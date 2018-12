Dha İstanbul Bülteni - 4

4 (ek bilgiyle)1-ŞİLE'DE GEMİ KARAYA OTURDU: MÜRETTEBAT BÖYLE KURTARILDI-MÜRETTEBATTAN BİR KİŞİ BAVULUNU BIRAKMADIHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gülseli KENARLI - Güven USTA - Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHAŞile'de şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisindeki 16 mürettebı kurtarma...

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4



(ek bilgiyle)



1-ŞİLE'DE GEMİ KARAYA OTURDU: MÜRETTEBAT BÖYLE KURTARILDI



-MÜRETTEBATTAN BİR KİŞİ BAVULUNU BIRAKMADI



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gülseli KENARLI - Güven USTA - Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA



Şile'de şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisindeki 16 mürettebı kurtarma çalışması sürüyor.



Şile Sahilköy açıklarında sürüklenen Comoros bandıralı Natalia adlı gemi sabah saatlerinde kıyıyı oturdu. Yan yatan gemide bulunan 16 mürettebat dev dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Gemi kaptanının yardım talebinin olmadığı öğrenildi. Ancak batma tehlikesi nedeniyle kurtarma operasyonu başlatıldı. Geminin kıç tarafından sahile bağlanan halat üzerindeki sepetle mürettebatın tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sağlanıyor. Karaya çıkarılan mürettebat, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.



Öte yandan denizde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri hazır bulunurken Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları da tedbir amaçlı kıyıda bekletiliyor.



Bu arada İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şile ilçesi Karaburun mevkiinde, Comoros (Komor Adaları) Bandralı NATALIA isimli kuru yük gemisinin karaya oturduğu anlaşılmıştır. 16 mürettebatı bulunan gemide can kaybı bulunmayıp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.



Görüntü Dökümü:



------------



-Olay yerinden görüntüler



-Geminin dalgalar arasında sallanması



-Kurtarma çalışması



-Bavulla kurtarılan mürettebat



-Kurtarma çalışmaları



-Kurtarılanların ambulansa alınması



-Hastaneye götürülmesi



DHA FEED



19.12.2018 - 15.05-Haber Kodu : 181219183



19.12.2018 - 15.07-Haber Kodu : 181219185



===========================================



2-ŞİLE'DE KIYIYA OTURAN GEMİDEN KURTARILAN MÜRETTEBAT HASTANEDE



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA



Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Gemideki 16 mürettebat ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Kurtarılan mürettebat kontrol amaçlı Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gemiden kurtarılan mürettebattan Salih Babayev, tedavi altına alınırken kontrolden geçirilen Rüstem Hayderov, "Denizde fırtına vardı o yüzden kaza oldu. 1 saat önce kurtarıldık, ben 3'üncü kişi olarak kurtarıldım" dedi.



Görüntü Dökümü:



---------------



Cep telefonu görüntüsü



-Kurtarılan Rüstem Hayderov röp.



19.12.2018 -15.28- Haber Kodu : 181219195



=========================================



3-MURAT ÖZDEMİR'İN İŞKENCE ETTİĞİ PAPAĞAN AMELİYAT EDİLDİ



-Sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi tespit edilen aynı zamanda aşırı stres altında olduğu belirlenen papağan bugün ameliyata alındı.



*Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy,



-"Televizyonda da gördüğümüz kadarıyla sahibi ona oldukça hırçın ve asi biçimde yaklaşıyor. O nedenle hayvanda da özellikle erkeklere karşı büyük bir iritasyon (Dış etkene bağlı sinir sisteminin verdiği olumsuz tepki- rahatsız olma, öfkelenme) var."



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



Katıldığı televizyon programındaki yemek yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in kötü muamelede bulunduğu, sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi olduğu tespit edilen papağan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde ameliyat edildi. Ameliyatı yapan Prof.Dr. Serhat Özsoy, 1-2 ay sürecek tedaviye alınan papağanın erkeklere karşı tepki gösterdiğini söyledi.



Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü görevlileri,Özdemir'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı kötü muamelenin görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve adliyede serbest bırakılan Murat Özdemir'e ait papağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alındı. Kanat ve ayağında kırıklar bulunduğu belirlenen papağan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'ne önceki gece getirildi. Sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi tespit edilen aynı zamanda aşırı stres altında olduğu belirlenen papağan bugün ameliyata alındı.



Ameliyatı yapan Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy, şiddet gören papağının önceki gece acil servise getirildiğini, ilk müdahalesinin yapıldığını, baş ve gözlerinin üzerinde darbeye bağlı kızarıklık ve morluklar bulunduğunu bunların devam ettiğini söyledi.



Prof.Dr. Özsoy, DHA muhabirine şu bilgileri verdi:



Aynı zamanda bir bacağında dizinde çıkık meydana gelmiş. O nedenle hasta bayağı ağrılı vaziyetteydi. Dün tedavilerini yaptıktan sonra bu sabah da ameliyatını yaptık. Yaklaşık 1 saat süren ameliyat oldu, diz eklemini yerine yerleştirdik. Şimdi kendisine gelebilmesi için besleme, serum, antibiyotik, ağrı kesiciler veriyoruz. Ilık, sessiz bir yerde Bu tedavi devam edecek. Tedavisi yaklaşık 1- 2 ay kadar sürecek. Dizin yerleşik pozisyonunu alması çok zordur. Bu süre zarfında iyi bakımı yapılacak. Rehabilititasyon aşamasından sonra doğa ve tabiata uygun görülen bir yere bırakılır belki de büyük ihtimal sahiplendirilir. Tedavisi tamamlanıncaya kadar burada kalır. Bizim için problem değil.



ERKEKLERE TEPKİLİ



Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy, sahibinden şiddet gören 'Afrika Gri' cinsi papağanın aşırı stres altında olduğunu ifade ederken, "Afrika Gri Papağanları yabani oldukları için çok duyarlıdırlar. Televizyonda da gördüğümüz kadarıyla sahibi ona oldukça hırçın ve asi biçimde yaklaşıyor. O nedenle hayvanda da özellikle erkeklere karşı büyük bir iritasyon (Dış etkene bağlı sinir sisteminin verdiği olumsuz tepki- rahatsız olma, öfkelenme) var. Bu sabah da denedik erkeklere daha başka bir tepki gösteriyor. Ne kadardır strese maruz kaldı bilmiyoruz. Etkisi altında." dedi.



Görüntü Dökümü:



----------------------



-Papağanın ameliyat edildiği ameliyathaneden görüntüler



-Papağan kafesinde



-Ameliyatı yapan Prof.Dr. Serhat Özsoy açıklama yaparken



-Detaylar



19.12.2018 -15.29- Haber Kodu : 181219196



============================================



4-TAKSİM'DE KAR VE FIRTINA



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHA



Taksim Meydanı'nda kar yağışı etkili oldu.



İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle Taksim Meydanı'nda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Zaman zaman kar yağışının görüldüğü Taksim Meydanı'nda yürümekte zorlananlar oldu. Bazı kişilerin şemsiyesi kırıldı.



Görüntü dökümü:



----------------------



-Taksim Meydanı



-Kar yağışı



-Rüzgarda kırılan şemsiyeler



-Vatandaşların zor anları



-Genel ve detaylar



19.12.2018 -15.48- Haber Kodu : 181219204



=========================================



5-PROF. DR. ŞEBNEM KORUR FİNCANCI'YA 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ



Haber-Kamera: Özden ATİK/ İSTANBUL,



Barış İçin Akademisyenlerin " Bu suça ortak olmayacağız " bildirisine imza attığı gerekçesiyle yargılanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) ve Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Şebnem Korur Fincancı ve avukatları katıldı. Duruşmayı HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, çok sayıda akademisyen de izledi. Duruşma savcısı Can Tümer Keriş, önceki celselerde vermiş olduğu mütalaasını tekrar etti.



BARIŞ İSTEMEK SUÇ DEĞİLDİR



Mütalaaya karşı söz verilen sanık Fincancı, "Barış istemek suç değildir. Beraatime karar verilsin" dedi. Fincancı, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin maddenin uygulamasını isteyip istemediğinin sorulması üzerine "Suçlu olduğumu düşünmediğimden dolayı kabul etmiyorum" dedi. Fincancı son sözünde ise "Bugün 19 Aralık. Bundan 18 yıl önce cezaevlerine saldırılıp 'hayata dönüş operasyonu' yapıldı. 40 yıl önce Maraş katliamı yapıldı. Bunlarla yüzleşemedik. Biz bu acılarla yüzleşemediğimiz için şu an yargılama konuları yapılıyor. Yüzleşmeyi başardığımızda bu yargılamaların utanç belgeleri olacağını düşünüyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Emile Zola'nın dediği gibi asıl ben itham ediyorum" diye konuştu.



PİŞMANLIK DUYMADIĞI GEREKÇESİYLE İNDİRİM YAPILMADI



Mahkeme heyeti, sanık Şebnem Korur Fincancı'ya "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Gerekçede, "suçun işleniş şekli ve özelliği sanığın suç tarihinden hemen önce ve sonrasında vermiş olduğu röportajlarında kullanmış olduğu ifadeler, suça konu bildiri içeriğiyle örtüşecek şekilde TSK'nin tamamen savunma ve güvenlik amaçlı bölgedeki faaliyetini vahşet, soykırım girişimi, savaş suçu ve Kürt halkına topyekun saldırı olarak ifade etmesi, bölgede PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından yapılan hendek kazma eylemlerini övmesi, öz yönetim anlayışına sahip çıkması" gösterildi. Mahkeme, Fincancı'nın duruşmadaki olumsuz gözlemlenen tutum ve davranışları ile suçun işlenmesinden sonra pişmanlık duymamasını da dikkate alarak cezada indirime gitmedi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Fincancı ve davaya gelenlerin adliye koridorundaki görüntüsü



19.12.2018 -14.52- Haber Kodu : 181219179



=================================================



6-ADLİYE'DE "MAHPUS ÇOCUKLARI DÜNYASI" SERGİSİ AÇILDI



Haber-Kamera: Özden ATİK -Şengüler YEŞİL/ İSTANBUL,



Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, cezaevinde bulunan çocukların yaptığı resimlerin yer aldığı "Mahpus Çocukların Dünyasıö konulu sergi açıldı.



10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü çerçevesinde İstanbul Adalet Sarayı'nın fuaye alanında açılan sergi, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği'nin çocuk ceza infaz kurumlarında gerçekleştirdiği atölye çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi. Sergide, Maltepe 2 No'lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, İstanbul Çocuk Eğitim Evi'nde bulunan yaklaşık 320 çocuğun sanatçılar ve avukatlarla yaptıkları resimlerden 60'ı sergilendi.



BAŞSAVCIVEKİLİ DE SERGİYE KATILDI



Sergiye katılan İstanbul Başsavcıvekili Zafer Koç, "Resimleri inceledik. Çocukların hepsinin iç dünyaları gayet nezih ve güzel. Umarım bu iç dünyaları cezaevindeki ortamlarından çıktıktan sonra da toplum içine karıştıklarında devam eder. Bu çocuklarımızın yeteneklerini her zaman değerlendirmek en güzel kazanım olacaktır toplum için" dedi.



SERGİ AÇILIŞINI YAPTILAR



İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Nazan Moroğlu ise "İnfaz kurumlarındaki çocuklara yönelik bu sanat çalışması gerçekten çok değerli. Sanat can damarımızdır. Çocuklar geleceğimizdir, diyoruz. Dolayısıyla bu ikisini bir araya getiren resimleri görmek, onların umutlarını, yaşam beklentilerini fark edebilmek çok önemli" diye konuştu.



Daha sonra Başsavcıvekili Zafer Koç ve Nazan Moroğlu birlikte kurdele keserek serginin açılışını yaptı. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Aşkın Topuzoğlu ve serginin hazırlanmasına emek veren Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesi Tijen Şikar ise Başsavcıvekili Zafer Koç'a resimler hakkında bilgi verdi. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesi Tijen Şikar, ıslahevlerindeki çocuklarla çalıştıklarını, yer kısıtlamasından dolayı ise bu sergi için sadece 60 resimi seçtiklerini belirtti.



Avukat Aşkın Topuzoğlu da "Topluma şu mesajı vermek istiyoruz; çocuk yargılaması, bunun amacı, çocukları toplumla bütün ve beraber hale getirebilmek içindir. Onları cezalandırmak için değildir. Toplum da bu mesajımızı alsın. Çocuklara 'katil çocuk, suçlu çocuk' damgalaması yapmadan önce onların da yüreklerinde ne duygular taşıdıklarını görsünler. Bakın bunların içinde hiç kötülük arz eden resim var mı? Yok. Demek ki biz çocukları amacına uygun yargılamalıyız" dedi.



Görüntü Dökümü:



---------------------



-Sergiden resimler



-Nazan Moroğlu konuşmalar



-Zafer Koç ile röp



-Aşkın Topuzoğlu ile röp



-Tijen Şikar ile röp



-genel ve detaylar



19.12.2018 -15.26- Haber Kodu : 181219194



====================================



7-İGA'DAN SU BASKINA İLİŞKİN AÇIKLAMA



Haber: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL DHA



İGA'dan su baskına ilişkin açıklama yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada şöyle denildi:



İstanbul'da en fazla yağışın (24 saatte toplam 80,6 mm) düştüğü bölgemizde, yağıştan dolayı Akpınar ve İGA ana yerleşkemizin sadece otopark alanları olumsuz etkilenmiştir. Su baskını sonrasında İSKİ ve İGA yetkilileri tahliye işlemlerini ivedilikle başlatmış ve şu saat itibarıyla tamamlanmıştır. İşçilerin yatakhanelerinde ise herhangi bir su baskını gerçekleşmemiştir. Akpınar yerleşkemiz, İstanbul Havalimanı'na 9 kilometre, İGA ana yerleşkeye ise 6 kilometre mesafede bulunmaktadır. Su baskınının yaşandığı bölge ile İstanbul Havalimanı'nın terminal binası ve apron bölgesinin herhangi bir ilişkisi yoktur. İstanbul Havalimanı'ndaki seferler aksamadan başarılı bir şekilde gerçekleşmektedir



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-İGA'dan servis edilen apron görüntüleri



-Detay görüntüler



19.12.2018 -15.00- Haber Kodu : 181219181

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

5 Yıl Hapsi İstenen Ahmet Kural ve Sıla'nın Kavgasının Detayları Ortaya Çıktı: Gömleğinde Kan İzi Vardı

Şile'deki Nefes Kesen Kurtarma Operasyonunda Mürettebattan Bir Kişi Bavulunu Bırakmadı

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı! İş Çıkış Saatine Dikkat

Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu