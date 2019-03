Dha İstanbul Bülteni - 4

Haber: Çağatay KENARLI İSTANBUL DHA



Zeytinburnu ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik İstanbul, Sivas ve Kocaeli'de yapılan eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Zeytinburnu ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polis, liderliğini Emirhan Demir'in yaptığı belirtilen suç örgütüne üye 24 kişiyi tespit etti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul'da Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu, Beşiktaş ilçeleri ile Kocaeli ve Sivas'ta bulunan çeşitli adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.



Baskınlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 24 kişiden 22'si yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 422 tane mermi ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheli Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alınırken, firari olan 2 kişinin yakalanmasına yönelik polisin çalışmaları devam ediyor. Şüpheliler hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Ruhsatsız silah ticareti', 'Yağma', 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Başkasının işlediği suçu üstlenme' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



---------------------



(POLİS KAMERASI)



-Operasyonda çekilen görüntüler



-Ele geçirilen silahlar



19.03.2019 -13.24 Haber Kodu : 190319099



======================



2- FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASI DAVASI: ZAFER BİRYOL'UN TAHLİYE TALEBİNE RET



Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA



Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanıklı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, tutuklu sanık Zafer Biryol, "Bylock kullanan sanıklar serbest bırakılırken ben tutukluyum. Benimle aynı durumda olan sanıklarla aramda ayrımcılık yapılıyor" diyerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, sanık Biryol'un tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi.



İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zafer Biryol getirildi. Tutuksuz sanık Ömer Çatkıç da duruşmada hazır bulundu.



ZAFER BİRYOL: 16 AYDIR TUTUKLUYUM



Söz alan tutuklu sanık Zafer Biryol, "Kanuna karşı yaptığım herhangi bir şey yok. Benimle aynı durumda olan sanıklarla aramda ayrımcılık yapılıyor. Benim hakkımda da etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekir. Buna rağmen 16 aydır tutukluyum" dedi. Biryol, kendisi aleyhine ifadeler veren sanık Ömer Çatkıç'ın da ifadelerinin çelişkili olduğunu belirterek "Bursa'da oynarken Ömer, benim vasıtamla sohbetlere katıldığını söylemiştir. Daha sonraki ifadesinde bunu reddetmiştir. Kaldı ki Bursa'daki sohbete kendisini çağırmadım. Kendisini bilinçli olarak davetli, beni de çağıran olarak göstermiştir. Kimseyi sohbete çağırmadım. Bende Bylock yoktur. Bylock kullanan sanıklar serbest bırakılırken ben tutukluyum. 15 sene önce yaptığım şeylerin suç olduğunu düşünmüyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.



ÖMER ÇATKIÇ: İFADELERİMİN ARKASINDAYIM



Sanık Ömer Çatkıç ise "İlk gün ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. Verdiğim ifadelerin arkasındayım" dedi. Daha sonra söz alan sanıklar Bekir İrtegün ve Ersin Güreler'in avukatları ise müvekkilleri hakkındaki adli kontrol kararlarının kaldırılması talebinde bulundular.



DURUŞMA 23 MAYIS'A ERTELENDİ



Mahkeme heyeti, sanık Zafer Biryol'un suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösterir deliller olmasını dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanıklar Bekir İrtegün, Ersin Güreler, İsmail Şengül, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkındaki yurtdışı yasaklarının devamına da hükmetti. Tespit edilen telefon hatlarının Bylock kullanıp kullanmadığının sorulmasına ve beklenen yazılar gelirse savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlamasına da karar veren heyet, duruşmayı 23 Mayıs'a bıraktı.



15'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR



İddianamede, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.



Görüntü Dökümü:



------



-ARŞİV



==============================



3- GAZETECİ GÜLDEN AYDIN HAYATINI KAYBETTİ



İSTANBUL, HÜRRİYET Gazetesi'nin deneyimli muhabiri Gülden Aydın hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören araştırmacı gazeteci Gülden Aydın, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibiydi ve çok sayıda ödül almıştı.



======================================



4-PENDİK'TEKİ CİNAYET SORUŞTURMASI; 3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA



Pendik'te 32 yaşındaki Emre Coşkun'un bir kahvehanede öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Emre Coşkun'un kendilerine 500 bin lira borçlu olduğunu, konuşurken kendisini vurduğunu iddia ettiler. Şüphelilerden Habib Y.(29), Tercan Y.(42) tutuklandı.



Pendik, Kaynarca, Deniz caddesi üzerinde 9 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti,



Akraba oldukları öğrenilen Volkan Y.(41), Habib Y. ile Tercan Y. 500 bin lira alacaklı olduklarını ileri sürdükleri Emre Coşkun ile bir kahvehanenin yazıhanesinde buluştu. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre yaklaşık yarım saat aynı odada kalan grubun olduğu odadan bir el silah sesi geldi. Volkan Y., Habib Y. ile Tercan Y. odadan hızla çıkarken içerde bulunanlara "Emre kendisini vurdu" diye bağırarak olay yerinden kaçtılar. Olay yerine gelen polis ekipleri Emre Çoşkun'un cesedi ile karşılaşırken, kaçan şahısları aramaya başladı.



Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu şüpheliler Volkan Y., Habib Y. Tercan Y. gözaltına alındı. Volkan Y.'nin daha önceden ruhsatsız silah bulundurmak, kasten yaralama, kasten öldürme, yağma, hırsızlık, Kumar oynatmak, uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. Habib Y.'nin hırsızlık ve mala zarar vermek, Tercan Y.'nin de yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından poliste kaydı olduğu tespit edildi.



Poliste verdikleri ifadelerinde 500 bin lira alacalı olduğunu iddia ettikleri Emre Coşkun'la buluştuklarını anlatan şüphelilerin Coşkun'un kendisini vurduğunu paniğe kapılarak olay yerinden kaçtıklarını anlattıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken Habib Y. ile Tercan Y. tutuklanırken, Volkan Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü:



--------------------



-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



19.03.2019 -13.55 Haber Kodu : 190319108



=================================



5-BAKAN KOCA AVCILAR'DA POLİKLİNİK AÇILIŞINA KATILDI



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Polikliniği'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Koca daha sonra inşaatı devam eden ek binada incelemelerde bulundu.



"SAĞLIKTA GELDİĞİMİZ NOKTAYI TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ"



Açılışta bir konuşma yapan Koca "Özellikle yeni dönemde 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmetini her alanda vermek istiyoruz. Vatandaşın erişimini özellikle bu anlamda kolaylaştırmak istiyoruz. Sağlıkta dünyada geldiğimiz çıtayı biliyorsunuz. Yeni dönemde şehir hastanelerimizle sağlıkta geldiğimiz noktayı taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.



Şehir hastanelerini kamu-özel iş birliğiyle yapılan hastaneler olarak görülmemesi gerektiğine değinen Koca, "Bulunduğu noktada son hizmet veren, hastanın o sağlık kuruluşundan başka bir yere sevk edilmediği, üniversitelerimizle iş birliği içerisinde olan ve klinik araştırmalarıyla, eğitimiyle de üst noktada hizmet veren hastaneler şehri olarak hizmet veriyor olacak. Bu güne kadar 9 tanesini açtık. Hastane yapılarımız her geçen gün sağlık turizminin de merkezi olacak." diye konuştu.







"BÖLGEDE HİZMET VEREN HASTANENİN YATAK KAPASİTESİ 420 YATAĞA ULAŞMIŞ OLACAK"



Bakan Koca konuşmasına şöyle devam etti: "Hem ilacın, malzemenin, cihazın yerlileştirildiği bir dönem olarak görüyoruz. Avcılar'da inşaatı devam eden ek binamız var. Bu ek binayla birlikte toplam bölgede hizmet veren hastanenin yatak kapasitesi 420 yatağa ulaşmış olacak. 420 yatakla birlikte birçok müdahalenin yapıldığı, eğitim ve araştırma kimliğinin de olduğu bölgede bir sağlık üssü olarak hizmet veriyor olacak. Sağlık üssü olarak hizmet veren birçok nitelikli hizmetin yapılabiliyor olduğu hastaneyle birlikte burayla entegre olan bölgede sağlık kuruluşları yapmayı da hedefliyoruz. Hedeflediğimiz yerlerden bir tanesi de Yeşilkent ve Tahtakale mahallelerimize 420 yataklı entegre olabilecek sağlık kuruluşunu yapmak üzere buradan şimdiden sözünü veriyorum. Özellikle yapılan ek binanın büyüklüğünü de biliyorsunuz. Var olan hastane 100 yataklı ilavesiyle 420 yatağa da çıkabilecek olan, kapalı alanı ek planı sadece 34 bin 120 metre kare olan, 13 bin 620 metre kare arsa üzerinde yapılan yoğun bakım sayısıyla da 19 yoğun bakımı olan, poliklinik yapısıyla 26 ilave ettiğimiz, depreme dayanıklı son derece modern bir yapı Avcılarımıza hizmet etmiş olacak."



Koca, polikliniğin açılışının ardından, inşaat çalışmasına başlanılan hastane ek binasını inceledi.



Görüntü Dökümü:



----------------------



-Salondan detay



-Bakanın konuşması



-İnşaat alanının incelenmesi



-Kurdele kesimi



-Genel ve Detaylar



19.03.2019 - 13.32 Haber Kodu : 190319103



==========================



6-İMAMOĞLU: BÜYÜK MİTİNGİMİZİ 1 NİSAN'DA 16 MİLYON İNSANLA YAPACAĞIZ



Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER-Harun UYANIK, İstanbul DHA



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. İmamoğlu, Cevatpaşa'da bulunan bir kahvehaneye girerek, çay içti. Kahvehanede konuşan İmamoglu, "Biz büyük mitingimizi 1 Nisan'da yapacağız 16 milyon insanla. Hiç kimse dışında kalmayacak hiçbir sayı ile de ölçülemeyecek" ifadelerini kullandı.



İmamoglu, ziyaretlerine Cevatpaşa Mahalle Muhtarlığı'nda başladı. Muhtar Adnan Liçina'yı bir grup partili ile ziyaret eden İmamoğlu, "Biz muhtarlarımız kim seçilirse, partisine bakmayacağız. Siyaseti sokmayacağız. İnsana hizmet edeceğiz" dedi.



İmamoğlu daha sonra esnafları ziyaret etti. Cadde üzerindeki esnafı ziyaret eden İmamoğlu'na yol üzerinde Boşnak böreği ve çay ikram edildi. Burada bulunan bir kahvehanede satranç oynayan, vatandaşlarla sohbet etti. Kahvehanede konuşan İmamoğlu, bir muhabirin, 'Cumhur İttifakı İstanbul'da büyük bir miting düzenleyecek. Siz de böyle bir miting düzenleyecek misiniz?' şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi:



"Her gün bir ilçedeyiz, her şey çok iyi gidiyor. İnsanlar kendiliğinden geliyor ve binlerce insanla buluşuyoruz. Bu buluşmalar çok güzel çok nitelikli. Onun için biz büyük mitingimizi 1 Nisan'da yapacağız 16 milyon insanla. Hiç kimse dışında kalmayacak hiçbir sayı ile de ölçülemeyecek."



Görüntü Dökümü:



-Ekrem İmamoğlu'nun muhtarlık ziyareti



-Esnafları ziyareti



-Kahvede basın açıklaması



19.03.2019 -14.26 Haber Kodu : 190319120



============================



7-SİLİVRİ'DE GÖÇÜKTEKİ ARAMA ÇALIŞMALARINA TTK ARAMA-KURTARMA EKİBİ DE KATILDI



Haber-Kamera: Eren ERMİŞ/ İSTANBUL,



Silivri'de define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak'tan gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Tahlisiye ekipleri de katıldı.



Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan bir villanın bahçesinde tarihi eser aramak için kazdıkları tünelde mahsur kalarak, zehirlendiği belirtilen 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak'tan gelen TTK Tahlisiye ekipleri de katıldı. AFAD ekipleriyle koordineli yürütülecek çalışmalar için hazırlıklar devam ediyor. Silivri Kaymakamı Ali Partal ve AFAD İstanbul İl Müdürü İbrahim Tarı bugün de olay yerinde geldi. Bu arada olay yerinde bekleyen aile yakınlarından biri rahatsızlık geçirdi. Rahatsızlanan kişiye 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.



Görüntü Dökümü



-Maden ekibinin hazırlıkları



-AFAD il müdürünün gelişi



-Kaymakamın gelişi



-Sağlık ekiplerinin aile yakınlarına müdahalesi



-Bekleyen aile fertleri



19.03.2019 -13.49 Haber Kodu : 190319106



==============================



(Düzelterek yeniden)



8- RIZA SARRAF'IN KÖŞKÜNDEKİ TADİLAT DAVASI



Haber: Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, ÜSKÜDAR Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında, "İmar kirliliğine neden olma" ve " Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçundan açılan davaya devam edildi. Köşkte keşif yapılmasına karar veren mahkeme, köşkün keşfe hazır hale getirilmesi için Rıza Sarraf'ın nüfusta kayıtlı görünen eşinden anahtar istenmesine karar verdi.



İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 7. duruşmasına ABD'de bulunan Rıza Sarraf katılmadı. Tutuksuz yargılanan sanık Firuz Akın Han'ın Avukatı Levent Öğe duruşmada hazır bulundu.



4 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ İLE KÖŞKTE KEŞİF YAPILACAK



ABD'de bulunan Rıza Sarraf'ın ABD adli makamları tarafından ifadesinin alınması için resmi makamlara yazılan yazının yanıtının beklenmesine karar veren mahkeme, suça konu köşkte keşif yapılmasına karar verdi.



ANAHTAR BULUNAMAZSA ÇİLİNGİRLE AÇILACAK



Fen, inşaat mühendisi ve mimardan oluşan 4 kişilik bilirkişi heyeti ile suça konu taşınmazda keşif yapılmasına karar veren mahkeme, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak sanığın yakınlarından anahtar temin edilmesini, anahtarın bulunmaması halinde de çilingir vasıtası ile suça konu taşınmazın açılarak keşfe hazır hale getirilmesine karar verdi.



EBRU GÜNDEŞ'TEN ANAHTAR İSTENDİ



Keşif günü suça konu taşınmazda görev alacak olan rütbeli personelin kimlik bilgilerinin de mahkemeye gönderilmesini isteyen mahkeme, sanık Rıza Sarraf'ın nüfus kaydında görünen eşine davetiye gönderilerek anahtarın kendisinde olması halinde keşif gün ve saatinde suça konu yalının keşfe hazır hale getirilmesini istedi.



İDDİANAMEDEN



CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Sağ'ın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında düzenlenen iddianamede, Sarraf'a ait Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında yaptırdığı tadilatın Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kanunu'na aykırı olduğu belirtiliyor. İddianamede taşınmazın kat yüksekliklerinin değiştirildiği, 2. bodrum katın büyütüldüğü, zemin kat seviyesine arka cepheden ilave yapıldığı belirtilerek, bu tadilat için Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmadığı anlatılıyor. İddianamede her iki şüphelinin, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.



Görüntü Dökümü:



--------------------



-Arşiv

