Dha İstanbul Bülteni-4

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere saat 14.20 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.



2- 25 İLDE POLİSLERE YÖNELİK FETÖ OPERASYONU: 44 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI-Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KHK ile ihraç edilen 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 25 ilde 81 adrese yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu üzerinden ele geçirilen SD kartı incelemesi neticesinde birçok emniyet mensubunun örgüt tarafından değerlendirildiği (fişlendiği) tespit edildi. Liste üzerinde yapılan tespitlerde örgüt mensubu oldukları anlaşılan KHK ile ihraç edilen 51 emniyet mensubu örgüt üyesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, HTS verileri incelendiğinde örgüt tarafından grup halinde oluşturduğu anlaşılan örgüt mensuplarının periyodik olarak belirlenen tarihlerde bir araya geldikleri, 17-25 Aralık sürecinden sonra da periyodik buluşmalarda devam ettikleri belirlendi. Bylock kullanıcısı olan şüpheliler ile HTS verileri karşılaştırıldığında periyodik olarak belli tarihlerde baz aldıkları adreslerde Bylock baz verilerinin uyuştuğu ve örgütsel toplantılara katıldıkları tespit edilen 51 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. 25 ilde 81 adreste bu sabah saat 05.00'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 polisin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



3- YENİ AKM PROJESİNDE TEMEL ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,



Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 'nin yerine yapılacak olan yeni opera binasının temel açma çalışmalarına başlandı. Geçen hafta başladığı öğrenilen çalışmalar havadan görüntülendi.



Geçtiğimiz sene şubat ayında yıkımına başlanan AKM'de hafriyat çalışmalarının ardından, temel çalışmalarına başlandı. İş makineleri temel çukuru kazarken, şantiye arazisinde toprak kaymasının önüne geçmek için kazıklı temel beton dökümü de yapılıyor. AKM arazisinin son hali ve iş makinelerinin çalışması havadan görüntülendi.



YENİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ



Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ise 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu.



4- KARTAL'DA ÖLDÜRÜLEN 17 YAŞINDAKİ ALEYNA CAN DAVASINA BAŞLANDI



*Dava dosyasına konulan bilirkişi raporuna göre Aleyna Can'ı öldüren silah bozuk olmadığı belirtilirken, duruşma ertelendi.



*Aleyna Can'da tespit edilen erkek DNA'sının sanıkların DNA'sı ile karşılaştırılması için sanıklardan kan örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verildi.



Haber-Kamera: Yüksel KOÇ/ İSTANBUL DHA



Kartal'da günlük kiralık evde 17 yaşındaki Aleyna Can'ın tabanca ile öldürülmesine ilişkin ikisi tutuklu, üç kişinin yargılandığı davaya başlandı. Dava dosyasına konulan bilirkişi raporu, sanıkların silahın bozuk olduğu yönündeki iddiasını yalanladı. Raporda, olayda kullanılan tabancanın şarjörünün, sürgü tertibatının, horozunun ve tetik tertibatının çalışır vaziyette olduğu belirtildi.



İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanıklar Bayram Ekici ve Mesut Vural ile tutuksuz sanık Ercan Ekici ve tarafları katıldı. Maktül Aleyna Can'ın annesi Fatma Yirmibeş, kız kardeşi Seçil Can, Ramazan Can ve Orhan Can da müşteki sıfatı ile duruşmada hazır bulundular. Olaya ilişkin bilirkişi raporu dava dosyasına konuldu. Rapor, olay yerinde yapılan keşif sonucu hazırlandı.



BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE SİLAH BOZUK DEĞİL



Üç kişilik heyet tarafından hazırlanan bilirkişi raporu, sanıkların silahın bozuk olduğu yönündeki iddialarını yalanladı. Raporda, olayda kullanılan tabancanın şarjörünün, sürgü tertibatının, horozunun ve tetik tertibatının çalışır vaziyette olduğu belirtildi. Raporda, "Silahın horoz tetik tertibatına dokunulmadan el ile maruz bırakıldığı, horozun düşmediği, kurulu durumdaki horoz tetiğe basılarak düşürülmesi sağlandığında ise horozun düştüğü, bunun sonucu olarak atım yatağındaki fişeğin de patladığının tespit edildiği" bilgisine yer verildi.



Söz alan duruşma savcısı Faik Ateş, Bayram Ekici ve Mesut Vural'ın olaydan sonra kaçtıklarını hatırlatarak, "Her iki sanığın olaydan sonra kaçmaları hadisenin basit bir kaza ile öldürme olmadığını ortaya koymaktadır" dedi. Savcı Ateş, maktül Aleyna Can'da erkek DNA'sı tespit edildiğini hatırlatarak, tespit edilen bu DNA'nın sanıkların DNA'sı ile eşleştirilmesini talep etti.



Müştekiler Fatma Yirmibeş, Seçil Can, Ramazan Can ve Orhan Can, sanıklardan şikayetçi olduklarını söylediler.



Sanık Bayram Ekici, suçsuz olduğunu savunarak, "Kız arkadaşımı kaybettim. Acımı burada yaşıyorum, takdir mahkemenindir" dedi.



Aleyna Can'da tespit edilen erkek DNA'sının sanıkların DNA'sı ile karşılaştırılması için sanıklardan kan örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Bayram Ekici'nin (26) maktul Aleyna Can'ın (17) erkek arkadaşı olduğu, 30 Kasım 2017 tarihinde Kartal Cevizli'de bir binada oda kiraladığı, yanına önce maktul Aleyna Can'ın, ardından da diğer şüpheliler Ercan Ekici (23) ve Mesut Vural'ın (23) geldiği belirtiliyor. İddianamede, akşam 21.00-22.00 sıralarında şüpheliler Mesut Vural ile Ercan Ekici, Aleyna Can ile Bayram Ekici'nin yan yana oturdukları, çekmecede bulunan silahı eline alan şüphelilerin mekanizmayı çekmek suretiyle tetik düşürüp silahı ateşleyerek Aleyna Can'ı vurarak öldürdükleri anlatılıyor. Bayram ve Ercan Ekici'nin silahın ateş aldığı sırada Mesut Vural'ın elinde olduğu, Mesut Vural'ın da silahın Ercan Ekici tarafından çekmeceden alındığı sırada ateş aldığı yönünde ifade verdiği kaydedilen iddianamede, olay anında olay yerinde bulunan her üç şüpheli için de, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.



BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI



Duruşmadan sonra maktül Aleyna Can'ın ailesinin Avukatı Kübra Süleyman basın açıklaması yaptı. Avukat Kübra Süleyman, bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini belirterek, "Sanıkların silahın bozuk olduğunu yönelik beyanları vardı. Ancak rapor silahın tüm teçhizatlarının çalıştığını ortaya koydu" dedi. Avukat Kübra Süleyman, gelecek celse karar çıkmasını beklediklerini belirterek, "Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.



5 - KIZILAY VE KIZILHAÇ DERNEKLERİNDEN YENİ YARDIM AĞI



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA



İSLAM İşbirliği Teşkilatı (İİT) bölgesi Kızılay ve Kızılhaç ulusal dernekler ağı İstanbul'da kuruldu. "OICRed" adıyla kurulan yardım ağı, Kızılhaç Kızılay ulusal dernekleri arasında daha sistematik, yapısal bir işbirliği ve iştirak ile insani diplomasi yürüterek ve insani sorunları gidererek İİT bölgesinde politika oluşturma konusunda bir platform olarak hizmet verecek.



Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılhaç Dernekleri Organizasyonu (ARCO) Başkanı Yasin Ahmet Abbas, Uluslararası Hilal İslam Komitesi (UHİK) Başkanı Ali Buhedma, Beşiktaş'ta bulunan bir otelde basın toplantısı düzenledi.



Kerem Kınık, İİT bölgesinde yaşayan ulusal Kızılay ve Kızılhaç dernekleri olarak İstanbul'da bir ağ oluşturmak için toplandıklarını belirterek, "50'ye yakın ulusal derneğimizin katılımıyla, büyük bir coşkuyla icra edilen bu toplantı neticesinde hareketimizin içerisindeki ulusal derneklerden, İİT üye olan devletlerde bulunan ve gözlemci statüsündeki ulusal derneklerle beraber bir 'kırmızı ağ' kurmaya karar verdik" dedi.



"İNSANİ DİPLOMASI ARACI NOKTASINDA DA BU AĞ ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OLACAK"



Kerem Kınık, "Öncelikle kendi aramızdaki işbirliğini artırmak, bilgi alışverişini artırmak, sorunlara ortak çözüm aramak, birbirimizle sıkıntılarımızı ve kaynaklarımız paylaşmak, İİT'nin bünyesindeki politik mekanizmalara etki ederek insani sorunları gündeme getirmek ve Birleşmiş Milletler'den sonra dünyanın en büyük teşkilatı olan İİT bünyesinde Kızılay ve Kızılhaç hareketini daha fazla görünür kılmak ve ülkelerimizde, bulunduğumuz coğrafyalardaki bir takım kaynakları daha fazla seferber edebilmek için bu birliği, bu sosyal ağı kurmuş olduk. Bölgemize, İslam coğrafyasına ve dünyaya barış ve umut getirmesini temenni ediyoruz. Politik kutuplaşmanın fazlalaştığı, devletlerin klasik diplomasilerinin sorunları çözmede yetersiz kaldığı, mutlaka klasik devletler arası diplomasi araçlarına eklenmesi gereken insani diploması aracı noktasında da bu ağ çok önemli bir rol olacak" diye konuştu.



"ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN ÇABAYI SARF EDECEĞİZ"



Kınık, "Bizler insani perspektifte çalışan ulusal dernekler olarak, kendi devletlerimize ve uluslararası dünyaya barışın tesis edilmesi, güvenin artırılması, insanın korunması ve çatışmaların donmadan engellenmesi ve mümkünse çözülmesi için elimizden gelen katkıyı vereceğiz. Bu çerçevede en temel amaçlarımızın olarak savunuculuk yapacağız, sorunlarımızı ortak bir sesle, ortak bir terminolojiyle gündeme getireceğiz. İnsani diplomasi faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. İİT üye ülkelerin içerisindeki ulusal derneklerinin kapasitesinin artırılması için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Bu bölgedeki kaynakların seferber edilebilmesi için de gereken lobicilik faaliyetlerini de elimizden geldiği kadar yapacağız. Üyelik sistemi İİT'ye üye olan ülkelerin ve gözlemci olan ülkelerin ulusal dernekleri aracılığıyla olacak. İİT'nin ilgili kuruluşları, federasyonumuz, Kızılhaç komitesi, gençlik komisyonu bunlar bize gözlemci olarak katılabilecek. Kurulan ağımızın iki yılda bir gerçekleşecek bir genel toplantısı olacak. Bu üyelik toplantısında alacağımız kararları 9 ulusal derneğin temsil ettiği bir icra komitesi hayata geçirmek için çalışacak. Daimi anlamda destek vermesi için profesyonel sekretaryasının da oluşturulacağını sizlerle paylaşabilirim" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE, İNSANİ MESELELERDE KOORDİNASYON GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YÜRÜTÜYOR"



Kınık'ın ardından söz alan ARCO Başkanı Yasin Ahmet Abbas, İİT bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı'nın çok aktif görev alacağını ve zor şartlar altında olan, krizlere maruz kalan insanlara destek vereceğini belirtti. En fazla mültecinin ve yerinden edilen insanın bölgede bulunduğuna değinen Abbas, "İnsani kriz her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Kaynaklarımızı, bölgenin kaynaklarını bir araya getirerek insani krizlere son vermeli, insanlara çare olmalıyız" diye konuştu.



Abbas, "Kaynaklarımızı toplayıp tek amaca kanalize etmemiz gerekiyor. Bu ağ bize ek güç olacak, daha hızlı hareket etme kabiliyeti sağlayacak" dedi.



Uluslararası Hilal İslam Komitesi Başkanı Ali Buhedma ise ağın kuruluşunda öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Daha fazla işbirliği gerektiğinin altını çizen Buhedma, "Ancak işbirliği sayesinde düzlüğe çıkabilir, mültecilerin ve zor durumda olanların zorluklarını bir nebze de olsa hafifletebiliriz. Türkiye, insani meselelerde koordinasyon görevini en iyi şekilde yürütüyor. Ortak programlar sayesinde projeler üretecek, projelerle yardımlarımızı ulaştıracak ve zor durumda olanların savunma mekanizmasını geliştireceğiz" şeklinde konuştu.



6- ALACAKLILAR, SAROT TURİZM OTELCİLİK'İN TİCARİ FAALİYETLERİNİN DEVAMINA KARAR VERDİ



Hayati ARIGAN/İSTANBUL



Şato tipi mimarisiyle tartışmalara konu olan Mudurnu'daki Burj Al Babas projesini yapan ancak iflasına karar verilen Sarot Turizm Otelcilik Gayrimenkul Taahhüt San ve Tic A.Ş'nin birinci alacaklılar toplantısı yapıldı. Toplantıda alacaklılar şirketin ticari faaliyetlerinin devamına ve 'iflas idaresini' iflas müdürlüğü yetkililerinin de yürütmesine karar verdi.



Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 750 dönüm üzerine 732 villadan oluşan şato tipi mimarisiyle tepki çeken Burj Al Babas projesini yapan Sarot Group bünyesinde Sarot Turizm Otelcilik Gayrimenkul Taahhüt San ve Tic A.Ş., Burj Al Babas Termal Turim Pazarlama İnşaat Limited Şirketi ve Bolu-E Enerji Beton Nakliyat İnşaat şirketinin konkordato talebi üzerine İstanbul 3. Ticaret Mahkemesi, 9 Kasım 2018'de 3 şirketin iflasına karar vermişti. İflas kararının ardından İstanbul İflas Müdürlüğü, grubun en büyük şirketi Sarot Turizm Otelcilik Gayrimenkul Taahhüt San ve Tic A.Ş.'nin birinci alacaklılar toplantısını bugün gerçekleştirdi.



131 ALACAKLININ 50 MİLYON TL ALACAĞI ÇIKTI



İstanbul Adalet Sarayı'ndaki toplantı salonunda yapılan ilk alacaklılar toplantısında 131 kişinin iflas masasına alacaklı olarak adını yazdırdığı ve toplam alacak miktarlarının 50 milyon TL olduğu belirtildi. Toplantıya ise toplam 47 milyon 500 bin TL alacağı bulunan yüze yakın alacaklı katıldı. İflas Masası yetkilisi Sarot Turizm Otelcilik'in mal varlığı olarak 4 aracının ve bankalarda 209 bin TL'sinin tespit edildiğini, 444 taşınmazının bulunduğu ve bunların kaydına iflas şerhi konulduğunu belirtti. İflas masasının alacaklılar toplantısına kadar Bolu'daki yüzde 85'i tamamlanan termal otel inşaatının çatısının yapılması için faaliyet izni verdiği açıklandı.



TİCARİ FAALİYETLERE DEVAM



Toplantıda alacaklılar iflas idaresini iflas müdürlüğünün yürütmesine karar verdi. Alacaklıların büyük bölümü Sarot Turizm Otelcilik'in ticari faaliyetlerinin devamına karar verdi.



ŞATO VİLLALARIN TOPLANTISI CUMA GÜNÜ



Sarot Group'un Burj Al Babas'taki villalarını yapan ve iflasına karar verilen Burj Al Babas Termal Turim Pazarlama İnşaat Limited Şirketi'nin birinci alacaklılar toplantısı ise Cuma günü yapılacak.



