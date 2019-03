Dha İstanbul Bülteni- 4

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,



Başakşehir'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı.



Kaza, Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde saat 10.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ara sokaktan caddeye çıkan 34 DF 3929 plakalı kamyonet, Savaş Ünal (42) yönetimindeki 16 AEF 490 plakalı otomobilin arka tamponuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşıdan gelen Ali İhsan Koyuncu yönetimindeki Şahintepe Mahallesi-Yenibosna hattında çalışan İETT otobüsüne çarptı. Otobüs içindeki 8 yolcu yaralanırken, Ünal aracında sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar itfiaye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ünal'ı sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Ünal araçtan çıkarıldı. Kalbi duran Ünal'a olay yerinde kalp masajı yapıldı. Kalbi yeniden çalıştırılan Ünal ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yeniden kalbi duran Ünal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. hafif şekilde yaralanan 8 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı.



OLAY YERİNDEN KAÇTI



Kazaya neden olduğu iddia edilen kamyonet sürücü, kamyoneti olay yerinde bıraktıktan sonra yaya olarak kaçtığı öğrenildi. İETT şoförü Ali İhsan Koyuncu ise ifadesi alınmak üzere Başakşehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis kaçan sürücüyü arıyor.



GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ



Kamyonetin yola çıkması ve otomobile çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin de İETT otobüsüne çarpması, otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.



2- ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA



Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA



Şişli'de bir otomobille bir partiye ait seçim minibüsü çarpıştı. Çarpıştıktan sonra yoluna devam eden otomobil daha sonra park halindeki araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Şişli Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'ta saat 10.45'te meydana gelen kazada Yağmur Zaimoğlu'nun kullandığı 34 BLU 160 plakalı otomobille ara sokaktaki Murat Kevşin'in kullandığı bir partiye ait seçim minibüse çarpıştı. Çarpışmanın ardından yoluna devam eden Zaimoğlu'nun kullandığı otomobil park halindeki başka bir araca çarparak, durabildi. Kazada yaralanan olmazken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi.



KAZA KAMERADA



Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobille seçim minibüsünün çarpışma anı yer alıyor. Kazaya karışan seçim minibüsünü kullanan sürücü Murat Kevşin "Ben Hasat sokakta rampa yukarı çıkıyordum. İskenderoğlu sokaktan çıkan aracın da sağını solunu kontrol edip geçmesi gerekiyordu. Sürücü beni görünce heyecanlandı galiba fren yerine gaza basınca aşırı hızlı geldi, duramadı. Önce bana vurdu daha sonra park halindeki araca vurdu" dedi.



(Havadan görüntülerle)



3- KOYUNLARINI YANGINDAN BÖYLE KURTARDI



Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA



Başakşehir'de hurdalık alanda çıkan yangında alevler adaklık kurban satılan ağıla sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kurbanlıkların sahibinin koyunları kurtarma mücadelesi havadan görüntülendi.



Şahintepe Mahallesi, Eski İstanbul Caddesi'nde bulunan hurda eşyaların atıldığı alanda saat 12.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, yan tarafta bulunan oto tamirhanesi ve adaklık kurbanların bulunduğu ağıla da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye, yangını söndürmeye çalışırken, kurbanlıkların sahibi alevlerin ortasında kalan koyunlarını kurtarmak için büyük mücadele verdi. Koyunları kapalı oldukları alandan çıkaran adam, hayvanlarını boş araziye sürdü. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, oto tamirhanesinde ve koyunların kapatıldığı ağılda hasar meydana geldi.



4- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİ ARDA, BELGRAD ORMANINDA ARANIYOR (2)



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA



Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman 6 gündür kayıp. Arda Duman, Belgrad Ormanı'nda aranıyor.



Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. O günden beri kayıp olan Duman için ailesi endişeli. Ailenin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Üniversite kampüsünden çıkarak otobüse binerken güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan Arda Duman için arama çalışmaları başlatıldı. Arda Duman için bu sabah saatlerinde de Belgrad Ormanı'nda çalışma başlatıldı. Çalışmalara AFAD ve AKUT da katılıyor.



ÇALIŞMALARA ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ DE KATILIYOR



Çalışmalar kapsamında aramalara katılan arama kurtarma köpeği Melo'ya Arda Duman'a ait yastık kılıfı koklatıldı. Melo ile iz takibi yapan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.



"AFAD VE AKUT'TAN 40 KİŞİLİK BİR EKİP ARAZİDE ARAMA YAPIYOR"



Arama kurtarma çalışmalarına katılan AKUT denetleme kurulu üyesi Mahmut Çelik, son durum hakkında bilgi verdi. Çelik, "Dün akşam 16.00 sıralarında bize ihbar geldi. Saat 18.00 gibi çalışmalar başladık. İlk olarak polis ekipleri ve bizim Eskişehir'den gelen köpekli ekibimiz devreye girdi. Onların iz takibi üzerine belirlediği noktalara arama ekiplerini gönderdik. Sabaha kadar arama yaptık. Bugün de aramalar devam ediyor. Şu anda AFAD ve AKUT'tan 40 kişilik bir ekip arazide arama yapıyor. Belirlediğimiz riskli bölgeleri arıyorlar. O aramaların sonuçlanmasını bekliyoruz. Daha sonra belirlediğimiz alanlarda aramalara devam edeceğiz" dedi.



5-İMAMOĞLU: 16 MİLYON İNSANIN KALBİNİ KAZANA KAZANA SEÇİM KAZANACAĞIM



Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Güngören'de devam etti. Güngören'de seçim otobüsüyle tur atan İmamoğlu vatandaşları selamladı. İmamoğlu'na CHP Güngören Belediye başkan adayı İsmet Yaşar da eşlik etti.



İmamoğlu, turun ardından Güngören Köyiçi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.



İmamoğlu, "1 Nisan'da, çok güzel çiçekler açacak İstanbul'da ve bütün Türkiye'de. Ben, her şeye rağmen, devlet adamlığını hatırlatıyorum. Devlet adamlığı görevinizi yapın. Pazar günü seçim var. Seçim için gerekli tedbirleri alın. Gerekli süreçleri denetleyin. Herkes sandık başına gidecek. İstanbul'u Sokak sokak geziyoruz. Sağ olsunlar, bize emniyet mensupları eşlik ediyor. Ayaklarına taş değmesin. Hepsine teşekkür ediyorum. Görevlerinizi yapın, önlemlerinizi alın. İnsanlar, huzur içerisinde bir seçim süreci yaşasınlar." dedi.



İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben, sizin moralinizi yükseltmeye geliyorum demiştim. Şimdi meydanlarda sadece ben değil, herkesin gülümsediğini görüyorum. Lütfen kalan 2 günü iyi değerlendirelim. Bugün yüreğimi ısıtan bir olay yaşadım. Güngören'de bir evladımız, 11 yaşında annesine, demiş ki, 'Ben namaz kılarken Ekrem Ağabey'ime dua ediyorum'. Bundan güzel bir hediye olmaz. Biz, bu şehirde insanları buluşturmaya geldik. İnsanları tehdit eden dilden bu şehri Allah korusun. Herkesin o kötü dilini, Allah ıslah etsin. Bunlar, güzel dualar, farkındaysanız. Pazar günü akşam, tehdit edenleri hiç umursamayın. Biz, her tavrımızla ders vermeye geldik. Milletçe bir, iri ve diri olduğumuzu göstermek adına, hiç kimseyi dışarda bırakmamak adına, sevinç gösterileri istemiyoruz. Herkes kalpleri kıra kıra seçim kazanmak istiyor olabilir. Ben, 16 milyon insanın kalbini kazana kazana seçim kazanacağım."



6- PETROLEUM İSTANBUL FUARI BAŞLADI



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,



"Oyunu değiştirecek en önemli adım petrol ve doğalgaz aramacılığıdır"



"Akdeniz'de oldu bittiye izin vermeyiz"



Haber-Kamera: Gül KABA-İdris TİFTİKÇİ- Can EROK/İSTANBUL, - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petroleum İstanbul Fuarı'nda yaptığı konuşmada, "Oyunu değiştirecek en önemli adımı petrol ve doğalgaz aramacılığı olarak görüyoruz. Akdeniz'de oldu bittiye izin vermeyiz. Hedefimiz Türkiye'nin petrol, doğal gaz üretip, bunların ihraç edebilmesidir" dedi.



Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve 140 milyar lira büyüklüğündeki akaryakıt sektörünü bir araya getiren "Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipman, İstasyon Market Ürünleri ve Teknoloji Fuarı - Petroleum 2019", İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.



Fuara, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal ve sektör temsilcileri katıldı.



"ENERJİDE BAĞIMSIZ HALE GELMEK İSTİYORUZ"



Fuarın sektör temsilcilerini bir araya getiren önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Bakan Fatih Dönmez, "Sektörümüzün değerli üyeleri yine enerji ve maden politikalarımızda belirlediğimiz hedeflerimiz arasında petrol ve doğal gaz aramacılığı önemli adımlar arasında. Oyunu değiştirecek en önemli adımı petrol ve doğal gaz aramacılığı olarak görüyoruz. Tek başına bu tabloya baktığımızda enerji talebinin petrol ve doğal gaz talebinin yüksek olduğu aşikar. Enerjide bağımsız hale gelmek istiyoruz" dedi.



"AKDENİZ'DE OLDU BİTTİYE İZİN VERMEYECEĞİZ"



Dönmez, "Türkiye'nin petrol ya da doğal gaz üretebilmesi ve ihraç edebilmesini arzu ediyoruz. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu Türk Akım ve TANAP gibi projelerin başarıya ulaşıyor olması en büyük göstergedir. Türkiye Akdeniz'de ne bir kimsenin hakkını yemeye çalışıyor ne de kendi haklarından vazgeçiyor. Yani Akdeniz'de bir oldu bittiye izin vermeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını kimsenin gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Kayıt dışı yani kaçak akaryakıtla teknolojik altyapımızı kullanarak mücadele etmekte kararlıyız. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele komisyonu belirli aralıklarla toplanıyor. Akaryakıt sektöründe 150 bin kişi istihdam ediliyor. Rafineri ve petrokimya tesislerini artırma yönünde somut adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.



PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI



Karadeniz'de petrol arama çalışmalarına hız verdiklerini dile getiren Dönmez, "İlk sonuçları da almaya başladık. Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de bir doğal gaz keşfimiz oldu. Buradan 5 milyar dolarlık cari açığa bir katkı sağlamış olacağız. Buradan günlük 820 bin metreküp doğal gaz üretimi başlatmış olacağız" diye konuştu.



Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Fatih Dönmez, Yıldırım Demirören, Mehmet Soysal ve yetkililer fuar alanındaki stantları tek tek ziyaret etti. Bu yıl ki teması 'Akıllı Teknolojiler, Akıllı İstasyonlar' fuarda istasyonların akaryakıt dışındaki satışlarında önemli bir yer tutan ürünlerin temsilcileri ve franchise veren markaların yöneticileri ile birlikte diğer tedarikçiler de yer aldı. Petroleum Istanbul'u 2019'u açık kalacağı 3 gün boyunca 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



