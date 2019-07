DHA İSTANBUL  BÜLTENİ- 4

1- ERGENEKON DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI (1)

Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında karar açıklandı. "Ergenekon örgütünü kurma", "yönetme" suçundan tüm sanıklar beraat etti. Sanıklardan Alparslan Arslan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'a ise müebbet hapis cezası verildi

2- İMAMOĞLU: (FSM TRAFİĞİ) ARKADAŞLARIM BİR TEDBİR HAZIRLIĞI YAPTILAR

- İMAMOĞLU BELEDİYE BİNASINA TRAMVAYLA GİTTİ

İSTANBUL,- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Araçlarla ilgili ve 2. köprünün tamiratı ile ilgili olarak yoğunlaşan hatlarımız var. Bununla ilgili arkadaşlarım bir tedbir hazırlığı yaptılar. Sanırım gün içinde bilgi aktarılacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Basına kapalı yapılan ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Vali Yerlikaya ziyaretin ardından İmamoğlu'nu aracına kadar uğurladı. Valilikten çıkan İmamoğlu, Gülhane Durağı'nda tramvaya bindi. Yolcularla sohbet eden İmamoğlu bol bol fotoğraf çektirdi. Vatandaşların trafik yoğunluğuna dikkat çekmesi üzerine İmamoğlu, konuyla ilgili önlemler alacaklarını söyledi. Laleli Durağı'nda inen İmamoğlu, belediyeye kadar yürüyerek gitti. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren İmamoğlu esnafın sorunlarını da dinledi.

Daha sonra belediyeye gelen İmamoğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Vali Yerlikaya ile yaptığı görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada "Karşılıklı sohbetimizin konusu İstanbul. Önümüzdeki aylarda nasıl bir başlangıç yapmamız gerektiğini, İstanbul'un temel sorunlarına eğileceğimiz; ortak nasıl hamleler yapabileceğimizi konuştuk. Açıkçası 45-50 günlük süreci konuşamadık. Onunla ilgili de ek görüşmelerimiz olacak. Devlet geleneği gereği nezaket gereği valimizi ziyaret ederek önümüzdeki günlerde beklentilerimizi, onların beklentilerini daha çok İstanbulluların ne istediğini konuştuk. Verimli bir sohbet oldu. Umarım İstanbul'a güzel hizmetlerin işbirliği ile çünkü her iki kurumda devlet kurumu. Valimiz ve bizler kurumlar hizmet seferberliği başlatacağımızı söyledik" dedi.

"BU TALİMAT BENİM BİLGİM DAHİLİNDE DEĞİLDİ"

İmamoğlu, "Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden Sosyal Yardım Kartı kullananlara giden bir mesaj var. 30 Haziran tarihi itibariyle bu kartların kapatıldığı söyleniyor. Son durum nedir?" şeklindeki soruya ise "Arkadaşlarım bu haberi alır almaz hafta sonu görüştük. Cumartesi sabah hemen bununla ilgili bir toplantı yaptılar ve bu sorun düzeltildi. Kartların kullanıma açıldığına dair mesajlar iletildi. İletilmeye de devam ediyor. Bu konuda bir sıkıntı yaşamayacağız. Sadece teknik bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Bu talimat benim bilgim dahilinde değildi. İnceliyor arkadaşlarımız" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığının, çakarlı araç kullanımına ilişkin uyarısıyla ilgili bir soruya İmamoğlu, "Olumlu değerlendiririm tabii ki. Türkiye'nin normalleşmesi, uygar tavırlara, davranışlara erişmesi her hususta bunlar önemli. Sayın Cumhurbaşkanının buna dikkat çekmesi doğru. Ancak devletin her kademesinde fark edilir bir şekilde bunun değişmesi lazım" dedi.

"GEREKSİZ DUYURULARLA BELEDİYENİN BÜTÇESİNİ HARCAMAYACAĞIZ"

İmamoğlu, "Köprülerde ne kadar afiş asıldı maliyeti nedir?" sorusuna "Sanıyorum 300'ün üzerinde köprü ve bunun gibi bir takım mecralarda afiş asılması yapıldı. Tabi bu 5 yıllık bir dönemin başlangıcı. Özellikle 31 Mart sonrası bizim sorguladığımızı birinci boyutu hak olmadan haksız yere bir takım afişlemenin yapılmasıydı. Özellikle sorguladığım seçim devam ederken son seçimden önce belediyenin yönetiminin her tarafı savunmacı afişlerle donatması ki muhatabımız o dönemin yönetimi değildi. Zira vali bey başkanlık yapıyordu. Böyle bir dönem değildi. Sorguladığımız tarafı bu. Şu anda vatandaşla bütünleşmenin duyurusunu çok masum bütçelerle yaptığımızı düşünüyorum. Elbette biz tasarrufu her noktada düşüneceğiz. Bu israfı tanımlayacak bir durum değildir. Bundan sonra bu tür aşırılıklara ya da az önce anlattığım benzeri gereksiz duyurularla belediyenin bütçesini harcamayacağız. Şunu ifade edeyim belediyenin özellikle bazı kalemlerdeki harcamaları ile kültür sanat başlığı adı altında yapılan harcamaları ile İstanbul'un kültür sanat yaşamının ne kadar büyüyebileceğini görmüş durumdayım. Bunun için her kuruşunu her lirasını bu şehrin hangi konuda olursa olsun lehine çıkarına ve geleceğini güzel şeyler için harcayacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Gerçekten bu manada değerli bütçeleri var. O bütçeleri en değerli şekilde kullanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" yanıtını verdi.

"SIKINTI YAŞAMAMASI ADINA TEDBİRLERİ ARKADAŞLARIMLA ALACAĞIZ"

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yoğunlukla alınacak önlemlerin sorulması üzerine İmamoğlu, "Araçlarla ilgili ve 2. köprünün tamiratı ile ilgili olarak yoğunlaşan hatlarımız var. Bununla ilgili arkadaşlarım bir tedbir hazırlığı yaptılar. Sanırım gün içinde bilgi aktarılacak. Bir kısım raporunu aldım bir kısmını da inceleme fırsatım olacak birazdan. Dolayısıyla bu tür noktaları hafifletecek yaz dönemi değil de kış dönemi gibi ulaşım akslarımızı rahatlatacak tedbirlerimizi aldık. Bunun gibi şikayet oluşturan hatlar varsa da gözleyeceğiz. Bu yaz döneminde turist sayısında yoğunlaşacağını görüyoruz. Geçmiş yıllara dönük rakamlara göre çok daha fazlasını bekliyoruz. Bu yaz ve sonbahara doğru. Yaz döneminin de turistlerin yoğunlaşacağı hatlarda sıkıntı yaşamaması adına tedbirleri arkadaşlarımla alacağız. Bugün 2. mesai günüm. Yine de bu tür sorumluluk soruları ile karşılaşmak beni mutlu ediyor" yanıtını verdi.

"NEZAKETİMİZİ VE DİYALOG KURMA KONUSUNDAKİ ÇABAMIZI GÖSTERMİŞ OLDUK"

"İstifa eden genel sekreter ve yardımcılarıyla ilgili bir temasınız oldu mu?" sorusuna İmamoğlu şöyle yanıt verdi: Temasımız oldu. Bugün davet ettim. Bir kısmının izin aldığı ve şehir dışında olması gerektiği konusunda dönüş yapmışlar. Yoksa bu saatlerde kendileriyle toplantım olacaktı. Tahmin ediyorum ki ya tamamı ya büyük kısmı burada yok. Biz davetimizi yaptık. İzin alma hakları vardır. Ona bir şey diyemem. İstifa eden de var. Bundan sonra biz işimize bakacağız. Nezaketimizi ve diyalog kurma konusundaki çabamızı göstermiş olduk. Arkadaşlarımız zaten görüşmüşlerdi. Görüşmelerine devam edecekler. Kurumun hafızası burada. Biz onu muhafaza edeceğiz. Kurum içi hafızayı en üstü seviyede değerli kılacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. İştiraklerle ilgili yönetim kurulunda olmalarına dönük elbette yenilikçi yönetim kadrolarımız var. Mevcut kadronun içinden değerlendireceğimiz insanlar da var. Dolayısıyla iştiraklerle ilgili de hem genel kurul çağrıları hem de oradaki yönetimlerin değiştirilmelerine dönük arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir kısım, genelgeyle ilgili 'sorun çıkar çıkmaz' yorumları yapılıyor. Buna dair de hukukçu arkadaşlarımız devrede. Bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü biz kanuna uygun davranıyoruz ve o noktada yenilikçi, uzman, liyakati olan insanlarla iştiraklerimizde dev bir atılım yapma düşüncesindeyiz. Hem şeffaflığı hem gelirlerini artırıcı hem bazı iştiraklerimizin bugüne kadar hiç kullanmadığı yeteneklerini kullanarak çok ciddi anlamla yeni gelirler yaratıcı fikirler var. Bunların tamamını hayata geçireceğiz. Türkiye'nin en büyük kazançlarını elde edebilecek iştiraklere sahip olduğumuzun farkındayız. Avantajlarımızı vatandaşımızın lehine kullanacak bir kadromuz da buna hazır şekilde var. Hızlıca göreve başlamalarını bekliyorum.

3- MALTEPE'DE AVM'DE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KİŞİYİ POLİS VAZGEÇİRDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İSTANBUL DHA - MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı. Polis, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna ederek, AVM'den dışarı çıkardı.

Olay saat 11.30 sıralarında Maltepe'deki AVM'de meydana geldi. İddiaya göre Hikmet Ö. (31), eski eşi ve iki çocuğuyla AVM'ye alışveriş yapmaya geldi. Hikmet Ö., AVM dışında eski eşiyle tartışmaya başladı. Şiddetli tartışmanın sonunda Hikmet Ö. çantasından silah çıkarttığını gören eski eş ve iki çocuğu AVM'nin içine kaçtı. Hikmet Ö. de AVM'nin içine girerek eski eşi ve çocuklarına silah doğrulttu. AVM yönetimi bu sırada olayın olduğu katı tamamen boşalttı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Özel harekat polisi de önlem aldı. Özel harekat polisleri AVM'nin dışında operasyon için hazırlıklar yaptı. Müzakereci polisler, Hikmet Ö.'yü uzun süre ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri Hikmet Ö.'yü bir anlık dalgınlığından faydalanarak eski eşi ve çocuklarını güvenli bölgeye aldı. Bunu gören Hikmet Ö. silahını başına doğrultarak intihar etmeye kalktı.

Özel harekat polisleri ve müzakereci polislerin yaptığı ikna çabaları sonuç verdi. Hikmet Ö. silahını bırakarak teslim oldu. Hikmet Ö., AVM'ye gelen polis otosuna bindirilerek Maltepe Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

4- SOSYAL MEDYADA SURİYELİLERLE İLGİLİ PROVOKASYON YAPANLARA OPERASYON

Çağatay KENARLI İSTANBUL,

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada Suriyelilere yönelik provokasyon yapanlara yönelik yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayların ardından sosyal medyada başlıklar açarak provokasyon yaptığı belirlenen kişilere operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL Fatih'te başına poşet geçirilerek öldürülen Tacikistan uyruklu Firuza Akhmedova cinayetiyle ilgili 4 kişi Bursa'da gözaltına alındı.

Tacikistanlı Firuza Akhmedova (24) adlı kadın Fatih İskenderpaşa Mahallesi, Horhor caddesindeki evde 26 Haziran'da ölü bulunmuştu. Cinayetin ardından çalışmalara başlayan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bursa'da 4 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevkedilen şüphelilerin, "Akhmedova'yı boğarak öldürdük. Çantasında bulunan para ve telefonu alarak kaçtıkö dedikleri öğrenildi.

6- BEŞİKTAŞ'TA KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMASI

Haber-Kamera: Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yıldönümü Beşiktaş sahilinde törenle kutlandı.

Barbaros Hayrettin Paşa anıtının önündeki törene İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran katıldı.

Törende, İTÜ Denizcilik Fakültesi Boru Trompet Takımı, Beşiktaş Belediyesi Bando Takımı, İBB Engelliler Müdürlüğü Mehter Takımı gösteri yaptı. Marmara Denizi'nde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gemilerle su tankı oluşturarak görsel bir şölen yaptı.

DALGIÇLAR DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ YAPTI

Törenin ardından, Deniztemiz Derneği TURMEPA gönüllü dalgıçlarla birlikte deniz dibi temizliği yaptı. Temizliğe, İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grubu Amirliği'nden polisler de katıldı. Yaklaşık 20 dakikalık dalış sonrası denizden, cam ve plastik şişe ağırlıklı olmak üzere, cep telefonu, tespih, akbil, güneş gözlüğü, bardak, tepsi gibi çeşitli atıklar çıkarıldı.

Aktif Balık Adamlar Spor Derneği adına etkinliğe katılan dalgıçlardan Kaan Döşdemir, "20 dakikalık dalışta, çıkan çöpler ortada. Genelde şişe ağırlıklı. Aklınıza plastik anlamda gelebilecek her şey var. Plastik şişeler hareketli oldukları için çoğunu yakalayamıyoruz. Bu etkinliği her yıl yapmamızın amacı, insanların denize attığı çöpün kaybolmadığını göstermek. Temizlememizin bir anlamı yok, mühim olan kirletmememiz. Tavsiyemiz, kesinlikle denize ait olmayan bir şeyi denize göndermememiz lazım. Burada bir yaşam var. Denizler çok önemli bizim için. Dolayısıyla, mümkün olduğu kadar denize bir şey atmamayı insanlarımıza öğretmemiz lazım" diye konuştu.

7- ŞİLE'DE KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMASI

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALİ/İSTANBUL,

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yıldönümü Şile sahilinde törenle kutlandı.

Şile Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, Garnizon Komutanı Hazel Yılmaz ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ve deniz şehitlerinin anısına denize birlikte çelenk bıraktı.

KABOTAJ BAYRAMININ SİMGESİ TUMBA GÖSTERİSİ

Rumeli Tahlisiye İstasyonu'na ait tarihi can botu ile "Tumba gösterisi" töreni katılımcıların beğenisini kazandı. Ayrıca yüzme yarışında renkli görüntüler oluşurken Kıyı Emniyetine Bağlı KGEM-8 isimli botun gösterileri ve İ.B.B Cankurtaran Ekiplerinin bayrak geçişi gerçekleştirildi.

"1 TEMMUZ 1926'DA TÜRK LİMANLARI ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı törende yaptığı konuşmada 20 Nisan 1926'da Kabotaj Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildiğini belirterek, "Bu kanunun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 1926'da Türk limanları özgürlüğüne kavuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu kanunun kabulünde irade beyanında bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vatansever milletvekillerini rahmet, saygı ve şükranla anıyorum" dedi.

YÜZME YARIŞI

Tören sonunda yüzme yarışında 18-40 yaş arası ilk üçte dereceye giren birinci Gürkan Çetiner, ikinci Cumhur Gelibolu, üçüncü Mert Furkan'a 40 ve 60 Yaş üzeri yüzme yarışı kategorisinde ilk üçte dereceye giren Faruk İlgün, İlker Dilek, Burhan Reşit'e ödül verildi. .

