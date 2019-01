Dha İstanbul Bülteni- 4

FENER Rum Patriği Bartholomeos Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" (Ortodokslukta kendilerine ait bir baş tarafından yönetilen Ortodoks kiliselerine verilen ad) kazandıran kararnameyi Devlet Başkanı Petro Poroşenko 'nun katıldığı törenle verdi.Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlık alma töreni Fener'de bulunan Fener Rum Patrikhanesi'nde yapıldı. Törene Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Ukrayna kilisesinden yetkililer katıldı. İstanbul 'a gelen Petro Poroşenko sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Poroşenko görüşmenin ardından saat 12.00 sıralarında Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi. Poroşenko'ya eşi Maryna Poroşenko ve Ukrayna'da yeni kurulan birleşik bağımsız Ortodoks Kilisesi'nin lideri seçilen Metropolit Epifaniy de eşlik etti. Kısa bir karşılama töreninin ardından Poroşenko ve beraberindeki heyet, Patrik Bartholomeos 'un yanına geçti. Burada yaklaşık 45 dakika görüşen heyet daha sonra patrik Bartholeomos ile tören için tekrar kiliseye geldi. Saat 13.30 sıralarında başlayan tören dua ve ilahiler okundu. Ayinin ardından, Patrik Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "Otosefali" statüsü kazandıran "Tomos" adı verilen kararnameyi imzalayarak Başpiskopos Epifaniy'e verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko imzanın ardından teşekkür konuşması yaptı. Poroşenko ile Patrik Bartholomeos kilisenin çıkışında hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra ikili programı basına kapalı olarak devam etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Poronşenko'nun yarın düzenlenecek haç çıkarma törenine de katılacağı öğrenildi.

2- UKRAYNA'DA TÜRK KIZLARININ ÖLDÜRÜLMESİNDE "KAPI" DETAYIMüslim SARIYAR- İstanbul DHA - UKRAYNA'nın Harkov kentindeki Karazin Üniversitesi'nde tıp eğitimi alan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsnübey'in(22) katil zanlısının eve kapıyı zorlamadan girdiği belirlendi. Bu da Ukrayna polisinin katil zanlısı olarak aradığı ve çifte cinayetin ardından Türkiye 'ye kaçtığı ortaya çıkan Hüsnü Can Ç.'ye kapıyı, Buket Yıldız'ın açmış olma ihtimalini akıllara getirdi. Diğer bir ihtimal ise Buket Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olan zanlının, evin yedek anahtarını temin ettiği yönünde.Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Buket Yıldız ve Zeynep Hüsnübey'in, 31 Aralık gecesi öldürülmeleriyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Harkov'daki Valentinovskaya Caddesi üzerindeki apartman dairesinde cesetleri bulunan kızların katil zanlısının, eve kapıyı zorlamadan girdiği tespit edildi. Ukrayna polisi yaptığı incelemede kapıda zorlama olmadığını belirledi. Bu da evde o an yalnız olan ve boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan Buket Yıldız'ın katiline kapıyı açtığı ihtimalini akla getirdi. Polisin üzerinde durduğu diğer bir ihtimal ise, Buket Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olan ve cinayetin ardından Türkiye'ye kaçtığı tespit edilen Hüseyin Can Ç.'nin evin yedek anahtarını elde etmiş olması. Polis, daha önce kızları rahatsız ettiği bilinen zanlının, yedek anahtarı olup olmadığını araştırıyor.TÜRK POLİSİYLE İRTİBATA GEÇİLDİBuket Yıldız'ı öldürdükten sonra evden çıkan katil zanlısının, Zeynep Hüsünbey ile kapıda karşılaştığı da ortaya çıktı. Zanlının, alışverişten dönen Zeynep Hüsünbey'i kapının önünde bıçakladıktan sonra kaçtığı belirlendi.Ukrayna'ya yaklaşık 10 gün önce giren zanlının, cinayetten hemen sonra da İstanbul'a uçtuğu belirtildi. Ukrayna polisinin katil zanlısının yakalanması için Türk meslektaşlarıyla irtibata geçtiği, hakkında uluslararası arama kararı verilen zanlının yakalanması için gerekli belgeleri ise önümüzdeki günlerde Türk makamlarına gönderileceği belirtildi.

3- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 10 GÖZALTIİstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından terör örgütü PKK 'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK-KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik yaptığı çalışma kapsamında bu sabah saatlerinde Bayrampaşa Küçükçekmece ve Sancaktepe 'de eş zamanlı baskınlar düzenledi.Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Molotofkokteylli yasadışı gösteri, araç yakma gibi olaylara katıldığı öne sürülen şüphelilerinemniyetteki sorguları sürüyor.

4 - MÜNİR ÖZKUL MEZARI BAŞINDA ANILDIHaber: Yüksel KOÇ - Kamera: Harun Uyanık/ İstanbul DHAÜnlü tiyatro oyuncusu Münir Özkul , ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.Münir Özkul, ölümünün birinci yılı nedeniyle mezarının bulunduğu Bakırköy Mezarlığı'nda anıldı. Anma törenine, Özkul'un kızları Hayriye Özkul Işık, Güner Özkul ve sanatçının dostları ile sevenleri katıldı. Anmaya gelenler, oyuncunun Türk bayrağı örtülen mezarına karanfiller bıraktı. "Ve onu anmak için ailece toplandık" diyen Güner Özkul, "Çocukken Bakırköy'e akrabalarımızı görmeye geldiğimizde babam uzaktan 'Bak paşa deden orada yatıyor' derdi. O zamanlar hiç aklıma gelmezdi ölümün ne olduğu. Bir gün kızıma benim de bu taşı gösterip 'Bak deden orda yatıyor' diyeceğim de aklımın ucundan geçmezdi. Ölüm ne demek bilmezdim. Ölüm sevdiğimiz kişilerin yokluğu anlamına gelirmiş, bunu bilmezdim. Ama oldu işte. Bakırköy'ün haylaz çocuğu evine döndü" dedi.Güner Özkul, babası ve arkadaşlarının yarattıkları karakterlerin, aşıladığı değerlerin sonsuza dek kalplerinde yaşayacağını söyledi.Güner Özkul'dan sonra Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da kısa bir konuşma yaptı. Kerimoğlu, "Münir Özkul Türkiye'de sinema yaparken emeğin değerini, sevginin değerini, kardeşliğin değerini, ailenin değerini bize en iyi anlatan sanatçılardan biriydi. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisini saygıyla anıyoruz. Bütün sevenlerine ve ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olarak yad edeceğiz" dedi.Konuşmaların ardından Özkul'un mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.