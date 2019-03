Dha İstanbul Bülteni- 4

METİN TOPUZ'UN YARGILANDIĞI DAVAYI ABD BAŞKONSOLOSU DA TAKİP EDİYOR

Haber: Özden ATİK/İSTANBUL DHA

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzarlık görevini yapan Jeffrey M. Hovenier, Metin Topuz davasını izlemek için geldi.

1- METİN TOPUZ'UN YARGILANDIĞI DAVAYI ABD BAŞKONSOLOSU DA TAKİP EDİYOR



Haber: Özden ATİK/İSTANBUL DHA



ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzarlık görevini yapan Jeffrey M. Hovenier, Metin Topuz davasını izlemek için geldi.



KILIÇDAROĞLU EYÜPSULTAN'DA KONUŞTU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,



"Şu anda İstanbul'da hep beraber mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi gerçekleştirmek için birlikte çaba harcıyoruz. Sorunlarınız var biliyorum. İşsizlik sorunu var. Mutfaklarda yangın var. Çocuklarınız, evlatlarınız işsiz biliyorum. Bütün bunları aşabiliriz. Ama beraber aşacağız. Bu mücadele demokrasi mücadelesidir"



Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL DHA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eyüpsultan'da düzenlenen mitinge katıldı. Kılçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Emel Bilaloğlu eşlik etti.



Burada konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Huzur içinde çalışacağız. Kavga etmeyeceğiz. Hiç kimseyi kötülemeyeceğiz. Bizim ruhumuzda adalet, güzellik var. Biz insan sevgisini yüreğimizde taşıyoruz. İstedikleri iftirayı atsınlar. İstedikleri kötülükleri yapsınlar. Eyüpsultan'ın mekanındayız. Mübarek bir insanın mekanındayız. O mekana her zaman saygı duyduk. Her zaman saygı duyacağız. Bir belediye başkan adayımız var. İyi bir insan Herkesi kucaklayan bir insan. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir insan. Bütün amacı daha güzel bir Eyüpsultan. Bütün amacı birlikte huzur içinde yaşayan bir Eyüpsultan. Bunun için mücadele ediyor. Bunun için gece gündüz çalışıyor. O en çok sizlere güveniyor. Sizlerin vereceği her oy daha güzel daha huzurlu bir Eyüpsultan'ın kapılarını sonuna kadar açacak. Eyüpsultan'da Emel Bilaloğlu, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu Dolayısıyla iki 'oğlu' üçüncüsü ben 'Kılıçdaroğlu'Bir de dördüncüsü 'Kaftancıoğlu' Şu anda İstanbul'da hep beraber mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi gerçekleştirmek için birlikte çaba harcıyoruz. Sorunlarınız var biliyorum. İşsizlik sorunu var. Mutfaklarda yangın var. Çocuklarınız, evlatlarınız işsiz biliyorum. Bütün bunları aşabiliriz. Ama beraber aşacağız. Bu mücadele demokrasi mücadelesidir" dedi.



SÜLEYMAN SOYLU: DÜN BİR YERDEN TÜRKİYE'YE PATLAYICI SOKMAYA ÇALIŞTILAR, İZİN VERMEDİK



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL DHA



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda yaptığı konuşmada, "Bakın dün memleketimize bir yerden Türkiye'ye patlayıcı sokmaya çalıştılar, izin vermedik. Yeri söylemiyorum, çünkü operasyon devam ediyor. Sokmadık Türkiye'ye. Gereğini yerine getirdik" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda Arabacılar Meydanı'nda sokak kahvaltısında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Soylu'ya, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız ile AK Parti il ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Programda konuşan Soylu, "31 Mart'ta 5 günlük zaman kaldı. Millet ve ülke adına bir karar vereceğiz. Geçmişte yaşadıklarımızı, milletin çektiği dertleri tekrarlanmasına mı yoksa, yıllardır millete oynanan bir tiyatro sahnesini tamamen kapatıp, Erdoğan ile başladığımız bu yola devam mı edeceğiz?" dedi.



"DÜN BİR YERDEN TÜRKİYE'YE PATLAYICI SOKMAYA ÇALIŞTILAR, İZİN VERMEDİK"



"Dün bir yerden Türkiye'ye patlayıcı sokmaya çalıştılar, izin vermedik" diyen Soylu, "Yeri söylemiyorum, çünkü operasyon devam ediyor. Sokmadık Türkiye'ye. Gereğini yerine getirdik. Bizim derdimiz bu. Bunun için büyük bir mücadele veriyoruz. Ama şunu söyleyeyim Türkiye'yi zayıftlatmaya çalışıyorlar. Şimdi yeni bir tezgah ortaya koydular. Patlayıcı taşıyanın belediye meclis üyeliğinde ne işi var? Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan, Saadet Partisi Adayı ile Şanlıurfa'da kapı kapı geziyor kazanabilmek için" diye konuştu.



"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ŞAH DAMARINI KESTİK"



Bakan Soylu, "Türkiye güvenli bir ülke oldu. Tam rayına girdik. Terör örgütlerinin şah damarlarını kestik. Bakın bir terör örgütünün üyesi hapiste öldü. 3'ü kendini son 10 günde astı. Bunu da kamuoyunda ilk kez söylüyorum. Gelip polise, jandarmaya 3'ü de ortak özelliği teslim oldular, itirafçı oldular. Şimdi araştırıyoruz, bunları cezaevinde bunlar astılar" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'DE ÜST DÜZEY TERÖRİST KALMADI"



Terörle mücadele ile konuşan Süleyman Soylu, "Bakın 2 yılda 3 bin 300 teröristi etkisiz hale getirdik. 2 yılda 3 bin 99 barınağı tarumar ettik. Bugün evlatlarımız 300'ün üzerinde operasyon yapıyor. 2018'de terörle mücadele tarihimizde olmayan bir iş oldu. 160'ın üzerinde üst düzey terörist öldürdük. Bunun 13'ü kırmızı listedeydi. Türkiye'de üst düzey terörist kalmadı. Şimdi buradan hayvan Cemil Bayık ve Murat Karayılan'a çağrı yapıyorum. Şu an dağlarda 700 terörist kaldı. Gelip onların başında dursunlar da onları bir can pazarına düşürelim" diye konuştu.







"İBB'DE PKK'YA KANAL AÇTIRMAYALIM"



Soylu, "Bu ülkenin başına musallat olacak kim varsa hepsi ile en fazla uğraşacak dönemdeyiz. Benden önce de İçişleri Bakanı vardı, benden sonra da olacak. Önemli olan biz değiliz. Önemli olan bu memleketten bir tane var. Bunlara, PKK'ya bir kanal açmayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde PKK'ya kanal açtırmayalım. Tarihi fırsatı onlara vermiş oluruz. Bu işin bir daha geri dönüşü olmaz. Açık açık hepsinin söyledik. Birine itiraz edemiyoruz. Dedikleri şu, 'O zaman YSK bunlara neden izin verdi' Sen bak bakayım, ben İçişleri bakanıyım bu PKK'lılar seçilirse göreve başlarlar mı başlayamazlar mı? Siz bana sorun. Terör örgütü ile irtibatlı hiç kimseye bu payeyi verdirmeyiz. Çok net, ne söylerse söylesinler, bu ülkede kaseti tekrar başa sardırtmayız" dedi.







BAKAN SOYLU BAĞCILAR'DA KONUŞTU



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL DHA



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bağcılar'da vatandaşlar hitap etti. Bakan Soylu'ya AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Lokman Çağırıcı da eşlik etti.



Terörle mücadeledenin sonuna kadar devam edeceğini belirten Soylu, "Biz Doğu ve Güneydoğu'da bir şey yapıyoruz. Yakanlara, yıkanlara ve onların yarınlarını harap edenlere karşı, 13-14 yaşındaki çocuklara diyoruz ki, yalnız değilsiniz, kimsesiz değilsiniz, çaresiz değilsiniz. Oraya onları doktor, hemşire yapmak için, öğretmen yapmak için, onları hayırlı evlat yapmak için gidiyoruz" dedi.



"BELEDİYE MECLİS ÜYELİKLERİNE PKK'LILARA YAZANLARA DERS VERELİM"



Bakan Soylu, "Bu seçim bir fire verme seçimi değildir. Bu seçim Türkiye'nin 50 yıldır ilk kez, 4,5 yıllık dönemde seçim olmadan Türkiye'nin büyümesi ve zenginleşmesi için güç verme seçimidir. Birileri diyor ki, 'Cumhur İttifakı'na ders verelim' Bize değil, belediye meclis üyeliklerine, PKK'lıları yazanlara ders verelim" diye konuştu.



"TERÖRÜN 10 KAT TRİLYON LİRALIK UYUŞTURUCUSUNU YAKALADIK"



Soylu, "Terörün 10 kat trilyon liralık uyuşturucularını yakaladık. Kaçak sigaradan kazanıyorlardı. Ülkemizde yüzde 21,5'ti kaçak sigara oranı. Onu yüzde 1,5'a buçuğa düşürdük. Terörün şah damarını kestik. Şimdi orada bulamadıklarını büyükşehirlerde yapmak istiyorlar. Ankara ve İstanbul'da bu tezgahı kuranlara, 325 PKK'lıyı, HDP'liyi bulaştırmayalım. Yarın öbür gün Güneşli'ye bir şehit gelecek. Başkan diyecek ki 'Şu caddeye şehidimizin ismini verelim.' Onlar da diyecek ki 'Tamam şu terörist var onun da ismini diğer caddeye verelim' diyecek. Bunu ne Güneşli ne de Türkiye kaldırır" şeklinde konuştu.



İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 8 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA



İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK'nın kırsal alanda faaliyet gösteren ve yurda yasadışı yollarla giriş yapan bir şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üzerinde bulunan hafıza kartını incelemeye alan ekipler kartın içinde örgütle ilgili bilgilere ve irtibat kurulacak örgüt üyelerinin detaylı listesine ulaştı.



TEM ekipleri bunun üzerine şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Sancaktepe, Sultangazi, Sultanbeyli bulunan adreslere giren polis 8 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, çok sayıda örgütsel doküman ve şüphelilere ait cep telefonları ele geçirilerek, incelemeye alındı.



(Geniş haber)



6- AVCILAR D-100 KARAYOLUNU KİLİTLEYEN KAZA



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



Avcılar D-100 Karayolu Edirne istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı.



Kaza saat 11.00 sıralarında D-100 (E-5) Karayolu Edirne istikameti Şükrübey durağı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobillerden biri yavaşlayınca arkadan gelen diğer araçlar duramayarak kaza yaptı. Toplamda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 34 LG 5155 plakalı otomobil sürücüsü Emre K. ile 34 NJ 1077 plakalı otomobil sürücüsü Muhammet Ali Güler hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



SEDYEDE YAKINLARINA TELEFON AÇTI



Güler ayakta tedavi edilirken, bacağından yaralanan diğer yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sedyeye konulan yaralı Emre K. cep telefonu ile kazayı yakınlarına bildirdi. Kaza nedeniyle E-5 Edirne istikameti bir süre trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı tekrar normal seyrine döndü.



