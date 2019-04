Dha İstanbul Bülteni - 4

BÜYÜK TAŞINMA 'SELAMLAMA UÇUŞU'YLA SONA ERDİ
Atatürk Havalimanı'ndan kalkan son uçak, İstanbul'un tarihi yerlerini de kapsayacak şekilde boğaz üzerinden rota izleyerek 'selamlama uçuşu' yaptı

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan son uçak, İstanbul'un tarihi yerlerini de kapsayacak şekilde boğaz üzerinden rota izleyerek 'selamlama uçuşu' yaptı



Haber: Enver ALAS - Kamera: Onur MERİÇ - İSTANBUL,DHA



Türk Hava Yolları(THY), İstanbul Havalimanı'na yaptığı son intikal uçuşuyla büyük taşınmasını tamamladı.



THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu Boeing 777-300 tipi uçak, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan sonra özel bir rota izledi. Atatürk Havalimanı üzerinde 'veda' niteliğinde bir tur attıktan sonra uçak, İstanbul'un tarihi yerlerini de kapsayacak şekilde boğaz üzerinden rota izleyerek 'selamlama uçuşu' yaptı. THY uçağı inişinin ardından bir havacılık geleneği olan 'su takı' ile karşılandı.



2- THY GENEL MÜDÜRÜ BİLAL EKŞİ: TAŞINMAYI 11.00 İTİBARİYLE BİTİRMİŞ OLDUK



İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ardından yapılacak ilk uçuşun yolcuları uçağa alındı



Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,



Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınması ile ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Gece yarısına kadar sürmesi planlanan taşınmayı biz 11.00 itibariyle bitirmiş olduk. ve tüm kapalı yollar trafiğe açıldı" dedi.



İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ardından yapılacak ilk uçuşun yolcuları uçağa alındı.



Ankara'ya gidecek yolculara ilk uçuş anısına hediye takdim eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada, "Taşınma beklediğimizden de çok iyi neticelendi. Gece yarısına kadar sürmesi planlanan taşınmayı biz 11.00 itibariyle bitirmiş olduk. ve tüm kapalı yollar trafiğe açıldı" dedi.



"EKİBİMİZ BU TAŞINMAYA 9 AYDIR ÇALIŞIYORDU"



Uçakların çoğunun İstanbul Havalimanı'na nakledildiğini söyleyen Ekşi, "Bugün ilk seferimizi Ankara'ya yapacağız. Bundan sonra normal operasyona geçeceğiz. Şu ana kadar her şey beklediğimizin de üzerinde çok güzel neticelendi. Ekibimiz bu taşınmaya 9 aydır çalışıyordu. Bu çalışmanın karşılığını da çok başarılı bir şekilde aldılar. Burada yolcularımızla tek tek sohbet etme imkanımız oldu. Bütün yolcularımız burası harika bir havalimanı diyorlar. Çok güzel duygularla ayrılıyor buradan. Böyle bir zafer anıtına kavuştuğumuz için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.



(Geniş haber)



3- İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMA SONRASI İLK UÇUŞ HEYECANI



Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,



Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan taşınma operasyonunun tamamlanması ile birlikte ilk sefer Ankara'ya gerçekleşti.



Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara seferini yapan Airbus A321 tipi uçak saat 14.25'de İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Ankara'ya giden yolcuları havalimanında Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı. THY uçağının Ankara'ya hareket edeceği dakikalarda, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan yolcusuz son uçağı da piste teker koydu. O uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu tarafından çiçekle karşılandı. Uzun zamandan beri bu anı beklediklerini söyleyen Aycı, "Hep birlikte büyüyeceğiz" diyerek teşekkür etti. Aycı ve beraberindeki heyet daha sonra terminal binasını gezerek incelemelerde bulundu.



4- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI TAŞINMANIN İLK GÜNÜ 107 BİN YOLCU AĞIRLADI



Anıl UÇAN/İSTANBUL- Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınmanın gerçekleştiği ilk gün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 107 bin yolcuyu ağırladı.



Taşınmanın sürdüğü dönemde 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatıldı. Bunun üzerine yolcular Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı taşınma takviminin ilk günü 107 bin yolcu kullandı. Ayrıca 636 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG yetkililerinin aldığı önlemler neticesinde yolcular sorunsuz bir şekilde uçuşlarını gerçekleştirdiler.



5- NÖBETÇİ NOTER UYGULAMASI BAŞLADI



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA - NOTERLERİN hafta sonları da hizmet vermesine yönelik uygulama bugün başladı.



Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin nöbetçi noterlik uygulaması başladı. Bu kapsamda hafta sonları 2'si Anadolu, 2'si Avrupa yakasında olmak üzere İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde de birer noter nöbet tutacak. Bu noterliklerde bütün işlemlerin yapılması sağlanacak. Türkiye Noterler Birliği, internet üzerinden nöbet tutacak noterlikleri ilan edecek. İstanbul'da bugün nöbetçilerden biri olan Bakırköy 54. Noteri önünde uzun kuyruklar oluştu. Notere gelenler uygulamadan memnun ancak yoğunluktan şikayet ederek nöbetçi noter sayılarının artırılmasını istedi.



"BU KADAR YOĞUNLUK BEKLEMİYORDUK"



Çok sayıda işlem yapan Bakırköy 54. Noteri Nurgün Ceylan, yoğunluğu beklemediklerini belirterek, "Nöbetçi noterlik uygulaması ülke çapında bugün ilk defa başladı. Biz de İstanbul'da nöbeti ilk noterlerden biri olarak kapılarımızı açtık. Bu kadar yoğunluk beklemiyorduk açıkçası, biz de şaşırdık. Böyle bir ihtiyaç varmış, onu anladık. Hukuki güvenliğin mesai saatleri içerisine sıkıştırılmaması adına halkımızın buna ihtiyaç duyduğunu görüyoruz" dedi.



UYGULAMADAN MEMNUNLAR ANCAK NÖBETÇİ SAYISI ARTIN İSTİYORLAR



Araç satışı yapmak için sıra bekleyen Mehmet Kızak uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Yaklaşık 1 saattir bekliyoruzö dedi.



Eren Altıntaş, araç aldığını ifade ederek, "Şu an sırada benden önce 40-50 kişi var. İstanbul büyük yer, Avrupa Yakası'nda 2 tane nöbetçi noter var, yetmeyecek galiba. Artırılması lazım diye düşünüyorum" diye konuştu.



Erdal Konukçu da aracını satacağını belirterek, "Ufak bir şehirde yaşamıyoruz. Her ilçede en azında bir noter olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.



6-İSTANBUL MERKEZLİ 14 İLDE FETÖ OPERASYONU: 16 GÖZALTI



*İstanbul merkezli 14 ilde yapılan operasyonda örgüt içinde "imam, abi" konumunda bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul DHA



İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 16'sı yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, TSK yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve itirafçı olan şüphelilerin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, askeri mahrem yapılanma içerisinde "imam, abi" konumunda bulunan 30 şüphelinin yakalanması için 6 Nisan'da İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



7- AVCILAR'DA OTİZME DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜDÜLER



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA



Avcılar'da Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş yapan ailelere destek veren Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Artık yalnız değilsiniz" dedi.



Avcılar Engellilere Hizmet Derneği (AVENDER) tarafından Marmara Caddesi'nden Avcılar Belediyesi Havuz Meydanı'na kadar organize edilen yürülüşe katılan otizmli çocuklar ve gençler ile yakınları, attıkları 'Beni olduğum gibi sev', 'Farkımı fark et', 'Otizmi fark et' gibi sloganlarla dikkat çekmeye çalıştı.



Ellerinde hastalığı simgeleyen mavi renkli balonlar bulunan grup adına konuşan AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar, 2 Nisan'daki Otizm Farkındalık Gününün Kandile denk gelmesi ve daha fazla kişiye ulaşmak için yürüyüşü bugün yaptıklarını söyledi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de, otizmin Türkiye ve dünyada arttığını, tek ilacının eğitim olduğunu söyledi. Hançerli, otizmli çocuklara haftada 35, Türkiye'de ise 40'ar dakikalık 2 ders eğitim verildiğini belirterek, bu eğitimin arttırılması gerektiğini söyledi. Hançerli, "Artık yalnız değilsiniz. Sizin gibi sıkıntıları, dertleri yaşayan bir kardeşiniz belediyede var. Gücümüz yettiğince sıkıntıların üstesinden geleceğiz" dedi.



06.04.2019 - 17.07 Haber Kodu : 190406166

