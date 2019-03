Dha İstanbul Bülteni- 4

1- 17 ARALIK KUMPAS DAVASINDA KARAR; 15 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS



Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İSTANBUL DHA



Takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında, kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Yakub Saygılı ve Kazım Aksoy'un da aralarında bulunduğu 67 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. 15 sanık "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



15 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısındaki binada karar duruşması görüldü. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar



son sözlerini söyledikten sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti aralarında eski emniyet müdürleri Yakup Saygılı, Nazmi Ardıç ve Yakub Saygılı'nın da bulunduğu 15 sanığı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bazı sanıklar değişik suçlardan farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.



6 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI



Firari olan ve savunması alınamayan FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz, Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın'ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.



2 - SULTANBEYLİ'DE HALK OTOBÜSÜ GECEKONDUYA ÇARPTI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL-DHA



Sultanbeyli'de sürücüsünün fenalık geçirdiği halk otobüsü bir gecekonduya çarptı.



Kaza Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli-Cevizli seferini yapan İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı halk otobüsünün sürücü İsmail Ayırkan duraktan yolcuları aldı. Seyir halindeyken fenalaşan sürücü otobüsün kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs yol kenarındaki bir gecekonduya çarparak durabildi. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.



FACİADAN DÖNÜLDÜ



Kazada otobüste bulunan iki yolcu kazayı yara almadan atlattı. Otobüsün girdiği gecekonduda kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmasını ardından otobüs yoldan kaldırıldı.



Görgü tanığı Mehmet Ali Aktaş, "Otobüs seyir halindeyken sürücü fenalaşmış, epilepsi hastasıymış. Kalabalık bir yerde yada trafikte olsaydı bunun vebalini kim ödeyecekti. Yolcular da varmış ama yaralanan olmadı" diye konuştu. Başak bir görgü tanığı ise "Pencereden gördüm kazayı, bir yolcu araçtan atladı onu gördüm. Fenalaşmış gecekonduya girmiş " diye konuştu.



Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.



3- ÜMRANİYE'DE 4 KİŞİNİN BULUNDUĞU SEPETLİ MOTOSİKLET DUVARA ÇARPTI; 1 ÖLÜ 3 YARALI







Murat KORKMAZ-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, ÜMRANİYE'de üzerinde yabancı uyruklu 4 kişinin olduğu sepetli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak duvara çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Kaza dün akşam saat 23: 00 sıralarında Topağacı Mahallesi'nde Doğanşar Sokak ve Yediveren Sokak birleşiminde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde yabancı uyruklu 4 kağıt toplayıcısının bulunduğu motosiklet, Doğanşar Sokak'tan Yediveren Sokağa geçişi sırasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, virajı alamayarak bahçe duvarına çarptı. Çarpmayla birlikte 1 kişi bahçeye uçtu, diğer 3'ü motosiklet altında kaldı. Yaralıların yardımına ilk önce çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulans ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada bahçeye uçan 31 yaşındaki Muhammet El Hüseyin hayatını kaybetti. Motosiklet altında kalan ağır yaralı kişi ile diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.



4'ÜNCÜ KİŞİYE BAHÇEDE BULDULAR



Mahalle sakinlerinden Osman Kaya şunları söyledi:



"Evdeydik bir ses duyduk ve balkona çıktık baktık. Burada motor yan yatmıştı. Dedim 'herhalde sadece motor'. Hiç insan sesi falan gelmiyordu. Sonra çıktık baktık buraya, motor yan yatmıştı. Sonra eniştem falan geldi. Motoru yan çevirdik altında biri vardı. Kaldırdık motoru. Sonra motoru çektik kenara. 3 kişi vardı burada 1'i biraz ayıktı. 'Biz 4 kişiyiz, dördüncü nerede' dedi. Baktık; şaşırdık. Burada 3 kişi vardı. Daha sonra aşağıya baktık biri oraya uçmuş. Ambulansa falan haber verdik. Yaralılardan birinin sağlık durumu kötüymüş yan dönmüş. Buradaki kötüydü motorun altında kalan. Diğeri zaten ayağa kalkmıştı onun omzunda sıkıntı vardı herhalde. Aşağıya düşenin de yüzüne falan su döktüm biraz sesi falan çıktı. Normalde hiç sesi falan kıpırdama yoktu." dedi.



4- BİNALİ YILDIRIM'DAN OTOGARDA PARK ÜCRETİ AÇIKLAMASI



Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,



Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda esnafla bir araya gelen Binali Yıldırım, 25 dakika ücretsiz otopark kullanım kararının kaldırılacaklarını söyledi. Salondaki otogar esnafı da Yıldırım'a destek verdi.



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bayrampaşa'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda esnafla buluşan Yıldırım altyapıda Türkiye'nin 39. sıradan 9. sıraya yükseldiğini belirterek, "Dünyada. 15 yılda 30 sıra birden yükseldi. Bugün artık bölünmüş yollar hayat kurtarıyor. Bölünmüş yollarda trafik kazalarında ölümler yüzde 63 azaldı. Havaya bırakılan yanmış gaz karbondioksit miktarında 3 milyon azalma var. Fazladan yakıtta tasarruf yılda 15 milyarı buluyor. Yani bölünmüş yollar 4,5-5 senede kendini amorti ediyor. OECD'nin yaptığı çalışmaya göre bölünmüş yollardan sonra iller arasındaki mesafe ortalamasını veriyorum 1,5 saat kısalmış. İller arasındaki ticaret yüzde 40 artmış. ve ihracat genel ihracata yüzde 1 ile ilave katkı gelmiş"



"BU DEĞİŞİME GÖZLERİMİZ KAPATAMAYIZ. KULAKLARIMIZI KAPATAMAYIZ"



Yıldırım, otogar esnafına seslenerek, "Hiç kafanızda dert etmeyin sizin gönlünüzün razı olmadığı bir işi yapmam diyorum. Bu kadar açık konuşuyorum. Ama aklın yolu bir. Oturacağız konuşacağız İstanbul için en iyisi neyse siz isteyeceksiniz. Siz diyeceksiniz ki; 'şöyle yapalım' bize de yapacağız. Değişimin gerisinde kalırsak yok oluruz. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Şimdi 78'de 302'ler böyle gıptayla bakılırdı. Şimdi nostalji oldu. Dünya değişiyor. Talepler değişiyor. Beklentiler değişiyor. Bu değişime gözlerimiz kapatamayız. Kulaklarımızı kapatamayız. Hepimiz hem işimizin daha güzel olmasını istiyoruz. hem de İstanbullunun seyahat edenlerin daha rahat etmesini istiyoruz. O halde bunu beraber yapacağız. ve inşallah bugüne kadar çok şey başardık bunu da birlikte başaracağız" dedi.



Yıldırım kendisinin de otogar esnafından bir şey istediğini söyleyerek, "İstanbul ahalisi için şimdi bir talebim var. Bunu açıklıyorum sizden destek istiyorum. Bana vatandaşlar diyor ki; 'Otogara gidiyoruz. 25 dakika için bizden para alınıyor. Bu parayı kaldıralım mı?' diye sorunca salondakiler 'evet' diye cevap verdi. 'Söz veriyor musunuz?' sorusunu sorduğunda da salondakiler yine 'Evet' diye cevap verince "Allah sizden razı olsun. Madem siz söz verdiniz isteyin ne isterseniz benden" şeklinde konuştu.



5- BİNALİ YILDIRIM: ÇANAKKALE BÜTÜN MAZLUM TOPLUMLARIN ORTAK ZAFERİDİR



Haber-Kamera: Harun UYANIK/İstanbul DHA



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü' dolayısıyla Bayrampaşa'da düzenlenen programa katıldı.



Burada konuşan Yıldırım, "Siz gençler Türkiye'nin gözbebeğisiniz. Hep birlikte Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının, şehitlerimizin aziz hatırası önünde hürmetle eğiliyorum. Allah onlardan razı olsun. Çanakkale'deki ordu İslam'ın son ordusuydu. Biz Çanakkale'de sadece bir savaş kazanmadık. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini de kazandık. Çanakkale sadece bizim değil bütün mazlum toplumların ortak zaferidir. Çanakkale'de sadece Türk milletini savunmadık. Aynı zamanda bütün Müslümanların istiklalini, onurunu savunduk." dedi.



6-İMAMOĞLU SEÇİM ÇALIŞMALARINI ADALAR'DA SÜRDÜRDÜ



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ İSTANBUL DHA



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Adalar'da sürdürüyor. Saat Meydanı'nda seçmenlere hitap eden İmamoğlu, "Lütfen 31 Martta sandığa ve oylarınıza tüm İstanbul'un oylarına sahip çıkalım" dedi.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Bostancı İskelesi'nden gazi ve şehit yakınları ile birlikte Adalar'a geçti. Vapurda şehit yakını, Kıbrıs ve Kore gazilerinin '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü kutlayan İmamoğlu'na Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, eşi Dilek İmamoğlu ve çok sayıda partili eşlik etti.



"ÇANAKKALE RUHU BİZİ AYAKTA TUTAN EN DİRİ RUHTUR"



Vapurda gazilerle sohbet eden İmamoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemine değinerek, "O güzel büyük mücadeleyi veren kahramanları sevgi ve saygı ile anıyorum. Hiçbir zaman Çanakkale ruhunu ruhumuzdan eksik etmemeliyiz. Çanakkale ruhu, bizi bir araya getiren ve her koşulda bizi bir arada tutan ruhtur. Bu ruhun içinde herkes vardır. Bu vatanı vatan bilen, inancı ve hayata bakışı ne olursa olsun. İnanın Çanakkale ruhu bizi ayakta tutan en diri ruhtur. Hiçbir zaman eksilmeyecek ve artarak devam edecektir." dedi.



"FAYTONCULARIN SORUNLARINDA HER KOŞULDA İŞİN İÇİNDE OLACAĞIZ"



Öğle saatlerinde Büyükada'ya gelen İmamoğlu, Adalar ile simgeleşmiş mimoza çiçekleri ile karşılandı. Büyükada'da İmamoğlu'na CHP'nin Adalar Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erdem Gül eşlik etti. Adalar'da esnafla tokalaşan İmamoğlu, Ak Parti Adalar İlçe Teşkilatı'na da uğrayarak seçimlerde başarılar diledi. Bu sırada bir esnaf, İmamoğlu'na şans ve uğur getirmesi için nazar boncuklu bileklik hediye etti. Ardından Saat Meydanı'nda seçmenlere hitap eden İmamoğlu, Adalar'a yönelik projelerinden bahsederek, Adalar'ın ihmal edilen tüm sorunlarını tek tek çözeceğini ifade etti. Adalar'daki fayton sorununa değinen İmamoğlu, "En insani ve vicdani kurallarla hayvanları koruyarak, hayvanların bakımı ve çalışması ile ilgili süreçleri denetleyerek hep beraber, ahlaklı bir biçimde süreci koruyup kollayacağız. Faytoncuların sorunlarında her koşulda işin içinde olacağız. Kimseyi aldatmayacağız" diye konuştu.



"31 MARTTA SANDIĞA VE OYLARINIZA TÜM İSTANBUL'UN OYLARINA SAHİP ÇIKALIM"



Ekrem İmamoğlu, "31 Mart'ta sandıklarda görev alın. 31 Mart'ta lütfen yanımızda olun. Biz tedbirlerimizi aldık. Hiç endişeniz olmasın. Bu kardeşiniz tam 11 seçim yönetmiş bir siyasi tecrübeye sahip. 1 oyun ne demek olduğunu iyi bilirim. 1 oya dahi sıkıntı gelmeyecek. Ben bir başka partiye verilmiş tek bir oy istemiyorum kardeşim. Ama benim için atılmış bir oyun da heba olmasına asla müsaade etmeyeceğim. Bu noktada işbirliğine ihtiyacımız var. Herkesi göreve davet ediyorum. Lütfen 31 Martta sandığa ve oylarınıza tüm İstanbul'un oylarına sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.



7- ÖĞRENCİLER 'ÇANAKKALE KAHRAMANLARI' İÇİN SÖYLEDİ



Buse ÖZEL/ İSTANBUL, KADIKÖY Anadolu Lisesi (KAL) öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü dolayısıyla bir araya geldi ve Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.



Yaşları 14 ile 19 arasında değişen 26 öğrencinin görev aldığı projede 14 öğrenci türküyü seslendirirken 12 öğrenci de orkestrayı oluşturdu.



GÖRÜNTÜLER KADIKÖY, MODA, HOLLANDA GİBİ YERLERDE ÇEKİLDİ



Lise kapsamında Müzik Teknolojileri Kulübü kuran öğrenciler 2 hafta hazırlandıktan sonra kendi çabalarıyla türküyü kaydederek klip çekti. Klip, Kadıköy Anadolu Lisesi'nin yanı sıra Eminönü Vapuru, Süreyya Operası, Kadıköy Rıhtım, Galata Kulesi, Anadolu Hisarı, Haydarpaşa Garı, Moda Sahili ve Hollanda'da çekildi.



