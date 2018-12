Dha İstanbul Bülteni - 4

41-FATİH PORTAKAL HAKKINDA SORUŞTURMAHaber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHAGazeteci Fatih Portakal hakkında, ana haber bülteninde söylediği sözlere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Fatih Portakal'ın 10 Aralık 2018 tarihinde FOX TV ana haber bülteninde sarf ettiği sözlerin ardından "Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan hakkında soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında program CD'sinin RTÜK'ten istendiği, farklı illerden gönderilen 16 şikayet dilekçelerinin de bu soruşturma dosyası ile birleştirildiği öğrenildi.



2-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SURİYE'NİN PSİKOLOJİK BİR EYLEM İÇİNDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ



*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,



"Suriye'nin psikolojik bir eylem içinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durum olduğunu biliyoruz. Ama ortada henüz daha kesinleşmiş bir şey yok"



"Suriye'nin bir defa bölünmesine zaten karşıyız ama bizim bütün hedefimiz oradaki terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. Terör örgütlerinin çıkması halinde zaten bize de yapacak iş kalmaz"



"Benim kapım herkese açık ama Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum. Bay Kemal biliyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile arası pek iyi değil ama Bay Kemal'den izin alırsa ben kapımı herkese zaten açık tutuyorum. Seve seve karşılarım"



"Hedefimiz yarın Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla birlikte inşallah ilçeleri de açıklamak"



Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK/ İdrsi TİFTİKÇİ, İSTANBUL,



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Münbiç'teki gelişmelerle ilgili "Suriye'nin psikolojik bir eylem içinde olduğunu biliyoruz" dedi.



Kısıklı'daki konutundan 13.30 sıralarında çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal karşıladı. Ayaküstü kısa bir sohbetin ardından Erdoğan ve beraberindekiler cuma namazını kılmak üzere camiye girdi. Namaz çıkışı gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Esad rejiminin Münbiç'e girdiği iddiaları soruldu. Erdoğan bu soruya, "Suriye'nin Münbiç'e yönelik böyle bir psikolojik şu anda bir çalışma, psikolojik bir eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durumun olduğunu biliyoruz. Ama ortada henüz kesinleşmiş ciddi bir şey yok. Bir saat kadar önce arkadaşlarımla görüşmeleri yaptım. Kesin bir şey söz konusu değil. Tabi Rusya'nın bu noktada ciddi resmi makamların ifade ettiği gibi de orada da bu şekilde kesinleşmiş bir şey yok" dedi.



Yarın sabah bir heyetin Moskova'ya gideceğini belirten Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



GEREK ABD İLE OLAN GÖRÜŞMELERİMİZ, GEREKSE DE RUSYA İLE OLAN İLİŞKİLERİMİZ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR



"Kaldı ki yarın sabah biliyorsunuz buradan benim heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanım, Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım, aynı zamanda özel temsilcim ve büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar. Ardından benim de sayın Putin ile hem telefon hem Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bunları çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor. Olay sadece Münbiç değil, oradaki terör örgütlerini yok etmeye yönelik yok etmeye yönelik çalışmamızdır. Bizim bütün hedefimiz burada YPG'nin gerekli dersi almasıdır. Bu konuda kararlığımız da tamdır. Tedbirimizi aldık, silahlı kuvvetlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Ben işin detayına girmeyeceğim. Çünkü bu konuda istihbarat ölüdür. İstihbaratı diri tutarsanız, buradan netice alamazsınız. Biz Türkiye olarak bölgede her türlü adımı atmış bulunmaktayız. Özellikle de Münbiç, Halep'te atılan adımlarımız var. Zaten gözlem kulelerimizin durumunu biliyorsunuz. Gerek ABD ile olan görüşmelerimiz, gerekse de Rusya ile olan ilişkilerimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor."



"BİZ SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE KARŞIYIZ"



Münbiç konusunda Obama döneminden başlayan bir süreç olduğuna değinen Erdoğan, "Bu süreç içinde Obama verdiği hiçbir sözü tutmadı. Terör unsurlarını bölgeden çıkaracağının sözünü vermişti. Münbiç yüzde 90 çoğunlukta Arapların oluşturduğu bir bölge. Biz bütün bunlara rağmen sabır ettik. Sayın Trump döneminde bu konu tekrar gündeme geldi. Sayın Trump da bu konuda müşterek bir hareket içinde olacağımızı söyledi. Sayın Putin'le aynı şekilde insani yardım noktasında attığımız adımları aramızda konuştuk. Bu topraklar Suriye'ye ait. Biz Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Hedefimiz terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. Terör öğütlerinin çıkması halinde bize de yapacak bir iş kalmaz.



"FETÖ'NÜN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU ONLAR DA KABUL ETTİ"



Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin FETÖ'ye yönelik aldığı kararın sorulması üzerine Erdoğan, "Büyük önem arz ediyor. Kısa bir süre önce Şeb-i Arus törenlerinin olduğu dönemde önceki yüksek mahkeme başkanı buradaydı. Bizimle birlikte Konya'da oldu. Aynı gün İstanbul'da yaptığımız Anayasa Zirvesi'nde de Pakistan'ın yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı bu durumu söylediler. Söylenen böylece gerçekleşmiş oldu. FETÖ'nün terör örgütü olduğunu onlar da kabul ettiler. Bundan sonraki süreç kapatılan yerlerin bizim Maarif Vakfı'na devredilmesi süreci. Azerbaycan'da yine bazı olumlu gelişmeler var. Onların da bu gelişmelerle ilgili müjdelerini bu akşam yarın sizlere verebiliriz" ifadelerini kullandı.



EKREM İMAMOĞLU'NUN RANDEVU TALEBİ



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun görüşme açıklamasının sorulması üzerine Erdoğan, "Benim kapım herkese açık. Ama Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum. Biliyorsunuz Bay Kemal Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile arası pek iyi değil. Ama Bay Kemal'den izin alırsa, seve seve karşılarım. Kahveyse kahve, çaysa çay onu da ikram ederim" dedi.



Partisinin yarınki açıklamasını sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Hedefimiz yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayıyla birlikte ilçe adaylarını da açıklamak" diye konuştu.



3-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BİNASINDA



Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Namazın ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Erdoğan daha sonra Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Binası'na geçti.



4-İMAMOĞLU'NDAN KADİR TOPBAŞ'A ZİYARET



*Kadir Topbaş,



"Şunu ilk defa söyleyeceğim, benden istifam istenmeden ben istifamı verdim"



Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,-



Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı, Taksim'deki çalışma ofisinde ziyaret etti.



Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile birlikte gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu Kadir Topbaş kapıda karşıladı. Karşılamanın ardından Topbaş ile İmamoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Ekrem İmamoğlu'na 'hayırlı olsun' dileklerini ileten Topbaş, demokratik bir yarış, yerel yönetimler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Yerel yönetimlerin güçlü olduğu demokrasilerde, ülkelerde demokratikleşme hızlanmıştır ve kalkınma olmuştur. Bütün siyasi partilerimizin başkan adaylarına kapılarım açıktır. Seçilen başkan arzu ederse bilgi ve deneyimimi, tecrübelerimi İstanbullular için cömertçe paylaşırım" dedi.



TOPBAŞ "TEKRAR AMERİKA'YI KEŞFETMEYE GEREK YOK"



İstanbul'da yaptığı çalışmaları anlatan Topbaş, "İstanbul'da özellikle ulaşım, master planları yaptık. İstanbul'un şu anda ulaşım sorunlarını çözecek ulaşım master planları var. Bunları akademisyenler, uzmanlar yaptılar. Bin kilometreyi geçen raylı sistem öngörüldü. Dönemimizde başladık, şuanda aktif 176 kilometre var 290 kilometre şuanda inşaat devam ediyor. Bazı mücbir sebepler nedeniyle aksadı, durdu ve yavaşladı. Hedef 474 kilometre tamamlanacaktı. Biz 400 demiştik 474 olacaktı. Hatta Büyükçekmece'den Sarıyer'e kadar ardışık 142 kilometre tünel projesi yaptık. İhale aşamasına getirdik. Harem'den Anadolu Hisarı'na 18 kilometre tünel bunları hep uzmanlar yaptı. Ciddi çalışmalar yapıldı. Hepsi var tekrar Amerika'yı keşfetmeye gerek yok" dedi.



Topbaş, "Muhatabınız adaylar olarak karşılıklı çekişme olmamalı. Ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu ile de Sayın Sarıgül ile yapmadım. Biz burada modeller olarak topluma güzel mesajlar verirsek barışık durursak, medeni durursak toplumdaki gerginlikleri azaltırız" dedi.



"BİR SİYASİ KİMLİĞİM VAR AMA BİLİNİR GÖREVİM SIRASINDA SİYASİ KİMLİĞİMİ ÇOK ÖNE ÇIKARMADIM"



Bir gazetecinin Ekrem İmamoğlu'na oyunuzu verecek misiniz şeklindeki soruya Topbaş, "Seçmenlerin oyları kutsaldır. O görevi mutlaka yerine getirmesi gerekiyor. O sandığa girdiği zaman vicdanıyla birliktedir. Kararını o sandıkta verir. Benim siyasi bir kimliğim halen devam etmekte. Partimin hem genel merkez delegesiyim hem de il delegesiyim. Bir siyasi kimliğim var ama bilinir görevim sırasında siyasi kimliğimi çok öne çıkarmadım. Buna özen gösterdim yerelde olduğum için…" dedi.



"PARTİMİN HUKUKUNU KORUMAYA ÇALIŞTIM VE ÖZEN GÖSTERDİM"



Kırgınlık var mı ? şeklindeki başka bir soruya ise Topbaş şöyle cevap verdi "Benim son konuşmamı hatırlarsınız. Partimin hukukunu korumaya çalıştım ve özen gösterdim. Bu partimin aktif olarak kurucusuyum. Ama kayıtlı olarak kurucusu değilim. İlk hareketin içindeyiz Sayın Cumhurbaşkanımızla 5 yıllık bir siyasi birlikteliğimiz var. Bir hukukumuz var, ideallerimiz var. Bu idealler için yürüdük"



"BUNU HİSSEDİYORDUM BÖYLE BİR ŞEYİN KARARINI ALDIM"



İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığından istifasına ilişkin Topbaş, "Şunu ilk defa söyleyeceğiz. 22 Eylül'de konuşma yaptım. Ben 5 Eylül'de 'istediğiniz zaman istifamı işleme koyabilirsiniz' diye istifamı vermiştim. Benden istifa istenmeden. Sayın Özhaseki ziyaretinde verdim. Ben siyasi tecrübemden bunu hissettim. Başka detayları var ama girmeyeceğim. Bunu hissettim gidişatı öyle gördüm. Sosyal medyada 2 yıldan sonra 2014'te gündemdeydi medyada görüyordum. Bunu hissediyordum böyle bir şeyin kararını aldım. Doğru yaptığıma inanıyorum. Yani eski tabirle söyleyeyim Bab-ı Ali'den İzzet-i İkbal ile ayrıldık. Arz-ı veda ettik. Bu bizim için büyük bir onur. Burada halkın takdiri en büyük ödül" dedi.



"BU BİR BİLEK GÜREŞİ DEĞİLDİR. BU VATANDAŞA NE VERECEĞİNİZLE ALAKALI BİR SÜREÇTİR"



Ekrem İmamoğlu ise "İstanbul'a uzun süre hizmet etmiş, iz bırakmış bir belediye başkanımız. 13 buçuk yılla önemli bir iz bırakmıştır. İstanbul'da sözü olan herkesi dinleyeceğiz diye bir şiarla yola çıktık. Herkesin bir sözü vardır, dinleriz ama en önemli söz de bu güzel şehri yöneten insanların çok değerli tecrübeleri vardır, bu bakımdan buradayız. Kendilerini ziyaret etme talebimizi ilettik kabul ettiler. Gerçekten onur duyduk. Biz göreve geldiğimiz takdirde var olan eski dönem belediye başkanlığı yapmış tüm başkanlarımızdan kent taleplerimiz olacak. Bu bir bilek güreşi değildir. Bu vatandaşa ne vereceğinizle alakalı bir süreçtir. Umut ediyorum biz bu şehirde yaşayan insanlara arzuladığı istediği en doğru işleri sunarız" dedi.



Topbaş'ın oyuna da talip olduğunu belirten İmamoğlu daha sonra Topbaş ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Topbaş ofisini İmamoğlu'na gezdirdi. İmamoğlu daha sonra Topbaş'a; Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ta geçirdiği 108 günü anlatan ve belgesel niteliği taşıyan, 'Sivas-Milli Mücadele'nin 108 Günü' adlı eseri armağan etti.



5-İMAMOĞLU, ALİ MÜFİT GÜRTUNA İLE GÖRÜŞTÜ



İBB Eski Başkanı Ali Müfit Gürtuna,



"2023 vizyonu ilk bu vesileyle bizim ortaya koyduğumuz bir şeydi. Sonra bazı partiler aldılar bu ismi kullandılar ama. Asıl acısı bizim çizdiğimiz rotanın 180 derece zıddına gitti."



Haber: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL DHA



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Ali Müfit Gürtuna'yı ziyaret etti. CHP adayına ziyaretinde eşi de eşlik etti. Gürtuna, İmamoğlu'nu kapıda karşılayarak, başarılar diledi.



"BU KIYMETLİ GÖREVE HEM LAYIK OLURUZ"



Ekrem İmamoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, "Yola çıkarken bu süreci yaşayanlarla çıkmak önemli ve değerli. Onun için ilk fırsat bulunca eski büyükşehir belediye başkanlarını gezmek istedik. Umarım bu kıymetli göreve hem layık oluruz. Sizin ve herkesin katkısıyla en güzel şekilde yönetmek bize de nasip olur" dedi.



"İSTANBUL HEM TÜRKİYE'NİN HEM TÜRK DÜNYASININ BİR ÇEYİZ SANDIĞI GİBİ"



Ali Müfit Gürtuna ise, "İstanbul hem Türkiye'nin hem Türk dünyasının bir çeyiz sandığı gibi. Yüzyılları, bin yılların birikimi var. Bir diğer yandan İslam coğrafyasının göz bebeği. Dünyanın birçok şehrine gittiğimizde o şehrin kendine bir karakterini görürüz. New York'a giderseniz yüksek binalardır. Paris'e giderseniz 19'uncu yüzyılda yapılan binalardır. İstanbul'a baktığımızda ise 3 bin yılın karmasını görürüz. 3 imparatorluğun karmasını görürüz. 3 dinin karmasını görürüz. Hepsi bir arada barış ve huzur içinde yaşaya gelmiştir. Bu anlamda dünyada tektir. İstanbul'a yapılan her işte biz sizin yanınızdayız" diye konuştu.



"HERKES İSTANBUL'A BİR ŞEYLER VERMEK İSTEDİ"



Gürtuna,"2004 yılında biz görevi bıraktığımızda bir İstanbul vizyonu ortaya koyduk. Herkes İstanbul'a bir şeyler vermek istedi. Krallar, imparatorlar, sadrazamlar, belediye başkanları, Cumhuriyet döneminde devlet başkanları… İstanbul neden bu hale geldi? Ne yapmak lazım? diye. Baktık ki İstanbul iddiasını kaybetmiş. İddiasını kaybedince herkesin kolaylıkla oynadığı bir şehir haline geliyor. Nasıl bir İstanbul ortaya koyacağız? Bunun çalışmalarını yaptık 2023'e. 2023 vizyonu ilk bu vesileyle bizim ortaya koyduğumuz bir şeydi. Sonra bazı partiler aldılar bu ismi kullandılar ama. Asıl acısı bizim çizdiğimiz rotanın 180 derece zıddına gitti. Biz 2023'te İstanbul için lider şehir, dünyanın 10 önemli şehrinden biri. Dünya kültür başkenti. Nitelikli bir kent, kent hayatı ve nitelikli kentliler. Yani nüfusu azaltırken kent ve kentli kalitesini arttırmak. Temel misyon buydu. Ne yazık ki bunun zıttı oldu. Kent kalitesi düştü. Nüfusu 8 milyona indirelim derken, 18 milyona çıktı. 30 milyona gidiyor. Ümit ederim ki bunlar pozitife döner. İyiye döner. İyi bir süreç yaşanır" ifadelerini kullandı.



6- MÜJDAT GEZEN ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ ETTİ



Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA



Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar ile birlikte hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen, hakkındaki adli kontrol kararına itiraz ederek kaldırılmasını istedi. Gezen adına mahkemeye başvuran Avukat Celal Ülgen, müvekkilinin kızının kanser olduğunu, Hollanda'da tedavi gördüğünü, müvekkilinin de sık sık kızını ziyarete gittiğini belirterek, "Müvekkilimizin yurt dışına çıkış yasağı, müvekkilimizin kızı ile olan iletişimini keseceği için gereksiz, fazla ve müvekkilimize işkence çektirecek yöntem olmuştur" dedi.



İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe ile başvuran Avukat Celal Ülgen, soruşturma kapsamında müvekkili Müjdat Gezen hakkında, yurt dışına yasağı ve karakola imza vermek yönünden adli kontrol tedbiri uygulandığını hatırlattı.



Müvekkilinin yaşamı boyunca Türkiye Cumhuriyeti'ni, Atatürk'ü, Türk Milletinin bölünmez bütünlüğünü savunduğunu belirten Avukat Ülgen, müvekkili tarafından kurulan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin dünyanın ilk ve tek parasız okulu olduğunu belirtti.



Müvekkilinin adı geçen televizyon konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etme kastı ile hareket etmediğini belirten Avukat Ülgen, "Esasında biraz güldürü biraz da Cumhurbaşkanı'nın anılan sözlerine yönelik eleştirel cevap vermek istenmiştir" dedi.



Mahkemenin, müvekkili Müjdat Gezen ve diğer şüpheli Metin Akpınar hakkında 24 Aralık 2018 tarihinde adli kontrol hükümleri uyguladığını hatırlatan Avukat Ülgen, Gezen ve Akpınar'ın adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışına çıkışlarının yasaklandığını, haftada bir gün de karakola giderek imza vermelerine karar verildiğini belirtti.



İSTENEN CEZA İLE ADLİ KONTROL ARASINDAKİ ÖLÇÜLÜLÜLÜĞÜN ZEDELENDİĞİNİ SAVUNDU



Müvekkilinin için konulan adli kontrol tedbirlerinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında alındığını hatırlatan Avukat Ülgen, "Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu hakkında genellikle HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) kararı verildiği bilinmektedir. Böyle olunca müvekkilimiz hakkında herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanması gerekmediği gibi özellikle yurt dışına çıkış yasağı şeklinde uygulanması kararlaştırılan adli kontrol tedbiri ile istenilen ceza arasında orantı da olmadığı için ölçülülük ilkesi de zedelenmektedir" dedi.



'YURT DIŞI YASAĞI İŞKENCE ÇEKTİRECEK YÖNTEM OLMUŞTUR'



Avukat Ülgen, "Yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verilmesi müvekkilimiz için bu suç için öngörülen cezadan daha ağır bir yaptırım kararı olmuştur. Çünkü müvekkilimizin kızı yurt dışında Hollanda'da yaşamakta ve müvekkilimiz kanser tedavisi gören kızı içi sürekli Hollanda'ya gitmektedir. Müvekkilimizin yurt dışına çıkış yasağı, müvekkilimizin kızı ile olan iletişimini keseceği için gereksiz, fazla ve müvekkilimize işkence çektirecek yöntem olmuştur" dedi.



ADLİ KONTROL HÜKÜMLRİNİN KALDIRILMASINI İSTEDİ



Avukat Ülgen, müvekkili hakkında konulan adli kontrol hükümlerinden rücu edilerek re'sen kaldırılmasını talep etti. Avukat Ülgen, bu talebinin reddedilmesi durumunda itirazının bir üst mahkeme sıfatı ile İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmesini istedi.







7- BEYAZIT'TA "YILBAŞI KUTLAMASI" PROTESTOSU



Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,



Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, cuma namazı sonrası Beyazıt Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları protesto etti. Grup, milli piyango bileti alınmamasını istedi.



AGD üyesi yaklaşık 100 kişilik grup, "Hristiyanın kutsalına değil, müslümanın kutlamasına karşıyız" yazılı pankart ve dövizler açtı. Sloganlar ve tekbirler atan grup, Kuran-ı Kerim okuduktan sonra basın açıklaması yaptı.



Grup adına basın açıklaması yapan Furkan Semih Coşkun, yılbaşı kutlamasının yapılmaması gerektiğini söyledi.



Coşkun, Milli piyango biletine de karşı olduklarını belirtti



