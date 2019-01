Dha İstanbul Bülteni - 4

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, açıklamalarda bulundu.



Eyüpsultan Camii'nde cuma namazı kılan Binali Yıldırım cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Binali Yıldırım, Büyükada'daki fayton tartışmasıyla ilgili olarak, "Esnafla faytoncularla konuşup bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil" dedi.



Seçimlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Yıldırım, "İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacağız. Orada projelerimizin ipuçlarını vereceğiz. 15 Ocak'tan itibaren de yoğun bir şekilde ilçe belediye başkan adaylarımız, biz İstanbul ile ilgili projelerimizi, önerilerimizi ve İstanbulluların bizden beklediklerini kapsamlı bir şekilde çeşitli vesilelerle duyuracağız" diye konuştu.



2- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE ZİNCİRLEME KAZA



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,



15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.



Kaza saat 13.00 sıralarında Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişte meydana geldi. Bir otomobil aynı şeritte ilerleyen önündeki otomobile arkadan çarptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda daha arkadan gelen otomobiller de peş peşe çarpıştı. 7 aracın karıştığı kazada araçlar hasar görürken şans eseri yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik, kazaya karışan araçların köprü üzerinden kaldırılmasıyla normale döndü.



3- SİLİVRİ KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNDÜ



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - Can EROK/ İSTANBUL, -



İstanbul'da kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Yağışın ardından Silivri beyaza büründü.



Silivri ve çevresinde dün akşam saatlerde başlayan kar yağışı sabah da etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini daha da arttıran yağış nedeniyle, etraf beyaz örtüye büründü. Soğuktan bölgede bulunan ağaç dallarının ve su birikintilerinin buz tuttuğu görüldü. Öğle saatlerine doğru tekrar etkisini yitiren kar yağışı yerini açık ve güneşli havaya bıraktı. Akşam saatlerine doğru kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.



4- PENDİK'TE YANAN GEMİNİN PERSONELİNİN KURTARILDIKTAN SONRA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ



Haber-Kamera: İSTANBUL



Pendik açıklarında alev alev yanan Togo bayraklı "Mark" adlı yük gemisinin kurtarılan 9 Suriyeli, 2 Mısırlı ve 4'ü Hintli 15 personelinin kurtarıldıktan hemen sonra çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Yanan gemiden kurtarılan ve kıyıya çıkarılan personelin sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği sırada çekilen fotoğraflarında oldukça bitkin oldukları görülüyor.



Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen personel ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.







5- ZEYTİNBURNU'NDA REZİDANSTA YANGIN PANİĞİ



Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR- Melih OKUMUŞ/İSTANBUL



Zeytinburnu'nda 9 katlı bir rezidansın 8'inci katında yangın çıktı. Yangın binada bulunan 30 kişi tahliye edildi.



Yangın, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi 324. sokakta bulunan 9 katlı bir rezidansın 8. katında elektrik tesisatında başladı. Binadan dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada bulunan 30 kişiyi tahliye etti. Dumandan etkilenenlere ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.



Yangın sırasından binada bulanan Sümbül Biçer, "Biz beşinci katta oturuyorduk. Kapıyı bir açtık içerisi dumandan gözükmüyordu. Torunlarım vardı hemen onları kaldırdım. Sağolsun buranın elektrikçisi bizi yangın merdivenlerinden aşağıya indirdi. Her taraf duman doldu" diye konuştu.



"5 DAKİKA DAHA KALSAM ZEHİRLENİRDİM"



Bina sakinlerinden bir kişi ise, "Birden elektrikler kesildi. Baktık evin içine duman geliyor. Panik yaptık. Baktık en üst kat ve alt katlardan duman geliyor. Hanım çok panik yaptı. Bir koku geldi. Plastik bir şeyler yanıyor gibi. Daha sonra biz aşağıya indik. Dumanda beş dakika daha kalsam zehirlenirdim" dedi.



Yangında bir can kaybı yaşanmazken binada hasar meydana geldi.



6- ÇAPA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDEN TIBBİ MALZEME HIRSIZLIĞI OPERASYONU



Haber: Çağatay KENARLI-Kamera: İSTANBUL,



Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nin eczanesinden farklı tarihlerde tıbbi malzeme hırsızlığı yapıldığı yönünde polis ekiplerine bir ihbar geldi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbarı değerlendirerek 15 gün boyunca hastanede 7 gün 24 saat aralıksız olarak sivil polislerle teknik ve fiziki takip çalışması başlattı.



İLK OTOMOBİLE OPERASYON



Polis ekipleri hastane otoparkında bulunan bazı otomobilleri takibe aldı. 26 Aralık'ta şüpheli Çetin K.'nın bir otomobilden boş sırt çantası alarak hastaneye gittiği daha sonra dolu bir çantayla araca geri geldiği belirlendi. Otomobilin bir süre sonra hastane otoparkından ayrılması üzerine polis ekipleri de peşlerinden takibe devam etti. Otomobil yol kenarında beklerken araca H.D.'nin bindiği sırada baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda sırt çantası içinde 12 şişe anestezi maddesi ele geçirildi. Otomobile çantayı getiren Çetin K., otomobil sürücüsü Sezgin C. ve yolda yanlarına aldıkları H.D. gözaltına alındı.



2. OTOMOBİLE OPERASYON



Çalışmaların devamında ihbarda belirtilen ikinci otomobilinde aynı gün hastane otoparkından hareket etmesi üzerine takip başlatıldı. Hastane çevresinde bulunan bir otobüs durağında bekleyen otomobile 1 kişinin gelmesiyle baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda otomobil sürücüsü Kubilay K. ve yanına gelen Mehmet K. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada çeşitli amaçlarda kullanılan 31 tıbbi malzeme ele geçirildi.



MEDİKAL DÜKKANINA OPERASYON



Polis ekipleri otomobil sürücüsü Kubilay K. tıbbi malzemeleri Şehremini Mahallesi'nde Medikal malzemeler satan amcasının dükkanına götürdüğünü söylemesi üzerine dükkana da operasyon düzenlendi. Medikal malzemeler satan işyerine yapılan baskında amca Adnan K. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan baskında çalıntı olduğu değerlendirilen 26 tıbbı malzeme ele geçirildi.



HASTANE ÇALIŞANLARI 42 TIBBI ÜRÜNÜ 1500 LİRAYA SATMIŞ



Polis ekipleri şüphelilere yönelik yaptığı detaylı incelemede 7 Aralık ve 19 Aralık'ta da Seyran B. ve Mehmet K.'nın çalıştıkları Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nin eczanesinden toplam 42 tıbbi malzemeyi şüpheli Kubilay K.'ya bin 500 liraya sattığı belirledi.



TIBBI MALZEMELERİN HASTANEDE KAYDI BİLE ÇIKMADI



Hastane'nin eczanesinden çalınan tıbbi malzemelerin 2008 yılından sonra kullanılmadığı, otomaasyon sisteminde kaydı bulunmadığı ve geçmişte de ihale yöntemiyle satın alınmadığı ortaya çıktı.



6 TUTUKLU



Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ki işlemleri tamamlanan H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli 28 Aralık'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Çetin K., Sezgin C., Kubilay K., Adnan K. ile hastane çalışanıları Seyran B. ve Mehmet K. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



7- ENDONEZYALI ASKERİ İSTANBUL'DA CEZAYİR VE POLONYALI 2 KİŞİ SOYDU



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL FLORYA'da bir alışveriş merkezinde ailesiyle birlikte yemek yiyen Endonezyalı bir turistin sandalyesine astığı çantasındaki paraları çalan Cezayir ve Polonya uyruklu iki kişi polis tarafından gözaltına alındı.



Florya'da 1 Ocak'ta meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle meydana gelişti; Bir alışveriş merkezinde yemek yiyen ülkesinde asker olduğu öğrenilen Endonezya uyruklu Muhammed Rusli çantasını sandalyeye astı. Rusli'nin arkasındaki masaya oturan iki şüpheli sandalyede asılı duran çantanın içerisindeki içinde 8 bin dolar olan cüzdanı alarak kaçtı. Cüzdanının çalındığını fark eden Rusli durumu polise bildirdi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Cezayir uyruklu şüpheli S. Bouabıd (48) ve Polonya uyruklu şüpheli A. Raıs (43) Yeşilköy'de gözaltına alındı. Şüphelilerin geçmişte de aynı yöntemle 4 bin 100 dolar ile 13 bin lira para çaldıkları ve benzer suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şüpheli S. Bouabıd ve A. Raıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



8- SOKAKTA 6 YAŞINDAKİ KIZINI DARP EDEN ANNE İÇİN 1.5 YIL CEZA İSTENDİ



Haber: Yüksel KOÇ/ İSTANBUL,



Tuzla'da sokak ortasında 6 yaşındaki kızını darp eden Ayşen K. hakkında, "Altsoydan yakın akrabayı kasten yaralamak" suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede şüphelinin, "Bipolar afektif bozukluk" hastası olduğu, suç tarihinde hastalığın davranışlarını yönlendirme yeteneğinin ortadan kaldırdığı belirtilen iddianamede, şüpheli için akıl hastalarına ilişkin güvenlik tedbirlerinin uygulanması hususunun değerlendirilmesi istendi.



Tuzla'da 25 Eylül 2018 tarihinde sokakta kızı B.D'yi darp eden Ayşen K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayşen K. hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheli Ayşen K.'nın eşinden 2 yıl önce boşandığı, 6 yaşındaki müşterek çocukları B.D.'nin velayetinin de şüpheliye verildiği bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin velayeti kendisinde olan çocuğu sokakta darp ettiği belirtildi.



Şüphelinin kızını basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde darp ettiği belirtilen iddianamede, şüphelinin eski eşi Ü.D.'nin de şüpheliden şikayetçi olduğu kaydedildi.



İddianamede, soruşturma kapsamında şüpheli Ayşen K. için Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden rapor alındığı, rapora göre şüphelinin "Bipolar afektif bozukluk" hastalığının bulunduğu, hastalığın davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldırdığı, bu nedenle cezai sorumluluğunun bulunmadığı kaydedildi.



Şüphelinin, "Alt soydan yakın akrabayı kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen iddianamede, şüpheli hakkında akıl hastalarına ilişkin güvenlik tedbirlerinin uygulanması hususunun mahkeme tarafından değerlendirilmesi talep edildi.



İDDİANAME KABUL EDİLDİ



İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.



============================

