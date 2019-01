Dha İstanbul Bülteni - 4

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKÇİ - Harun UYANIK, İSTANBUL, AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti üzerinde 12 yıl geçti. Dink vurulduğu yerde anıldı. "Sarı Gelin" türküsünün Türkçe ve Ermenice olarak çalındığı anmada, "Buradayız Ahparig", "Hrant için adalet için", "Öldür diyenler yargılansın" sloganları atıldı.



19 Ocak 2007 yılında Agos gazetesi önünde öldürülen Hrant Dink için vurulduğu yerde anma töreni yapıldı. Dink'in vurulduğu yer karanfillerle süslenirken, üzerinde "Hrant için adalet için" yazılı dövizler ve Dink'in fotoğrafları, eski gazete binasına asıldı. Tören öncesi Dink'in vurulduğu Şişli Halaskargazi caddesi ve caddeye çıkan sokaklar polis tarafından kapatıldı. Ara sokaklar TOMA'lar bekletildi. Anmaya katılmak üzere gelenler ile polisin kapattığı bölgeden geçmek isteyenler üzerleri aranarak içeri alındı.



KIRMIZI KARANFİLLER BIRAKILDI



Dink'i anmasına gelenler, Agos gazetesinin önünde saat 12.00'den itibaren toplanmaya başladı. "Adalet İstiyoruz, Hrant 12" yazılı pankartın asıldığı gazete binasının girişine "Hrant'ın Arkadaşları" tarafından kırmızı karanfiller bırakıldı. Gazete binası önünde "Sarı Gelin" türküsü Türkçe ve Ermenice olarak çalındı.



KAVALA'NIN MEKTUBU OKUNDU



Hrant Dink'in öldürüldüğü eski Agos Binası önündeki anma programı 15.00'ta başladı. Programa başta Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ve ailesi olmak üzere bazı CHP ve HDP milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Anmada, sık sık, "Buradayız Ahparig", "Hrant için adalet için", "Öldür diyenler yargılansın", "Faşizme inat kardeşimsin Hrant", "Yaşasın Halkların kardeşliği" sloganları atıldı. Anmada Hrant Dink'in "Su çatlağını buldu" yazısı dinletildi. Daha sonra Hrant Dink'in yakın arkadaşı Osman Kavala'nın cezaevinden gönderdiği mektup okundu.



FİLİZ ALİ KONUŞTU



Programın sonunda "Hrant'ın Arkadaşları" adına 70 yıl önce öldürülen şair yazar Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali konuşma yaptı. Ali, "Sevgili Hrant, 12. kez, seni aramızdan alan karanlığa karşı, senin ve ailenin yanında durmak için, ellerinle kurduğun, büyüttüğün gazeten Agos'un önündeyiz. Bizi acılarda akraba edenlerin kurdurduğu ve ne yazık ki her geçen gün büyüyen geniş ailemizin en eski üyelerinden biri olarak sesleniyorum bugün sana. Babam Sabahattin Ali, 1948 yılında, karlı bir sabahta, benim ve annemin birkaç poz fotoğrafını çektikten sonra, Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıktı, bir daha geri dönmedi. Gözaltında kaybedilen ve akıbetini hala bilemediğimiz babam ne yazık ki bu ülke tarihinin ne ilk ne de son kaybı oldu. Babamı 'Milli hislerle galeyana geldiği için' öldürdüğünü söyleyen katilin, seni öldüren ve sonrasında bayrağın önünde poz veren katilden farkı yoktu. Sabahattin Ali 70 yıldır kayıp. Olayın iç yüzü, bugüne kadar gelmiş geçmiş iktidarlar tarafından ısrarla aydınlatılmadı, tıpkı iktidarın seni öldürenlerin 'Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kaybolmasına izin vermeyeceğiz' demesine rağmen cinayeti aydınlatmamış olması gibi" dedi.



"SUSMAYANLAR VAR HALA BURADAYIZ BİR YERE GİTMİYORUZ"



Filiz Ali konuşmasının devamında, "Sevgili Hrant, yine de o kadar umutsuz değiliz. Susmayanlar var, hala buradayız, bir yere gitmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Seni öldürdüklerinde henüz çocuk olanlar bugün burada, aramızda, öldürülmenizin peşine düşüyorlar soru soruyorlar, susmuyorlar. Sizler, kaybettiğimiz bütün değerlerimiz, bize Ocak ayazında bakarken, biz burada, her yıl gençleşen kalabalıklarla vazgeçmiyoruz demeye devam ediyoruz. Umut burada! Bu topraklar, bu ülke bizim" ifadelerini de kullandı.



2- GÜNEŞİ GÖREN İSTANBULLULAR SAHİLE AKIN ETTİ



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Güven USTA - İstanbul DHA



İstanbul günlerdir soğuk havanın etkisindeydi. Yağmur ve zaman zaman etsini gösteren kar yağışı İstanbulluları evlerine hapsetti. Ancak bugün hava sıcaklığı 15 dereceyi buldu. Güneşi gören İstanbullular özellikle sahillere akın etti. Beşiktaş'ta Ortaköy, Bebek ve Arnavutköy'e akın ekenler sahilde yürüyüş yaptı. Bazı kişiler ise balık tutmayı tercih etti. Karaköy sahilinde dolaşanlar, güzel havayı fırsat bilerek dışarı çıktıklarını söylediler.



3- FATİH'TE 22 YAŞINDAKİ IRAK UYRUKLU KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA



Fatih'te Irak uyruklu 22 yaşındaki genç kadın yaşadığı evde ölü bulundu.



Mevlanakapı Mahallesi Tiryakçı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında yaşayan Irak uyruklu 22 yaşındaki Zaniab Al-Abboodi'den haber alamayan arkadaşları saat 11.00 sıralarında durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis çilingir yardımıyla evin kapısını açarak içeriye girdi. Yapılan incelemede genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri kadının parmak izini aldı. İncelemesinin ardından Abboodi'nin cenazesi yabancı uyruklu arkadaşlarının yardımıyla evden çıkarıldı. Bu sırada bazı arkadaşları sinir krizi geçirerek bayıldı. Savcının talimatıyla Abboodi'nin cenazesi otopsi işlemleri için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kadının kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek.



4-RADYO TİYATROSU 80 GÜNDE DÜNYA GEZİSİ'YLE İLK DEFA SAHNEDE



-"Radyatro Show" isimli tiyatro grubu yeni sezonda Jules Verne'nin 80 Günde Dünya Gezisi eserini ilk defa radyo tiyatrosu olarak sahneliyor.



Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN-Burak KÖROĞLU/ İSTANBUL



Radyo Tiyatrosu. Bir araya gelen 5 tiyatrocu, 40 karakter ve 60 efekt malzemesiyle izleyiciye farklı bir deneyim sunuyor.



İsterseniz gözlerinizi kapatıp dinleyin, isterseniz sahnedeki serüveni izleyin. "Radyatro Show" tiyatro grubu yeni sezonda Jules Verne'nin 80 Günde Dünya Gezisi eserini ilk defa radyo tiyatrosu olarak sahneliyor. Rollerinin yanı sıra oyunun efekt seslerini de oyuncuların yapmasıyla dünyada ilk olma özelliğini taşıdığı belirtilen Savaş Özdural'ın yazdığı oyunda Pelin Turancı, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Fatih Gülnar ve Fatih Özacun rol alıyor.



"İSTER GÖZLERİNİZİ KAPATIP DİNLEYİN, İSTER SAHNEDEKİ SERÜVENİ İZLEYİN"



Radyatro Show ekibi, izleyiciye hem gözlerini kapatıp radyo tiyatrosu dinleme hem de sahnedeki tiyatro oyununu izleme fırsatını sunuyor. Nesnelerin sesine kulak veren ekip tahta bardaktan at sesi, dikiş makinesinden tramvay sesi, balondan martı sesi, pirinçten yağmur sesi gibi efektlerle Jules Verne'in 80 Günde Dünya Gezisi'ni sahneliyor. Sinemada kullanılan ses efektlerini de canlı olarak sahnede izleme imkanı sunuyor.



"RADYOYLA TİYATROYU BİRLEŞTİRDİK"



Radyatro Show'un hem yazarı hem de oyuncusu olan Savaş Özdural, "Radyoda tiyatro çok yapıldı, çok uzun zamandır yapılıyor. Ama bizim yaptığımız dünyada bir ilk. Çünkü radyo tiyatrosunu sahneye getirdik. 5 değerli oyuncu sahnede bir yandan oyunu oynarken, bir yandan efektleri ve müzikleri yapıyorlar. Bunu göz önüne aldığımızda dünyada bir ilk oluyor" sözleriyle Radyatro Show'un bir ilki gerçekleştirdiğini belirtti. Dünyada ne yapılmamış diye dolaşırken bunu bulduklarını söyleyen Özdural, sözlerine "Farklı bir iş oldu, çok keyifli bir iş oldu. Anlattığımız hikaye Jules Verne'nin 80 Günde Dünya Gezisi. Onu anlatırken efektleri seyircilerin gözü önünde, her şeyiyle, akıllarından bile geçmeyecek malzemelerle yapıyoruz. Müzikleri yapıyoruz, oynuyoruz, koşturuyoruz ve 70-75 dakika boyunca bir show yapıyoruz aslında. Buradan yola çıkarak da radyoyla tiyatroyu birleştirdik ve Radyatro Show koyduk adını" diye devam etti.



"ÇOK ENTERESAN ALETLERDEN ÇOK ENTERESAN SESLER ÇIKIYORMUŞ"



Oyunda rol alan Pelin Turancı ise, "80 Günde Dünya Gezisi'nin içinde dünyayı gezerken nereye giderseniz, vapura binerseniz vapurda olan bütün sesleri duyuyorsunuz. Trene binerseniz trende olan bütün sesleri duyuyorsunuz. Çok enteresan aletlerden, çok enteresan sesler çıkıyormuş. Bunları öğrenmiş olduk biz de bu sayede. Çok fazla kılık değiştiriyoruz, çünkü bir yandan da oynuyoruz. Ben mesela bir yerde erkek çocuğu oynarken, bir anda bir prenses oluyorum. Bir arkadaşımız normal hizmetçiyi oynarken, bir anda asilzade oluyor. Her şey değişiyor. Temposu çok yüksek, keyifli bir oyun oldu bizim için de. Farklı efektlerimiz var. Mesela balondan martı sesi çıktığını bilmiyorduk. Mercimek ve pirinçten yağmur sesi alıyoruz. Eskiden büyükannelerimizin, anneannelerimizin evlerinde olan dikiş makinesinin aslında bir tramvay sesi olduğunu biliyor muydunuz? Daha kullandığımız yığınla aletimiz var. Hepsinden farklı efektler çıkartıyoruz" dedi.







"HERKESİ RADYATRO SHOW'A BEKLİYORUZ"



Oyunculardan Özdemir Çiftçioğlu, "Ben banka soyguncusu olduğunu tahmin ettiğim Phileas Fogg adlı karakterin peşine düşen hırslı bir dedektifi, Fix'i canlandırıyorum. Gemide, trende ya da diğer yollarda, filin üstünde sürekli onun peşinde, onu yakalama hırsıyla yanıp tutuşan. Çünkü bunun sonucunda hem adını dünyaya duyuracak hem de bir para ödülüne kavuşacak bir dedektif Fix. Son derece hırslı. Artık o kadar hırsına yeniliyor ki nereye giderse gitsin, dünyanın sonuna bile gitse onu takip edip ne zaman Birleşik Krallık topraklarına dönerse, onu orada tutuklayacağım diyen bir karakter. Çok keyifli ve hoş bir çalışma dönemi geçirdik. Ben biraz prova döneminden bahsedeyim. Günde 8 saat falan çalışıyorduk, prova yapıyorduk. Fakat bu provanın 1 saat ya da 1 buçuk saati oyunla ilgili, geri kalan 5 buçuk, 6 saati nereden ne ses çıkarırız peşindeydik. Telgraf sesini de şu zımbayla hallettik. Mesela uzaktan gelip geçen bir at arabası ya da gecenin bir saatinde ormanda öten cırcır böcekleri. Herkesi Radyatro Show'a bekliyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.



"GÖZÜNÜ KAPATIP RADYODA OLDUĞUNU HİSSETTİĞİNİ SÖYLEYENLER VAR"



Oyunda at arabası, rüzgar ve trenin durması sesi gibi efektler çıkaran Fatih Gülnar, oyunu "Radyo tiyatrosunda gördüğümüz, duyduğumuz, işittiğimiz bir sürü efekti, sesi hem oynuyoruz hem de efektlerini yapıyoruz. Tabii burada efektlerini yapma işin bir tarafı, ikinci tarafı da tiyatral kısmı. Bir sürü karakter canlandırıyoruz ve bu karakteri canlandırırken aynı zamanda hem efekt yapıp hem de oyunculukla bunu seyirciye yansıtıyoruz. Henüz yeni bir oyun olmasına rağmen çok güzel eleştiriler aldık. Gözünü kapatıp radyoda olduğunu hissettiğini söyleyenler var, gözlerini açtıklarında da gerçekten çok güzel bir serüvenin içinde olduklarını söyleyenler var" sözleriyle anlattı.



"ÇOK KEYİFLİ VE GÜZEL BİR OYUN OLDU"



Oyunun müziklerini yapan Fatih Özacun, rolünü "Benim efektlerle ilgili sadece bir efektim var diyebilirim size, o da vapur düdüğü. O da yine bir müzik aletinden çıkmış olduğu için onu ben yapıyorum. Onun dışında sadece müzikler bana ait. Çok keyifli ve güzel bir oyun oldu. Bu gerçekten özellikle daha eski yıllarda alıştığımız, bildiğimiz o radyo tiyatrosunu bugünlere taşıyıp, bugünün de gençlerine ve insanlarına bunu tanıtan bir oyun, bir aktivite oldu. O anlamda çok güzel eleştiriler de alıyoruz" dedi. Müziklerin hepsinin özgün ve kendi bestesi olduğunu söyleyen Özacun, oyunda ya klavye üzerinden, ya vurmalı bir aletle ya da zille müzikleri canlı çaldığını belirtti.



Seyirciye radyo tiyatrosunu izleme imkanı sunan sesli, efektli ve müzikli Radyatro Show, bu sezon bütün tiyatro severleri bekliyor.



5-BİNALİ YILDIRIM E-SPOR SAHNESİNİN AÇILIŞINI YAPTI



İstanbul DHA



TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da e-spor sahnesinin açılışını yaptı. Salona torunu ile gelen Yıldırım oyuncularla sohbet etti.



TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 5'inci e-spor platformu Riot Games Espor Sahnesi'nin açılışını yaptı. 12 yaşındaki torunu Bahar Sena ile salona gelen Yıldırım sporcularla sohbet etti.



Yıldırım "Beni buraya torunum getirdi. Dede, orada kocaman bir dünya var. Bilgisayar başından dünya şampiyonlukları yapılıyor. Bugün açılış var, beni götür dedi. Bahar Sena sayesinde buradayım. Sizin isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı görüyoruz. Hepsini rahatça yapabilmeniz, önünüzü açmak için gayret ediyoruz. Bu yatırımlar, bu imkanlar hepsi sizler için seferber ediliyor. Kısacık sürede e-sporun 4 milyon aktif oyuncusu olmuş maşallah Türkiye'de. Oyuncu var, taraftar var, federasyon var, şimdi stadınız da oldu. Bakın bu salon bin kişilik. Avrupa'nın en büyüğü" dedi.



TÜRKİYE'DE 4 MİLYON TAKİPÇİ VAR



Dijital oyun müsabakaları, takımlar ve rekabet ekseninde oluşan bir ekosistem olan e-spor, yeni bir spor branşı olarak tanımlanıyor. Birçok alt dalı olan e-spor, farklı oyun firmalarının oyunlarından oluşuyor. Oyuncuların profesyonel sporcular gibi, koçları, menajerleri ve yorumcular bulunuyor. Takımlar arasında da yüksek transfer ücretleriyle oyuncu satışı gerçekleşiyor. Karşılaşmalar e-spor için hazırlanan özel sahnelerde yapılıyor. On binlerce seyirci müsabakaları salonlarda, milyonlarcası da internetten izliyor. Twitch ve Youtube platformları üzerinden canlı yayın yapılıyor. Türkiye'de ise futboldan sonra en çok seyirci çeken spor branşları arasında. Türkiye'de 12 milyon oyuncu, 4 milyon e-spor takipçisi var. Oyuncuların yaş ortalaması ise 20.



