Dha İstanbul Bülteni - 4

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SEÇİM SÜRECİ BİTMİŞTİR.

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SEÇİM SÜRECİ BİTMİŞTİR. ŞİMDİ OLAYIN MAHKEME SÜRECİ VAR



Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Alper KORKMAZ - Güven USTA- İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim süreci bitmiştir. Şimdi olayın mahkeme süreci var" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Camiden çıkarken açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Seçim süreci bitmiştir. Şimdi olayın mahkeme süreci var" diye konuştu.



Erdoğan, "İlde alınan neticeler bizim yaptığımız çalışmalarla örtüşmüyorsa, bizim için nihai merci, Yüksek Seçim Kurulu'dur. Ondan sonra da Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat etme hakkımız var. Bu bir hakkın gaspı değildir" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Bu seçimlerin nihai kararını Yüksek Seçim Kurulu verecektir. Yüksek Seçim Kurulu nihai kararı verdiği andan itibaren de iş bitmiştir" dedi.



Erdoğan, "Bir belediye başkanının kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa bu komisyonları da istediği gibi oluşturamaz, bütçeyi istediği gibi çıkartamaz" ifadelerini kullandı.



2- BİNALİ YILDIRIM: YSK HANGİ YÖNDE KARAR VERİRSE VERSİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VARDIR



"Aradaki fark 29 binlerden şu anda 18 bin civarına düşmüş durumda"



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "YSK hangi yönde karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır" dedi.



Binali Yıldırım, Tuzla'da cuma namazının ardından camiden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Seçimden sonra itiraz süresinde sözün Yüksek Seçim Kurulu'nda, il seçim kurulunda, ilçe seçim kurullarında olduğunu vurgulayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bu faaliyetler devam ediyor. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi karşılıklı itirazlar yapıyorlar. Bunlar değerlendiriliyor. Kimisi reddediliyor, kimisi kabul ediliyor. Bir yandan da sayımlar devam ediyor. Daha öncede ifade ettiğim gibi şu anda beklemekten başka bir yapacak faaliyet yok. Yüksek Seçim Kurulu bütün bu süreci yönetecek. Çünkü seçimin sahibi Yüksek Seçim Kurulu'dur. Daha sonra da kararını açıklayacaktır" dedi.



Oy farkının her an değiştiğinin altını çizen Yıldırım, "Tabi değişik ilçelerde sayımlar devam ettiği için sürekli değişkenlik gösteriyor. Ama belirli oranda aradaki farkın azaldığını görüyoruz. Bütün bu detay çalışmaları ilçelerde seçim kurullarının teşkil ettiği heyetler yapıyorlar. Dolayısıyla bu detayları güncel olarak benim aktarmam doğru olmaz, sağlıklı da olmaz. Sadece söyleyeceğim şudur: yasalara uygun olarak çalışmalar devam ediyor. Bir yandan eksik girişler kaydırmalar bunlar... Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılıyor. Bir yandan da yeniden sayımlarla ortaya çıkan rakamlar işleniyor. Dolayısıyla bu çalışmalar bitinceye kadar bu devam edecek. Şu anda bir şey söylemem takdir edesiniz ki doğru olmaz. Bir de yakışık almaz. İşin sahibi Yüksek Seçim Kurulu'dur" ifadelerini kullandı.



"ALACAĞINI ALDI. ONLARLA İŞİ BİTTİ"



Bir gazetecinin Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da İYİ Parti ve CHP'yi ziyaret ettiğini ancak HDP'yi ziyaret etmediğini sorması üzerine Yıldırım, "Kendisine sormak gerekir. Neden ziyaret etmedi ama illa cevap vermem gerekiyorsa; alacağını aldı. Onlarla işi bitti. Belki de onun için ziyaret etme ihtiyacı duymamıştır" şeklinde cevap verdi.



Binali Yıldırım, "Bizim elimizde bir hesap yok. Yüksek Seçim Kurulu'nun, il seçim kurullarının saymadan bu rakamları açıklamaları manidar. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ama şunu da ilave ediyorum. Eğer bu kadar eminlerse bu kadar kendilerine güveniyorlarsa, buyursunlar sayalım, neticeyi görelim. Kimsenin de kafasında bir soru işareti kalmasın. İstanbullular da rahat etsin. Adaylar da rahat etsin. Böylece her şey ortaya çıksın" diye konuştu.



"MAZBATAYI KİME VERİRSE YSK, BAŞKAN ODUR"



Yıldırım, "Ben ilk günden söyledim. Mazbatayı kime verirse YSK, başkan odur. Onun dışında bir şey söylememiz yakışık almaz. Aradaki fark 29 binlerden şu anda 18 bin civarına düşmüş durumda. Bir yandan işlemeler devam ediyor. Daha sayılacak çok sandık var. Dolayısıyla şu anda söylenecek bu kadar. Bunun dışında bir bilgi söylememiz kamuoyunu yanlış yönlendirme olur. Biz sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz. Arkadaşlarımızın verdiği bilgi bu yönde" şeklinde cevap verdi.



"YSK HANGİ YÖNDE KARAR VERİRSE VERSİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VARDIR"



"Şu anda seçimin iptali söz konusu olabilir mi?" şeklindeki soruya ise Binali Yıldırım, "Şu anda bakın biz ne ilçe seçim kuruluyuz ne il seçim kuruluyuz. Ne de Yüksek Seçim Kurulu'yuz. Üzerimize elzem olmayan vazife olmayan işlere karışmamız doğru olmaz. Bu kararların yeri YSK'dır. YSK hangi yönde karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır. Herkes buna riayet etmek zorundadır. Türkiye bir hukuk devleti. Bunun bilinmesinde fayda var" diyerek cevap verdi.



-Binali Yıldırım'ın camiden çıkması



-Açıklamaları



-Sorulan sorular



-Camiden ayrılması



3- AK PARTİ'NİN BÜYÜKÇEKMECE'DE SEÇİMLERİN İPTALİ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ



Haber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER/ İstanbul, DHA



AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nın ilçedeki seçimin iptali için İstanbul İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi.



AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nca İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmek üzere Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu'na sunulan dilekçede, mahalli idareler seçimi seçmen listeleri güncelleştirmeleri sürecinde, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Hasan Akgün lehine sahte belge düzenlemek suretiyle usulsüz seçmen kaydı yapıldığı, usulsüz seçmen kaydı yaptığı tespit edilen İlçe Nüfus Müdürlüğü görevlisi Mehmet Özgür Samanlı ve CHP başkan adayı Hasan Akgün ile aynı ismi taşıyan akrabası Hasan Akgün tutuklandığı ve bu konuda Büyükçekmece Savcılığı'nca soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Konuyla ilgili Büyükçekmece Kaymakamlığı tarafından nüfus müdürlüğünün soruşturma konusu işlemlerine ilişkin de tahkikat başlatıldığı ve rapor hazırlandığı anlatıldı.



TALEP REDDEDİLDİ



Soruşturma raporuna göre, tutuklanan Mehmet Özgür Samanlı'nın sadece 2018 yılı içerisinde yaklaşık 7 bin işlemde toplamda yaklaşık 21 bin seçmen kaydı yaptığı ifade edilerek "Bu kişi tarafından yapılan 21 bin seçmen kaydının hem ilçe belediye başkanlığı, hem de büyükşehir belediye başkanlığı seçim sonuçlarını değiştireceği şüphesiz aşikardır" denildi. Dilekçede, "İstanbul içi ve İstanbul dışı 21 bin sahte seçmen nakli ile organize bir şekilde seçim sonuçlarının değiştirildiği, gerçek Büyükçekmece İlçesi seçmeninin iradesine ipotek konularak İlçe Belediye Başkan adayımız Mevlüt Uysal'ın kazanmış olduğu seçimin kaybettirildiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım'ın seçilmesinin engellendiği ortaya çıkmıştır" ifadelerine yer verildi. Dilekçede, Büyükçekmece'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptali ve seçmen kayıtlarının tümünün dondurulması talep edildi. Talebi değerlendiren İl Seçim Kurulu, seçimlerin tamamlanmış olması gerekçesiyle itirazı reddetti.



4- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SON DURUM GÖRÜNTÜLENDİ



İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, - ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen ve 'Büyük Göç' olarak nitelendirilen taşınma tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda da son hazırlıklar yapılıyor.



45 saatlik sürede tamamlanması planlanan Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınmanın üçüncü bölümü de bu akşam gerçekleşecek. Çok sayıda TIR, Atatürk Havalimanı'ndan konvoy halinde İstanbul Havalimanı'na gidecek. TIR'ların geçişi esnasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için belirlenen yollar bugün saat 22.00'da trafiğe 12 saatliğine kapatılacak. TIR'lar İstanbul Havalimanı ana giriş kapısından belirlenen alana hareket edecek. Bu arada 6 Nisan saat 02.00'da THY, Atatürk Havalimanı'ndan son kez Singapur uçuşunu gerçekleştirecek. Bu uçuştan sonra hem İstanbul Havalimanı hem de Atatürk Havalimanı 12 saat boyunca uçuşlara kapatılacak. Bu sürenin ardından İstanbul Havalimanı saat 10.00'da yolcularına kapılarını açacak. Taşınmanın büyük bir bölümünün tamamlanması ile birlikte aynı gün saat 14.00'da havalimanından ilk uçuş THY İstanbul-Ankara seferi olacak. 7 Nisan Pazar günü ise tüm yerli ve yabancı havayolu şirketleri uçuşlarını İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirmeye başlayacak. Yetkililer, yolcuların dış hatlarda 3 saat iç hatlarda ise 2 saat önceden havalimanına gelerek hem havalimanını gezmelerini hem de yolculuklarını daha rahat bir şekilde yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.



ONUR AİR'İN İLK UÇUŞU BAĞDAT OLACAK



Türk Hava Yolları'nın yanı sıra Onur Air İstanbul Havalimanı'ndan akşam saatlerinde ilk uçuşunu Bağdat'a gerçekleştirecek. Şirket aynı gün iç ve dış hat olmak üzere 5 sefer daha yapacak. Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, "1993 yılında Atatürk Havalimanı'nda şimdiki iç hatları açtığımız zaman insanlar burada kaybolacak birbirin bulamayacak diyorduk. Yıllar sonra İstanbul Havalimanı gibi dev bir tesis Türkiye'ye büyük bir kazanım. Müthiş bir yapı. Bizde zaten bir kaç defa geldik ve yapılışından itibaren takip ediyoruz. Devletimize, Milletimize ve havacılık tarihimize çok güzel anılar yaşatacak bu tesise sahip olduğumuz için çok mutluyum. Yarın 19.30'da buradan gerçekleştireceğimiz Bağdat seferiyle ilk uçuşumuzu İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştireceğiz. Arkasından iç ve dış hat olmak üzere 5 sefer daha gerçekleştireceğiz. Burada belli bir tecrübemiz olmadığı için kademeli bir şekilde seferlerimizi artıracağız" diye konuştu.



-İstanbul Havalimanı havadan görüntüleri



-Terminal içerisinden görüntüler



Onur Air bilet satış ofisinden görüntüler



-Teoman Tosun açıklamaları



-Detay görüntüler







5 - İSTİKLAL'DEKİ CANLI BOMBA SALDIRISI DAVASINDA KARAR



Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul, DHA



İstiklal Caddesi'nde 19 Mart 2016'daki canlı bomba saldırısıyla ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklar Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve " Tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından 5'er kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırılırken, bir sanık da tüm suçlardan beraat etti.



SANIKLAR BERAATİNİ İSTEDİ



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Hüseyin Kaya, İbrahim Gürler, Ercan Çapkın hazır bulundu. Tutuklu sanık Mehmet Mustafa Çevik ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.



ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS SUÇUNDAN CEZA



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya'nın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, Simha Simon Damri, Alireza Razmkhah, Yonatan Suher, Abvraham Godman'ın bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini belirterek, sanıklar Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya'nın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 4'er kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ercan Çapkın, "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan da 2 yıl 1 ay hapis ve 60 gün adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, verilen ceza süresini dikkate alarak sanıklar Çapkın ve Kaya'nın tutukluluk hallerinin de devamına hükmetti.



"KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERDİ"



Mahkeme heyeti, Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya hakkında "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan dava açıldığını belirterek, bu suçun "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu kapsamında kalarak eridiğini belirterek, sanıklar Çapkın ve Kaya hakkında "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.



"ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN" 2 SANIĞA 15'ER YIL HAPİS CEZASI



Sanıklar Mehmet Mustafa Çevik ve İbrahim Gürler ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçun "terör suçu" kapsamında kaldığını belirten mahkeme heyeti, sanıklar Çevik ve Gürler'e verilen cezayı 15'er yıla yükseltti. Mahkeme sanıklar Çevik ile Gürler'in tutukluluk hallerinin de devamını kararlaştırdı.



BİR SANIK BERAAT ETTİ



Sanıklardan Erkan Çapkın hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Tasarlayarak kasten öldürme", "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından dava açıldığını kararında belirten mahkeme heyeti, üzerine atılı eylemi işlediğinin sabit olmaması nedeniyle sanık Erkan Çapkın'ın beraatine hükmetti.



KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERDİ



Mahkeme heyeti, Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 44 kez uygulanmasına yönelik olarak iddianame tanzim edildiğini belirterek kararında şu ifadelere yer verdi: " Buna ilişkin iddianamede açık bir anlatımın yer almadığı, iddianameden mağdur olarak 25, müşteki olarak da 20 kişi olmak üzere toplam 44 kişinin isminin geçtiği ancak bunların hangilerinin olayda yaralandığının belirtilmemesi karşısında atılı suçtan hüküm tesisine yeterli iddianamede anlatım olmadığı dikkate alınarak karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Söz konusu eylemde yaralananlararla ile ilgili olarak gereğinin takdir ve ifası için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi."



DAVANIN GEÇMİŞİ



Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Yunanistan Konsolosluğu önünde DEAŞ terör örgütünün talimatı ile canlı bomba Mehmet Öztürk tarafından bombalı eylemi gerçekleştirilmişti. Canlı bomba saldırısında İsrail vatandaşları Simha Simon Demri, Yonathan Suher, Avraham Godman ve İran vatandaşı Ali Rıza Khalman'ın hayatını kaybetmiş, 44 kişi ise yaralanmıştı. İddianamede 5 sanık hakkında "Anayasayı ihlal", "Nitelikli kasten adam öldürme", "Birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezaları talep edilmişti.



6- FATİH'TE GECEKONDUDAKİ YANGINI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1)



Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,



Fatih'te bir gecekonduda çıkan yangın etrafında bulunan gecekondulara da sıçradı. Mahallede büyük paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevler havadan görüntülendi.



-Havadan görüntüler



-Alevlerin görüntüsü



-Gecekondudan görüntü



-İtfaiye ekipleri



-Mahallelinin yangını seyretmesi



-Kaçışanlar



-Genel ve detaylar



7- TEM OTOYOLU ÜMRANİYE MEVKİİNDE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI



Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, ÜMRANİYE TEM otoyolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.



Kaza saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddialara göre, seyir halinde ilerleyen bir aracın aniden yavaşlaması üzerine zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören sürücüler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması İçin güvenlik önlemleri aldı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili araştırması devam ediyor.



-Yaralının görüntüsü



-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması



-Trafikten görüntü



Kaza yapan araçların kaldırılması

