Dha İstanbul Bülteni - 4

Kadıköy'de 14 katlı inşaat halindeki bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

KADIKÖY'DE ŞANTİYE ALANINDA İNŞAAT MALZEMELERİ YANDI



Kadıköy'de 14 katlı inşaat halindeki bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Depo olarak kullanılan bölümdeki yanan inşaat malzemeleri itfaiyenin bir buçuk saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında depo görevlisi yaralandı.



Fikirtepe Mahallesi Yavuz Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri saat 14.00'da henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, Kartal, Ümraniye, Dudullu, Erenköy ve Üsküdar itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun dumanın yükseldiği şantiye alanından zaman zaman patlama sesleri de duyulurken yangın ekiplerin yaklaşık bir buçuk satlik çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangında depo görevlisinin yaralandığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan sokağı kaplayan duman nedeniyle yoldaki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dumanın etkilediği çevre sakinleri de zor anlar yaşadı. İtfaiyenin yangını söndürmek için çalışması devam ediyor



MİRA BEBEĞE ÖZ ANNESİNDEN ÇAMAŞIR SULU İŞKENCE



Müslim SARIYAR-Alper KORKMAZ-İSTANBUL/DHA - AVCILAR'da Ezgi K.'nin 1,5 yaşındaki kızı Eylül Mira'nın vücuduna şırıngayla çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte edip jiletle vücudunun çeşitli yerlerini keserek işkence yaptığı ortaya çıktı. Doktorların şüphelenmesi üzerine son 6 ayda 2 kez gözaltına alınan ancak suçunu inkar ettiği için serbest bırakılan kadın, 1 hafta önce polis merkezine giderek suçunu itiraf etti. Tutuklanan 29 yaşındaki anne ifadesinde, "Kızıma bir türlü ısınamadım, ölmesi için yaptım" dedi.



1 AYLIKKEN HASTALANMAYA BAŞLADI



Avcılar'da yaşayan Ezgi K. ile Eray K. 12 yıl önce evlendi. 2 çocukları olan çiftin 1,5 yıl önce de Eylül Mira adını verdikleri üçüncü çocukları dünyaya geldi. Ancak Mira bebek, çiftin diğer çocuklarına göre sürekli hastalanmaya başladı. Henüz 1 aylıkken kulaklarından ve göbek deliğinden kan gelen, vücudunda morluklar oluşan Mira bebeği, babası doktor doktor gezdirdi. Bebeğe teşhis konulamadı. Mira bebeğin, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında durumu kötüleşti. O tarihte 9 aylık olan bebek ambulansla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kafatası ve karnındaki çatlaklar ve kanama ile vücudunun çeşitli yerlerinde çizikler ve morluklar olan bebeğin durumundan şüphelenen bir doktor, anne Ezgi K. ile konuştu. Annenin anlatımlarından şüphelenen doktor, durumu polise bildirdi. Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Savcılık tarafından hakkında 'eziyet ve işkence' suçundan soruşturma başlatılan anne, gözaltına alınarak, Avcılar Polis Merkezi'ne teslim edildi. Buradaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen anne, serbest bırakıldı. Mira bebeğin rahatsızlıkları ise devam etti. Mira bebek, 20 Ağustos günü ise aynı şikayetler ile Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne götürüldü. Anne bir kez daha gözaltına alındı ancak ikinci kez serbest bırakıldı.



YAKALANACAĞINI ANLAYINCA TESLİM OLDU



Son olarak yine Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılan bebek tedavi altına alınırken, bir doktor, annenin odaya girmesini yasakladı. Bebeğin iyileşmeye başladığı görülünce tüm şüpheler yeniden anneye çevrildi. Yakalanacağın anlayan anne de 9 Şubat günü Avcılar Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.



YAVAŞ YAVAŞ ÖLMESİNİ İSTEMİŞ



Daha önceki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini ancak vicdan azabına dayanamadığını belirten anne, bebeğine işkenceyi kendisinin yaptığını ancak pişman olduğunu söyledi. Anne, bebeğinin vücuduna, doğduğu günden bu yana şırınga ile çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiğini, kafatası ile vücudunun çeşitli yerlerini jiletle kestiğini böylelikle de yavaş yavaş ölmesini planladığını anlattı. Hatta hastanede yattığı dönemde bile bebeğine sıvı sabun enjekte ettiğini ifade etti.



"KIZIMA ISINAMADIM, ÖLMESİNİ İSTEDİM"



Savcılığa sevk edilen anne, buradaki ifadesinde de, "Kızıma bir türlü ısınamadım, ölmesi için yaptım" dedi. Kızının doğduktan sonra solunum sıkıntısı nedeniyle 1 ay hastanede yattığını anlatan kadının "Kızımı sevemedim, ona ısınamadım. İşkence yapmaya karar verdim. Bir aylıktan itibaren düzenli olarak şırınga iğnesi ile ağzının içine, burun içine, kulak içine, göbek deliğine batırarak vücudundan kan gelmesini sağladım. Sonrasında hastaneye götürüp tedavi ettirdim. Taburcu olup eve geldiğinde de aynı şekilde şırınga iğnesi ile vücudunun çeşitli yerlerini kanatarak, kafatasına, gözlerinin ortasına, bacaklarına, kollarına, göğüs kısmına jiletle kesikler atarak eziyet etmeye devam ettim. Hastanede tedavi gördüğü sırada tuvaletten şırıngaya doldurduğum sıvı sabunu damarından enjekte ettim. Evde de çamaşır suyunu yine şırıngayla damarından verdim. Bu süreç kızım bir aylıktan itibaren başladı. Hakkımda soruşturma açılmıştı ama ben inkar etmiştim. Eziyeti ailemdekiler uyuduğu sırada ya da görmedikleri anda yapıyordum" dediği öğrenildi.



TUTUKLANDI



Anne Ezgi K., şu an 1,5 yaşında olan bebeği Eylül Mira'ya sistematik olarak işkence ve eziyet yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Babası Eray K. ile yaşayan Mira bebek sağlığına kavuşmaya başladı.



AVCILAR'DA WEB TASARIM ATÖLYESİNDE YANGIN



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBULDHA



Avcılar'da bir web tasarım atölyesi çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.



Yangın, saat 16.30 sıralarında Merkez Mahallesi Talimhane Caddesi'ndeki işyerinde meydana geldi. İddialara göre işyerinde elektrik sisteminde yangın çıktı. Alevler kısa sürede işyerini kaplarken içeridekiler kendilerini güçlükle dışarı attı. Haber verilmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede gelerek alevlere müdahale ederken, polis de caddeyi trafiğe kapattı. Büyük çapta maddi hasara neden olan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.



YILDIRIM'DAN KASIMPAŞA'DA ESNAF ZİYARETLERİ



İstanbulDHA



TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Kasımpaşa'da esnaf ziyaretleri yaptı. Cuma namazını Kasımpaşa'da kılan Yıldırım daha sonra seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekilen Yıldırım, dükkanlara girerek esnafa hayırlı işler diledi. Yıldırım bir lokantada döner tezgahının başına geçti.



EKREM İMAMOĞLU: BENİM ANKETİM YÜZÜMDE SAKLI



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Güler yüzümüzü gördükleri her an bilsinler ki anketler çok iyi gidiyor. Diğerlerinin yüzüne baksınlar bu arada, ikisini kıyaslasınlar. Benim anketim yüzümde saklı" dedi.



Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi'ni ziyaret etti. İmamoğlu ziyareti öncesinde gazetecilere gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



"KURALLARA UYMALARI KAYDIYLA HER VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ"



İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın, "Halcileri günah keçisi ilan etmeyelim" sözlerinin sorulması üzerine, "Bunu kime söyledi bilmiyorum, bana söylemedi herhalde. Kabzımallar ya da pazardaki gariban esnafımız neredeyse terörist ilan edildi. Bu hoş bir durum değil. Bu iyi polis, kötü polis oyunu gibi geldi bana. Gıdanın, sağlıklı, verimli ve ucuz erişimi konusunda çalışma yapacağımızı anlatıyoruz zaten. Biz kabzımalımızın da, esnafımızın da yanındayız. Kurallara uymaları kaydıyla her vatandaşımızın yanındayız. Kurallara uyacağız. Kurallar nedir; bir gıdanın erişiminde, en doğru yöntemle üretilmesinde ya da satışı yaparken üzerine koyacağı kar miktarının makul ve insanların cebini yakmayacak olmasına varıncaya kadar ilgili olmaktan bahsediyoruz. 16 milyon insanın yaşadığı bir kentin yönetimine talipsiniz. Bu aslında Sayın Yıldırım ile ilgili duyarsızlık, ilgisizlik ve olaylara hakim olmama konusundaki bir ortamı gösteriyor. İşsizlere dönük söylediği söz gibi ya da kabzımallara söylediği gibi. Günah keçisi ilan etmemeliyiz. Edenlere sorsun o zaman" şeklinde konuştu.



"İSTANBUL TRAFİĞİNİ ÇÖZECEK YÖNTEMİMİZ VAR"



İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın trafik sorunun çözümü ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine ise, "Cevaba dair bir yöntem yok. Ama bizim İstanbul trafiğini çözecek yöntemimiz var. İçinde teknik, bilim insanlarının olduğu ve içinde İstanbul'un ulaşımını, erişimini kolaylaştıracak bir konunun, bir parkın konumunun bile ulaşıma katacağı bir sistemden bahsediyoruz. Sadece raylı sistem değil, içinde bütün İstanbul'un ulaşımla ilgili kurum ve kuruluşlarının içinde olduğu bir ortak akıl masasından yönetildiği" dedi.



"DEPREM VE YAPI GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ GELİR GELMEZ YAPACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR"



Kartal'da çöken bina ile birlikte gündeme gelen yanlış yapılaşma ile ilgili de konuşan İmamoğlu, "İstanbul'un bina güvenliği ve deprem sorunu, her zaman altını çiziyorum, milli bir sorundur. Bu sorun palyatif konuşmalarla, cekle, cakla sürecini aşmıştır. Gölcük depremi üzerinden nerdeyse 20 yıl geçti, hala 40 bine yakın yıkılmaya hazır binadan bahsediyorsak, milyona yakın insanı etkileyecek bir ortamdan bahsediyorsak hiçbir şey yapılmamış demektir. Yaklaşık 30 yıllık bir bina insanların tepesine çöktü. Vahim bir olay, insanlarımıza Allah rahmet eylesin. Deprem ve yapı güvenliğiyle ilgili gelir gelmez yapacağımız çok şey var. Hazırız, görecek insanlarımız mutlu olacaklar. Kentsel dönüşüm, yerinden dönüşüm ve sosyal konutlarla ilgili çalışmalarımız var. Deprem ve yapı güvenliği ile ilgili insanların sorunlarını tıkır, tıkır çözeceğiz. Göreceksiniz" diye konuştu.



" GÜLER YÜZÜMÜZÜ GÖRDÜKLERİ HER AN BİLSİNLER Kİ ANKETLER ÇOK İYİ GİDİYOR"



31 Mart seçimleri için partisinin kendisi için yaptırdığı anketlere de değinen Ekrem İmamoğlu, "Biz anket yapıyoruz. Ama biz oran açıklamıyoruz. Yüzümüzden belli olacak anketin ne olduğu. Şu an yüzümü gören, anketin nasıl bir anket olduğunu anlar. Çok rakamlarla işimiz yok. Vatandaşlarla buluşacağız, konuşacağız. Güler yüzümüzü gördükleri her an bilsinler ki anketler çok iyi gidiyor. Diğerlerinin yüzüne baksınlar bu arada, ikisini kıyaslasınlar. Benim anketim yüzümde saklı" diye konuştu.



