Dha İstanbul Bülteni - 4

1- İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINAN PALU AİLESİ ÜYELERİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ*Tuncer Ustael ve Emine Ustael sağlık kontrolünden geçirildiHaber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesiyle ilgili savcılık ve polis harekete geçti.

1- İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINAN PALU AİLESİ ÜYELERİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ



*Tuncer Ustael ve Emine Ustael sağlık kontrolünden geçirildi



Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,



Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesiyle ilgili savcılık ve polis harekete geçti. İstanbul'da bir televizyon programına katılan 'Palu Ailesi' üyesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael 'kasten adam öldürme' suçundan gözaltına alındı. Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael sağlık kontrolleri için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Konuyla ilgili bir televizyon programında, Meryem Tanhal ve Kızı Melike Tanhal'ın cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiasıyla arama çalışmaları başlatılmıştı. Cinayetle ilgili ise bugün Palu ailesine yönelik operasyon düzenlendi. Polis, Palu ailesinin evinde arama yaparak, 5 kişiyi gözaltına aldı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekipleri, o sırada İstanbul'da katıldığı televizyon programında Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael'i canlı yayında gözaltına aldı. Kasten adam öldürmek suçundan gözaltına alınan Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael sağlık kontrolleri için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastane çıkışında Emine Ustael cinayetle ilgili olarak " Bilmiyoruz. Ortaya atılan iftiralar onlar. Bizim hiçbir suçumuz yok. Biz hiç kimseyi gömmedik" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael'in hastane çıkışı



-Tuncer Usatel ve Emine Ustael'in polis aracına binerek hastaneden ayrılışı



-Genel ve detaylar







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2 - YAYA İLE SÜRÜCÜ ARASINDA YOL VERME TARTIŞMASI CİNAYETLE SONUÇLANDI



Ali AKSOYER/İSTANBUL - CERRAHPAŞA'da sürücü ile yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan kişi arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Doğuş P.(26), sürücü İhsan Dinçer'i (35) bıçaklayarak öldürdü.



Fatih Cerrahpaşa Kızılelma Caddesi'ndeki olay 29 Aralık 2018'de saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşıyla gezmeye çıkan İhsan Dinçer ile yolda karşıya geçmeye çalışan Doğuş P. arasında yol verme yüzünden tartışmaya çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında İhsan Dinçer bıçaklanarak öldürdü. Doğuş P. ise olay yerinden kaçtı.



Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Doğuş P., dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:



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-Şüphelinin adliyeye sevki



-Ölen kişinin fotoğrafı



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3- KAZAYI ÖNÜNE ÇIKAN MARTIYA ÇARPMAMAK İÇİN YAPMIŞ



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Ersan SAN/ İSTANBUL,



Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda bir sürücü otomobiliyle önce bariyerlere çarptı, ardından takla attı. Otomobilin bir tekeri yerinden fırlayarak yan yolda ilerleyen başka bir araca çarptı. Araçtaki 2 kişi çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sürücünün polise, "Önüme çıkan martıya çarpmamak için direksiyonu kırmıştım" dediği öğrenildi.



Kaza saat 12.30 sıralarında Topkapı istikametinde meydana geldi. Mehmet Aslan'ın kullandığı 34 LC 5025 plakalı otomobil seyir halindeyken iddiaya göre, önüne çıkan martıya çarpmamak için bariyerlere çarptı ardından takla atarak ters döndü. Otomobilin bir tekeri yerinden fırlayarak yan yolda ilerleyen başka bir araca çarptı. Araç içinde bulunan iki kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobil içinden çıkarıldı. Ters dönen araç ise vatandaşların yardımıyla düzeltildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü ve yolcuyu ayakta tedavi etti. Sürücü Mehmet Aslan'ın polise, "Önüme çıkan martıya çarpmamak için direksiyonu kırmıştım" dediği öğrenildi.



Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Sefaköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.



Görüntü dökümü:



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-Takla atan araç



-Trafikten görüntü



-Aracın vatandaşlar tarafından döndürülmesi



-Aracın çekiciye yüklenmesi



-Polis ekiplerinden görüntü



-Genel ve diğer detaylar



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4- SANCAKTEPE TERÖR SALDIRISI DAVASINDA KARAR



-İKİ SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VE 154'ER YIL HAPİS...



Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA



Sancaktepe'de 12 Mayıs 2016'da İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası'nda görev yapan askeri personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında gerçekleştirilen ve 6'sı asker 9 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanıklar İrfan Kılıç ve Mehmet Akif Uslu'yu, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve diğer suçlardan toplam 154'er yıl hapis cezası ve 40'ar bin lira adli para cezasına çarptırdı. Üç sanığın beraatine, bir sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İrfan Kılıç ve Şaban Uslu getirildi. Tutuklu sanık Mehmet Akif Uslu ise Rize'de tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Abdülbaki Uslu da duruşmada hazır bulundu. Sanıklar geçen celse verilen mütalaaya karşı son sözlerini söyledikten sonra mahkeme heyeti kararını açıklamak üzere ara verdi.



İKİ SANIĞA CEZA



Mahkeme heyeti kararında, tutuklu sanıklar İrfan Kılıç ve Mehmet Akif Uslu'yu, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar İrfan Kılıç ve Mehmet Akif Uslu'ya ayrıca 9 kişiye karşı "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 144 yıl hapis cezası veren heyet, "Tehlikeli madde bulundurmak" suçundan ise 10'ar yıl hapis ve 40'ar bin lira adli para cezası verdi. Heyet, bu sanıklara ayrıca "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.



ÜÇ SANIĞA BERAAT



Mahkeme heyeti, diğer sanıklar Şaban Uslu, Umut Uslu ve Abdülbaki Uslu hakkında üzerlerine atılı tüm suçlardan delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Tutuklu sanık Şaban Uslu'nun tahliyesine de hükmetti. Hakkında yakalama emri bulunan sanık Osman Gülen hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar verildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Sancaktepe'de 12 Mayıs 2016'da askeri personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında park halindeki patlayıcı yüklü bir aracın uzaktan infilak ettirilmesiyle düzenlenen terör saldırısında, 6'sı asker 9 kişi yaralanmıştı. İddianamede, şüpheliler Osman Gülen, İrfan Kılıç, Şaban Uslu, Mehmet Akif Uslu ve Umut Uslu'nun "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Tasarlayarak bombalama suretiyle kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", "Tasarlayarak bombalama suretiyle öldürmeye teşebbüs", "Tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı öldürmeye teşebbüs", "Askerin hizmetine verilmiş kara ulaşım aracına zarar vermek", "Bombalama suretiyle mala zarar vermek" ve "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması, el değiştirmesi" suçlarından toplamda 225'er yıldan 624'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. İddianamede, şüpheli Abdülbaki Uslu'nun ise "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.



Görüntü dökümü:



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-Arşiv görüntüler



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5- ŞİŞLİ'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI



Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,



Şişli'de iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi silahla bacağından yaralandı.



Olay Kuştepe Mahallesi, Şehit Özer Ayrancı Sokak'ta bulunan parkta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki grup parkta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki kişi bacağından silahla vuruldu. Olayı gerçekleştirenler ise kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntü



-Ambulansın görüntüsü



-Ambulansın olay yerinden ayrılması



-Polis ekiplerinin delil araştırması yapması



-Genel ve detaylar



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6 - SOSYAL MEDYADA İGUANA VE TARANTULA SATANLARA OPERASYON



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Sosyal medyada vahşi hayvan türlerini kaçak olarak satmaya çalışan 12 kişi hakkında işlem yapıldı.



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda sokulan İguana ve Tarantulaların sosyal medya üzerinden satıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Kaçakçılık polisi, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla sosyal medya üzerinden hayvan satışı yapan şüphelilerin bilgisayarlar İP adreslerinden gerçek adres ve kimliklerini tespit etti.



30 TARANTULA, 1 İGUANA, 3 PAPAĞAN



8 ilçedeki şüphelilerin yakalanması için dün operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 30 tarantula, 1 yeşil iguana ve 3 sultan papağanı ele geçirildi. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) gereği alım satımı özel izne tabi olan bu vahşi hayvan türlerini kaçak olarak satmaya çalışan 12 kişi hakkında adli işlem yapıldı.



İGUANA 4 BİN, TARANTULA 2 BİN LİRA



Şüphelilerin iguanayı 4 bin, tarantulaları 2 bin, yavru örümcekleri de 100 liraya sattığı öğrenildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki soruşturmanın tamamlanmasıyla hayvanlar, Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.



Görüntü Dökümü



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(Polis Kamerası)



-Papağanların görüntüsü



-İguananın görüntüsü



-Tarantulanın görüntüsü



-Genel ve detaylar



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7- TEKSTİLCİ İŞ ADAMINI SOYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI







Ali AKSOYER/İSTANBUL- BAKIRKÖY'de bir iş adamının evine girerek kasada bulunan 65 çeyrek, 32 yarım ve 15 tam altın, 10 adet altın set, antika saat ve iki cep telefonu çaldığı iddia edilen Muharrem D.(25) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önceden kasten yaralama ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan polise geliş kaydı olduğu belirtildi.



Bakırköy'de 11 Aralık 2018'de meydana gelen olayda tektilci işadamı K.Y.(62)'nin evine giren bir hırsız evin duvarında bulunan kasayı yerinden sökerek çıkardı. Mağdur K.Y.'nin içerde uyuduğu sırada meydana gelen olayda hırsız, 65 çeyrek, 32 yarım, 15 tam altın, 10 adet altın set, antika saat ile iki cep telefonunu çaldı. Şüpheli, evde bulduğu kontak anahtarını da çalarak kapı önünde park halindeki otomobille kayıplara karıştı.



Polis olayla ilgili yapılan soruşturmada bazı güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Daha önceden polise geliş kaydı bulunan şüpheli, Sultangazi'de bir eve yapılan baskında gözaltına alındı. Şüphelinin çaldığı otomobil ise terk edilmiş olarak bulundu. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, polis çalınan ziynet eşyalarını bulmak için çalışma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Şüphelinin adliyeye sevki



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8- KOLİN İNŞAAT'TAN HİSSE AÇIKLAMASI



İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, - İSTANBUL Havalimanı inşası ve 25 yıl boyunca işletmesini üstlenen İGA İşletmesi A.Ş ortaklarından bulunan Kolin inşaat yüzde 20'lik hissesini devir edeceğini açıkladı.



Konuyla ilgili olarak Kolin İnşaat A.Ş'den yapılan açıklamada, "Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu önemli mega projelerden biri olan İstanbul Havalimanı'nın sıfır noktasından itibaren ortakları arasında yer alan kuruluşumuz, bu yatırımın projenin tamamlanma aşamasına gelmesi ve işletmeye açılmasıyla birlikte yeni bir değerlendirmeye gitme kararı almıştır. Kolin İnşaat olarak farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA'da ortaklarımızla İGA'daki hisselerimizin devri üzerine görüşmelerimizi sürdürdüğümüzü belirtmek isteriz" denildi.



5 ORTAKLI ŞİRKET



7 Ekim 2013 günü kurulan İGA Havalimanı A.Ş, geçtiğimiz ay yapılan genel kurulda sermayeyi 7 milyar 368 milyon TL'ye yükseltilmişti. İGA Havalimanı ortaklığında Cengiz İnşaat San. ve Tic. AŞ, Mapa İnşaat ve Tic. AŞ, Liman İnşaat San. ve Tic. AŞ, Kolin İnşaat Tur. San. ve AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ'nin yüzde 20'şer pay sahibi olduğu sahipti.



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9- THY İTALYA'DAKİ GREV NEDENİYLE BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ



Enver ALAS/ Tansu Edip GÖKBUDAK İSTANBUL,DHA



Türk Hava Yolları(THY), İtalya'daki Hava Trafik Kontrollerinin 11 Ocak'ta yapacağı grev nedeniyle, Roma, Milano ve Venedik'e yapılacak bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya iptal edilen seferler şu şekilde:



TK1865 - TK 1866 İstanbul-Roma-İstanbul



TK 1871 -1872 İstanbul-Venedik-İstanbul



TK 1895-1896 İstanbul-Milano-İstanbul

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