Dha İstanbul Bülteni - 4

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de seçmen taşındığı iddiaları üzerine "Beyan ettikleri gibi bir nüfus hareketi yok" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de seçmen taşındığı iddiaları üzerine "Beyan ettikleri gibi bir nüfus hareketi yok" dedi.



Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Garipçe'de esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet etti. Ardından bir çay bahçesine geçen İmamoğlu, kendini takip eden gazetecilere kuymak servisi yaptı. İmamoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'ın açıklamalarının sorulması üzerine, "Haziran seçimi ile 31 Mart seçimi arasındaki seçmen farkı 2 bin 300 civarında. Açın seçmen sayısına bakın, çıkartın. Sonuç belli. Çok net. Efendim 11 bin küsür. İstanbul seçmen hareketliliği olan bir şehir. Ben Beylikdüzü'ndeyim. Kendi ilçesi Başakşehir'e baksın, Çekmeköy'e baksın, Sancaktepe'ye baksın. Nüfus hareketliliğinin yeni konutların yoğun olduğu bölgelerde daha yoğun olduğunu da hepimiz biliriz. Şu kadar kişi göç etmiştir, şu kadar kişi de gelmiştir. Bunun arasındaki fark oradaki nüfusun artışı ya da azalmasıdır. Büyükçekmece nüfus hareketliliği bakımından İstanbul'un makul ilçelerinden biri. Çok yoğun nüfus hareketliliği yok. Örneğin Esenyurt gibi çok nüfus hareketliliği yaşamayan ilçelerden birisidir" dedi.



"İNSANLARI RENCİDE EDECEK BİR SÜREÇ YAŞATIYORLAR BÜYÜKÇEKMECE'YE"



Ekrem İmamoğlu, "Bir, hukuken böyle bir geriye dönük hesap sorma ve böyle bir süreci yönetme hakkına sahip değil. İki, mevcutta söylediği gibi sayısal böyle bir nüfus hareketliliği yok. İnsanları aldatmayalım. Daha acı bir şey. Ne kadar yakın çevresi varsa Ocak'ın başında oraya nakletmişsin. Bunlar belli. Nakledilmiş. Kendi mi gelmiş, peşinden severek mi gelmiş bilmem ama birbirini çok seven insanlar aynı adrese 11-12 kişi seçmen nakli yaptırıyorsa üzücü. Ben buradan isim isim vermeyeceğim belli zaten isimleri. Hatta o tarihte kaç yüz kişinin Başakşehir'den nakledildiği de belli" ifadelerini kullandı.



2-HASAN AKGÜN: 4 BİN 459 SEÇMEN KAYDI GÜNCELLENMİŞTİR



Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK, İSTANBUL



31 Mart yerel seçimlerinde Büyükçekmece'de usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün basın toplantısı düzenledi.



"10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA 'SEÇMEN MİSİN?' DİYE SORULDU"



Akgün, "İstanbul seçimine gölge düşürmek amacıyla Büyükçekmece'de çeşitli şekilde senaryolar üretilmekte ve kullanılmak istenmektedir" dedi. "4 günden bu yana binden fazla polis memurumuz sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlerine kadar vatandaşların kapılarını çalıyor" diyen Hasan Akgün, "2 yaşındaki çocuğun kimliğini isteyip, 10 yaşındaki çocuğa 'Seçmen misin?' diye sormak hangi hukuk hangi vicdanla bağdaştırılabilir? ya da 18 yaşındaki ilk defa oy kullanılmış bir öğrencinin annesinden öğrencinin kimliğini isteyen polis, annesinin 'Kimlik çocuğumun yanında, okulda' demesi üzerine o çocuğun sahte seçmen olduğunu tutanağa yazması hangi hukukla bağdaştırabilir? O anneyi bu tutanağa imza atmaya zorlamak nasıl bir adalet ve hukuktur" ifadelerini kullandı.



"20-30 BİNLİ SEÇMEN HAREKETİ OLMAMIŞTIR"



Büyükçekmece'ye oy kaydırıldığı iddiaları üzerine elindeki seçmen çizelgesiyle konuşan Akgün, 2009 ile 2019 yılları arasında Büyükçekmece'deki seçmen sayılarını göstererek, "Nerede 24 bin artış? Bunu Sayın Mevlüt Uysal gelecek bize anlatacak" dedi.



Usulsüz seçmen kayıtları iddialarıyla ilgili olarak elindeki belgeleri gösteren Hasan Akgün, "4 bin 459 seçmen kaydı güncellenmiştir. Bin 964 kişi ilçe dışından gelen seçmendir. Bin 159 kişi ilçe dışına giden seçmendir. 745 kişi AK Parti ve CHP'nin itirazları üzerine silinmiş seçmendir. 591 kişi ise bir mahalleden öbür mahalleden adres değiştirmiştir. Dolayısıyla hiçbir şekilde Büyükçekmece'de 20 binli, 30 binli 40 binli bir seçmen hareketi olmamıştır" şeklinde konuştu.



"MİZAHLA UĞRAŞAN ARKADAŞLARIMIZ İÇİN GÜZEL BİR MALZEME OLDU"



Konuşması sırasında yanına 6 yaşındaki Atilla Burak Özdemir adlı çocuğu yanına çağıran Akgün, "Atilla bizim en küçük seçmenimiz. Polis kayıtlarında seçmen olarak yazılmaya çalışılıyor. Bunun gibi burada birçok vatandaş var" dedi.



Boş evlerdeki seçmen kayıtları iddiaları için Büyükçekmece'de oturan Metin Çağlayan adlı kişiyi de yanına çağıran Akgün, "Evlerini kentsel dönüşüme tabi tuttular. Ruhsatını aldılar. Bir arka mahallede dairesine taşınıyor. Bir sene sonra dairesi biteceği için ikametini oraya taşımıyor. Aynı mahalle olduğu için. Genel olarak kentsel dönüşümde vatandaş Büyükçekmece'de evini yıktığı zaman arka sokağa taşınıyorsa ikametini oraya taşımıyor. Hani o boş arsalar gösteriliyor ya, yıkılmış binalarda gösterilen adresten bir tane örnek sundum" diye konuştu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akgün, Mevlüt Uysal'ın soyadlarına bakılarak seçmen düşürüldüğü yönündeki açıklamasıyla ilgili, "Benim adıma da bakarsanız benim o zaman Demokrat Parti'ye vermem lazım. Başında ak var. AK parti de olabilir. Bu tiyatrocular ve mizahla uğraşan arkadaşlarımız için güzel bir malzeme oldu" dedi.



Savcılıkta ifade verip vermediği yönündeki soruya ise Akgün, "İfade değil. Ben bilgilendirme için gitmiştim. Seçimden sonra, '10 gün sonra gel, bize bilgi ver' demişti. Bende dün gittim ve bilgilendirmemi yaptım" ifadelerini kullandı.



3 - BİSİKLET FUARININ GÖZDESİ: FİYATI TAM 90 BİN LİRA



'UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmaları Fuarı' bu yıl ikinci kez kapılarını açtı. Fuarın gözdesi fiyatıyla otomobillerle yarışan 90 bin liralık hız bisikleti oldu.



Bisiklet meraklılarının merakla beklediği 'UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmaları Fuarı' bugün ikinci kez kapılarını açtı. Açılış için Almanya'dan Türkiye'ye gelen Avrupa Artistik Bisiklet Şampiyonu Viola Brand özel bir gösteri yaptı. Yenikapı Avrasya Gösteri ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 14 Nisan tarihine kadar sürecek olan fuara yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bisiklet üreticisi ile ithalatçısı katılıyor. Şirketlerin yeni ürünlerini ve modellerini sergileyeceği fuarda ayrıca Türkiye'de ilk defa görücüye çıkacak bisiklet ve elektrikli bisiklet modelleri de stantlarda yerini aldı.



FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR



Fuarda 500 liradan başlayarak her bütçeye uygun bisiklet bulunuyor. Ancak fiyatı arabalarla yarışan bisikletler de var. Fuarın en pahalı bisikleti 14 bin euroluk (yaklaşık 90 bin lira) fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Ürettikleri bisikletin fiyatının yüksek olmasının sebebiyle ilgili olarak TREK Genel Müdürü Sami Koen, "Üzerinde dünyada hiç bir markanın kullanmadığı vites sistemi bulunan 90 bin liralık bisiklet 6 kilo 800 gram olan bir hız bisikleti. Sele borusunda bir amortisör sistemi var. Yumuşatıp sertleştirebiliyorsunuz. Yani yolda 60-70 kilometre hıza çıktığınızda size mümkün olduğu kadar az vibrasyon veriyor" dedi.



EN SON MODELLER SERGİLENİYOR



Fuarın bisiklet dünyası için çok önemli olduğunu ifade eden Fuar koordinatörü Ömer Kafkas, "Dünyanın hemen hemen bütün büyük markalarının İstanbul'da boy gösterdiği harika bir fuar başladı. Fuar boyunca ziyaretçiler bu senenin en son modellerini burada görebilecekler. Bütün istedikleri ürünleri test edebilecekler ve bisiklet dünyası ile ilgili bütün yeniliklere burada şahit olacaklar" dedi.



Daha önce motor fuarının içinde yer alan bisikletin buradan ayrılarak kendi başına bir fuar oluşturduğunu anımsatan Kafkas, "Bisiklet, başlı başına çok büyük bir dünya. Çok sayıda markayı barındırıyor ve binlerce üründen oluşuyor. Bütün bunları başka bir fuarla entegre etmek mümkün olmuyordu. Dolayısıyla bisiklet dünyası kendi başına bir fuar oluşturdu. Bu fuar için çok özel içerikler üretti" ifadelerini kullandı.



50 BİN ZİYARETÇİ, 100'E YAKIN FİRMA



Fuara bu yıl katılımın geçtiğimiz seneden daha da fazla olacağını söyleyen Kafkas, "50 bin ziyaretçi bekliyoruz. Dünyadan 100'e yakın firmayı burada ağırlıyoruz. Bu firmaların son model ürünlerini burada sergiliyoruz. Bisiklet dünyası ile ilgili inanılmaz gelişmeler ve ürünler var. Ziyaretçilerimizi harika bir fuar bekliyor" şeklinde açıklamada bulundu.



Yenikapı Avrasya Gösteri ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen 'UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmaları Fuarı' 14 Nisan'a kadar gezilebilecek.



4-İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR



Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL DHA



İstanbul'da yağmur etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren ara ara etkisini arttıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise buldukları poşetleri başlarına geçirdi.



5- ENGELLİ DALGIÇLAR ŞEHİT POLİSLER ANISINA SU DALIŞI YAPTI



İSTANBUL,



Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis haftası sebebiyle Vatan Dalışı düzenlendi. Etkinlikte engelli yüzücüler, şehit polisler anısına dalış yaparak ay yıldızlı anıtı su altına yerleştirdi.



Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis haftası kapsamında Vatan Dalışı düzenlendi. Balat'ta bulunan Deniz Limanında gerçekleştirilen etkinlikte; görme, işitme, süreğen, bedensel ve zihinsel engellilerden oluşan Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü Öğrencileri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli kurbağa adamlarla dalış gerçekleştirildi. Engelli dalgıçlar, 5 metre derinlikte şehit polisler anısına ay yıldızlı anıtı su altına yerleştirdi. Programa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, engelliler ve yakınlarıyla çok sayıda polis mensubu katıldı.



"ŞEHİTLERİMİZİN ANISINA DALIŞ YAPACAĞIZ"



Dalış öncesi heyecanlı olduğunu belirten engelli polis mensubu Tarık Kuru, "Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla şehitlerimizin anısına dalış yapacağız. Su altına anıt bırakacağız. Hava biraz soğuk fakat bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Bağcılar Belediyesinin de bize verdiği eğitimlerle bu dalışı gerçekleştireceğimizden dolayı çok heyecanlıyızö ifadelerini kullanırken, dalış yapan engelli öğrenci ise "Bu soğukta yapmış olduğumuz bu dalışı manevi değerini düşünerek gerçekleştirdik. Bu dalışın amacı Türk polisini anmaktır" diye konuştu.



"ENGELLİ GRUPLA DALIŞLARDA POZİTİF YÖNDE DÜZELMELER GÖZLEMLEDİK"



Bağcılar Belediyesi Su altı ve Su üstü Kulübü eğitmeni Ferhat Yalgın da, "Bağcılar Belediyesi'nin sağlamış olduğu destekle beraber her hafta düzenli olarak çocuklarımıza düzenli olarak dalışlarını yaptırıyoruz. Özellikle engelli grupla dalışlarda çok pozitif düzelmeler gözlemlenmiştir. 1 yıldan beri de ergoterapist arkadaşlarımızla dalışlarımızı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.



"BU DALIŞI TÜM ŞEHİT POLİSLERİMİZİN ANISINA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"



Her zaman engelli vatandaşların yanında olduğunu söyleyen Lokman Çağrıcı, "Arkadaşlarımız Türk bayrağı ile su altına dalıp şehit anıtı dikecekler. Bu dalışı tüm şehit polislerimizin anısına gerçekleştiriyoruz. Vatan uğruna canını feda eden tüm şehirlerimize rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.



6- SUDAN'DAKİ DARBE: THY BUGÜNKÜ KARŞILIKLI SEFERLERİ İPTAL ETTİ



Enver ALAS/ İstanbul DHA



Sudan'da ordunun yönetime el koymasının ardından Hartum Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Türk Hava Yolları(THY) bugün İstanbul Hartum arasındaki karşılıklı tarifeli seferlerini iptal etti. THY'nin iptal edilen seferleri şöyle:



TK680 İstanbul Hartum



TK681 Hartum İstanbul



7-- "YUVAYA DÖNÜŞ" FİLMİ OYUNCULARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU







Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,



'Yuvaya Dönüş' filmi oyuncuları, İstanbul Üniversitesi öğrencileri ile buluştu



İran-Irak savaşının devam ettiği 1985'te, 215 Japon vatandaşının Tahran'dan İstanbul'a getirilmesini konu alan 'Yuvaya Dönüş' adlı sinema filminin oyuncuları İstanbul Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonundaki etkinliğe filmin başrol oyuncuları Furkan Palalı, Magumi Masaki, Burhan Öçal ile filmin yapımcısı Erdal Güven ve yönetmen Hakan Kurşun katıldı. Yapımcı Erdal Güven film ile ilgili bilgi verirken öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Öğrenciler Japon oyuncu Magumi Masaki'ye büyük ilgi gösterdi. Daha sonra katılımcılara İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Ergün Yolcu tarafından teşekkür plaketi verildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve yakında önce Japonya'da daha sonra Türkiye'de vizyona girecek olan filmin konusu şöyle:



Gazeteci-Yazar Erdal Güven'in Tahran'dan Kaçış kitabından senaryoya uyarlanan filmde Furkan Palalı, taksi şoförü Mesut karakterine hayat veriyor. İran- Irak savaşının devam ettiği 1985 yılında Tahran'dan büyük bir operasyonla Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen 215 yolcu arasında Keiko adlı Japon bir genç kız da bulunmaktaydı. Keiko ile Türk Büyükelçiliğinde görevli, özel kuvvetlerden Üsteğmen Zafer arasında büyük bir aşk yaşanıyordu. Keiko'yu uçağa son anda yetiştiren Zafer'in bilmediği ise Keiko'nun hamile olduğuydu. 30 yıl sonra ölen Keiko, ardında kızı Yumi'ye tüm gerçekleri anlatan bir mektup bırakmıştı. Yumi hayal kırıklıklarıyla birlikte babasının izini sürmek ve hesap sormak için Türkiye'ye gitmeye karar vermişti.



