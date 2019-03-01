Dha İstanbul Bülteni - 4

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Haydarpaşa Limanı ve Sultan Abdülhamit'in inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz" dedi.





AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Haydarpaşa Limanı ve Sultan Abdülhamit'in inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz" dedi.



"İstanbul Tasarım Zirvesi"nin açılışına Binali Yıldırım'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katıldı.



"35 BİN OBJE YENİKAPI'DA KURULACAK ÇOK GÜZEL BİR MÜZEDE SERGİLENECEK"



Binali Yıldırım zirvedeki konuşmasında, "Biz Marmaray'a başlamadan önce İstanbul'un bilinen tarihi 2 bin 500 yıldı. Marmaray kazılarına başladık, 8 bin 500 yıla kadar gittik. Eğer bu kazıcıları, arkeologları kendi haline bıraksak Marmaray'ı bugün yapamaz halde olacaktık. Kazıyorlar 13. asır, 12., 11., 10, 9, 8... ya kardeşim İstanbul Marmaray'ı bekliyor, bırakın şimdi. 5,5 yıl kazılarla İstanbul'un tarihini zenginliklerini ortaya çıkardık. Başlangıçta kızıyordum bu arkeologlara. Sonradan hakikaten yapılan işin çok güzel bir iş olduğunu gördük ve onlara hak verdik. Şimdi o objeler, 35 bin obje Yenikapı'da kurulacak çok güzel bir müzede sergilenecek. Gün ışığına çıkardık, bütün İstanbulluların beğenisine orada sunacağız. Böylece İstanbul'un hem geçmişini, hem gelecek fırsatlarını bütün ziyaretçilerimize, misafirlerimize tanıtma imkanımız olacak" dedi.



"İSTANBUL TASARIM MERKEZİ YAPIYORUZ"



Binali Yıldırım, "Tasarım şehri İstanbul'a yakışan bir tasarım merkezinin müjdesini buradan vermek istiyorum. Haydarpaşa limanını ve Sultan Abdülhamit'in İstanbul Bağdat demiryolunu yapmak için inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.



"BÜYÜK BİR FİLM PLATOSU KURACAĞIZ"



Yıldırım, "Türk dizileri dünyada 300 milyon insan tarafından izleniyor. 300 milyon dolar da bir gelir elde ediyoruz. Daha başlangıç. Amerika'dan sonra dışarıda dizileri, filmleri izlenen ikinci ülkeyiz. Bunu bizim sanatçılarımız, yapımcılarımız kendi imkanlarıyla yapıyorlar. Çok kıt imkanlarla bunu başarıyorlar. Şimdi biz onlara büyük bir plato kuracağız. Bu işi daha kapsamlı yapsınlar diye büyük bir film platosu kuracağız. Bu şekilde bu alanda sadece film satıp para kazanmak değil, satılan her film Türkiye'nin kumaşını, takılarını, zenginliklerini gösteriyor. Turizm ekonomisine de gelenek, göreneklerini anlatarak büyük bir katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.







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Yıldırım'ın açıklamaları



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5 - 19,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENEN EREN ERDEM SON SAVUNMASINI YAPTI



Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA



FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 11 sanıklı davaya devam ediliyor. Hakkında bir önceki celse savcının verdiği mütalaada, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi talep edilen sanık Eren Erdem son savunmasını yaptı. Erdem, "İlla bana ceza kesilecekse siyasi başka bir örgüte bağlayın. Ondan aklayayım kendimi. Ama FETÖ'ye bağlamayın. Bir yere kaçacağım yok" diyerek beraatini talep etti.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Eren Erdem ve Onur Kala getirildi. Tutuksuz sanıklardan Turan Ababey, Kutlu Esendemir ve Emre Erciş ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmayı, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir süre izledi. Ayrıca CHP Milletvekilleri Muharrem Erkek, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, eski milletvekilli Barış Yarkadaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda partili de duruşmada hazır bulundu.



Mahkeme başkanı, sanık Onur Kala'nın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığını ve ifadesinde verdiği bilgilerin faydalı olup olmadığı yönünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıldığını ancak yazıya henüz cevap gelmediğini belirtti.



SAVCILIĞIN SUÇ DUYURUSU TALEBİNE RET



Duruşma savcısı, MİT TIR'ları soruşturmasındaki gizli belgelerin usulsüz şekilde ele geçirilmesi iddiasına ilişkin sanık Eren Erdem hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyanın karar aşamasına gelmiş olması, savcılığın ayrıca suç duyurusunda bulunabileceği gerekçesiyle bu talebi reddetti.



TANIK DİNLENDİ



Daha sonra Eren Erdem'in tanığı Kemal Özkiraz dinlendi. Özkiraz ifadesinde, Eren Erdem'i 5-6 yıldır tanıdığını ve arkadaşı olduğunu belirterek, "Eren'e, FETÖ'cü iddiası bize çok komik geliyor. Darbe girişiminden 2-3 gün sonra ben Eren'e 'Abi bu darbe girişimi başarılı olsaydı, ne olurdu?' diye sordum. O da bana 'İlk beni öldürürler' dedi. Çünkü kitapları ortada" diye konuştu.



ERDEM SON SAVUNMASINI YAPTI



Mütalaaya karşı savunması sorulan Eren Erdem, 9 aydır tutuklu olduğunu söyleyerek, "Kendimi ihraç fazlası kot gibi hissediyorum. Siz tahliye ettiniz, üst mahkeme tutukladı. Elinizde kaldım. Kaçma şüphesi denilerek tutuklandım. Bir ihbar olması gerekiyor ama ihbar yok. Gizli tanık, bir televizyona çıkarak 'Çikolata kutularıyla gazeteye CD geliyordu. Yusuf diye biri getiriyordu' diyor. İlk celse savcı, 'Yusuf kim' diye sorduğunda 'Bilmiyorum' demişti. Yusuf'un gerekçelendirilmesi ve somutlaştırılması lazım. Kim bu Yusuf? Bana ceza verecekseniz de Yusuf'u bulup verin. İlla bana ceza kesilecekse siyasi başka bir örgüte bağlayın. Ondan aklayayım kendimi. Ama FETÖ'ye bağlamayın. Benim bir geçmişim var, bir duruşum var, ilkeli bir insanım. Ben sadece iki örgüte üyeyim. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi, ikincisi Beşiktaş'tır" dedi.



"BİR YERE KAÇACAĞIM YOK, BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"



Erdem, "Oğlum beni havalimanında çalıştığımı sanıyor. Ona göre pilotum. Esas hakkındaki mütalaa kafa yapıyor sayın başkanım. Okuyunca rakı içmiş gibi oluyorum. Türkiye'nin bağımsızlığından başka bir şey istemedim. Adalet talep ediyorum. Siyasetin, hukukun üzerindeki gölgesinin kalkmasını talep ediyorum. Neyle suçlandığımı bile anlamış değilim. Bu ülkeye hizmet etmeye devam etmek istiyorum. Beraat edersem siyaset yapmak istiyorum. Devrimci bir ailenin kültüründen geliyorum. Benim sicilime bu kara lekeyi sürmeyin başkanım. Beni böyle FETÖ ile ilgili bir suçla mahkum etmeyin. 9 ay boyunca utanç duyarak yattım cezaevinde. Cezaevinden hastaneye götürülürken FETÖ'cü ve cinsel suçluların iki gruba ayrıldığını gördüm. Bana 'FETÖ'cü müsün, cinsel misin?' diye sordular. Üçüncü bir seçenek yok. FETÖ'yü tercih etmektense cinseli tercih ettim başkanım" diye konuştu. Babasının işten atıldığını, kirada oturduğunu ve işçi olduğunu da söyleyen Erdem, "Böyle FETÖ'cü gördünüz mü? Bizler şerefli insanlarız. Hiçbir zaman bir örgüte teslim olmadık. Gazete para bulamadığı için battı. Hıncını almak için sanık, gizli tanık oldu. Bu ağır ceza davası değil, ticari bir davadır. Siz bana müebbet de kesseniz ben sizin mahkemenizin yargılamasından razıyım. Bir yere kaçacağım yok. Ben bu ülkenin evladıyım. Paris'in sokaklarındansa ülkemin cezaevini tercih ederim. Ben gitsem giderdim zaten. Beraatimi, aileme kavuşmamı sağlamanızı talep ediyorum" diye konuştu. Duruşma, savunmaların alınmasıyla devam ediyor.

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