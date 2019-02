Dha İstanbul Bülteni - 4

Haber: Gülseli KENARLI - Güven USTA - Ali AKSOYER-/ İstanbul DHA Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu oldu. Çipras, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindekilerle ruhban okuluna geldi. Çipras, ilk olarak okulun içinde bulunan kilisede, Fener Rum Patriği Bartolomeos'un yönettiği ayine katıldı. Ayin ardından Çipras, ruhban okulunu gezecek ve okul bahçesine fidan dikecek.



2- BAKIRKÖY SAHİLYOLU'NDAKİ 'YARIŞ' KAZASI KAMERADA



Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA



Bakırköy Sahilyolu'nda dün meydana gelen ve Julia İnanch isimli 17 yaşındaki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.



Bakırköy Sahilyolu'nda dün makas atarak yarıştığı ileri sürülen otomobiller nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında Julia İnanch isimli 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralanmıştı. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla ilerleyen bir otomobil seyir halinde olan taksiye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kopan parçalar yola savrulurken, kaza yerinden toz bulutu yükseliyor. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdururken, çevredekiler kaza yerine doğru koşuyor.



3- TEM SULTANBEYLİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,



TEM Sultanbeyli'de bir üst geçide takılan tanker bir anda durdu. Arkadan gelen 1 kamyon,1 TIR ve 4 araç birbirine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yolda trafik akışı durdu.



Kaza TEM Otoyolu Sultanbeyli Mevkii'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre seyir halindeki tanker üst geçide takılınca bir anda durdu. Arkasından gelen araçlar fren yapınca tankerin arkasında zincirleme kaza meydana geldi. Tankere hiçbir araç çarpmazken, 1 kamyon, 1 TIR ve 4 otomobil birbirine girdi. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda trafik ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen vinçler ve kurtarıcı araçları kazaya karışan araçları yol kenarına aldı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.



TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI



Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların yol kenarına alınıp yolun temizlenmesinin ardından yol tekrara trafiğe açıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.



4- ENİS BERBEROĞLU'NUN "ÖRGÜTE YARDIM" DAVASI: YARGILAMANIN DURDURULMASI TALEBİNE RET



Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA



MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılandıkları davaya devam edildi. Duruşmada, Enis Berberoğlu'nun avukatlarının yasama dokunulmazlığı gerekçesiyle yargılamanın durdurulması talebi reddedildi. Can Dündar'ın dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme, Enis Berberoğlu ile Erdem Gül'ün son savunmalarının alınması için duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde basına kapalı olarak görülen 9'uncu celseye, tutuksuz sanıklardan Erdem Gül ve avukatları katıldı. Sanık Enis Berberoğlu ise duruşmaya katılmadı. Halen yurtdışında bulunan sanık Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ise duruşmaya izleyici olarak katıldı.



BERBEROĞLU'NUN AVUKATLARI YARGILAMANIN DURDURULMASI TALEBİNDE BULUNDU



Müvekkillerinin Ankara'daki yasama çalışmaları sırasında rahatsızlanmış olması nedeniyle duruşmaya gelemediğini belirten Enis Berberoğlu'nun avukatları, müvekkillerinin 27. dönem milletvekili olarak göreve başlaması nedeniyle yasama dokunulmazlığı gerekçesiyle yargılamanın durdurulması talebinde bulundular.



MAHKEME BERBEROĞLU'NUN TALEBİNİ REDDETTİ



Berberoğlu'nun avukatları tarafından 26. dönem yasama döneminde kabul edilen Anayasa'nın geçici 20. maddesi ile kaldırılan dokunulmazlığın, 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimlerde yeniden kazanıldığı ileri sürülerek yargılamanın durmasına karar verilmesi şeklindeki talebi değerlendiren mahkeme heyeti ise, bu talebi reddetti. Mahkeme heyeti, Enis Berberoğlu'nun avukatlarının tanık dinletme taleplerini de reddederek son savunmasını hazırlaması için süre verilmesine hükmetti. Diğer sanık Erdem Gül'e de son savunmasını yapması için süre veren heyet, Can Dündar hakkındaki "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan dosyasının ayrılarak yeni bir esasa kaydedilmesine de karar verildi. Duruşma 15 Mayıs'a bırakıldı.



5- İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI'NDA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI



BAŞSAVCI UÇAR: 10 KEZ KAN BAĞIŞINDA BULUNAN PERSONEL İSTEDİĞİ BÖLÜMDE ÇALIŞMA İLE ÖDÜLLENDİRİLECEK



Haber-Kamera: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,- İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kızılay'ın işbirliği ile adliye bünyesinde kan bağışı kampanyası başlattı. Başsavcı İsmail Uçar,10 kere kan bağışında bulunan personeli istediği bölümde çalıştıracaklarını söyledi.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kızılay'ın işbirliği ile adliye bünyesinde kan bağışı kampanyası başlattı. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı E Blok Zemin katta bulunan Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda yapılan bağış kampanyasına Başsavcı İsmail Uçar, Anadolu Adalet Sarayı Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, başsavcıvekilleri, savcılar ve adliye personeli katıldı. Başsavcı İsmail Uçar ve Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, adliye çalışanları ve savcılar kan bağışında da bulundu.



10 KEZ KAN BAĞIŞINDA BULUNAN PERSONELE İSTEDİĞİ BÖLÜMDE ÇALIŞMA ÖDÜLÜ VERİLECEK



Başsavcı İsmail Uçar, adliye bünyesinde bulunan kan merkezine yeterli bağışın yapılmaması nedeni ile bu kampanyayı başlattıklarını söyledi. Başsavcı Uçar, "Kanın insan hayatındaki yerinin çok önemli olduğunu bildiğimiz için bu bağışa destek amacıyla bir kampanya başlattık. Hocalarımızın desteğiyle biz de bağışa katkıda bulunmaya geldik. Kızılay 10 kez bağışta bulunana bronz madalya veriyor, biz de istediği bölümde çalışma ödülü vereceğiz çalışanlarımıza" dedi.



Basın Suçları Soruşturma Bürosu Yazıişleri Müdürü Selçuk Köse, Başsavcılık tarafından başlatılan bu kampanyanın çok güzel bir kampanya olduğunu söyledi. Köse, aynı zamanda kök hücre bağışçısı olduğunu da kayetti.



6- MİNİKLER, 'ÖNCELİK YAYANIN' DEDİ







Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı bugünden itibaren 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası 2019'un Yaya Öncelikli Trafik yılı ilan edilişi kamuoyuna duyuruldu.



Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik önemli adım atıldı. Yapılan düzenleme ile araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamaları, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermesi kararına uymak zorunda bırakıldı.



İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmesi kapsamında yurt genelinde öğrencilerin katılımı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla tanıtım yapıldı. İstanbul'da da Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran'ın Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Emliyet Müdürü Yardımcısı Hasan Erhan'ın da katılımı ile Marmara Caddesi'nin başındaki caddede tanıtım yapıldı. Minik öğrenciler ellerinde dövizlerle düdük çalarak yaya geçidinden geçerken, yolu kesen trafik polisleri de sürücülere yeni yasal düzenleme ile ilgili bilgi ve broşür verdi.



