Dha İstanbul Bülteni - 4

Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı.

Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı.



Cenazeden görüntüler



MAHKEME KARARINDA DİRENDİ; HASAN AKAR'I 2 YIL 6 AY HAPSE ÇARPTIRDI







Serpil KIRKESER/ İSTANBUL,



"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının İstinaf Mahkemesi'nce bozulması üzerine Hasan Akar'ın yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, eski kararında direndi ve Hasan Akar'ı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



HASAN AKAR DURUŞMAYA KATILMADI



Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Hasan Akar katılmazken, Avukatı Mustafa Arıboğa hazır bulundu. Söz alan Avukat Arıboğa, İstinaf Mahkemesi'nin bozma gerekçelerine değinerek, söz konusu videonun 14 yıl öncesine ait olduğunu, videonun 3. kişiler tarafından servis edildiğini, videonun servis edilmesinde müvekkilinin dahili olmadığını, videonun müvekkili tarafından aleniyete intikal ettirilmediğini belirtti. Avukat Arıboğa, müvekkilinin savunmasında üslubunun kendisine yakışmadığını, hissi taşkınlıkla söylediğini belirterek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.



MAHKEME KARARINDA DİRENDİ



Mahkeme kısa aranın ardından kararını açıkladı. Tüm delilleri göz önüne alan mahkeme, sanığın videonun ders verilmek üzere düzenlendiğini ve yayınlanmasında rızası olmadığı şeklinde beyanda bulunduğunu belirtse de, emniyetin yaptığı incelemede videonun Youtube'de halen açık şekilde yayınlandığını belirtti. Mahkeme, zaman aşımının yasal unsurlarının bulunmadığını, sanığın açıkça suçunu kabul ettiği, zaman aşımını da kesen bir durumun bulunmadığını ve suçun aleniyet unsurunun gerçekleştiğinin altını çizdi. Mahkeme, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" suçundan sanık Hasan Akar'ı 1 yıl 6 ay, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.



DAVANIN GEÇMİŞİ



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hasan Akar'ın da 9 Mayıs 2017 tarihinde saat 19.00'da bir televizyon kanalında ana haber programında yayınlanan bir videoda söylediği sözlerine ilişkin soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonunda iddianame hazırlayan savcılık, söz konusu videoda Atatürk'ün hatırasına alenen hakarette bulunduğunu belirterek, Akar'ın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi talep etmişti. Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi 19 Temmuz'da görülen duruşmada Hasan Akar'ı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından toplam 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmış ve Akar'ın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Hasan Akar'ın avukatı karara itiraz etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi de Hasan Akar'ın konuşmayı 2004 yılında yaptığı yönünde savunması bulunduğunu, yerel mahkemenin bunu araştırmadan, konuşmanın televizyonda yayınlandığı 9 Mayıs 2017 tarihini suç tarihi kabul ederek hüküm kurduğunu, 12 yıllık zamanaşımı tartışmasına girmeden kurulan hükmün bozulmasına 5 Ekim 2017'de karar vermiş ve Hasan Akar'ın da tahliyesine hükmetmişti.



Olaya ilişkin arşiv görüntüler



BEŞİKTAŞ'TAKİ TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN İKİNCİ İDDİANAME HAZIRLANDI



Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA



İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu, 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin ikinci iddianame hazırlandı. İddianamede, Binali Yıldırım, Burak ve Bilal Erdoğan ile Genelkurmay 2. Başkanı olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de aralarında bulunduğu bazı komutanlara yönelik eylem yapmak için keşif istihbarat çalışması yapıldığı belirtildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 401 sayfalık iddianamede, saldırıda şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişi maktul, saldırıda yaralanan ve zarar gören 265 kişi müşteki, 22'si tutuklu 40 şahıs da "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, saldırıyı organize ettiği tespit edilen şüpheli Zozan Kutum'un "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile 46 kişiyi "Kasten öldürme" suçlarından 47 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", 245 kez "Kasten öldürmeye teşebbüs", 25 kez "Mala zarar vermek" ve "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 5 bin 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede, diğer şüpheliler hakkında 15 yıldan 5 bin 15 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılması istendi. İddianame, daha önce aynı saldırıya ilişkin 33 sanığın yargılandığı davaya bakan İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirme talepli olarak gönderildi.



KİRİL ALFABESİNDEN ŞİFRELİ NOTLAR BULUNMUŞ



İddianamede, şüpheli Zozan Kutum'un ikametinde yapılana aramalarda çok sayıda doküman ele geçirildiği, bu dokümanlardan kahverengi bir not defteri içerisinde Kiril alfabesine karşılık gelen Latin alfabesini gösteren şifre tablosu bulunduğu kaydedildi. Şüpheli Kutum'dan ele geçen dokümanlardaki kişilerle ilgili de incelemelerde, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu bazı komutanlara yönelik eylem, suikast veya sabotaj türü eylem için keşif istihbarat çalışması amaçlı bilgi toplandığının anlaşıldığı belirtildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğulları Burak ve Bilal Erdoğan'ın ismi ve ortağı olduğu şirket isimlerinin bulunduğu dokümanlarda, Bilal ve Burak Erdoğan'a yönelik suikast veya sabotaj türü eylem yapmak için keşif istihbarat çalışmasının yapıldığı da belirtildi.



MAÇ LİSTESİ TUTMUŞLAR



Şüpheliden ele geçirilen not defterinde yapılan incelemede, "Galatasaray-Bursaspor, Beşiktaş- Medipol Başakşehir, Fenerbahçe- Beşiktaş, Kasımpaşa-Galatasaray, Galatasaray-G. Antep, Kasımpaşa- Beşiktaş, Fenerbahçe- Gençlerbirliği, Fenerbahçe- Zorya Luhansk" ibarelerinin bulunduğu, şüpheli Kutum'un 2016 yılının Kasım ayı ortalarından, Aralık ayının son günlerine kadar kentte oynanacak Süper Lig maçlarının tarih ve oynanma saatlerini not aldığına da dikkat çekildi.



"FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇINA ARAÇ TEMİN EDEMEMELERİ NEDENİYLE SALDIRI GERÇEKLEŞTİREMEDİKLERİ"



İddianamede, "Dokümanda belirtilen spor müsabakalarının bir takımı baz almadığı, sadece İstanbul'da Süper lig içerisinde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir olmak üzere toplam beş futbol takımını içerdiği görülmektedir. Hatta ve hatta dokümanda Fenerbahçe ile Zorya Luhansk arasında oynanan karşılaşmanın da not alındığı anlaşılmaktadır " denilerek "Şüphelilerin Fenerbahçe-Beşiktaş maçının olduğu gün saldırıda kullanılacak araç temin edememeleri nedeni ile saldırıyı gerçekleştiremedikleri değerlendirilmiştir" ifadesine yer verildi. İddianamede, ayrıca TÜRGEV- KADEM vakıflarının pazar günü düzenlediği organizasyon ve etkinliklere keşif çalışması yapıldığı da tespit edildiği kaydedildi.



BİNALİ YILDIRIM'IN KALDIĞI OTELDE KEŞİF TALİMATI



Şüphelilerden Ayhan Suni'nin etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek ifade verdiği belirtilen iddianamede, bu bölgeyi bilmesi nedeni ile şüpheli Zozan'a, o dönem Başbakan olan Binali Yıldırım'ın bu otelde kaldığını, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu otelin etrafında güvenlik önlemlerinin arttırılarak ağırlıklı olarak Özel Harekat polislerinin beklediğini söylediği, şüpheli Zozan'ın da kendisine "Git bu otel ve civarında bir keşif istihbarat çalışması yap, yanında kesinlikle telefon götürme, güvenlik kameralarının nerede olduğunu iyice hafızana yerleştir." dediği de iddianamede yer aldı.



Zozan Kutum fotoğrafları



Saldırıyla ilgil arşiv görüntüler



TAKSİM MEYDANI ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI



Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA



Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde önlemler alınmaya devam ediyor.



Taksim Meydanı Araç trafiğine kapatıldı. Polis, bariyerlerle çevrelenen Taksim Meydanı girenleri tek tek üst aramasından geçirirken çantaları da didik didik arıyor.



Bariyerler çekilmesi



Taksim'e girenlerin aranması



Çantaların aranması



Detaylar



TAKSİM'DE YILBAŞI ÖNLEMLERİ; TAKSİM VE ÇEVRESİ ADIM ADIM İZLENİYOR



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL, İbrahim MAŞE/İstanbul,



Taksim Meydanı ve çevresine emniyetin güneş enerjisi ile çalışan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kuruldu. Yılbaşı tedbirleri için Gezi Parkına konuşlandırılan mobil KGYS aracından tüm İstanbul saniye saniye görüntülenmeye başladı.



Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı İstiklal Caddesi ve çevresinde önlemler alınmaya başlandı. Cumhuriyet Anıtı'nın etrafına polis bariyerleri yerleştirildi, MOBESE kameraları son kontrollerden geçirildi.



İLK KEZ GÜNEŞ ENERJİLİ SEYYAR KAMERALAR YERLEŞTİRİLDİ



Gezi Parkına konuşlandırılan mobil araç içindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ekipleri tüm İstanbul'u gözetim altına almaya başladı. Ayrıcı bu yıl ilk kez güneş enerjisi ile çalışan seyyar KGYS kameraları da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine yerleştirildi.



Taksim Meydanı İstiklal Caddesine çıkan sokak başlarına konuşlandırılan polis bariyerleri ilerleyen saatlerde kapatılacak. Alana girmek isteyen vatandaşlar üst aramasından geçirilecek. Şüpheli görülen kişilere (GBT) Genel Bilgi Tarama işlemi yapılacak.



Gezi Parkındaki (KGYS) Kent Güvenlik Yönetim Sistemi aracının içi



Kameraların (KGYS) aracı içinden kontrol edilmesi



Güneş enerjisi ile çalışan seyyar (KGYS) kamerası



Kameraların son bakımdan geçirilmesi



Taksim Meydanı'ndaki polisler ve polis bariyerleri



Genel ve detay görüntüler



OTOGARDA YILBAŞI DENETİMİ



Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL



Bayrampaşa ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yılbaşı öncesi denetim gerçekleştirdi. Otogar giriş ve çıkışlarda ticari ve özel araçlar polis uygulama noktasında durdurularak didik didik arandı. Otogarda görevli güvenlik personeliyle birlikte otogar içinde iş yerlerini gezen polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.



Otogarda yapılan denetimi gören bir vatandaş "Güvenlikten memnunuz. Polis ekipleri 24 saat çalışıyor" dedi.



Uygulamadan görüntü



Güvenlik personeliyle polis ekiplerinin otogarda yürüyüşü



Durdurulan araç



Üst araması



OTOGAR POLİSİNDEN KAÇAK SİGARA OPERASYONU



Murat SOLAK/İSTANBUL,



15 Temmuz Demokrasi Otogar Polis Merkez Amirliği ekipleri sabah saatlerinde bir araca yönelik yaptığı operasyonda 728 paket kaçak sigara ve 15 adet sahte içki ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.



Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogar Polis Merkez Amirliği ekipleri sabah saatlerinde gelen bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Ekipler, otobüs peronlarını ve alt kattaki dükkanları didik aradı. Operasyonda şüphelendikleri bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda araç içerisinde poşetler halinde 728 paket kaçak sigara ve 15 adette sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi de gözaltına alınarak polis merkez amirliğine götürüldü.



Ekiplerin şüpheli aracı durdurmaları



Ekiplerin şüpheli aracı araması



Kaçak sigara ve sahte içkiden görüntü



Genel ve detaylar







KARTAL'DA İDDİA İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE BOĞULAN GENCİN CESEDİ BULUNDU



Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,



Kartal'da iddia için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulan gencin cesedi yaklaşık 36 saat sonra bulundu. Cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Oğullarının ölüm haberini alarak olay yerine gelen anne ve babası sinir krizleri geçirdi.



Olay, dün saat 03.00 sıralarında, Kordonboyu Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddialara göre Barış Kekeç (30) arkadaşları ile sahilde oturuyordu. Arkadaşları ile denize girme konusunda iddiaya girdi ve kıyafetlerini çıkartarak denize atladı. Bir süre yüzen Kekeç, kıyıya tekrar çıkmak isterken de akıntıya kapıldı. Akıntı yüzünden yüzmekte zorlanan Kekeç'in denizde boğulmaya başladığını gören arkadaşları, durumu ambulans, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Kekeç'i deniz üzerinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Ardından vatandaşlar Sahil güvenliğe ve deniz polisine haber verdi. Ekipler, akıntı ile birlikte kaybolan Barış Kekeç'in cesedini aramaya başladı.



AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Acı haberin verilmesi üzerine ailesi olay yerine geldi. Barış Kekeç'in annesi sinir krizi geçirirken, babası ise denize atlamak istedi. Baba Kekeç, denize doğru koşarken, çevredeki vatandaşlar tarafından durduruldu. Olay anında yanında bulunan bir arkadaşı ise, kendini suçlayarak gözyaşları döktü.



Denizde boğulan Barış Kekeç'i arama çalışmaları yaklaşık 36 saat sürdü. Dalgıç ekiplerinin uzun süren çalışması sonunda Kekeç'in cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi.



Cesetin taşınması



Toplanan kalabalık



Vatandaşlarla röp



Cenaze aracının olay yerinden ayrılması



Genel ve detay



ECZANEDE BEBEĞİ KURTARMA SAVAŞI SÜRERKEN, HIRSIZ BOŞ DURMADI



*Görüntülerin medyada yer almasının ardından vitamini çalan kişi bugün gelip, vitaminin 50 liralık ücretini eczacıya verdi.



Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,



Esenyurt'ta nefes borusuna kaçan mandalina posasını çıkartmak için eczaneye getirilen 4 aylık Sadiye Ece Akay'a ilk müdahale eczacı tarafından yapıldı. O sırada eczanedeki herkes nefes alamayan bebeğin hayatını kurtarmaya çalışırken, bir kişi tezgahta bulunan 50 liralık vitamini çaldı. Olay eczanenin güvenlik kamerasına bakıldığında anlaşıldı. Bu kişi medyada çıkan haberlerin ardından bugün eczaneye gelip vitaminin 50 liralık ücretini verdi.



Olay Süleymaniye Mahallesi'nde geçen cumartesi günü meydana geldi. Akşam saatlerinde 4 aylık torunu Sadiye Ece Akay'ın ağzına mandalina suyu damlatmaya çalışan İlhan Uçan bir anda mandalina posasını bebeğin ağzına kaçırdı. Posa bebeğin nefes borusuna kaçınca, nefes alamayan bebek hızla hastaneye götürülmek istendi. Yolda bebeğin dudaklarının morardığını gören bebeğin ailesi onu en yakındaki bir eczaneye götürdü. Bebeğe ilk müdahale eczacı Bülent Köse tarafından yapılırken, bebeğin ağzından mandalina posaları çıkarıldı. Nefes alması sağlanan bebek, daha sonra ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



VİTAMİN ÇALDI



Öte yandan bebeğe kaç dakikada müdahale edebildiklerini görmek isteyen Bülent Köse, güvenlik kamera görüntülerini incelediği sırada şok oldu. Köse'nin dikkatini görüntülerdeki bir kişi çekti. Bu kişi tezgahtaki 50 liralık vitamin hapını cebine atıyordu. Olayı anlatan Köse "Eczanenin tamamı çalınsa o anda gözümüzde değildi. Önemli olan o 4 aylık bebeği yeniden hayata döndürmek istiyorduk. Bizim için önemli olan çocuğun sağ salim kurtulmuş olması" dedi. Teşekkür etmek için eczaneye gelen dede İlhan Uçan da "Eczaneciler müdahale ettiler. Çocuk iyi şimdi. Çok şükür birşeyi yok" dedi.



Olayın medyada yer almasının ardından bu kişi bugün öğle saatlerinde eczaneye gelerek vitaminin 50 liralık ücretini ödedi.



Güvenlik kamerası görüntüleri



Bebeğin eczaneye getirilmesi



Yapılan müdahale



Kalabalıktan görüntü



Hırsızın vitamini çalması



Bebeğin ambulansa konması



Aktüel görüntüler



Eczaneden detaylar



Eczacı ile röp



Dede ile röp



Genel ve detaylar

