DHA İSTANBUL BÜLTENİ-  4

SELDE YARALANAN BUZAĞIYI SIRTINDA TAŞIDI

Sel felaketinin yaşandığı Düzce'de ahırı zarar gören bir kişi, bacağı yaralandığı için yürüyemeyen buzağıyı sırtına alarak güveli bir yere taşıdı.

Düzce'de sel felaketinin etkili olduğu bölgelerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Selden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Akçakoca'ya bağlı Uğurlu Köyü'nde, çekilen bir fotoğraf, selden insanlar kadar hayvanların da zarar gördüğünü ortaya koydu. Selden ahırı zarar gören bir köylü, bacağından yaralandığı için yürüyemeyen buzağıyı sırtına alıp taşıdı. O anların tanığı olan Hasançavuş köyü sakinlerinden Murat Erdem, çektiği fotoğrafın hikayesini anlattı.

Erdem, "Biz de selden etkilendik ama çok büyük bir zararımız yok. Bugün, babamla birlikte felaketin daha çok etkili olduğu yerlerde akrabalarımızı ziyarete gidiyorduk. Kendi aracımızla Uğurlu Köyü'nden geçerken yol kenarında sırtında buzağ ıtaşıyan birini gördük. Çok şaşırdık. Tabii hayvanını bu denli seven birini görünce de duygulandık. Muhtemelen ahırı zarar gördü. Buzağı da bundan etkilendi. Yürüyemeyecek kadar kötü olduğu buzağıyı sırtında taşımak zorunda kaldığını tahmin ediyorum. Aracın içinden genç arkadaşa selam verdim. Ama bizim de yetişmemiz gereken bir yer olduğu için duramadık"

2- FSM'DE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA -ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi. Köprüdeki çalışmalarda son durum bugün havadan görüntülendi. Ankara istikametindeki çalışmaların 17 günde tamamlanmasının ardından Edirne istikametindeki çalışmalar geçtiğimiz pazar gecesi başlamıştı. Çalışmalarda eski asfaltın kaldırılması tamamlandı. Asfalt kazındıktan sonra, ortaya çıkan metal kumlanarak pastan arındırılıyor, ardından iki ayrı izolasyon malzemesiyle boyanıyor.

3 - TAHLİYE OLAN HAKAN ATİLLA'NIN YENİ I

İstanbul DHA - ABD'de yargılandığı davada serbest bırakılan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yeni fotoğrafı.

4- İSTANBUL HAVALİMANI'NIN SON HALİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tek çatı altında dünyanın en büyük terminaline sahip olan İstanbul Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi. Yaz sezonu ile birlikte yoğun uçuş trafiğinin yaşandığı İstanbul Havalimanı'nın havadan çekilen görüntülerinde ana terminal binasının yanı sıra apron, kule ve pistler yer alıyor. Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılmasıyla gerçekleşen 'büyük taşınma'nın ardından İstanbul Havalimanı, 6 Nisan'dan itibaren tam kapasiteyle hizmet veriyor. Yaz sezonu ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yapılan seferler yoğun şekilde ve aralıksız olarak sürdürülüyor. Operasyonların hız kesmeden devam ettiği İstanbul Havalimanı'nı havadan görüntülendi. İşletmeci İGA tarafından drone ile çekilen görüntülere, ana terminal, apron, uçak taksi yolları, köprüler, kule ile apronun günün değişik saatlerindeki görüntüler yer alıyor.

5- TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN EKREM İMAMOĞLU'NA ZİYARET

İstanbul DHA - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Karamollaoğlu ve İmamoğlu, Şehzade Camii'nde birlikte Cuma namazını kıldı. Namazın ardından Saraçhane'deki İBB binasına gelen Karamollaoğlu şeref defterini imzaladı. İkili yarım saat baş başa görüştükten sonra kameraların karşısına geçti.

Temel Karamollaoğlu'na ziyareti nedeniyle teşekkür eden Ekrem İmamoğlu, "Elbette seçimlerde yarıştık ama yarışmanın ötesinde ortaya koydukları felsefe ve anlayış bence demokrasiye büyük katkı sunan ve gerçekten özellikle yakın tarihte bu seçimde eğer demokrasi kahramanları varsa, benim nezdimde birisi de Sayın Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'dur. Bu manada demokrasi adına ben şahsen kendilerine minnet duygularımı ve teşekkürlerimi sunmak isterim" dedi.

"SEÇİMLERİN YENİLENMESİ İSABETLİ OLDU"

Temel Karamollaoğlu ise "İstanbul'da seçimler yenilendi. Yenilenmesi isabetli oldu. İstanbul halkının iradesi tecelli etti. İmamoğlu'nun omuzlarına çok ağır bir yük yüklendi. Kendisine bu konuda cenabı hakkın yardım etmesini niyaz ediyorum. Biz her konuda yeri geldiği zaman kendisine ikazlarda bulunmak yeri geldiği zaman tavsiyelerde bulunmak elbette görevimiz. Ama kendisinin seçim süresince 2 seçim için de söylüyorum kendisinin yaklaşımı tavrı kucaklayıcı üslubu bu seçimlerde başarılı olmasının önemli sebeplerinden birisidir diye düşünüyorum. Ümit ediyorum ki kendisinin de ifade ettiği gibi seçimlerden sonra da aynı üslubu devam ettirir" şeklinde konuştu.

6 - ŞİŞLİ'DE HAREKETLİ ANLAR

Şişli'de araç içinde maskeli ve silahlı 2 kişinin bulunduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu silahlı ve maskeli iki kişi, yakalanarak gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Sümbül Sokakta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Irmak Caddesi üzerinde otomobilde maskeli ve silahlı iki kişiyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Otomobilin izine Nurtepe Sosyal tesisleri civarında rastlayan ekipler, aracın plakasının değiştirildiğini fark etti.

ARACI KULLANAN SÜRÜCÜ MARKETE GİRİNCE POLİS HAREKETE GEÇTİ

Takibe başlayan ekipler, aracı kullanan şüphelinin bir süre sonra markete girdiğini görünce şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri, araç içinde bulunan şüpheliye silah doğrultarak etkisiz hale getirdi, diğer şüpheli ise market içinde yakaladı. Şüpheli iki kişi kelepçe takılarak polis merkezine götürüldü. Araçta yapılan aramada 2 silah ve maske ele geçirildi.



POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİLERE KELEPÇE TAKARAK GÖTÜRDÜ

Olayın görgü tanığı Bilal Filiz Fidanoğlu, "Şüphelilerin kullandığı araç market önünde durdu. Ardından da zırhlı polis aracı geldi. 3-4 tane polis ellerinde silahlarla şüphelileri kelepçe takarak götürdü. Polis şüphelilerin silahlı olduğunu söyledi. Polisin elinde silahlarla şüpheliye inin araçtan dediklerini duydum" dedi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin araçtaki şüpheliye silah doğrultarak gözaltına aldığı yansıyor.

7 - TİYATRO YAZARI TUNCER CÜCENOĞLU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Törene, Tuncer Cücenoğlu'nun ailesi ile Müjdat Gezen, Aliye Uzunatağan, Tamer Levent gibi isimlerin de aralarında bulunduğu sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunularak başlayan törende, Cücenoğlu'nun biyografisi okundu.

Ardından eşi Aygül Cücenoğlu, kürsüye gelerek duygularını paylaştı. Aygül Cücenoğlu, "Burada konuşmak çok zor, çok üzgünüz. Bütün tiyatro camiasının başı sağ olsun. Tuncer gerçekten çok değerli bir insandı. Bütün Türkiye dahil, tüm dünya Tuncer'i tanıyor, biliyor, oyunları oynuyor. O kadar mutluydu ki. 'Ben bir 5 sene daha istiyorum, çünkü yapacaklarım çok, onları yapmam lazım' diyordu. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Kızım, oğlum, inşallah onu yaşatacağız." dedi.

"DEĞERİ DÜNYADA DA TÜRKİYE'DE DE BİLİNDİ"

Sanatçı Müjdat Gezen, "Tuncer çok değerli bir insandı. Bir kere ölümsüz oldu. Çok eseri var. Dünyanın her yerinde. Kime nasip olmuş ki 32 dile çevrilmiş tiyatro yazarı bizde hiç yok. Değeri dünyada da Türkiye'de de bilindi. Ne mutlu ki, bundan sonra da hep bilinerek. Çünkü çok kalıcı eserler bıraktı." diye konuştu.

"TUNCER'İN YAZDIKLARINI TAKDİR ETMEMEYE İMKAN YOK"

Oyuncu Tamer Levent, "Tuncer böyle erken vefat edişi ile bence Türkiye'deki ölümsüzler arasında yerini aldı ve bundan sonraki çok emek verdiği, anlaşılmayı, oyunlarının oynanmasını çok istediği bu ülkede belki tiyatro kültürünün yeniden yapılanmasına da vesile olacak." ifadelerini kullandı. Oyuncu Aliye Uzunatağan ise, "Ben ona sitem etmeye geldim. Tek kişilik oyun yazacaktı bana. En son bunu konuşmuştuk. O kocaman yürekli çocuk kalbi taşıyan bir insandır. Tuncer'in yazdıklarını takdir etmemeye imkan yok. Öyle bir şey olsa batı o kadar ukala ki onun eserlerini çevirmezdi. Tuncer'i sevdiğimi bilirdim ama bu kadarını bilmiyordum. Çok yaraladı beni Tuncer. Şimdi hem şehir tiyatrosunun hem devlet tiyatrosunun görev addetmesi lazım Tuncer Cücenoğlu'nun oyunlarının oynanmasını." şeklinde konuştu.

Törenin ardından Tuncer Cücenoğlu'nun naaşı cenaze namazı kılınmak üzere Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü.

TUNCER CÜCENOĞLU KİMDİR?

10 Nisan 1944 yılında Çorum'da doğan Cücenoğlu, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nden mezun oldu. Oyunları Devlet Tiyatroları ve özel tiyatrolarda sahnelenen Cücenoğlu, Türkiye Yazarlar Sendikası ve P.E.N. Türkiye Merkezi üyesiydi. Cücenoğlu, 2011 yılında 11. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Cevat Fahmi Başkut Özel Ödülü'nü almıştı.

8- ATAŞEHİR'DE DEVRİLEN KAMYONET NEDENİYLE TRAFİK DURDU

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin devrilmesi sonucu trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kaza saat 16.00 sıralarında Ataşehir TEM Bağlantı yolu Dudullu Sapağı'nda meydana geldi. Fahri Turan Dudullu Sapağı'na geldiğinde kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyonet devrilirken Turan kazayı hafif yaralı atlattı. Devrilen kamyonetin kaldırılması için vinç istendi. Kaza nedeniyle Dudullu Sapağı uzun süre trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kamyonetin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

9 - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ'NDE CÜBBE TÖRENİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'ya cübbesini giydirdi.

İstanbul Müftülüğü Ek Hizmet binasında cübbe töreni düzenlendi. Törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul eski müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, İlçe müftüleri ve çok sayıda müftülük çalışanı katıldı. Erbaş, düzenlenen törende cübbeyi, Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalıya giydirdi.

"İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ ÇOK KÖKLÜ BİR GELENEĞE YASLANMAKTA"

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşmasını yapmak için kürsüye gelen İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, "İstanbul Müftülüğü Şeyhülislamlık, müftilenamlık ve meşihat gibi çok köklü bir geleneğe yaslanmakta. Zembilli Ali Efendi, Ebu Suud Efendi gibi ileri gelen Osmanlı Alimlerine kadar giden bu gelenek, Fehmi Ülgener, Ömer Nasuhi Bilmen, Bekir Haki Yener, İbrahim Bedrettin Elmalı, Ali Fikri Yavuz, Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı, Selahattin Kaya gibi büyüklerimizin hizmetleriyle şekillenmiş bir gelenek. Bu geleneğe sahip çıkma ve önceki dönemlerde yürütülen güzel faaliyetleri koruma gibi bir sorumluluğum olduğu yanı sıra da yeni hizmet ve faaliyetlerle de bu geleneği daha da güçlendirerek bizden sonraki geleceklere aktarma gibi bir yükümlülüğümüz olduğu bilincindeyim." İfadelerini kullandı.

"BİZ GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKARSAK GÖREVİMİZİ YAPMIŞ SAYILIRIZ"

Maşalı'nın konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Biz eğer çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkarsak görevimizi yapmış sayılırız. Biz sahip çıkmazsak onlara sahip çıkacak o kadar çok grup, kişi var ki ama doğru bilgiyi kim bu çocuklara gençlere verecek. Biz. Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat Fakülteleri, İmam Hatip liseleri. İlahiyat Fakülteleri ve İmam Hatip liseleri bizim teşkilatımıza hoca yetiştiren müesseseler. O yüzden her müftülüğümüzde yapmış olduğumuz ziyarette olmazsa olmazımızın ilahiyat fakültelerimizle irtibatımızın çok sıkı bir şekilde devam etmesini hatırlatmak oluyor. Kürsülerimiz İlahiyat Fakültelerimiz için açık. Mihraplarımız, minberlerimiz imam hatip liselerimiz için açık. Biz işbirliği içerisinde vazifemizi yürütürsek verim ikiye katlanacaktır, üçe katlanacaktır, beşe katlanacaktır." şeklinde konuştu.

"DÜNYANIN HER YERİNDE EN ÇOK İSTİSMARA AÇIK OLAN KONULARDAN BİRİSİDİR, DİN"

Pazartesi günü Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda İstişare heyetiyle ikinci kez toplantı yapacaklarını belirten Prof. Dr. Ali Erbaş, toplantılarda dini istismar eden yapılara karşı hangi tedbiri almaları gerektiğini, doğru bilgiyi sistematik, programlı ve müfredatlı bir şekilde gençlere nasıl aktarılabileceğinin müzakeresini yapacaklarını belirtti.

Erbaş sözlerine şöyle devam etti:

"Her birimizin hiçbir zaman ihmal etmemesi gereken konuların başında yer alıyor din istismarı konusu. Sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde en çok istismara açık olan konulardan birisidir, din. Buna fırsat vermemeliyiz. Bunun yolu da daha fazla eğitim öğretimle ilgilenmekten geçiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 111 bir ülkeden 10 binin üzerinde öğrenciye Türkiye Diyanet Vakfı olarak destek veriyoruz. Çünkü doğru dini bilgi ile donatılan gençler, sonu terör örgütüyle biten bazı guruplardan uzak duruyorlar. Bunu yaşayarak görüyoruz. O terör örgütlerinin nasıl ortaya çıktığını serüvenini hepimiz biliyoruz. Buna set olacak bizleriz, Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat Fakülteleri ve imam hatip liseleri."

Erbaş konuşmasının ardından İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'ya cübbesini giydirerek 'Besmele' yazılı plaket taktim etti.

