığı tespit edildi.

EVİNDEKİ ŞÖMİNEDE YAKILMIŞ CEP TELEFONU BULUNDU

Operasyon sırasında SBK Holding A.Ş'nin şirket serverların yerinde olmadığı belirlendi. Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramalarda ise şömine içerisinde yakılmış halde cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi. Öte yandan potansiyel vergi mükellefi Isanne SARL unvanlı şirketin ise adresinin boş olduğu, böyle bir firmanın belirtilen adreste faaliyet göstermediği belirlendi.

Sezgin Baran Korkmaz, Öğretim Görevlisi, SBK Holding, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika


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