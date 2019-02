Dha İstanbul Bülteni - 4

Olay saat 12.00 sıralarında Başak Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki özel bir okulda meydana geldi. Okul ile bir siteyi ayıran yaklaşık istinat duvarı okulun bahçesine çöktü. Çökmenin etkisiyle okulda çalışan görevliler ve yıkılan istinat duvarının yanında bulunan bina sakinleri panik yaşadı. Okulların kar tatili nedeniyle kapalı olması büyük bir faciayı önledi. Site içerisinde bulunan bir halı saha da çökme nedeniyle zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca olay yerine belediye ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şerit çekerek inceleme yaptı.



2- KILIÇDAROĞLU, "ÜRETEN, ÇALIŞAN, HAKÇA PAYLAŞAN TÜRKİYE" TOPLANTISINDA KONUŞUYOR (1)



Haber-Kamera: İSTANBUL,



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası tarafından düzenlenen "Üreten, Çalışan, Hakça Paylaşan Türkiye" başlıklı toplantıda konuşuyor. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, "Bugün bir gerçek var. Bir gerçekle Türkiye Karşı karşıya. ve bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Ekonomik krizi ilk gördüğümüz andan itibaren az önce dinlediğiniz arkadaşlarımızın öncülüğünde Türkiye'nin aşağı yukarı bütün illerine milletvekili arkadaşlarımızı gönderdik. Ticaret, sanayi, ziraat, esnaf odaları gibi kesimlerle oturuldu ve görüşüldü. Yaşadığımız bir krizdi. ve bu krizin maliyeti topluma çok ağır olacaktı. ve bu krizden nasıl çıkabiliriz diye 13 maddelik bir açıklama yaptık. 11 Ağustos 2018'de" dedi.



3- BALAT'TA KİLİSE DUVARINA SPREY BOYA İLE YAZILAR YAZILDI



Haber: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA



Fatih Balat'ta bulunan Surp Hıreşdagabet Ermeni Kilisesi'nin duvar ve kapısına sprey boya tehdit içerikli yazılar yazıldı.



Ermeni Patrikliği'nin sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, yazılar 23 Şubat saat 22.30 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce yazıldı. Durum Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi.



4- FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA 188 ASKERE TUTUKLAMA TALEBİ



Haber: Özden ATİK/İstanbul, DHA - FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 237 muvazzaf askerden, 188'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 237 şüpheli askerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Savcılık, 188 şüpheli askeri, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Şüphelilerden 7'si hakkında adli kontrol talep edildi. Soruşturma kapsamında yararlı bilgiler vererek itirafçı olan 42 asker ise serbest bırakıldı.



58 ŞÜPHELİ ARANIYOR



FETÖ'nün TSK soruşturması kapsamında 147'si Kara Kuvvetleri, 27'si Hava Kuvvetleri, 91'i Deniz Kuvvetleri, 22'si Jandarma Genel Komutanlığı, 8'i Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli toplam 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. 2'si albay, 1'i yarbay, 8'i binbaşı, 10'u yüzbaşı, 73'ü üsteğmen, 8'i teğmen, 185'i astsubay, 8'i uzman çavuş rütbesinde bulunan şüphelilerden 237'si yakalanmıştı. 58 şüphelinin ise yakalanması çalışmaları sürüyor.



5- TARİHÇİ KEMAL KARPAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Haber-Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA



ABD'de 96 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Kemal Karpat için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.



İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasındaki törenin ardından Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.



Karpat için düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Karpat'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından, Fatih Camii



haziresine defnedildi.



6- ATAŞEHİR'DE DARP EDİLEREK ÖLDÜRÜLEN TAKSİCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - ATAŞEHİR'de aracına binen 3 kişi tarafından darp edilerek öldürülen taksi şoförü Aziz Kahraman son yolculuğuna uğurlandı.



Ataşehir İçerenköy'de aracına binen 3 kişi tarafından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı darp edilerek öldürülen 4 çocuk babası taksi şoförü Aziz Kahraman için Atalar Merkez Camii'nde tören düzenlendi.



Cenazeye İstanbul Şoförler Odası Başkan Vekili Nurettin Gültekin ve çok sayıda taksi şoförü katıldı. Gültekin, "Değerli abimiz Aziz ile birlikte 15-20 sene taksiciliği birlikte yaptık. Çok kıymetli bir insandı. Gerçekten büyük bir acı içerisindeyiz. Bu olayların artık son bulmasını istiyoruz. Devletimizin, emniyetimizin gerekli tedbirleri bulunmakta ama bizim bir ricamız var . Emniyet kemeri noktasında taksicilerin bu mecburiyetinin kaldırılmasını rica ediyoruz. Çünkü aracın içerisinde herhangi bir darpa maruz kalmamak için kendini dışarı atabilmesi için bir imkan verilmesi lazım. Emniyet kemerinin taksilerde mecburi olması şartının kaldırılmasını rica ediyorum" dedi.



"İNŞALLAH SON OLUR"



Ölen taksicinin oğlu Özgür Kahraman, "Konu hakkında net bir bilgimiz yok ama konu artık yargıya taşındı. Failler yakalandı. En başta özveriyle çalışan emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Lafın bittiği yerdeyiz. Aslında çok söylenecek bir söz yok. İnşallah böyle şeyler son olur. Çok güzel bir ülkemiz var. İnsanlarımız böyle şeyleri hak etmiyor" diye konuştu. Kahraman'ın kızı Özlem Kahraman ise "Sıkıldık artık her gün her gün cinayet haberleri alıyoruz. Her eve ateş düşüyor. İnanın çok zor bir durum. Artık ölen olmasın istiyoruz" şeklinde konuştu.



Aziz Kahraman'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevkedildi.



7- İSTANBUL'DAKİ 921 "GECE KARTALINA"NA EĞİTİM



Çağatay KENARLI, İSTANBUL,



İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan ve "Gece kartalları" olarak adlandırılan 921 bekçiye oryantasyon eğitimi verildi.



İstanbul'da 2019 yılı 1. dönem 'Çarşı ve Mahalle Bekçiliği' sınavında başarılı olan ve eğitimlerini tamamlayarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan 921 bekçiye oryantasyon eğitimi verildi.



Küçükçekmece Yahya Kemal Bayatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen eğitime İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Emniyet Müdür Yardımcıları'ndan Necmettin Öztürk, Haydar Özdemir, Ali Tuna Coşkun, Mehmet Çatal, Mustafa İşlek, Kenan Şaban Süzgün ve Gürol Dikyol'un yanı sıra şube ve ilçe emniyet müdürleri katıldı.



İSTANBUL'DA 3 BİN 580 BEKÇİ GÖREV YAPIYOR



Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bugün itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğünde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 3 bin 580 bekçinin görev yaptığını, 279 bekçinin ise eğitimlerinin devam ettiğini söyledi. Çalışkan, şöyle konuştu: " 'Gece Kartalları' olarak adlandırılan bekçiler, göreve başladığı 2017 yılından günümüze kadar, 9 milyon 748 bin kişi ile yaklaşık 700 bin araç sorgulaması yaptılar. Bu sorgulamalar sonucunda 17 bin 900 aranan şahıs yakalandı. Eğer gecelerimizi güvenli tutmazsak, gündüzleri yapacağımız işler yarım kalır. Biz geceleri vatandaşlarımız uyurken, evinde işinde aracında hiçbir şüphesi olmadan sokakların her tarafında olacağız. Sokak hakimiyetini tam uygulayacağız. Kanunsuz, kriminal insanlar sokaklarda rahat dolaşamayacak. Bu iş içinde gece kartallarımız çok önemli bir görev ifa ediyorö dedi.



ÇALIŞKAN, MAHALLELERİ 'GECE KARTALLARINA' EMANET ETTİ



Çalışkan şöyle devam etti: "15 buçuk milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan İstanbul'un, Türkiye ekonomisinin merkezi olan ve kültür hazinesi olan bir şehirde göreve başlıyorsunuz. Sizler de bu şehrin güvenliğini sağlamak üzere, geçmişi kahramanlıklarla dolu emniyet teşkilatımızın bir parçasısınız. Böylesi bir şehrin güvenliği hususunda başarı sağlamak sıkı çalışmanın yanında devletine, milletine ve mesleğine sadakat gerektirir. Yetkilerini kanunlardan alan, adaleti kendisine şiar eden, her işinde devleti ve milletin menfaatini gözeten bir anlayışla mesleğinize başarıya ulaşacağınıza inancım tamdır. Bekçiler bulunduğu yerde güvenin teminatı, huzurun bekçisi, yüreğinde adalet, cesaret ve şefkatle mazlum ve masumun yanında her türlü şer odağına karşı kanunlar çerçevesinde acımasız ve sert oldukları için kendilerine 'Gece Kartalları' diye hitap ediyorum. 'Gece Kartalları' görev yaptığı mahalleye her anlamda hakim olan, herkesi tanıyan, her olayı bilen ve ihtiyaç halinde en kısa sürede kendisine ulaşılabilen kişilerdir. Mahallenin güvenliği sizlerden sorulacak."



Çalışkan yaptığı konuşmanın ardından ataması tamamlanan Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nden bazılarının isim soy isimlerini okuyarak atandıkları ilçeleri okudu. Emniyet Müdür Yardımcıları ile çeşitli ilçe ve şube müdürleri bekçilere çeşitli konularda eğitimler verdi.



