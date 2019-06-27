DHA İSTANBUL  BÜLTENİ - 4

Görüntü dökümü: ------------------- -Olay yerindeki polis ekipleri -Sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler -Cesedin denizden çıkarılması -Genel ve detay görüntüler

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16 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Dolabında bu resim bulundu

HDP'den AK Parti'nin İSPARK iddiasına yanıt: Herhangi bir pazarlık yapmadık, bir beklentiye girmedik