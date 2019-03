Dha İstanbul Bülteni - 4

Sultangazi Cebeci köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesini sürdürüyor.



2- ERDOĞAN EYÜPSULTAN'DA KONUŞTU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,



"CHP 'nin adayı diyor ki 'AK Partili belediyelerde bir kültür merkezi yok' diyor. ya sen dur bakalım ya, Beylikdüzü'nde ne var ona bak. Orada küçük bir kültür merkezi yaptın diye hava atma. Sen çöplükleri temizle. İstanbul'un AK Partili belediyelerinin tamamında hemen hemen kültür merkezi vardır, kreş vardır. Böyle aynen patronun Bay Kemal gibi yalan söyleme"



Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki ikinci durağı Eyüpsultan oldu. Eyüpsultan'daki mitinge Erdoğan'ın yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın katıldı.



Erdoğan, "Geçen seçimlerde finali Eyüpsultan'da yapmıştık. Sonuçlar yüzümüzü güldürmüştü. Bu defa Sancaktepe'den sonra ikinci ilçe ziyaretimizi Eyüpsultan'a yapıyoruz. Eyüpsultan'da çalmadık kapı, sıkmadık el, kazanmadık gönül bırakmayacağız" dedi.



"İSTANBUL İÇİN GÜNDEMİMİZDE DAHA ÇOK PROJE VAR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul için gündemlerinde birçok proje olduğunu belirterek," Biz sadece İstanbul'u aşkla sevmekle kalmadık. Biz aynı zamanda İstanbul'a, Eyüpsultan'a eşi benzeri görülmemiş hizmetler kazandırdık. İstanbul'a sadece eğitim alanında 7 buçuk katrilyon liralık, sağlıkta 4 katrilyon liralık, toplu konutta 49 katrilyon liralık, ulaşımda 94 buçuk katrilyon liralık yatırım yaptık. Kentsel dönüşüm çalışmaları için şu ana kadar 245 bin riskli işyeri ve konutu yıkarak, İstanbul'un hem depreme hem geleceğe hazırlamaya başladık. Ülkemizin en önemli markası olan İstanbul'da birbirinden kıymetli 350 ecdat yadigarını restore ederek gelecek nesillere emanet ettik. Şimdi millet bahçeleriyle, millet kıraathaneleriyle İstanbul'da yeni bir dönem başlatıyoruz. Marmaray'da Yavuzsultan Selim Köprüsü'ne birçok projeyi hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de 3 katlı İstanbul tüneli, denizin altından ve Kanal İstanbul ile yüzlerce kilometrelik metro hatları başta olmak üzere gündemimizde daha çok proje var. Rami Kışlası'nı biliyorsunuz. Nasıl Ankara'da külliyemizde Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesini yaptıysak Rami Kışlası'nı da kütüphane yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak. 6 milyon cilt kitaba sahip olacak. Rami Kışlası'nı bambaşka bir güzelliğe kavuşturacağız" " diye konuştu.



"TAPU SORUNUNU BÜYÜK ORANDA ÇÖZDÜK"



Erdoğan, "Attığımız adımlarla tapu sorununu büyük oranda çözdük. Biz işimizi biliyoruz, yol haritamız var, talimat verilmiştir. Allah'ın izniyle o da bitecektir. 274 bin metre doğal gaz hattı döşedik. Eskiden bodruma in oradan kömür taşı, odun taşı. CHP ne demektir? Çöp, çukur, çamur. Şimdi aynı zamanda dördüncüsünü buna ekleyebiliriz; çarpık yapılaşma. 4Ç. Bak şimdi Beylikdüzü çöplük. İzmir körfezi çöplük. Biz Haliç'i nasıl temizledik? O pislikten nasıl temizlediğimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Hemen karşı tarafta Sütlüce Mezbanesi vardı. Neydi? Rezillik. Bağırsakçılar, sakatatçılar oradaydı. Biz belediye başkanlığımızda dedik ki burayı ele alalım. Ne yaptık orayı? Sütlüce Kongre Merkezi" dedi.



"PATRONUN BAY KEMAL GİBİ YALAN SÖYLEME"



Erdoğan konuşmasında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yanıt verdi. Erdoğan, "CHP 'nin adayı diyor ki 'AK Partili belediyelerde bir kültür merkezi yok' diyor. ya sen dur bakalım ya, Beylikdüzü'nde ne var ona bak. Orada küçük bir kültür merkezi yaptın diye hava atma. Sen çöplükleri temizle. İstanbul'un AK Partili belediyelerinin tamamında hemen hemen kültür merkezi vardır, kreş vardır. Böyle aynen patronun Bay Kemal gibi yalan söyleme. Çünkü o yalan sana da zarar ettirir. Bana bir Man Adaları diye bir şey attı, şahsıma ve aileme. Ne oldu? Yargı neticesinde 2 buçuk milyon kazandım. 2 buçuk milyonu kazandıktan sonra söylüyorum, yargı onayı verdiği anda Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Bunların akşam yalan, sabah iftira. Yapısı bu. Biz bu yalanları bunların yanına kar bırakmayacağız" dedi.



"DÖRTLÜ ÇETE SANDIĞA BERABER GİDİYOR"



Erdoğan, "Bay Kemal kiminle kol kola? Terör örgütleriyle öyle mi? Arkasında kim var? Teröristler var. Kim var? Sözde İYİ Parti. Kim var? Saadet. Dörtlü çete sandığa beraber gidiyor. Biz de Cumhur İttifakı ile gidiyoruz. Ne diyor? Kürdistan. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölgemiz var mı? Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesine defolsunlar, oraya gitsinler. ve bu ülkeyi bölemeyecekler. Bu yola tevessül edenlere de aynen F-16 oluruz, İHA oluruz, SİHA oluruz üzerlerinde patlarız. 15 Temmuz'da bunlara gereken dersi verdik. Yüzlerce binlerce teröristi etkisiz hale getirdik. Bu işi halledeceğiz. Ne için? Halkımızın huzuru için. Halkımızın huzurunu kimseye yedirmeyeceğiz" diye konuştu.



3- BİNALİ YILDIRIM: TAVŞANTEPE'DEN METRO TUZLA'YA GELECEK.



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,



"Tavşantepe'den metro Tuzla'ya gelecek. Tuzla da metroyla tanışmış olacak, hayırlı uğurlu olsun. Böylece Pendik Tavşantepe'ye 12 dakikada gideceksiniz"



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İbrahim MAŞE - İstanbul DHA



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Tuzla'da çeşitli temaslarda bulundu. Yıldırım'a Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da eşlik etti. Tuzla'da halka hitap eden Yıldırım, ilçeye çok büyük ve



muazzam bir gıda üssü kuracaklarını belirtti.



Yıldırım, "Artık İstanbul'un sebzesi, meyvesi, eti, bakliyatı, balığı her türlü deniz ürünleri buradan dağılacak. Böylece hale gelen araçlar şehir içine girmeyecek. Buradan dağıtım yapılacak, burada üreticiler olacak. Üretici olan yerde fiyatta öyle bir aşağı bir yukarı



gitmez. İstikrarlı ve bol bol buradaki hemşehrilerimiz bu gıda üssünde hem iş, AŞ sahibi olacaklar hem de Anadolu Yakası'nın



tamamının ihtiyacını sağlayan bir merkez olacak" dedi.



Yıldırım, Tuzla'da ileri teknoloji merkezi kuracaklarını da söyleyerek "Yani biyoteknoloji. Bugün 25 katrilyon lira para ödüyoruz ilaç için. Yılda 25 katrilyon çok büyük para. Yani İstanbul'un bir yıllık belediye bütçesinden daha fazla. O halde, bu parayla neyi ödüyoruz. Bunun 20 katrilyonunu yurt dışına ödüyoruz. Paralarımız dışarı gidiyor. Tuzla'ya kuracağımız biyoteknoloji üssüyle beraber artık ilacımız, aşımız burada yapılacak. Burada 160 şirket imalat yapacak, araştırma geliştirme yapacak ve 20 bin kardeşimiz burada iş sahibi olacak. Gençlerimiz, özellikle araştırma geliştirme faaliyetlerinde, çalışmalarında yer alacaklar. Tuzla bir cazibe merkezi olmaya devam edeceksin" diye konuştu. Binali Yıldırım, "Tavşantepe'den metro Tuzla'ya gelecek. Tuzla da metroyla tanışmış olacak, hayırlı uğurlu olsun. Böylece Pendik Tavşantepe'ye 12 dakikada gideceksiniz" dedi.



5- BİNALİ YILDIRIM, CENAZE TÖRENİNE KATILDI



Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, hayatını kaybeden eski Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet



Zeki Şafak'ın (67) cenaze törenine katıldı. Yıldırım, Pendik 15 Temmuz Camisi'ne gelerek, Şafak'ın ailesine taziyelerini iletti. Daha sonra Yıldırım, Mehmet Zeki Şafak'ın tabutunu omuzladı. Cenaze törenine Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım da katıldı.



6- İMAMOĞLU: 1 NİSAN İSTANBUL'UN BAYRAMI OLACAK



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ,İSTANBUL,



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'de seçim çalışmaları sırasında seçimlere az bir süre kaldığını belirterek, "1 Nisan İstanbul'un bayramı olacak" dedi. Kağıthane'de sabah saatlerinde kanaat önderleri ile buluşan İmamoğlu, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyaret sırasında Hanife Bozkuş adlı bir vatandaş, evinin balkonundan İmamoğlu'na, "Seçimden sonra da gelin, bizi unutmayın" diye seslenerek evine çay içmeye davet etti. Daveti kabul EDEN İmamoğlu, Bozkuş'a önce üzerinde cep telefonunun olduğu kartviziti vererek, "Söylediğinde haklısın vatandaşlar bu durumu çok yaşıyor. Ama Allah şahittir, biz kimseyi unutmayacağız. Öyle olmayacağız" ifadelerini kullandı.



Bir taksici ile de kısa süre sohbet eden İmamoğlu, sorunları tespit ettiklerini ve göreve geldiklerinde çözümler için çalışacaklarını ifade etti.



ERDOĞAN'IN ELEŞTİRİLERİNE YANIT



Ziyaretlerin bir bölümünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, "Ama kreş konusunda, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda sınıfta kaldığını söyleyebiliriz. Bırakın benim söylememi, sayın Binali Yıldırım bile 'her mahalleye kreş açacağız' dedi. Madem varsa neden bu vaadi veriyorlar. Ama biz açacağız. 25 yıldır açamadıysanız, şimdi açacağız demekle açamazsınız. Kreş bizim önceliğimiz. Haliç Kongre Merkezi'nde aday tanıtım toplantısı yaptık. Son 20 yılda güzel bir merkez yapmışlar teşekkür ederiz. Ama biz daha iyisini yapacağız. Biz daha iyisini yaptığımızda onları kongrelerini yapmaya bekleriz oraya. Kim gelirse gelsin hizmetler yapılıyor." şeklinde cevap verdi.



"KİM NEREDE ÇALIŞIYOR BAKMIYORUM"



İmamoğlu, "İstanbul'un birçok noktasında yerel seçim programı var. Cumhurbaşkanı'nın ayrı, rakibinizin ayrı. Nasıl bir yarış görüyorsunuz" sorusuna ise, "Ben yarışmıyorum. Ben kendi kulvarımda yol arkadaşlarımla ilçe ilçe geziyorum. Benim tek derdim vatandaşı hissetmek ve onların da beni hissetmesini sağlamak. Bu çok da iyi gidiyor. Ben çok güzel bir bağ kurduğumuzu görüyorum. Bu çok da iyi gidiyor. Bize olan inançları yüksek olduğunu görüyorum. Çünkü biz başarılıyız. Başarılı bir belediyecilik hikayemiz var. Bunu daha büyüteceğimizi ve enerjimizin ne kadar yüksek olduğunu anlatıyoruz. O bakımdan kim nerede çalışıyor bakmıyorum. Sadece kendi yol haritamızı, kendi programımızı ilçeleri gezerek anlatıyorum" dedi.



Ekrem İmamoğlu, esnaf ziyaretlerinin ardından Gürsel Mahallesi'nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Konuşmasının başında bir AK Parti seçim aracının koordinasyon merkezi önünde ses açarak geçmesine tepki gösteren vatandaşa İmamoğlu, "Sizi bu süreçte kışkırtmak ve kızdırmak isteyenler olacak. Az önce kardeşimiz buradan geçerken, sizi kızdırmak için müziğin sesini açacak. Yuhalamayalım, kötü bir söz kullanmayalım. İstediklerini yapsınlar, ama siz bu oyuna gelmeyin" şeklinde seslendi.



"1 NİSAN İSTANBUL'UN BAYRAM OLACAK"



İstanbullu vatandaşları, İstanbul Gönüllüsü' olmaya davet eden İmamoğlu, "1 Nisan'da İstanbul'un kaybedeni olmayacak. Çocuklar, gençler, her partiden insan kazanacak. Çünkü biz herkese hizmet edeceğiz. 1 Nisan'da hak, hukuk ve adalet başlayacak, adil bir belediyecilik başlayacak. Az günümüz kaldı, lütfen çok çalışalım. Hem seçim gününe hazırlık yapalım, hem de her saat programlarımızı yapalım. 1 Nisan İstanbul'un bayram olacak göreceksiniz" diye konuştu.







7- GEZİ PARKI EYLEMLERİ DAVASININ DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU



Özden ATİK/ İSTANBUL,



Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında aralarında Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanığın hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu. İlk duruşma, 24 Haziran'da Silivri'de yapılacak. Duruşmalar hafta boyunca sürecek.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Gezi Parkı eylemlerine ilişkin iddianame dün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. 657 sayfalık iddianamede, aralarında 15 aydır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, üç aydır tutuklu olan hak savunucusu Yiğit Aksakoğlu ile aralarında gazeteci Can Dündar ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanık yer alıyor. Tüm sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. İddianamede, bazı sanıkların "Mala zarar verme", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "İbadethane ve mezarlıklara zarar verme", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "Nitelikli yağma" ve "Nitelikli yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

