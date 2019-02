Dha İstanbul Bülteni -4

1 - BAKIRKÖY ADLİYESİ'NE BALTAYLA GİRERKEN YAKALANDISerpil KIRKESER / İstanbul DHA - BAKIRKÖY Adliyesi'ne baltayla girmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Bakırköy Adalet Sarayı'nda öğle saatlerinde gelen Serdar Güç (28) "Adaletimle geldim" diye bağırdı. Güvenlik görevlileri baltayı fark edince durumu polise bildirdi. Polis, şüpheliyi gözaltına alarak Osmaniye Polis Merkezi'ne götürüldü. Sedat Güç, çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine, Top tüfekle gelmekten bin kat iyidir" diye cevap verdi.



Mesleği sorulan Güç, " Oduncuyum. Sabahtan akşama kadar balta sallıyorum. Niçin pişman olayım ben bir pişmanlık görmüyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan şüpheli Sedat Güç'ün polise mukavemetten 7 aylık hapis cezası aldığını bugün tebligatla öğrendiği ve bunun üzerine adliyeye geldiği belirtildi. Güç hakkında, "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet" işlem yapıldığı öğrenildi. Güç'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.



2- BAKAN SOYLU: İBB İLE BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ'NE PKK'YI MUSALLAT ETMEYİN



Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ, İSTANBUL



Beylikdüzü'nde kanaat önderleri ile biraya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ne olursunuz, Kandil'in önünde bizim boynumuzu eğik bırakmayın. Kime bakarsanız bakın, neyi söylerseniz söyleyin ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beylikdüzü Belediyesi'ne PKK'yı musallat etmeyin" dedi.



Beylikdüzü'nde özel bir otelde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kaldığını ifade ederek, "Vereceğimiz karar şudur: Dağda mücadele ettiğimiz PKK'nın belediye binasından içeri girmesine izin verecek miyiz vermeyecek miyiz? Mesele bu kadar basittir, açıktır ve nettir. Kimse kusura bakmasın, HDP ile PKK arasındaki ilişki muğlak değil mutlak bir ilişkidir. Bugün CHP ile HDP arasındaki ilişki de muğlak değil mutlaktır. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki şer cephesinin HDP ile dirsek teması, desteği, muğlak değil mutlaktır. Bu ilişkileri başka şekilde tarif edemeyiz. Vereceğiniz oyların nereye gittiğine bakmakla mükellefiz. Eğer Beylikdüzü'nden verilen oy kandile ulaşıyorsa, biz elbette ki bu seçime beka seçimi deriz ve AK Parti de olsa, MHP'de olsa burada bir milli mesele varmış deyip buna ilişkin bir sorumluluğu hissederiz." dedi.







Soylu konuşmasının bir bölümünde kendisi ile yapılan eleştirilere de yanıt vererek, "Efendim, Süleyman Soylu kapı kapı geziyormuş, sert konuşuyormuş da İçişleri Bakanı böyle konuşur muymuş? Evet konuşurum. Kimse kusura bakmasın. Ben dağda 5 metre kar altında görev yapacak evlatlara; Anne babaların bana emanet ettiği evlatlara; taziye telefonu açtığım zaman 'Bakanım sen üzülme, vatan sağolsun' diyecek kadar mangal yürekli babaların evlatlarına 'Hadi aslanlarım, teröristin peşinden gidin' derken, kendim gelip şu seçimde bu kirli ittifaka iki kelime söylemezsem; HDP'yi meclise taşıyıp hem HDP'ye hem PKK'ya can suyu veren CHP'ye; Apo için yürüyen HDP'ye iki kelime etmezsem, kendimde eksiklik hissederim" şeklinde konuştu.







"BİZ TÜRKİYE'NİN SIÇRAMASINI İSTİYORUZ"



31 Mart seçimleri alelacele bir seçim olmadığını ve bu anlamda bir dakikayı bile boş geçirmeyeceklerini belirten Soylu, "Biz siyasal istikrarı devam ettirmek zorundayız. Türkiye'de önümüzdeki 4 buçuk sene seçim yok. Biz Türkiye'nin sıçramasını istiyoruz. Türkiye'nin bu seçimleri heba etmemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.







MHP ile yapılan Cumhur İttifakı hakkında da konuşan Soylu, "Neden biz 2009'da 2014'te kol kola girip de demedik ki bu bir beka seçimidir. Çünkü 6-7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Adam çıkacak, suratında meymenet olmayacak orada diyecek ki 'Kürdistan'da biz kazanacak, Ankara, İzmir ve İstanbul'da AK Parti ve MHP'ye oy kaybettireceğiz' Bunu diyen HDP'nin eş başkanı. Sona bana kazıyorlar. Onlar bana milletin vekili olamaz, ben onlara vekil demem. Kim derse desin. Bizim milletimiz asil bir millettir. Onlar doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerimizin de milletvekili olamayacak kadar karakterden yoksun insanlardır. 13 yaşında kızları alıp dağa götürecekler, orada Murat Karayılan denen hayvana ona meze yapacaklar. Onlara ses çıkarmayacaklar ben onlara milletin vekil diyeceğim. Dersem bana yazıklar olsun." diye konuştu.



"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ'NE PKK'YI MUSALLAT ETMEYİN"



Soylu, "Bu büyük mücadeleye kararlığı yarına taşıyalım. 4 buçuk yıl Allah'ınızı severseniz dünyanın tozunu attıralım, bizden umut bekleyenlere umut verelim. Aziz milletimizi yarınlara güçlü bir şekilde sıçratacak adımları hep birlikte atalım. Terörün tozunu atalım. Siz hiç merak etmeyin, bu dağlarda 15 bin terörist vardı. Şimdi 700 terörist var. Kafalarını çıkaramıyorlar. Kimse neden sormuyor, nasıl oluyor bu işler. Heyecanla, imanla, koordinasyonla oluyor bu işler. Bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir taraftan istihbaratımız, bir taraftan emniyet ve jandarmamız, öyle bir koordinasyon kurduk ki, bu koordinasyonla cumhuriyet tarihimizin en parlak sonuçlarını alıyoruz. Terörde de, asayişte de, uyuşturucuda da alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Ama bize güç lazım. Ne olursunuz, Kandil'in önünde bizim boynumuzu eğik bırakmayın. Kime bakarsanız bakın, neyi söylerseniz söyleyin ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beylikdüzü Belediyesi'ne PKK'yı musallat etmeyin" dedi.







Konuşmasının son bölümünde çocukların ve gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu belirterek, "Bu ülkede 405 bin Suriyeli çocuk doğdu, bize ne kadar kızarlarsa kızsınlar, geleceğe bırakacağımız en önemli miraslardan birisidir. Hepimiz doğurunca büyük bir sevinç yaşıyoruz değil mi, sarıp sarmalıyoruz hayırlı uğurlu olsun diyoruz değil mi. Peki o çocuklar ne olacaktı, doğacak mıydıö ifadelerini kullandı.



3 - BİNALİ YILDIRIM, NECMETTİN ERBAKAN'IN KABRİNİ ZİYARET ETTİ







Gülseli KENARLI - Harun UYANIK- Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Zeytinburnu'nda sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) Zeytinburnu'daki açılış törenine katıldı. Yıldırım, daha sonra eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın Merkez Efendi mezarlığındaki kabrini ziyaret etti. Ziyareti sırasında Yıldırım'a AK Parti Genel başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.



Binali Yıldırım, kabir ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Yakın siyasi tarihimizin en önemli siyasetçilerinden Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı. Bu münasebetle kabri başında kendisini andık, Kuran okuduk. Hocamızın ruhu şad olsun. Bütün bu memleket için çalışan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Erbakan Hocamız her zaman vesayete karşı, zulme karşı kararlı durmasını bilmiş, bu uğurda bedel ödemiş çok önemli bir siyasetçi, çok değerli bir bilim adamı. Bizler Necmettin Erbakan hocamızdan feyz almış, onun talebesi olmuş, Türkiye'nin menfaatlerinin her dönemde korunması, sahip çıkılması yönündeki milli ve yerli duruş ülküsüyle ülkemize, başta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, onun açtığı yolda hizmet etmeye devam ediyoruz. 16 yıl içerisinde muhterem hocamızın karşılaştığı 28 Şubat sürecinin benzeri süreçleri biz de yaşadık. 'Bin yıl sürecek' dedikleri 28 Şubat darbe girişimi, vesayet odaklarının milli iradeye karşı gösterdiği hoyratça tutumlar. Tam 4 yıl sonra yine millet iradesiyle, onun yol arkadaşları Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi tarafından tasfiye edilmiş ve millet egemenliği iktidar olmuştur. 16 yıldır da bu iktidar devam etmektedir. İnşallah bundan sonra da bu millet ne gezi olaylarında, ne 17-25 Aralık'ta, ne elektronik muhtırada ne de 15 Temmuz alçak girişiminde pabuç bırakmadığı, fırsat vermediği bu odaklara bundan böyle de hiçbir fırsat vermeyecektir. Bu şekilde ülkemizin 2023, Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerine kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz."



MİLLET KIRAATHANESİNİ ZİYARET ETTİ



Binali Yıldırım daha sonra, yürüyerek, Merkez Efendi Millet Kıraathanesi'ne geçti. Yıldırım burada bulunanlarla sohbet etti.



4- ÇÖP KONTEYNERİNDEKİ VAHŞET: CESEDİN GÖVDESİ BULUNDU



Şüphelilere ek gözaltı süresi alındı



Haber-Kamera: Ali AKSOYER- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU -/İSTANBULKADIKÖY'de çöp konteynerinde bacakları bulunduktan sonra vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Rıfat Rıza Öztürk'ün gövdesi de Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Uskumruköy civarında bulundu. Öte yandan işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlattığı öğrenilen Fahrettin Öztürk'ün cesedin kafasını bir kutuya, ellerini bir poşete koyarak Acıbadem ve Hasanpaşa'da gördükleri çöp konteynerlerine attığını söylediği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından dün gözaltına alınan Fahrettin Öztürk ve 3 arkadaşı için savcılıktan ek gözaltı süresi alındı.



ÖNCE GÖVDEYİ ATMIŞLAR



Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu yapılan şüphelinin işlediği vahşi cinayetin detaylarını büyük bir soğukkanlılık içinde anlattığı öğrenildi. Fahrettin Öztürk'ün cinayeti işledikten sonra yanına çağırdığı arkadaşı Ferhat Y. ile birlikte cesedi parçaladığını ve iki ayrı bavula koyduğunu anlattığı kaydedildi. İki şüphelinin Hasanpaşa'da bulunan kafeteryaya giderken Yavuz Sultan Selim köprüsü yolunu kullandıkları, köprünün girişine yakın Uskumruköy civarında aracı durdurarak gövde kısmını yol kenarına attıkları öğrenildi. Polisin bu bilgi üzerine yaptığı araştırmada gövdeyi şüphelilerin söylediği yerde bulduğu belirtildi.



BAŞINI KUTUYA ELLERİNİ POŞETE KOYMUŞLAR



Poliste yapılan sorgusunda Hasanpaşa'daki kafeterya ya geldiklerinde cesedin ayaklarını bir çuvala, başını bir kutuya ellerini de bir poşete koyduğunu anlattığı öğrenildi. Şüphelilerin bu ceset parçalarını Acıbadem ve Hasanpaşa bölgesinde rastladıkları çöp konteynerlerine sırayla attıkları belirlendi.



"BİZ BÖYLE DOSTUZ" DEDİ



Cinayet Büro Amirliğinde oldukça soğukkanlı olduğu gözlenen şüphelinin cesedi yok etmek için arkadaşlarına para verip vermediği yönündeki bir soruya ise "Biz böyle dostuz" diyerek cevaplandırdığı öğrenildi.



Yetkililer diğer ceset parçalarının aranmasına devam edildiğini ancak şu ana kadar bulunamadığını söyledi. Çöplerin toplandığı



Şile Kömürcüoda'da bulunan Entegre Mekanik Biyolojik İşlem ve Geri Kazanım Tesisinde kadavra köpekleri kullanılarak arama yapılacağı öğrenildi.



5- BEYAZIT MEYDANI'NDA '28 ŞUBAT' PROTESTOSU



Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Şubat'ın yıl dönümü nedeniyle Beyazıt Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi



Grup adına AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta basın açıklamasını okudu.



Usta, "Bugün artık 28 Şubat'ın acıları ve kederleri ile değil, Türkiye'nin kazandıkları ve başarılarıyla öğünen bir iktidar olarak karşınızdayız. Allah ne 28 Şubat'ı ne de 15 Temmuz'u bir daha bu millete yaşatmasın. O dönemin siyasetinde ekonomisinde veya medyasında yer alıp 28 Şubat darbesini hararetle savunup yapanlar bugün tarihin kara sayfalarında kara bir leke olarak kalmışlardır. Millet aslında buna cevabını vermiştir" ifadelerini kullandı.



