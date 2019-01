Dha İstanbul Bülteni - 4

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla sevkedildi.



Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.



Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevkedildi. Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken inceleme devam ediyor. Öte yandan çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla başka hastanelere sevkedildi.



Hastanenin arkasında bulunan 3 bina boşaltıldıktan sonra belediye ekiplerince mühürlendi.



2- EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİNDEN TAHLİYE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA



Haber-Kamera: Murat SOLAK-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,



Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi. Bu sırada acil servisin önüne çıkan hastane başhekimi Hasan Kahraman vatandaşlara, "Okmeydanı ya da Taksim'e gidebilirsin. Şu an hizmet veremeyeceğiz geçici olarak. Lütfen burada beklemeyin" dedi.



Dışarıda bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kahraman, "Geçici kısa süreliğine boşaltmadır. En kısa sürede hizmet devam edecektir. Merak etmeyin. Bütün hastalarımızı tahliye ettik. Yaralılarımız yok. İyiyiz şu anda. Enkazda sorun yok. Tedbirleri aldık o kadar. Yaralımız filan yok yani. Hastalarımızın tahliyesiyle ilgili planlamamızı yaptık. İlgili hastanelere gönderdik. Yaklaşık 10 yoğun bakım hastası, yaklaşık 20 tane palyatif bakım hastasını tahliye ettik. O hastaları da bizim hemşirelerimiz gittikleri yerde takip edecekler" şeklinde cevapladı.



3-AVCILAR'DA HURDALIKTA KORKUTAN YANGIN



Haber-Kamera : Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,



Avcılar'da atık metallerin depolandığı ve geri dönüşümün yapıldığı iş yerinde yangın çıktı.



Yangın saat 12.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan metal atık ve kabloların depolanıp dönüştürüldüğü bir iş yerinde çıktı. Depoda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler iş yerinin büyük bir bölümüne yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



BÜYÜK TEHLİKE ATLATILDI



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken iş yerinde kullanılan çok sayıda tüp son anda dışarı çıkarıldı. Çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar tüpleri tek tek dışarıya taşıdı. Yaşanan olayı anlatan bir işçi, "Kabloları soyup alüminyum çıkartıyorlardı. Sonra plastikleri yığdıkları yer tutuştu. Ondan sonra yanmaya başladı. Herhangi bir yaralı yok" diye konuştu. Alev alev yanan atıklar itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülebildi. Yanan iş yerinde maddi hasar meydana geldi.



4 - FETÖ ÜYELİĞİ SUÇUNDAN YARGILANAN ESKİ SAVCININ 15 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ



Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA



Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen Balyoz davası savcılarından Hüseyin Kaplan'ın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Kaplan hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Kaplan getirildi. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Mütalaada, sanık Hüseyin Kaplan'ın FETÖ'nün 2014 HSYK seçimleri öncesi oluşturduğu gizli haberleşme ağıyla HSYK üyeliğine aday olan sözde bağımsız adaylarının alacağı muhtemel oyları hesaplamak ve çoğunluğu kendi mensuplarından olan adayların seçimde oy kullanmasını sağlamak amacıyla örgüt içi iletişim programı Bylock'u kullandığı belirtildi. Sanık Kaplan'ın "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsini talep edilirken; "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraati istendi. Mütalaanın ardından söz alan sanık Kaplan, savcılığın mütalaasına karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Kaplan'ın FETÖ üyelerinin kullandığı Bylock isimli kriptografik haberleşme programı kullanıcısı olması, kuvvetli suç şüphesi, kaçacağı yönünde somut olgular bulunması gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, sanığın esas hakkındaki savunmasını yapması için ertelendi.



5- 3'Ü DE YANKESİCİ, 3'Ü DE HAMİLE, 3'Ü DE KARDEŞ



ŞÜPHELİLERİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YANKESİCİLİK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,



İstanbul'da lüks alışveriş merkezlerine dadanarak yankesicilik yapan 3 hamile kardeş suçüstü yakalandı. Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde 8 Aralık günü Mısır uyruklu Fatma K. isimli turistin çantasını çaldırdığını ihbar etmesi üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Alışveriş merkezinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler üç kadının x-ray cihazına konan çantayı bir anlık boşluktan istifade çalarak kayıplara karıştıkları görüldü. Polis önce kadınların kimliklerini belirledi. Çalışmalarını sıklaştıran ekipler şüphelileri takip etmeye başladı. Takip sırasında şüphelilerin Başakşehir'de bulunan lüks bir alışveriş merkezine gittiğini gören ekipler suçüstü yapmak için uygun anı bekledi. Şüpheliler alışveriş merkezinde bulunan bir mağazaya girerek giyinme kabinlerinde bulunan bir çantayı alarak uzaklaşmaya başladı. Bunu gören ekipler şüphelileri alışveriş merkezinin ortasında durdurdu. Gözaltına alınacaklarını fark eden şüphelilerden biri çaldıkları çanta içerisinde çıkan cep telefonunu bir başka vatandaşın poşetine atmaya çalıştıkları esnada gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.



3'Ü DE HAMİLE



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapılan işlemlerde şüphelilerden Asrın G.(32) 'nin 41, Asya T.(31)'nin 12, Hasret T.(21)'nin ise 23 benzer suçtan kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Gözaltındaki şüphelilerin hamileliklerini kullanarak kendilerini kamufle etmeye çalıştıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin alışveriş merkezi girişinde bir turistin bıraktığı çantayı perdeleme yaparak çaldığı anlar yer alıyor. Mısırlı olduğu öğrenilen turist kadının x-rayden geçmesi için bıraktığı çantanın şüpheliler tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüphelerin suçüstü yakalandığı son işlerinde ise yakalandıklarını anlayınca çaldıkları telefonu olayla ilgisi bulunmayan bir vatandaşın çantasına atmaya çalıştıkları görülüyor.



6- ÇAMLICA CAMİİ BEYAZA BÜRÜNDÜ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,



İstanbul'da etkili olan kar yağışında yapımına devam edilen Çamlıca Camii beyaza büründü. Cami ve çevresinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Halen inşaatı devam edilen caminin bu yılın ilk çeyreğinde açılması planlanıyor.



Avluları ve kubbelerinin üzerleri karla dolan camiide çalışmalar ise hız kesmeden devam ediyor. Kapalı bölümlerde yapılan çalışmalarda ses ve ışık ve ısıtma sistemleri son kez gözden geçiriliyor. Çamlıca Camii ve çevresindeki beyaz örtü ile kartpostallık görüntüler oluştu. Görüş alanını kısıtlayan tipinin zaman zaman durmasıyla, İstanbul Boğazı ile Çamlıca Camii ve çatıları beyaza bürünmüş evlerin görüntüleri birlikte doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.



7- KUYUMCU SOYGUNU CİNAYETİ'NDE İSİM BENZERLİĞİ İDDİASI KONSOLOSLUĞA SORULACAK



Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İSTANBUL DHA



Esenler'de 2017 yılında kuyumcu Eyüp Sedat Koçer (39) ile Gürcistan uyruklu soygunculardan Raibuli Abralava'nın (36) öldüğü soyguna ilişkin 3 Gürcistan uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklardan Giorgi Shonia, kuyumcu dükkanına öldürmek amacıyla gitmediğini savundu. Gürcistan uyruklu tutuklu sanık Shorena Kukhilava'nın avukatı da müvekkilinin, olaya karışmadığını, isim benzerliği nedeniyle tutuklu olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti de Gürcistan Başkonsolosluğu'na konunun sorulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.



İLK DURUŞMA YAPILDI



Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Giorgi Shonia ve Shorena Kukhilava hazır bulundu. Murat Koçer ve Ali Nihat Koçer de duruşmaya "müşteki" olarak katıldı. Tutuklu sanık Giorgi Shonia yakalandığında kendisini Levani Beltadze olarak tanıttığını, 2017 yılında olayda ölen Raibuli Abralava ile bir lokantada karşılaştıklarını belirterek, " Abralava'yı Gürcistan'dan tanıyordum. İş aradığımı söyledim. Birbirimizin telefon numaralarını aldık. Raibuli bana yardımcı olabileceğini söyledi. 29 Aralık 2017'de tekrardan Raibuli Abralava ile Kumkapı'da görüştük. Arabasına bindim. Tanımadığım başka kişilerde arabada oturuyordu. Arabanın içindekilerden bir tanesi kadındı ancak şu anda huzurda bulunan kadın sanık değildi. Abralava'ya 'Nereye gidiyoruz, ne iş var?' diye sordum. Ancak ne iş olduğunu açıklamadı. Arabanın içindeki konuşmalardan düzgün bir iş olmadığını, galiba hırsızlık için beni götürdüklerini anladım. Raibuli daha sonra bana arabada giymem için kıyafet verdi" dedi.



"HİÇKİMSEYİ ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"



İstemeden verilen kıyafetleri giydiğini söyleyen sanık Shonia savunmasını şöyle sürdürdü: Raibuli Abralava bana bir tabanca verdi. Gerçek tabanca değildi. Raibuli Abralava'ya bu silahı neden verdiğini sordum. Bana 'Altın mağazasına gideceğiz ve mağazayı soyacağız' dedi. Ben de 'Hayır, bu işe girmiyorum' diye söyledim. Bunun üzerine bana 'Niye korkuyorsun, sen olmasan bu iş olmaz, kadın korkmuyor, sen nasıl delikanlısın, korkuyorsun, gelmek zorundasın, geleceksin' dedi. Raibuli Abralava, bana 'Kolay iş, ben kız beraber gideceğim, 2-3 dakika sonra sen ortaya çıkıp mağazaya geleceksin, altınları toplayacaksın, kimseyi öldürmeyeceğiz' dedi. Kabul ettim. Bana mağazayı gösterdiler. Raibuli Abralava ve kız mağazaya girdi, ben mağazanın dışında bekledim. Onlar girdikten sonra bende yanımdaki adam ile birlikte mağazaya girerken daha bir adım atar atmaz mağazanın patronu bana ateş etti. Yaralandım, sağ kasık bölgemden vuruldum. Yere düştüm, sürünerek dışarı çıktım. İçerden yine bana ateş ediyorlardı. Atışlardan da mermi isabeti aldım. Bunun üzerine Raibuli'nin bana verdiği tabancayı arkaya ve yukarı doğru olacak şekilde ateşledim. Silahı ateşlediğim sırada ben yerde yaralıydım. Korkutmak amacıyla ateş ettim. Havaya doğru ateş ettim ve ateş ettiğim yere bakmadım. Hedef almadım. Bu şekilde sürünerek kaçıyordum. İnsanlar yaklaşınca tabancayı bıraktım. Ben kimseyi öldürmek amacıyla gitmedim, hiçkimseyi öldürmek istemedim. Vatandaşlar beni yakaladılar, herkes bana vuruyordu. Ambulansla hastaneye götürdüler. Ameliyat oldum, ertesi gün tutuklandım."



KARDEŞİM, 'ABİ VURULDUM' DEDİ



Müşteki Ali Nihat Koçer de olay günü kardeşi Eyüp Sedat Koçer ile dükkana geldiklerini anlatarak, dükkana biri kadın 2 kişi girdiğini, kadının fizik yapısının sanıklardan Shorena'ya benzediğini, saatlere baktıklarını ancak hiç konuşmadıklarını o sırada 2 kişinin daha dükkana geldiğini anlattı. Koçer, "Kardeşim Sedat, sanık Giorgi'nin elindeki silahı görmüş olacak ki bana heyecanlı bir şekilde seslendi. Ben kafamı kaldırdığım an kadının yanındaki şahıs ile daha sonradan içeri giren iki şahıslardan biri birlikte ateş etmeye başladı. Kardeşim beni korumak amaçlı olarak benden tarafa doğru ateş etti. Kardeşim, 'Abi vuruldum, ben çok kötü vuruldum, hakkını helal et' dedi. Kapıdan baktım sanık Giorgi halen bize doğru ateş ediyordu. Benim Gürcistanlılar ile hiçbir işim yoktur. Neden bizi buldular anlamış değilim" dedi.



"MÜVEKKİLİM SUÇSUZ YERE TUTUKLU"



Sanık Shorena Avukatı Recep Eryılmaz da müvekkilinin 5 aydır suçsuz yere tutuklu olduğunu belirterek, "Müvekkilimin kasıtlı olarak ismi verildi, ya da isim benzerliği nedeniyle tutukludur. Müvekkilim ile diğer Shorena Kukhilava'nın fiziki yapıları da farklıdır, yüz profilleri farklıdır. Müvekkilim olaydan önce ve olaydan sonra sürekli olarak aynı işyerinde parmak izi basarak işine gidip işinden çıktığı sunduğumuz parmak izi raporlarından sabittir. Tahliyesini talep ediyorum" dedi.



KONSOLOSLUKTAN SORULDU



Mahkeme heyeti, Gürcistan Başkonsolosluğu'na yazı yazılarak Avtandil ve NATO'dan olma Shorena Kukhilava ile Iraklı ve Nana'dan olma Shorena Kukhilava isimli kişilerin aynı kişiler mi yoksa farklı kişiler mi olup olmadıklarının sorulmasına ve her ikisinin de sosyal medya fotoğraflarının yazılacak yazıya eklenmesine karar verdi. Sanık Nika Darchia'nın yakalama emrinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



İDDİANAME



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede tutuklu şüpheli Giorge Shonia (28) ve Shorena Kukhilava (27) ile



firari şüpheliler Nika Darchia (23) hakkında, "Yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "Yağmaya teşebbüs", "Mala zarar verme" ve "Silahla tehdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15'er yıldan 37'şer yıla kadar ayrı ayrı hapisleri isteniyor.



8- ÜNİVERSİTELİ YAREN BÜYÜKÖLMEZ'İN ÖLDÜĞÜ DAVANIN SANIĞI TUTUKLANDI







Serpil KIRKESER/ İSTANBUL, MALTEPE'de 150 kilometre hızla kullandığı araç ile üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez'in (20) ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olmaktan 17 yaşındaki U.B.Ç.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. "Sayın Hakimim, çok üzgünüm. Kasti bir şey yok, böyle olmasını istemezdim. Benim de ablam var" diyen sanık U.B.Ç. 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.



KARAR DURUŞMASI YAPILDI



Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen karar duruşmasına sanık U.B.Ç., hazır bulundu. Kazada hayatını kaybeden Yaren Büyükölmez'in annesi Müjde Büyükölmez ve babası Timur Büyükölmez de duruşmaya katıldı. Son sözü sorulan sanık U.B.Ç., "Sayın Hakimim, çok üzgünüm. Kasti bir şey yok, böyle olmasını istemezdim. Benim de ablam var" dedi.



SANIĞIN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ



Mahkeme heyeti, sanık U.B.Ç.'yi eylemin kaza sonrasında takılı kalan hız göstergesine göre en az 150 km hızla işlenmiş olduğu gerekçesiyle önce "Bilinç taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 9 yıl hapse çarptırdı. Sanığın yaşını ve duruşmalardaki iyi halini ve pişman olmasını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, cezada indirim yaparak sanığın 5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, hapis cezasının miktarı, sanığın kaçma eğiliminin bulunma ihtimali ve suçun toplumsal açıdan taşıdığı önemi göz önüne alarak sanık U.B.Ç.'nin tutuklanmasına karar verdi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, U.B.Ç.'nin 23 Şubat 2018 tarihinde 23.30 sıralarında Maltepe Başıbüyük Dudullu Caddesi üzerinde 150 kilometre veya daha fazla hızla araç kullandığı, direksiyon hakimiyetini kaybederek sol şeritte aynı yönde ilerleyen araca çarptıktan sonra karşı yönden gelen araçların yoluna girdiği, burada ilk olarak maktul Yaren Büyükölmez'in kullandığı araca çarptığı, ardından da Sevda Civelek'in otomobiline çarptıktan sonra yan yatarak durduğu belirtiliyordu.



Kaza nedeni ile Yaren Büyükölmez'in öldüğü, Sevda Civelek'in ise basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı belirtilen iddianamede, Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) U.B.Ç.'nin yaralanıp hastaneye kaldırıldığı, kaza tespit tutanağına göre şerit izleme ve değiştirme kuralına uymadığı, bu nedenle kazanın oluşumunda tamamen kusurlu olduğu anlatılıyordu. Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda U.B.Ç.'nin aracının kilometre saatinin 150 kilometrede kilitlendiğinin tespit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, "Bilirkişi tarafından hızının daha da yüksek olabileceği değerlendirildi" denilmişti. Sorgusunda U.B.Ç.'nin kazayı hatırlamadığını beyan ettiği anlatılan İddianamede U.B.Ç.'nin, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralanması" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.



