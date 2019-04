Dha İstanbul Bülteni- 4

1- İMAMOĞLU KARTAL'DA PARTİLİLERE SESLENDİ Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHACHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediyesi'ni ziyaretinin ardından burada toplanan vatandaşlara hitap etti.

İMAMOĞLU KARTAL'DA PARTİLİLERE SESLENDİ



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediyesi'ni ziyaretinin ardından burada toplanan vatandaşlara hitap etti.



Bazı medya kanallarının bir kenara koyduğunu anlatan İmamoğlu, "Ama bazı aileler, bazı iş insanları var ki onlarca yıl ailelerinin büyüklerinin kurduğu asil mücadelelerle bugüne getirip taşıdıkları soyadları ile Türkiye'ye örnek olmuş iş insanları var. Ben onların patronluğunu yaptıkları medya kanallarında sesimin kısılmasını onlar adına değil, geçmişleri adına, babaları, anneleri adına bu ülkeye hizmet etmiş o insanlar adına üzüntüyle takip ediyorum" dedi.



İmamoğlu, rakiplerinin adına on kişinin konuştuğunu ve her birinin naklen verildiğini ifade ederek, "Benim de onlara cevabım var beni niye göstermiyorsun? Ben basın açıklaması yapıyorum. Rakibin adına konuşanların cevabı yayınlanıyor ama benim açıklamam yayınlanmıyor. Benim söylediğimi toplum bilmezse, insanlar duymazsa o insanın bana verdiği cevaptan ne anlayabilirsin, böyle adalet olur mu?" diye konuştu.



Eleştirdiği medya kuruluşlarının isimlerini sayarak bunları takip ettiğini aktaran Ekrem İmamoğlu, "Ailelerine ve geçmişten bugüne iş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Yoksa gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim ama saygı duyduğum için bunu söylemek zorundayım" ifadelerini kullandı.



2- İSTANBUL'UN TEK MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI MAZBATASINI ALDI



Haber-Kamera: Eren ERMİŞ/ İSTANBUL,



Silivri'nin MHP'li Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak, belediye başkanlığı görevine başladı.



Silivri Adliyesi'ne gelen Yılmaz, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ömer Karagöl'den mazbatasını aldı. Mazbata töreninde Volkan Yılmaz'a, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın eşlik etti. Adliye önünde kendisini bekleyen kalabalığa konuşan Yılmaz, "Mazbatamızı almış bulunmaktayız. Öncelikle bu seçim atmosferinin Silivri'nin hoşgörüsüne yakışan bir ortamda yaşanmasından dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Arkamızda hiçbir menfaat beklemeden duran arkadaşlarımıza, Silivrili hemşerilerimize, AK Parti ve MHP teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



3- ESKİ EMNİYET MÜDÜRLERİNİN EŞ VE YAKINLARINA FETÖ ÜYELİĞİNDEN 6 YIL 3 AY HAPİS



Haber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER/ İstanbul, DHA



Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden yargılanan aralarında eski emniyet müdürleri ve polisler Yakub Saygılı, Ömer Köse, Kazım Aksoy, Gaffur Ataç'ın eşleri ve kardeşlerinin bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 12 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7'nci celsesi görülen duruşmaya, 12 tutuklu sanık getirildi. Sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Neslihan Sönmez, Fatmagül Durmuş, Sümeyye Aksoy, Esra Filiz Saygılı, Huri Yılmaz, Faruk Serdar Köse, Rabia Ataç, Zeliha Özlem Açıkgöz, Ayşe Arıkanoğlu, Selda Özdemir, Hatice Gök ve Nurcan Kunt'u "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Öte yandan, üye hakimlerden Recep Kurt, sanıklardan Selda Özdemir'in ByLock IP'sine bin 107 defa bağlantı yaptığını belirterek adli kontrolle tahliye edilmesi yönünde karşı oy verdi.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, haklarında daha önce FETÖ'den dava açılan ve 17-25 Aralık gibi kumpas soruşturmalarında görev alan aralarında Yakub Saygılı, Ömer Köse, Kazım Aksoy, Gaffur Ataç gibi eski emniyet müdürleri ve polislerin eşleri ve kardeşlerinin de örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock programını kullandıkları iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyordu. İddianamede, 12 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri isteniyordu.



4- BAĞDAT CADDESİ'NDE ÖLDÜRÜLEN KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA



Cinayet davasından azmettirici olarak aranırken dün Kadıköy Bağdat Caddesi'nde öldürülen İlhan Ünğan toprağa verildi.



İlhan Ünğan için Çamçeşme Orta Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İlhan Ünğan'ın çok sayıda yakını katıldı. Ünğan'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tuzla Aydıntepe Mezarlığı'na defnedildi.



5-ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İLKİ AÇILDI



Haber-Kamera: Yüksel KOÇ/İSTANBUL DHA



Suç mağdurlarının bilgilendirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda açıldı.



İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda yapılan açılış törenine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Adalet Bakanı Yardımcısı Selahaddin Menteş, Yerleşik Eşleştirme danışmanı Pedro J. Barcelo Obrador, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Cristian Berger, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Saruhan, Anadolu Adalet Sarayı Komisyon Başkanı Bekir Altun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ile hakim ve savcılar katıldı.



'KIRILGAN GURUPLARIN ÖZEL ORTAMLARDA İFADELERİNE BAŞVURULMASI BİZİM TEMEL HAREKET NOKTAMIZ'



Bugün burada mağdur odaklı uygulamalarımıza önemli bir katkı sağlayacak olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün açılışını gerçekleştirmek amacıyla toplandıklarını söyleyen Adalet Bakanı Yardımcısı Selahaddin Menteş, "Mağdur, adli süreç ve kendisine sağlanan imkanlar konusunda bilgilendirilmek istemektedir. Kişilere karşı işlenen suçlarda mağdur, bu eylemin neticelerinin de ortadan kaldırılmasını beklemektedir. Bu aşamada mağdur hakları alanında yürüttüğümüz çalışmalar, şiddet mağduru kişilerin ve özellikle çocuklarımızın adli süreçlerde ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesini sağlayacaktır. Kırılgan gurupların özel ortamlarda ifade ve beyanlarına başvurulması bizim temel hareket noktamız. Özellikle Çocuk İzleme Merkezlerini ve yine Adli Görüşme Odaları'nı (AGO) faaliyete geçirdik. Ülke çapında bugün 59 Adli Görüşme Odamız var. İki yıllık AGO uygulamasında 6 bin 843 görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerin büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlarımızın yaptığı görüşmelerdir" dedi.



AGO sayesinde bazı hassas davalarda sanık ile mağdur ve hatta tanık bile yüz yüze gelmeden ifadesinin alınabildiğini belirten Menteş, "Uzmanlarımız aracılığı ile yöneltilmesi gereken sorular profesyonel ve samimi bir ortamda sorulup cevaplandırılıyor. Birazdan açılışını yapacağımız Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz, ülkemizde ilk olma özelliğini taşımaktadır" diye konuştu.



"AYRI AYRI GÖRÜŞME ODALARI KURULDU"



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ise, Adalet Bakanlığı merkezinde sosyal politikalar geliştirip adliyelere uygulama yaparak koordinasyon sağlamak üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 18 Kasım 2013 tarihinde Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, buna bağlı olarak da Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurulduğunu söyledi. Bu projenin uygulamaya başlaması ile mağdur haklarının korunmasına yönelik çalışmaların etkin hale geldiğini belirten Başsavcı Uçar, "Bünyesinde psikolog, pedagog, sosyal çalıştırıcı ve zabıt katiplerinin görev yapacağı müdürlük birimi oluşturulmuştur" dedi. Başsavcı Uçar, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çocuk ve yetişkin mağdurlara yönelik ayrı ayrı görüşme odaları kurulduğunu söyledi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Cristian Berger ise, Türkiye ve İspanya arasında yürütülen eşleşmeler sonucu Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri'nin hizmete girdiğini belirterek, bunun mağdur hakları ve ceza adalet sisteminin güçlendirilmesi için yürütülen projede önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından adliye bünyesinde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün açılışı yapıldı. Açılışa katılanlar müdürlük bünyesinde kurulan Adli Görüşme Odaları'nı gezdi.



6 -ŞEHİT POLİSLER TÖRENLE ANILDI



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA



Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Edirnekapı'da bulunan polis şehitliği'nde tören düzenlendi.



Törene İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu Müdürü Haydar Karsavuranoğlu ve Arnavutköy Polis Okulu Müdürü Vedat Mercan ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, şehit polislerin aileleri katıldı.



Tören şehitler için İstiklal marşı okunması ardından tören mangası tarafından yapılan atışla başladı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yaptığı konuşmada şehit polislerin cesareti ve yiğitliğinin dilden dile nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Çalışkan, "Şehitlerimize minnetimiz sonsuzdur. Can verdiğiniz topraklarda yaktığınız bağımsızlık ateşi hiç sönmeyecektir. Aziz hatıralarınız bu milletin kalbinde ve ruhunda ilelebet yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorumö dedi. Çalışkan, konuşmasının ardından şehit polislerin kabirlerine tek tek karanfil bıraktı. Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mesten şehit polisler için dua ederek Kuran-ı Kerim okudu.



