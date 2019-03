Dha İstanbul Bülteni - 4

41- BAKIRKÖY ADLİYESİ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI (1)Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İstanbul DHABakırköy Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

Bakırköy Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.



Görüntü Dökümü:



-Yaralının görüntüsü



-Olay yeri



06.03.2019 -16: 32



2- ÜMRANİYE'DE CİNAYET: ANNESİNİ BEYZBOL SOPASIYLA VURARAK ÖLDÜRMÜŞ



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,



Ümraniye'de başına sert bir cisimle vurulduğu belirtilen 45 yaşındaki Arzu Özkan evinde ölü bulundu. Beyzbol sopasıyla vurarak annesini öldürdüğü itiraf eden 17 yaşındaki T.Ö.'nün, "Annem kız arkadaşımla ilişkime onay vermeyince sinirlenerek vurdum" dediği öğrenildi.



Olay, sabah saatlerinde Esenevler Mahallesi Firuze Sokak 34 numarada Atalay apartmanında meydana geldi. Bir çocuk annesi Arzu Özkan (45) sabah saatlerinde eşini işe uğurladı. Bir süre sonra evden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadını kanlar içinde buldu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze evden çıkarıldı. Arzu Özkan'ın erkek kardeşi uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze daha sonra cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Baba ve oğlu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, annesi Arzu Özkan'ı beyzbol sopasıyla vurarak öldürdüğünü itiraf eden T.Ö., "Annem kız arkadaşımla ilişkime onay vermeyince sinirlenerek vurdum" dediği öğrenildi.



T.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.



Görüntü dökümü:



-Eşi Serdar Özkan'ın görüntüsü



-Cenaze aracının gelmesi



-Cenazenin evden çıkması



-Arkadaşlarının ağlaması



-Ölen kadının erkek kardeşinin tabuta sarılması



-Eşi ve oğlu Tunç'un polis otosuna bindirilmesi



-Eşi ile röp



-Genel ve detay görüntüler



06.03.2019 - 11.06



06.03.2019 - 11.32



06.03.2019 - 16.16



(ÖZEL)



3 - SAĞLIK MERKEZİNDE KORKUTAN GÖRÜNTÜ



İstanbul Valiliği'nin hemen arkasında bulunan Sirkeci Aile Sağlığı Merkezi'nin kolon ve kirişlerinde derin çatlaklar oluştu.



Ortaya çıkan görüntü sağlık merkezi çalışanları ile muayeneye gelenleri korkutuyor.



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI- Ersan SAN - İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL DHA



Sirkeci Aile Sağlığı Merkezi'nin çatlak kolon ve kirişleri çalışanlar ile buraya gelenleri korkutuyor.



KORKUTAN GÖRÜNTÜ



Fatih Hoca Paşa Caddesi Ebussuut Caddesi'nde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralık dükkanların üst katında 3 doktorla faaliyeti sürdüren Sirkeci Aile Sağlığı Merkezi'nin kolon ve kirişlerinde derin çatlaklar oluştu. Ortaya çıkan görüntü sağlık merkezindeki çalışanlar ile buraya gelenleri korkutuyor.



ÇATLAKLAR RAHATLIKLA FARKEDİLİYOR



Sağlık merkezine ilaç yazdırmaya gelen bir kişi, binanın eski bir yapı olduğunu belirterek, "Binadaki çatlakları daha önce gördüm. Bu bina eski bir bina. Yaklaşık 7 senedir burada bulunan aile hekimimizden ilaç yazdırıyorum. ya onarılsın yada başka bir yere taşınsın. İnsanlar buraya hasta olarak geliyor" dedi. Bir başka kişi de çatlaklarının rahatlıkla fark edilir düzeyde olduğunu belirterek önlem alınması gerektiğini kaydetti.



ÇATLAKLAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR



Sağlık merkezinin içinde çekilen görüntülerde kolon ve kirişlerde çok sayıda derin çatlak olduğu görülüyor. Sıvaların da çatladığı kolon ve kirişlerdeki çatlakların her geçen gün arttığı belirtiliyor. Tarihi Yarımada'da İstanbul Valiliği'nin arka bahçe duvarının bitişiğindeki yapıda sağlık merkezinin yanı sıra çok sayıda da iş yeri bulunuyor.



Görüntü Dökümü:



-Aile sağlık merkezinin dışarıdan görüntüsü



-Sağlık merkezinin genel görüntüleri



-Sağlık merkezinin kolon ve kirişlerinde oluşan çatlaklar



-Muayene ve ilaç yazdırmaya gelen vatandaşların görüntüsü



-Sağlık merkezine gelenlerle röp



-Genel ve detaylar



06.03.2019 -14.58



4- YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINI KÜÇÜKÇEKMECE'DE SÜRDÜRDÜ



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Küçükçekmece'de sürdürdü. Yıldırım, Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu'nu ve Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlkokulu'nu ardından da AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.



Yıldırım daha sonra bir düğün salonunda, STK temsilcileriyle öğlen yemeğinde bir araya geldi. Burada konuşan Yıldırım, "Kanal İstanbul projesini ne olduğunu, ne olmadığını birkaç cümle ile söylemekte fayda var. Çünkü herkes farklı bir yandan anlatmaya çalışıyor ve maalesef projenin önemini gölgelemeye çalışıyorlar. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'ndan sonra Marmara'dan Karadeniz'e açılacak olan ikinci su yolu projesidir. Kanal İstanbul, İstanbul'un can ve mal güvenliğini teminat altına alacak olan projedir, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. sağlayacak bir projedir. Düşünün boğaza bir şey oldu ne yapacağız? Var mı seçeneğimiz? Montrö Antlaşması var. Montrö anlaşmasında öyle her şey elinizin altında değil. Yarın şartlar değiştiğinde var mı bir seçeneğiniz? İşte Kanal İstanbul o. Her yıl boğazdan 140 milyon ton petrol yüklü gemi geçiyor. Bunun İstanbul için ne anlama geldiğini anlatmama gerek yok. Türkiye'nin deniz taşımacılığında, İstanbul'un güvenliğinde önemli bir boşluğu dolduracak olan Kanal İstanbul Projesidir. Türkiye'nin küresel güç olma yolundaki en büyük adımlarından biri de Küçükçekmece'de atılıyor. Küçükçekmece böylece dünya sahnesine çıkacak" dedi.



SABIRLI OLUN



Yıldırım, konuşmasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yıldırım, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir çalışma yapılıp, yapılmayacağının sorulması üzerine, "Sabırlı olun" dedi.



EKREM İMAMOĞLU'NUN ÇAĞRISI



Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine "İstanbul'un sorunlarını birlikte konuşalım" çağrısının sorulması üzerine ise, "Konuşuyoruz, zaten, bütün adaylar sahada konuşuyor, İstanbullular da dinliyor, 31'inde de karar verecek. 7 tane aday var İstanbul da, her biri projelerini anlatıyor, kendini anlatıyor. İstanbul'un sorunlarını nasıl çözeceğini anlatıyor. İstanbullu da bizi dinliyor. Ona göre karar verecekler" diye yanıt verdi.



ANKETLER



Binali Yıldırım, anketlerde kendisinin birinci çıktığını bunu nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya, "Benim işim anket değil. Benim işim İstanbullularla daha çok buluşmak. Gerçek anket 31 Mart'ta sandıkta ortaya çıkacak. Bizim İstanbullulara güvenimiz tam. Herhangi bir tereddüdümüz yok" diye yanıtladı.



KANAL İSTANBUL



Binali Yıldırım, Kanal İstanbul'un ihale süreci ile ilgili olarak ise, "Hükümetin projesidir, benim bakanlığım döneminde çalışmalara başlandı, çalışmalar devam ediyor. Büyük bir proje, hem finansman, oradaki mülkiyetlerin çok değişik türde. Bunların çok titiz çalışılması lazım. Bunların değerlendirme raporları var. Bunlara itirazlar var, o itirazların karara bağlanması var. Bunlar zaman alıyor. Proje planlandığı gibi gidiyor, her hangi bir sıkıntı yok" dedi.



Görüntü Dökümü:



Yıldırım'ın okul ziyareti



Yıldırım'ın ilçe ziyareti



Yıldırım'ın konuşması



Yıldırım'ın soruları yanıtlaması



Detaylar



06.03.2019 -16.28



5- EKREM İMAMOĞLU SEÇİM ÇALIŞMALARINI BEYOĞLU'NDA SÜRDÜRÜYOR



Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ, İSTANBUL



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Beyoğlu'nda esnaf ziyaretleri yaptı, vatandaşlarla sohbet etti. İmamoğlu, bir gazetecinin "Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da buradaydı, 'aşkım Kasımpaşa' dedi, mahallesinin olduğunu belirtti. 1 gün sonra da siz buradasınız, nasıl geçiyor ziyaretler" sorusunu yanıtladı. Kasımpaşa için "Hizmet ederken en ilgili, en itinalı yerlerden biri olacak. Daha çok hizmet edeceğiz" diyen İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanının mahallesi olmasından ötürü de itinalı bir şekilde burada hizmetimizi sürdüreceğiz." dedi.



31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sabah saatlerinde Beyoğlu'na gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu, CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş ve beraberindeki çok sayıda partili karşıladı. Seçim otobüsü ile bir süre Kasımpaşa'da vatandaşları selamlayan İmamoğlu daha sonra Kızılay Meydanı'nda esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Bir taksi durağına da uğrayan İmamoğlu, durakta çalan telefona cevap vererek vatandaşa taksi yönlendirdi. Bir süre taksi durağındakilerle sohbet eden İmamoğlu, "Az önce bir manzara vardı. Biri bana el sallıyordu, diğeri de bir partinin işaretini yapıyordu. Ama kol kola iki kadındı. Siyasi farklılıklar iki insanın kol kola girmesine mani olamaz" şeklinde konuştu.



Ziyaretler kapsamında bir çay evine giren İmamoğlu Turabi Baba Türbesi'nin çay bahçesindeki kadınlarla sohbet etti. Kadın, İmamoğlu'na, "Neden AK Parti'den adaylığını koymadın?" diye sordu. İmamoğlu da, "İnsan insanı sevsin gerisi önemli değil, gerisi bir şekilde çözülür" dedi.



Esnaf ziyaretinin bir bölümünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da buradaydı, 'aşkım Kasımpaşa' dedi, mahallesinin olduğunu belirtti. 1 gün sonra da siz buradasınız, nasıl geçiyor ziyaretler" sorusuna şu yanıtı verdi: "Beyoğlu bizim de önemsediğimiz bir ilçe. Bir kere buradan aday olan Alper Taş başkanımıza çok güveniyoruz. Güzel bir seçim olacak ve güzel bir hizmet dönemi olacak. Buradaki halkı hisseden ve sorunlarını çözen anlayışla bir 5 yıl yaşayacağız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanının mahallesi olması bizim için şöyle özel; hizmet ederken en ilgili, en itinalı yerlerden biri olacak. Daha çok hizmet edeceğiz. Onun mahallesinin olduğu yerde, buradaki insanların bizim ilgimizden mutlu olması temennimiz. Kendisinin de mutlu olması temennimiz. Zira en başta ziyaretimde demiştim. 5 yıl sonunda ben herkesin oyuna talibim, kendisinin de mutlu olmasını isterim, demiştim. Bugün de aynı bakış açısıyla devam ediyoruz. Bakışımız şu. Beyoğlu özel bir yer. Sayın Cumhurbaşkanının mahallesinin olmasından ötürü de itinalı bir şekilde burada hizmetimizi sürdüreceğiz."



Ekrem İmamoğlu, bir süre daha ayaküstü vatandaşlarla sohbet ederek, yerel seçimler için destek istedi.



Görüntü dökümü:



-İmamoğlu'nun seçim otobüsü ile vatandaşları selamlaması



-İmamoğlu'nun taksi ziyareti



-İmamoğlu'nun çay evi ziyareti



-İmamoğlu'nun açıklamaları



-Genel ve detay görüntüler



06.03.2019 -15.37



6- 2019'UN İLK 2 AYINDA HAVALİMANLARINDA 26,8 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ



Haber: Enver ALAS - İSTANBUL/DHA



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Türkiye genelinde Ocak ve Şubat ayında 26 milyon 832 bin 758 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.



DHMİ Genel Müdürlüğü, 2019 yılının ilk iki ayında gerçekleşen hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Ocak ve Şubat ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 123 bin 464, dış hatlarda ise 78 bin 462 oldu. Üst geçiş (overflight) trafiği 70 bin 741 olarak gerçekleşti. Hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 272 bin 667'ye ulaştı.



Türkiye geneli havalimanları iç hatlarda 16 milyon 196 bin 817 yolcu, dış hatlarda ise 10 milyon 601 bin 637 yolcu taşındı. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 26 milyon 832 bin 758 yolcu taşındı. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise iç hatlarda 130 bin 60 ton, dış hatlarda 393 bin 363 ton, toplamda ise 523 bin 423 tona ulaştı.

