Dha İstanbul Bülteni - 4

ŞÜPHELİ PAKETTEN ÇIKAN LOKUMLARI YEDİ-İngiltere Konsolosluğu önündeki şüpheli paketten lokum çıktı.

-İngiltere Konsolosluğu önündeki şüpheli paketten lokum çıktı.



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA



Beyoğlu'nda bulunan İngiltere Başkonsolosluğu'nun önüne bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan paketten lokum çıktı.Burada bulunan bir kişi paketten çıkan lokumlardan yedi.



Beyoğlu'nda bulunan İngiltere Başkonsolosluğu'na saat 15.00 sıralarında kargo ile bir peket gönderildi. Yetkililer gelen paketten şüphelenerek, dışarıya çıkardı. Durum polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Özel Harekat Polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, paketin bulunduğu kaldırımı şerit çekerek kapattı. Bomba İmha Uzmanı polis yaptığı incelemenin ardından şüpheli pakete fünye yerleştirerek patlattı. Paketin içerisinden lokum çıktı. Öte yandan burada bulunan bir kişi şüpheli paketten çıkan lokumlardan yedi.



09.03.2019



09.03.2019



(Geniş haber)



2-SAHİLLER VE TAKSİM'DE SICAK HAVA YOĞUNLUĞU



Haber: Zeki GÜNAL - Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İstanbul DHA - İstanbul'da hava sıcaklığı arttı. Sıcak havayı fırsat bilenler sokaklara çıktı. Taksim'de bugün yoğunluk yaşandı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu İstanbul'da sıcaklığın artacağını belirtmişti. Bugün hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarına ve meydanlara akın etti. Taksim'e gelenler yoğunluk oluşturdu. Güneşin yüzünü göstermesiyle öğle saatlerinde İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti.



GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR



Güneşin tadını çıkarmak isteyen bazı İstanbullular, sahil boyunca koşarken, bazıları ise ailecek gezinti yaptı. Bisikletleriyle tur atanlar ve paten sürenler sahil boyunca gezinmeyi tercih ederken, bazı vatandaşlar ise günü banklarda kitap okuyarak değerlendirdi.



09.03.2019



09.03.2019



3-BİNALİ YILDIRIM PUBG OYNADI



İstanbul DHA



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, son günlerin moda oyunu PUBG'u oynadı.



Binali Yıldırım, Beylikdüzü'nde CNR Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı. Yıldırım daha sonra CNR'da düzenlenen e-oyun turnuvası etkinliğine ziyaret etti. Burada gençlerle sohbet eden Yıldırım, son günlerin moda oyunu PUBG'u oynadı.



09.03.2019



4-İMAMOĞLU SEÇİM ÇALIŞMALARINI KÜÇÜKÇEKMECE'DE SÜRDÜRDÜ



İstanbul DHA



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu'na CHP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi de eşlik etti. İnönü Mahallesi'nde Ulu Camii avlusunda oturan mahalle sakinleriyle sohbet eden İmamoğlu daha sonra burada konuştu.



"1 NİSAN'DAN SONRA PARTİZANLIK BİTECEK"



İmamoğlu, "Hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Yanımızda olun. Sadece oy vermek yetmiyor. Çevrenizdeki herkese bizi anlatın. 1 Nisan'dan sonra partizanlık bitecek. Herkese eşit hizmet vereceğiz. Talimatı, 1 kişiden değil, 16 milyon İstanbulludan alacağız. Siz 1 gün çalışıp sandıklara sahip çıkın, ben 5 yıl size hizmet edeyim" dedi



"BU ŞEHRİ YÖNETEN KİŞİ, BU ŞEHRİN DEĞERİNİ BİLMELİ"



İmamoğlu, daha sonra Halkalı'da Caferi vatandaşlarla buluştu. Zeynebiye Camii yakınında bulunan bir kahvehanede toplanan vatandaşlara konuşan İmamoğlu, "İstanbul, renkliliği ve çeşitliliği ile memleketin her bölgesinden gelip, yaşama tutunduğu bir şehir. Sizin varlığınız, bu şehir için önemli bir renklilik, değer, vicdan, ahlak ve zenginliktir. Bunun kıymetinin ve değerinin bilincinde olan bir kişiyim. Bu şehri yöneten kişi, bu şehrin değerini bilmeli ve herkese eşit mesafede olmalı. Hoş görüsü ve toleransı en üst seviyede olmalıdır. Ben, gönlüyle, vicdanıyla ve ahlakıyla buna hazır bir insan olduğumu belirtmek isterim. Kendim hakkımda çok fazla cümle kuramam, bu kibre girer ama iddialıyım ki böyle bir fıtrata sahip bir insanım" dedi.



"AŞINIZDA BİR TUZU OLMAK İSTEYEN BİR İNSANIM"



İmamoğlu, "Acıları çeken ve hisseden insanların vicdan derinliği, insanlara olan içtenliği ve samimiyet derinliği daha bir başka. Bazen insanların fütursuzluğu, ağzından çıkanı kulağının duymaması, birbirlerini kırıp dökmesi, bazen insanları yok sayarak yola devam etme modeli, hatta siyasette kazanmak için her şey mubahtır anlayışına karşı, sizin o derin vicdanınıza, adalet duygunuza bence bu tür siyasetçilerin dönem dönem başvurması lazım. Sizi dinlemesi lazım. İnanç dünyası masamızda sizden de bir kişi mutlaka yer alacak. İnançların temsilcilerinin bakış açılarını hissettirdikleri ve anlattıkları, bazen de biz yöneticilere haddimizi bildirdikleri bir masamız olacak. Farklı inanç gruplarından insanların oluşturduğu bir demokrasi masası kuracağız. Bu masayla beraber hatalarımızı en aza indireceğiz. İnsanlarına eşitliği, adil olmayı, vicdanlı ve ahlaklı olmayı hissettiren bir yönetim anlayışı, İstanbul'a derin bir huzur ortamı temin edecektir. Bu huzur ortamı Türkiye'ye de yansır. Bu şehrin kendi imkanları da var, bütçesi de var. Paranızı kollamayan, düşünmeyen, ona gözü gibi bakmayan, kamu hukukunu dinlemeyen, bir kişinin lafını dinleyen anlayış çuvallamıştır. O anlayış iflas etmiştir. Biz, bunun tam tersi bir anlayışı temsil ediyoruz. Aşınızda bir tuzu olmak isteyen bir insanım" diye konuştu.



09.03.2019



09.03.2019



5-BAKAN SELÇUK 'İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019' PROGRAMINDA KONUŞTU



Haber-Kamera: Özden ATİK - Onur MERİÇ/ İstanbul, DHA



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iki yıl önce başlatılan Milli İstihdam Seferberliği 'ne hız kesmeden devam ettiklerini belirterek "Geçen ay Cumhurbaşkanımıza 2 buçuk milyon ilave istihdam sözünü de bütün işverenlerimizin tutacağına inanıyoruz. 2 buçuk milyon ne demek? Biz çarpı dört diye hesaplasak 10 milyon insanın hayatına dokunmak demek. Dolayısıyla toplumsal barışın, toplumsal kalkınmanın yollarından biri de bu ürettiklerimizi beraber paylaşmaktan geçiyor, istihdam da bunun en etkili yollarından biri" dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinesinde düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019" programına katıldı. Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlenen programın açılış konuşmasını TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen yaptı. Önen, hükümetin verdiği teşviklerin öneminin çok büyük olduğunu belirterek "Yeni seferberlik kapsamında uygulanmaya koyulacak teşviklerin yanı sıra geçtiğimiz yıl istihdam seferberliği kapsamında başlatılan ve uygulanan teşvikler de işletmelerimize can suyu olmuştur" dedi.



"DAHA GÜÇLÜ EKONOMİ İLE İSTİHDAMI ARTIRMAK İSTİYORUZ"



Toplantıda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin geçmiş yıllarda ciddi risklere maruz kaldığını ve güçlenerek çıktığını belirterek, "Ülkemiz son 16 yılda sizlerin girişimci ruhu, cesareti ve çalışkanlığı sayesinde 3 buçuk kat büyüdü. Bu süreçte, uygulamaya koyduğumuz reformlarla, iş yapma kolaylığı bakımından, dünyada 43'üncü sıraya kadar yükseldik. 2002 yılında 727 bin olan, sigortalı çalıştıran iş yeri sayımız 1,9 milyona, aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 22,3 milyona yükseldi. Aynı dönemde, aktif iş gücü programlarımızın yararlanıcı sayısı yaklaşık 3 milyon kişiyi aştı. Ekonomimizin ve çalışma hayatımızın tüm paydaşları ile işbirliği içerisinde, istişare mekanizmalarını çalıştırarak sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşacağız" dedi. Daha güçlü bir ekonomi ile istihdamı artırmak istediklerini belirten Selçuk, Türkiye'nin 2007'deki küresel krizin etkilerinden en az etkilenen ülke olduğunu ve 8,3 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak AB ülkeleri arasında birinci sıraya yerleştiğini ifade etti.



BAKAN YENİ NESİL TEŞVİK PAKETİNİ AÇIKLADI



Bakan Selçuk programda yeni nesil teşvik paketini de açıkladı. Selçuk, "İstihdamımızı sizin de katkılarınızla arttırmak istiyoruz. 2 yıl önce Cumhurbaşkanımız Milli İstihdam Seferberliğini başlatmıştı. Biz bu seferberliğe hız kesmeden devam ediyoruz. Geçen ay Cumhurbaşkanımıza 2 buçuk milyon ilave istihdam sözünü de bütün işverenlerimizin tutacağına inanıyoruz. 2 buçuk milyon ne demek? Biz çarpı dört diye hesaplasak 10 milyon insanın hayatına dokunmak demek. Dolayısıyla toplumsal barışın, toplumsal kalkınmanın yollarından biri de bu ürettiklerimizi beraber paylaşmaktan geçiyor. İstihdam da bunun en etkili yollarından biri. Biz de işverenlerimize katkı vermek ve istihdam kapasitelerini artırmaya yönelik teşviklerimizi artırmayı hedefliyoruz. 17 tane teşvik programımız vardı. Yeni nesil teşvik paketimizde Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de biz ödeyeceğiz. Şartlar sağlanırsa izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz" diye konuştu. Bakan Selçuk, 2019 İstihdam Seferberliğinin sloganının ise "Burası Türkiye, Burada İş var" olduğunu belirterek "Sizinle beraber yürünecek çok yolumuz var diyoruz. Burada gelecek var ve geleceği hep beraber inşa edeceğiz diyoruz" dedi. Bakan Selçuk'a konuşmasının ardından plaket verildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, konfederasyon üyeleriyle toplu fotoğraf da çektirdi.



09.03.2019



6- BÜYÜKÇEKMECE'DE KIZILORDU KOROSU KUYRUĞU







İSTANBUL, - Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu'nun vereceği konseri izlemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.



Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 2019 Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında Büyükçekmece'de konser verecek.Konsere büyük ilgi gösteren Büyükçekmeceliler erken saatten itibaren kuyruğa girdi. Kuyruğun uzunluğu 2 kilometreyi buldu.



09.03.2019



7- YILDIRIM DEMİRÖREN: TÜRKİYE'MİZ BÜYÜDÜKÇE DEMİRÖREN HOLDİNG DE BÜYÜDÜ VE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR



Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA - DEMİRÖREN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "Bu başarıya; kurucumuz, ebedi başkanımız Sayın Erdoğan Demirören'in yüzde 100 yerli ve milli sermaye ilkesi ile ulaştık. Ekonomik ve endüstriyel kalkınmanın en zorlu ve çetin 60 yılında memleketimize olan inancımıza bir an dahi kaybetmeden bu topraklara yatırım yapmaya devam ettik. Türkiye'miz büyüdükçe Demirören Holding de büyüdü ve büyümeye devam ediyor" dedi.



Milangaz 2019 Bayi Toplantısı "Tam gaz ileri" sloganıyla gerçekleştirildi. Şişli'de bir otelde düzenlenen toplantıya Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Meltem Demirören Oktay, Yıldırım Demirören'in oğlu Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören, Meltem Demirören Oktay'ın oğulları Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Oktay, Murat Oktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Kubat, Koray Yanç ve Nejdet Hüddam ile Milangaz bayileri katıldı. Toplantının başında Demirören Holding Kurucu Başkanı merhum Erdoğan Demirören anısına bir video gösterimi yapıldı.



"TÜRKİYE'MİZ BÜYÜDÜKÇE DEMİRÖREN HOLDİNG DE BÜYÜDÜ VE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"



Programın açılış konuşmasını Yıldırım Demirören yaptı. Demirören, "Sayın Erdoğan Demirören'i rahmet ve minnetle anıyorum" diyerek sözlerine başladı. Demirören, "Tüm teşkilatımız ve siz değerli iş ortaklarımızla emin adımlarla ve durmaksızın çalışarak yolumuza devam etmemiz ana ilkemizdir. Demirören Holding, 60 yılı aşkın geçmişinde ülke ekonomisine katma değer sağlamış, onlarca yatırımı hayata geçirmiş, binlerce kişiye istihdam sağlamıştır. Bu başarıya; kurucumuz, ebedi başkanımız Sayın Erdoğan Demirören'in yüzde 100 yerli ve milli sermaye ilkesi ile ulaştık. Ekonomik ve endüstriyel kalkınmanın en zorlu ve çetin 60 yılında memleketimize olan inancımıza bir an dahi kaybetmeden bu topraklara yatırım yapmaya devam ettik. Türkiye'miz büyüdükçe Demirören Holding de büyüdü ve büyümeye devam ediyor" dedi.



"BUGÜNLERE SİZLERİN EMEĞİ, ALIN TERİ VE İNANCIYLA GELDİK"



"Başarılar, kazançlar elbette gurur verici" diyen Yıldırım Demirören, "Ancak iş birliğimizi daha kıymetli kılan nedir derseniz; ortak hedef, ortak bir aile gibi el ele koşmaktır. Enerji alanındaki ilk yatırımımız, ilk göz ağrımız Milangaz, pek çoğu kuruluşundan bu yana devam eden iş ortaklarımızla beraber 47 yıl içerisinde büyüdü, güçlendi. Yani bizler bugünlere sizlerin emeği, alın teri ve inancıyla geldik. Siz değerli ortaklarımızın varlığı, ülkemizin dört bir yanına ulaşmamızı sağladı. Dile kolay her gün Edirne'den Ardahan'a, Trabzon'dan Hatay'a 81 vilayette, 45 bin eve ulaşıyoruz. Bu ayda 1 milyon, yılda 12 milyon hane demektir. Artık daha büyük bir hedefe birlikte koşacağız. Amacımız hep beraber Milangaz'ı sektöründe lider yapmak. İşte bu yüzden, 'Hep beraber el ele tam gaz ileri' diyoruz. Demirören Holding olarak enerjiden turizme, medyadan otomotive, eğitimden sanayiye, gayrimenkulden teknolojiye kadar bir çok sektörde faaliyet bütünlüğü içerisinde Türk ekonomisine fayda sağlıyor, katma değer üretiyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörler ile Türkiye çapında, 75 milyondan fazla insana bire bir dokunuyoruz. Bunun yarattığı sinerji, tüm markalarımızın birlikte güçlenmesine vesile oluyor. Sektörel çeşitliliğimizi gün geçtikçe artıyoruz. Demirören ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi olan gençlerimizin vizyonundan, global bakış açılarından azami surette istifade ediyoruz. Yeni yatırım alanlarına yöneliyoruz. Bu da Demirören Holding'in yıllara yenilmeyen, dinamik bir kurum olmasını sağlıyor. Bizler burada, sizlerle paylaştığımız ortak varlığımızı, Demirören adını büyütmek ve güçlendirmek için çalışırken, sizler de markalarımızı ülkenin dört bir yanına yaymak için canla başla çalışıyorsunuz. Bu nedenle sizlerin varlığı ve inancıyla gelecekte büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımız tamdır" şeklinde konuştu.



"MİLANGAZ TÜRKİYE'DE ZİRVEDEDİR, BİRİNCİDİR"



Demirören'in konuşmasının ardından, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Koray Yanç söz aldı. Yanç, 2018 yılı faaliyet değerlendirmesi yaptığı konuşmasında, "Türkiye'nin 2018 yılında 4 milyon tonun üzerinde tüketimi var. Bunun yaklaşık 725 bin tonu Milangaz. Bunun 391 bin tonu bizim kendi satışlarımız. Bunlar tüp ve otogaz satışları. Ama Türkiye'de akaryakıt sektöründeki ilk 5 firmanın 4'nün tedarikçisi Milangaz'dır. Bunu çoğu insan bilmez. Ama enerji piyasasının ana raporlarında görürseniz Milangaz'ın oradaki 5 büyük tedarikçinin 4'ünün ikmalini yaptığını ve toptan ticaretinde Milangaz Türkiye'de zirvededir, birincidir" şeklinde konuştu.



"TEK TÜRKİYE, TEK BAYRAK, TEK MİLLET OLARAK GİDECEKSEK BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"



Bayilerin fikirlerinin dinlenmesinin ardından Yıldırım Demirören kısa bir konuşma daha yaptı. Yıldırım Demirören, "Erdoğan Bey'in sloganı vardı, bizim gurur duyduğumuz bir olay, 'yüzde 100 yerli sermaye'. Onun için hepimizin birbirine sahip çıkması kadar güzel, doğal bir şey yok. Rahmetli bize şunu öğretti; ben ve kardeşim çocuklarımıza bunu öğretiyoruz. Evimize rızk giriyorsa, sizlerin rızkı giriyor, yani sizler bizim velinimetimizsiniz. Biz öyle büyüdük. Sizleri bir aile olarak bize gösterdi. Ben de çocuklarıma hep aynı şeyi söylüyorum; sizler var oldukça, bizler var olacağız. Bugün Demirören Grubu yabancılarla bu mücadelesine sonuna kadar devam edecek. Tek Türkiye, tek bayrak, tek millet olarak gideceksek birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Birbirimizin sinerjisinden faydalanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



BAYİLERE PLAKET VERİLDİ



Programda 35 yılını dolduran bayilere, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Meltem Demirören Oktay ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Koray Yanç tarafından plaket verildi.



