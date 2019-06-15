DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ŞİLE'DE 2 KİŞİ BOĞULDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Şile'de denize giren 2 kişi boğuldu.

Şile Sofular köyüne gelen üç kişi öğle saatlerinde Babsu plajında denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan 3 kişinin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleriyle sağlık ekibi gönderildi. Dalgalara kapılanlardan bir kişi son anda kurtarılırken diğer 2 kişi boğuldu. Boğulan Gökhan İspirli ve Soner Yalvaç'ın cesetleri incelemenin ardından morga götürüldü. Son anda kurtarılan kişi ise ambulansla Şile Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Yüzerek açıldılar. Jetski ile kurtardılar bir tanesini. Dalga aldı ileri götürdü. Ekipler geldi ama kurtaramadı." dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Kurtarma ekiplerinden görüntü

-sahilden görüntü

-Denize girenlerden görüntü

-Çevredeki vatandaşlar ile röp

-Fotoğraf

-Genel ve detay görüntüler

15.06.2019 -14.41 Haber Kodu : 190615153

15.06.2019 - 14.42 Haber Kodu : 190615154

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(Geniş Haber)

2-ÜMRANİYE'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

-FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN ÜMRANİYE'DEKİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Cengiz ÇOBAN,-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA

Ümraniye'de biri özel halk otobüsü, biri minibüs ve dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaldırımda yürüyenlerin son anda kaçıp, kurtulduğu o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yamanevler Mahallesi, Alemdağ Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında biri halk otobüsü, biri minibüs ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada özel halk otobüsünde ve dolmuşta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Alemdağ Caddesi trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçlar çekicilerle caddeden kaldırıldı.

SON ANDA KURTULDULAR

Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaza yapan araçlar kaldırıma doğru sürükleniyor. Bu sırada kaldırımda bebek arabasıyla yürüyen bir kadın son anda kaçıyor. Kaldırımda yürüyen başka yayalar da büyük korku yaşıyor. Çevredekiler kaza sonrasında yardım için araçların yanına gidiyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kaza anı

(AKTÜEL)

-Yaralıların ambulansa konulması

-Kaza yapan araçlar

-Çevrede toplananlar

-Araçların kaldırılması

-Genel ve detaylar

15.06.2019 -15.33 Haber Kodu : 190615165

15.06.2019 - 15.50 Haber Kodu : 190615172 (güvenlik kamerası)

15.06.2019 - 16.11 Haber Kodu : 190615179

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3- SURİYELİ HAMİLE KADIN ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE DAYAKTAN KAÇMIŞ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi'de 1,5 yaşındaki çocuğuyla 4 gün önce kaybolduğu iddia edilen 5 aylık hamile Isras Hamada (21)'nın, kocasından gördüğü şiddet nedeniyle kaçtığı ortaya çıktı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde eşi ve çocuğunun fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken Zekeriya Ayar, 5 aylık hamile eşi Isras Hamada 1,5 yaşındaki çocuğuyla birlikte 4 gün önce kaybolduğunu söylemişti. Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme sonucu Isras Hamada'nın eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne başvurduğu öğnenildi. Hamada ve çocuğunun koruma altına alındığı belirtilirken polisin incelemesinin sürdüğü kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Eşini arayan Ayar'dan detaylar

-Ayar ile röp.

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4 - BRİTİSH HAVAYOLLARI UÇAĞI MOTOR ARIZASI NEDENİYLE İSTANBUL'A ACİL İNİŞ YAPTI

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

İngiliz havayolu şirketi British Havayolları'nın (BA) Chennai- Londra seferini yapan 'Boeing 787-Dreamliner' tipi yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Hindistan'ın Chennai kentinden, Londra'ya gitmek üzere 211 yolcusuyla hareket eden, British Havayolları'nın "Boeing 787" tipi uçağının sağ motorunda arıza meydana geldi. Uçağın kaptan pilotu, Türkiye hava sahasındayken kule ile irtibata geçerek, İstanbul Havalimanı'na zorunlu iniş için istedi. British uçağı saat 12.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi. Uçaktaki yolcular terminale alındı. Apronda açığa park edilen uçak kontrol edilirken, sağ motorunda yağ sızıntısı ikazı verdiği öğrenildi. Yiyecek ve içecek ikram edilen yolcuların akşam saatlerinde başka bir uçakla Londra'ya gönderileceği öğrenildi.

Yolcular yaşadıkları olayı basın mensuplarına anlattı. Yolculardan Karthık Veluchamy, "Uçak, Hindistan'dan teknik problemlerden dolayı gecikmeli kalktı. Kalktıktan sonra 3-4 saat sonra da pilot bize sağ motorda yağ arızası meydana geldiğini ve İstanbul'a ineceğimizi söyledi. Lonra ile irtibata geçilerek, durumdan haberdar edildi. Sonra buraya indik. Pilot her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

Buraya güvenli şekilde iniş yaptık. Yeni bir uçak gönderecekler. Fakat uçağın kalkması zamanıyla ve durumuyla ilgili yeterince bilgilendirilmedik" dedi.

"SORUNUN KISA SÜREDE ÇÖZÜLÜMEYECEĞİ ANLAŞILDI"

Debashis Chatterjee ise uçuşun yarısında konuyla ilgili olarak bilgilendirildiklerini belirterek, "Teknik problem olduğu konusunda anons yaptılar. İstanbul'a teknik iniş yapmak zorunda olduğu söylendi. Arızanın giderilmesi halinde aynı uçakla Londraya gidebilirdik ancak Sorunun kısa sürede çözülümeyeceği anlaşıldı. Akşam saatlerinde yeni bir uçak gönderilecek. Biz de onunla gideceğiz. Burada olmaktan mutluyum. Ben daha önce gelmiştim ancak ailem için farklı bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Uçaktan görüntüler

-Yolcuların indirilmesi

-Uçağın arıza yapan motorunun açılması

-Uçak altındaki otobüsler

-Yetkililer

-Terminale alınan yolcular

-Yolculara ikram verilmesi

-Röportajlar

-Karthık Velchamy ile röp

-Debashis Chatterjee'nin açıklamaları

-Genel ve detaylar

15.06.2019 - 16.24 Haber Kodu : 190615184

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5- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI'NIN İLK OTURUMU SONA ERDİ

İstanbul DHA - YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS)'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı sona erdi.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15.'te başladı. Adaylar saat 10.00'a kadar sınava girdi. 135 dakika süren sınav 12.30'da sona erdi. Öğrencileri kapıda aileleri karşıladı. Öğrenciler genel olarak soruların kolay olduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Sınavdan çıkanları

-Röportajlar

-Detaylar

15.06.2019 -13.57 Haber Kodu : 190615137

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6- İMAMOĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇERKESLERLE BULUŞTU

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Çerkes Kültür Evi'nde Çerkes vatandaşlarla kahvaltıda buluştu. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, "Anadolu, çok zengin bir kültürel oluşuma sahip. Bu kültürel oluşumu, zihninde, beyninde, bu milletin, ulusumuzun çok değerli hücreleri olarak kabul eder ve bu vücudun iyi çalışması için o her hücrenin de sağlıklı olması noktasında sistematik bir yol haritasını olgunlaştıramazsak o zaman hem vücudu sıkıntıya sokmuş oluruz hem de kendi içindeki hücrelerin sıkıntıya uğramasını sağlarız. Bazen o hücreler, birbirlerine bile sıkıntı vermeye başlar. Ben, toplumsal yaşama ve Türk milletinin bir ulus olma noktasındaki oluşumuna bu yönüyle çok inanan birisiyim. Çerkes kültürünün, bu toplumun oluşmasında çok değerli bir hücre, çok değerli bir kaynak olduğunu, ondan beslenmesi gerektiğini hissettirmek lazım." dedi.

"ÇERKES DOSTLARIM VATANIN DEĞERİNİ BİLİR"

İmamoğlu, "Çerkes vatandaşlarıma baktığımda, vatanımın değerini daha çok anlıyorum. Bir vatanın, bir millet için ne kadar önemli olduğunu, vatansız kalmanın ya da vatanından başka bir yere gönderilmenin değerini bilmek, hissetmek, şu anki vatanımızı kol kola, sıkı sıkıya koruyabilmenin, buradaki duyguyu daha derinleştirebilmenin neferi olacak Çerkes vatandaşlarımız. Biz de bu duyguyu büyütmede kol kola olacağız. Bir vatanın değerini anlamak istiyorsanız, bizim milletimizin en değerli unsurlarından olan Çerkes dostlarımıza sorun, onlar size vatanın değerini daha iyi anlatır." diye konuştu.

"MERKEZİ HÜKÜMETTEN YARDIM ALMADAN BİRÇOK İŞ BAŞARDIK"

Ekrem İmamoğlu konuşmasının son bölümünde de, "Çok iyi tecrübe ettim ki, 5 yıl içerisinde, tüm gördüğümüz eserleri, merkezi hükümetin tek çöpünü kullanmadan başardığımız işler bunlar. Milyonlarca liralık iş başardık. Onun için bazılarının bize, tecrübe, deneyim diye uzaktan fırlattığı işlere biz bakmayız. Yani iyi biliriz bir işin en uygun maliyete nasıl yapılacağını, kaynağın en doğru şekliyle nasıl kullanılacağını, hassasiyetle iş üretirken fayda/maliyet unsurlarını nasıl gözetileceğini burada iyi deneyimledik. Elbette ki iş yaşamımın buna büyük bir katkısı olmuştur. Bu gibi alanlarda, biz, sizin gibi derneklere mekansal etkinlik bakımından sağlamalıyız. Sağlamaya da çalışmalıyız. Bundan sonra İstanbul çapında sağlamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun konuşması

-Genel ve detaylar

15.06.2019 -14.37 Haber Kodu : 190615152