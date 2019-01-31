Dha İstanbul Bülteni-4

Sultangazi'de, seyir halindeyken alev alarak yanan hafif ticari araç küle döndü.





Sultangazi'de, seyir halindeyken alev alarak yanan hafif ticari araç küle döndü.



İsmetpaşa Mahallesi'nde seyir halinde giden Muzaffer Demir yönetimindeki 34 LPM 38 plakalı araç bir anda alev aldı. Yanan araçta ölen ya da yaralanan bulunmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.



İTFAİYE ARACINDA SU YOKTU İDDİASI



Aracın alev alev yanması ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşlar yangına müdahale için olay yerine gelen itfaiye aracında su olmadığı, bundan dolayı yangına müdahale edemediğini iddia ediyor.



"BİR ANDA TUTUŞTU"



Araç sahibi Muzaffer Demir, "Seyir halinde iken araç bir anda tutuştu. Söndürmeye çalıştık söndüremedik. İtfaiye ekipleri elektrik kablolarından yangının çıktığını söyledi" dedi.



Hanifi Bayram adlı vatandaş ise, "Baktım araba tutuşmuş. Yanan arabanın yanında başka bir araç vardı. Araç sahibine niye aracını çekmediğini sordum. O da bana çekemediğini söyledi. Bende anahtarları alıp kendim çektim. Cesaret edemedi kendisi, ben kendim cesaret ettim. O aracı çekmeseydim o da yanacaktı" diye konuştu.



Görüntü dökümü:



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-Cep telefonu görüntüleri (Farklı açılardan)



-Aracın alev alev yanması



-İtfaiye ekipleri



-İtfaiye ekiplerinin aracı söndürmesi



-Aktüel görüntüler



-Yanan aracın görüntüsü



-Araç sahibi ile röp



-Görgü tanığı ile ilgili röp



-Genel ve detaylar



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(ÖZEL)



4- ÜSKÜDAR'DA APARTMANDA YANGIN PANİĞİ; MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI



Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-İSTANBUL DHA



Üsküdar'da bir dairede yangın çıktı. Apartmanda büyük korku ve panik yaşanırken, üst katta mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.



Bulgurlu Mahallesinde bulunan bir sitede oturan Betül Bilginer öğle saatlerinde mutfakta ocağı yakmak istedi. İlk denemesinde ocağı yakamayan Bilginer'in ikinci denemesinde tüp alev aldı. Mutfakta yangın çıktı. Yaşlı kadın durumu sitenin güvenlik görevlilerine ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.



Öte yandan Bilginer'in kaldığı apartmanda büyük korku ve panik yaşandı. Yoğun duman nedeniyle üst katta mahsur kalanlar itfaiyenin merdiveni ile tahliye edildi. Mutfağı yanan Betül Bilginer, "Ocağı yakmak istedim yanmadı. İkinciye denediğimde ise alev aldı" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



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-Yangın ihbarına giden itfaiye araçları



-Apartmanın dışından görüntü



-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları



-İtfaiye merdiveni ile bir çocuğun indirilmesi



-Bahçede bekleyenler



-Bilginer ile röportaj



-Genel ve detaylar



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5-MİNİBÜSÇÜLERDEN PARA TOPLAYAN KAHYALAR DAVASINDA TUTUKLU SANIK KALMADI



Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA



Kadıköy-Pendik hattında "Kahyalık" adı altında minibüs şoförlerinden zorla para aldıkları gerekçesiyle 10'u tutuklu 18 kişi hakkında açılan davaya başlandı. Tutuklu sanıkların tümü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildiler.



İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu yargılanan 10 sanık ile tutuksuz yargılanan 3 sanık ve avukatları katıldı. Bazı müşteki ve mağdurlar da duruşmada hazır bulundu.



Kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi. Tutuksuz sanık Abdulkadir Öden, Pendik Belediyesi personeli olduğunu, maaşını belediyeden aldığını belirterek, "Benim görevim Pendik Merkez Minibüs durağında yönlendirme görevidir. Çalıştığım dönemde hiç kimseden para almadım" dedi.



"KAHYALAR İLE ŞOFÖRLER ARASINDA SORUNLAR OLURDU. BEN BU SİSTEMİ KALDIRDIM"



1983 yılından beri aynı yerde minibüsçülük yaptığını söyleyen tutuklu sanık Velat Açıkgöz, Pendik'te toplam 236 minibüsün çalıştığını belirterek, "Her durak için ayrı dernek vardır. Bu derneklerden biri olan Pendik Minibüsçüler Derneği'nde 36 araç vardır. Bunların üçte biri benimdir. Minibüslere GPRS taktırdım. Sanal duraklar kurduk. Bu sistemi kurmadan önce duraklarda kahyalar çalışmaktaydı. Kahyalar ile şoförler arasında sorunlar olurdu. Ben bu sistemi kaldırdım" dedi. Açıkgöz, suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER



Tutuklu sanık Sefer Belivermiş, Pendik-Yakacık hattında minibüs şoförü olarak çalıştığını, duraklarda eskiden kahyaların olduğunu, bu sistemin artık bulunmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Velat Açıkgöz'e ait araçların sorumlusu olduğunu söyleyen tutuklu sanık Veysel Coşar, gözaltına alındığında üstünde ele geçirilen 11 bin 905 liranın araç şoförlerinden topladığı günlük hasılat olduğunu söyledi. Bu tutarın başka araç sahiplerinden alındığı yönündeki iddiayı kabul etmeyen Coşar, suçlamaları kabul etmedi.



Tutuklu sanık Abdullah Açıkgöz ile tutuksuz sanık Kenan Açıkgöz de suçlamaları kabul etmediler.



Müşteki ve mağdurlar ise duraklarda kendilerinden para talep edilmediğini, şikayetçi olmadıklarını söyledi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tümünü için, haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulayarak tahliyesine karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy-Pendik hattında çalışan minibüs şoförlerinden, Velat Açıkgöz liderliğinde yapılanan örgütün "Kahyalık" adı altında zorla para topladığı anlatılıyor.



Kendilerinden para alınan minibüs şoförlerinin korkuları nedeni ile şüphelilerden şikayetçi olmadıkları ancak isimsiz dilekçelerle şüpheliler hakkında ihbarda bulundukları belirtilen iddianamede, şüphelilerin 800 civarında minibüsten zorla para aldıkları iddia ediliyor.



İddianamede, paranın Açıkgöz ailesinde toplandığı belirtilerek, Velat Açıkgöz'ün örgüt lideri, Eray, Serdal ve Abdullah Açıkgöz'ün de örgüt yöneticisi olduğu savunuluyor.



İddianamede, şüpheliler için, "Birden fazla kişi tarafından birlikte suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma", "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 21 yıldan 39 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.



Görüntü dökümü:



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-Arşiv görüntü



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6- TURİZM BAKANI ERSOY: YURT DIŞINDA YAPTIĞIMIZ TANITIM BÜTÇELERİNİ ÇOK CİDDİ ORANDA ARTIRDIK



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT)' nın açılışını gerçekleştirdi.



Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış törenine Bakan Ersoy'un yanı sıra, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da katıldı.



Bakan Ersoy yaptığı konuşmada "Yabancı turist sayısı 2018'de 39 milyon 488 bin, yurt dışında yaşayan Türk ziyaretçilerin sayısı 6 milyon 624 bin, toplam 46 milyon 112 bin turist ülkemizi 2018'de ziyaret etti. Toplam turizm geliri de 29.5 milyar doları aştı" dedi.



Bakan Ersoy, "70 milyon turist, 70 milyar hedefi aslında bu verileri gördükten sonra çok zor olmadığını sizlerde görüyorsunuz. Bizim için önemli olan gelirimizi 70 milyar dolara çıkarmak, bunu 2023'e kadar yüzde 50 oranında artırmamız gerekiyor. İşin zor ve meşakkatli olan kısmı da bunu gerçekleştirmek için artık nicelikli turizmden, nitelikli turiste yani konaklama dışı harcaması yüksek turiste geçiş yapmamız bir üst lige çıkmamız gerekiyor" dedi.



"SEKTÖRÜN 12 AY TURİZM YAPMASINI HEDEFLİYORUZ"



Bakan Ersoy, "Bu yıldan itibaren göreceksiniz tahsise açacağımız yeni turizm alanlarında 12 ay turizm yapma özelliği olan alanları öncelik vereceğiz. Yani içinde golf sahaları olan, turizm alanları olan, kongre merkezleri ve aktivite merkezleri olan termal sahaları olan, turizm alanları öncelikli olarak bakanlığımız tarafından tahsise açılacak. Böylelikle sektörün 12 ay turizm yapmasını hedefliyoruz. Bütün bunları yapsak, hazırlasak bile bizim bir de yurt dışında oluşmuş bir algımız var. Bunu hep beraber, tanıtımla değiştirmemiz lazım. Bunu yurt dışında hedeflediğimiz kitlelere algılatmamız gerekiyor. Bu da çok büyük tanıtımla olması gereken bir şey. Biz 2019 itibariyle turizm bakanlığı olarak yurt dışında yaptığımız tanıtım bütçelerini çok ciddi oranda artırdık. Ocak ayı itibariyle İngiltere, Almanya, Hollanda, Rusya, Ukrayna ve Körfez ülkelerinden başlamak üzere, ilk etapta oralarda yayınlanan dergiler, bu hafta itibariyle televizyonlar ve dijital platformlarda çok yoğun tanıtım kampanyasını başlattık" şeklinde konuştu.



Bakan Ersoy, birkaç aydır konuştukları sektör temsilcileri ile tartıştıkları turizm geliştirme fonunu seçimlerden sonra ilk fırsatta hayata geçirileceğini belirtti.



YENİ YASA TASARISI



Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 1618 sayılı yasaya dikkat çekerek, "1972 yılında hayata geçmiş olan 46 yıllık bir yasamız var. Bu süreç içinde dünya turizm sektörün bir çok yenilik oldu. Her şeyden önce iletişim şekilleri çok değişti. İşletme şekilleri, seyahat alışkanlıkları, ulaşım araçları ve hatta turistin beklentileri çok ama çok değişti. Bir de bununla birlikte pazara lokal oyuncuların yanında global devlerde yerlerini alamaya başladılar. Bizler çağın gereğine uygun yeni teknoloji ve küresel ticaret ile uyumlu, yerli firmaların gelişmesini sağlayan yeni bir yasa ihtiyaç olduğunu gördük ve çalışmaları başlattık .Böyle bir yasayı gündeme aldığımızda devlet olarak bizim 3 tane önceliğimiz var. Birinci önceliğimiz tüketici hakları. İkinci önceliğimiz kayıt dışı ekonominin önlenmesi. Üçüncü önceliğimiz de haksız rekabetin oluşmaması. Bütün bu öncelikli kuralların içinde dahil olduğu, TÜRSAB ile birlikte birkaç aydır yeni yasa tasarısı hazırlığına başladık. Üzerinde tartışılacak taslağı hazır hale getirdik. Şimdi de hazırlıkların ikinci aşamasına başlıyoruz. Seyahat acentelerinin hepsi sektörün her konusunda uzmanlaşmış değil. Onların uzmanlaşmış oldukları alanlarda oluşturdukları dernekler var. Biz ikinci aşamada bu derneklerle irtibata geçip, onlardan çalışma grupları oluşturmalarını isteyeceğiz ve biz dizi toplantıyla yasa taslağı üzerinde tartışmalar yaparak, yasaya son şeklini vererek inşallah yaz sezonunda önce yasayı meclise göndermek" dedi.



"İSTANBUL'U TURİZM VE CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ BİZİM BOYNUMUZUN BORCU"



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise törende bir konuşma yaparak "Uluslararası turizm fuarları arasında en büyük, en önde gelen, Berlin Londra, Madrid'ten sonra İstanbul. İstanbul EMİİT, daha ileriye, hep parmakla gösterilen başarıyı yakalayacaktır diye düşünüyorum. İstanbul içinden deniz geçen iki kıtaya kurulmuş dünyanın tek şehir. Aslında ay ve güneş de eskinden beri İstanbullu latifesine mazhar olan şehrimiz. Bu güzel şehrimizi ve tabii ki bütün şehirlerimizi İstanbul'u turizm ve cazibe merkezi haline getirilmesi bizim boynumuzun borcu. 'Her yol Roma'ya çıkar' diye bir söz var. Bu söz İstanbul için. Bugün İstanbul'da biliyorsunuz bir milyon taşı var. Bu dünyanın merkezi olarak kabul ediliyordu. Dünyanın bir çok yerine çıkış yolları olarak burası kabul ediliyordu. Bugün de aynı merkezilik devam ediyor. Bütün etapları tamamlandığında dünya liderliğinde birinci sıraya oturacak olan İstanbul Havalimanımız hiç kuşkunuz olmasın günümüzün milyon taşı olacak" dedi.



Yerlikaya, "Şehrimizi 2000 yılında 2.3 milyon turist ziyaret etti. Geçen yıl bu rakam 13.5 milyona dayandı. Ülke içindeki turizmdeki payı yüzde 30'a ulaştı. İstanbul ve ülkemizin tarihi bir başarıya ulaştı ve bir destan yazdı" diyerek, hedeflerinin Avrupa ülkelerinde bir turistin ortalama harcama rakamı olan bin dolar ortalamasını yakalamak olduğunu belirtti.



"PASTADAN KENDİ HAKKIMIZI ALMAK İÇİN UĞRAŞ VERİYORUZ"



KKTC Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu ise "Ülkemizin turizm boyutundaki bütün sektörlere ve alternatif turizme ev sahipliği yamaya hazır olan bir ülke olarak, bu dünyadaki pastadan kendi hakkımızı almak için uğraş veriyoruz. Bunu da elbette sürdüreceğiz" diyerek fuarın hayırlı olmasını diledi.



Görüntü Dökümü:



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Yerlikaya'nın konuşması



-Ataoğlu'nun konuşması



Ersoy'un açıklamaları



Açılış töreninden görüntüler



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