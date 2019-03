Dha İstanbul Bülteni- 4

1 - MALTEPE'DE TIR PARKINDA TOP MERMİSİ BULUNDUHaber Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Maltepe'de TIR parkında kazı çalışması yapan işçiler top mermisi buldu.

Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Ferhatpaşa yolunda bulunan TIR parkında patlayan su borusunu tamir eden işçiler top mermisi buldu. TIR parkı yetkililerinin ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemleri aldı. TIR parkına bomba imha ekipleri ve olay yeri inceleme polisleri istedi. Bomba imha ekipleri yapılan incelemenin ardından eski top mermisi emniyet müdürlüğüne götürüldü. TIR parkının sahibi Selçuk Köroğlu, "Su tesisatı çalışması yaparken kepçeyle büyük bir top mermisi bulundu. Bir kaç tane daha olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.



2- ATAKÖY'DE TIR VE OTOBÜS TREN ALT GEÇİDİNE SIKIŞTI



Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA



Bakırköy Ataköy'de TIR ve otobüs, tren alt geçidine sıkıştı. Sıkışan iki araç ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.



Olay, Strasburg Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan tren alt geçidinin altından geçmeye çalışan TIR ve otobüs sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, caddeyi trafiğe kapatarak, kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından araçlar sıkıştıkları yerden çıkarılırken trafik normal seyrine döndü.



2- KABİN BASINCI DÜŞEN LİTVANYA UÇAĞI İSTANBUL'A TEKNİK İNİŞ YAPTI



Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL DHA



Litvanyalı GetJet Havayolları'nın Vilnius'tan Mısır'a giden uçağı, kabin basıncının düşmesi nedeniyle Atatürk Havalimanı'na teknik iniş yaptı. 164 yolcunun bulunduğu uçakta olumsuz bir durum yaşanmazken, yolcuların arızanın giderilmesinin ardından aynı uçakla gönderilmesi bekleniyor.



İçinde 164 yolcu bulunan, GetJet Havayolları'nın Vilnius-Sharm El Sheikh seferini yapan GJT-3607 sefer sayılı Airbus A-320 tipi yolcu uçağının Marmara Denizi üzerindeyken kabin basıncı düştü. Bunun üzerine uçağın pilotları, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile görüşerek 'teknik iniş' için talebinde bulundu.



YOLCULAR TERMİNALE ALINDI



İniş taleplerine izin verilen GetJet Havayolları'nın uçağı saat 12.15 sıralarında Atatürk Havalimanı 35-17 pistine sorunsuz bir şekilde indi. Bir süre uçakta bekletilen yolcular, daha sonra terminale alındı. Yolcular, işlemlerin yapılarak yeni seferin planlanmasına kadar transit salonlarında bekletildi.



"TEKNİK PROBLEM OLDUĞU SÖYLENDİ"



Uçakta bulunan yolcular, uçağın İstanbul'a neden indiğini bilmediklerini, kabinde de olağan dışı bir şey yaşamadıklarını belirttiler. Yolculardan Donatan Jaseniene, "Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Sadece teknik bir problem olduğu söylendi. Yeni uçuşun planlanmasını ve bize bilgi verilmesini bekliyoruz" derken, Victoria Marcinkevgcjt ise "Pilot bize kısa bir bilgi verdi. Bize sabır olmamız ve beklememiz gerektiği söylendi. Uçakta herkes sakindi" ifadelerini kullandı.



Yolcuların, uçaktaki sorunun giderilmesinin ardından aynı uçakla Mısır'a gönderilecekleri öğrenildi.



3- KILIÇDAROĞLU ESENYURT'TA KONUŞTU: HERKESE EŞİT HİZMET GÖTÜRECEĞİZ







Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt'ta konuştu.



Yerel seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt'ta Fevzi Çakmak Caddesi'nde vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu'na, Esenyurt CHP Belediye Başkan Adayı Kemal Deniz Bozkurt, CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı CHP İstanbul Milletvekilleri de eşlik etti. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada "Özellikle son günlerde büyük bir panik yaşıyorlar. Her türlü iftirayı atıyorlar, her türlü ayrımcılığı yapıyorlar. Ama ben tek bir şeye inanıyorum. Bu ülkede beraber olacağız, birlik olacağız ve huzur içinde yaşayacağız. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Herkesin işi, aşı olacak. Bu konuda ne gerekiyorsa yapmak için çabalayacağım" dedi.



"BİZİM MÜCADELEMİZ HAK MÜCADELESİDİR"



Esenyurt'un sorunlarından haberdar olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu,""Bütün bu sorunları sizlerle birlikte çözeceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bizim mücadelemiz insanların mutluluğu mücadelesidir. Kimseyi kimliğinden ötürü, inancından ve yaşam tarzından dolayı ayırmayacağız. İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve benim başımın üstünde yeri vardır" diye konuştu.



"BİZİ BÖLMEK İSTİYORLAR, İFTİRA ATIYORLAR"



Kılıçdaroğlu, "Bizi bölmek istiyorlar. İftira atıyorlar. Ne derlerse desinler inanmayın bunlara. Çünkü söyleyecek sözleri yok. Memlekette işsizliği bitirdik, deseler, yok. Esnafın hali iyi, deseler o da yok. Yoksulluk var, işsizlik var. Nereden baksan tutmuyor. Kendilerine oy vermeyen herkese terörist demeye başladılar. Pazarcı, hal esnafı terörist, bu partiye veren terörist. Sanki adamlar, anadan doğma süzülmüş gelmiş, kusurları yok. Bu memleketin yönetiminde bu kadar işsiz var. Onda da bunun kusuru yok. 17 yıldır bu memleketi sen yönetiyorsun yahu. 17 yıldır getirdin milleti soğan kuyruğuna soktun. Biz bunları içimize sindirecek miyiz?" ifadelerini kullandı.



"BELEDİYELERDE HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ"



Belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Belediyelerde herkesi kucaklayacağız. Herkese eşit hizmet götüreceğiz. Bir pozitif ayrımcılık yapacağız. Şayet bir mahalle fakirse oraya daha çok hizmet götüreceğiz" diye konuştu.



"HALKA HİMZET VE HALKA HESAP VERMEK NASIL OLURMUŞ GÖRECEKSİNİZ"



Kılıçdaroğlu, "Hepiniz bu güzel İstanbul'da yaşıyorsunuz. Hepinizin mutlu olmasını ve her evde bereketin olması en büyük arzumuz. Halka hizmet ve halka hesap vermek nasıl olurmuş göreceksinizö dedi. Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u bir dünya markası halinde getirecek. Bu kardeşiniz olarak size söz veriyorum. Hiçbir zaman zalimin yanında olmayacağım, hayatımın sonuna kadar mazlumların yanında olacağım" dedi.



4- İMAMOĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE KANAAT ÖNDERLERİYLE BULUŞTU



Haber-Kamera: Onur MERİÇ/İSTANBUL DHA



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, Beylikdüzü Yakuplu Sosyal Tesisleri'nde kanaat önderleriyle kahvaltıda buluştu. Toplantıya CHP Beylikdüzü Belediye başkan adayı Mehmet Murat Çalık ve Beylikdüzü CHP İlçe Başkanı Taşkın Özer de katıldı.



Burada konuşan İmamoğlu, "Bu kenar ilçe nedir? Ben anlamış değilim. Dedim ki, 'Nereden baktığınız önemli.' Biz buradan bakınca başkaları kenarda görünüyor ama hiçbir ilçemiz kenarda görünmüyor. Sizinle çok güzel işler ve ilişkiler biriktirmişiz. Çok azdır, insanlar gözleriyle konuşabilsin. İlişkilerimizde gözlerimizle konuşabilecek kabiliyete erişmişiz. Bu, herkese nasip olmaz. Arkamda gücünüzü hissediyorum. İyi ki varsınız" dedi.



İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:



"Çocuklarla, gençlerle, kadınlarla konuşurken kurduğum diyaloglar ve samimiyetten sorumluluk alarak konuştum. Umut ediyorum az hata yapmışımdır. İnşallah kimsenin kalbini kırmamışımdır. Ola ki farkında olmadan, bu 3,5 ay içinde bir kişinin bile kalbini kırmışsam sözlerimden dolayı, özür diliyorum. İstanbul'un 39 ilçesi de asil. Her ne kadar birilerinin gözünde biz, kenar ilçenin vatandaşları olsak da bu güzel İstanbul'un 39 ilçesini de eşitlemeye geliyoruz. Hiç birini dışarda bırakmayacağız. Bilin ki 31 Mart'ta gerçekten yeni bir dönem başlıyor. Her birinizden yeni şeyler öğrenen, toplumun her kesimine saygı duymayı içselleştiren bir kardeşiniz, hemşeriniz, komşunuz bunu tüm İstanbul'a yaymak üzere İBB Başkanı oluyor, haberiniz olsun."



İmamoğlu, daha sonra yine Beylikdüzü'nde "Erzurumlular Buluşması"na katıldı.







5- İSTANBUL'DA KOBRA ZEHRİ OPERASYONU



Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA



İstanbul'da düzenlenen operasyonda 541 cam tüp içinde kobra zehiri ele geçirildi.



Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla kobra zehiri getiren kişileri tespit etti. Güngören'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 541 cam tüp içinde kobra yılanı zehri ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen kobra zehrinin piyasa değerinin 9 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı biliniyor.



6 - BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Haber: Tolga İLGİNER- İstanbul DHA - AVRUPA'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı Büyükada eski Rum Yetimhanesi havadan görüntülendi. Tehlike altındaki 7 kültürel miras alanından biri olan yetimhane çökme tehlikesiyle karşı karşıya.



1964'te kilit vurulana kadar çok sayıda yetime yuva oldu. 54 yıldır tek bir çivi bile çakılmadı ve bugün artık yok olmanın eşiğine geldi.



Yetimhanenin çatısından geriye pek bir şey kalmadı, duvarlarında gedikler açıldı, zemininde çökmeler oluştu. Europa-Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası tarafından, 2018 yılı 'Tehlike Altındaki 7 Kültürel Miras Programı'na seçilen Büyükada Rum Yetimhanesi'nin son durumunu havadan görüntülendi.



7- MİNDERLERİNİ KAPAN ÖĞRENCİLER AİLELERİYLE KİTAP OKUDU



İSTANBUL, - Esenyurt Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Minderini Kap Gel Kitap Oku' adlı kitap okuma etkinliği düzenlendi. Oğlu ile birlikte kitap okuyan bir veli, bu etkinlik sayesinde 30 yıl sonra ilk defa kitap okuduğunu söyledi.



55'inci Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Esenyurt Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Minderini Kap Gel Kitap Oku' adlı kitap okuma etkinliği düzenlendi.



Kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinlik ile minderlerini alan veli ve öğrenciler Esenyurt Ortaokulu bahçesinde buluşarak müzik eşliğinde kitap okudu.



Oğlu ile birlikte kitap okuyan bir veli, bu etkinlik sayesinde 30 yıl sonra ilk defa kitap okuduğunu söyledi.



"ESENYURT VE ÜLKEMİZ İÇİN ÖZLENEN MANZARA"



Velilere kısa bir konuşma yapan Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, bu manzaradan çok etkilendiğini vurgulayarak, "Esenyurt ve ülkemiz için özlenen manzara. Bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ederim. Öğretmenleri, müdürleri, öğrenci ve velileri kutluyorum. Veliler ve kitap okumayı evlerinde de devam ettirmeliler. Çocuklarımızın ebeveynlerini kitap okurken görmeleri çok önemli" dedi.



