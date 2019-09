Dha istanbul bülteni - 4

Sarıyer 'de polisten dayak yediğini söyleyen kişi, olaya anına ilişkin görüntüleri savcılığa sundu.Görüntülerde, arbede sırasında yere düşen kişinin suratına defalarca tekme attığı görülüyor.Görüntüler üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Haber: Özden ATİK - Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA - SARIYER'de kavga eden 22 yaşındaki Bülent Yıldırım, olaya müdahale eden polisler tarafından yere yatırılarak defalarca darp edildiği gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu. Bülent Yıldırım, dayak yediği ana ilişkin kamera görüntüsünü de delil olarak savcılığa sundu.

Şikayetçi Bülent Yıldırım avukatı Caner Şahin aracılığıyla savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, 3 Ağustos'ta Sarıyer, Maslak Mahallesi'nde gerçekleşen olayı anlattı. Dilekçede, Bülent Yıldırım'ın olay tarihinde kurye olarak çalışırken bir grupla tartışma ve arbede yaşadığı, olay yerine polisin çağrıldığını belirtti.

Olay yerine gelen motosikletli polis ekibinde bulunan 4 polis memurunun olayı yatıştırmak yerine şikayetçi Bülent Yıldırım ve arkadaşlarını darp ederek görevlerini kötüye kullandıkları ileri sürüldü. Şüpheli polislerden A.Ö.'nün şikayetçi Bülent Yıldırım karşılık vermemesine rağmen büyük bir şiddetle darp ettiği, diğer polislerin de hem olay yerinde, hem de polis merkezindeki avukat görüşme odasında Yıldırım'ı darp ettikleri öne sürüldü. Dosyaya delil olarak sunulan görüntülere göre, Bülent Yıldırım'ın polis memurlarınca yere yatırılarak defalarca darp edildiği, hatta şüpheli polis A.Ö.'nün kendi sağ bileği kırılana kadar Yıldırım'a vurduğu, bileğinde sorun olduktan sonra şiddetine son verdiği de belirtildi. Polislerin, araya giren kişileri de darp ettikleri belirtilen dilekçede, Bülent Yıldırım'ın polislerden işkence gördüğü ve polis merkezinde hazırlanan tutanağın da zorla imzalatılmaya çalışıldığı ifade edildi.

4 POLİS MEMURU HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Dilekçede, olay yeri görüntülerinin toplanarak 4 polis memuru hakkında soruşturma açılarak "Kasten yaralama", "Görevi kötüye kullanma", "İşkence" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Şikayetçi Bülent Yıldırım Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi'ne 4 Ağustos'ta verdiği ifadesinde, olay yerine gelen polisler yüzüme biber gazı sıkarak ters kelepçe taktılar yere yatırıp darp ettiler" diyerek araç içerisinde ve avukat görüşme odasında da darp edildiğini söyledi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şikayet üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, olay hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, olay gününe ait kamera kayıtlarının istenmesi, tanıkların ifadelerinin alınması için Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Öte yandan bileğinden yaralanan polis memurunun da Bülent Yıldırım'dan şikayetçi olduğu belirtildi.

"SURATIMI TEKMELEDİLER"

Yaşadıklarını anlatan Bülent Yıldırım, başka bir grupla kavga ettiklerini belirterek, "Daha sonra polis geldi olaya müdahale etmek için. Polis arkadaşlar bize aşırı müdahalede bulundu. Bana aşırı derecede müdahale ettiler. Yere düşüyorum, yere düşmeme rağmen suratımı tekmeliyorlar, 3-4 kez biber gazı sıktılar. Hatta bir polis memuru yerde bana vururken elini kırdı. Daha sonra da bizi 'polisin elini kırdınız' diye şikayet etti. Biz 4 kişiydik, karşı taraf polisler gelince kaçtı zaten. 10 tane falan polis vardı. Polisler zaten normal bir müdahale yapmadı. Beni ters kelepçelemelerine rağmen yerde yine tekme attılar" dedi.

Yıldırım, "Beni polis arabasına bindirdiler, karakola giderken arabayı kenara çektiler, arabanın içinde beni copla dövdüler. Karakolda 'avukatın gelecek' dediler, gözümü açamıyordum biber gazında, 'avukatım yok benim' dedim. Beni avukat görüşme odasına ittiler, orada da dövdüler. Polisler sonrasında bizi kendileri çıkardılar karakoldan. Bir polis geldi, ne olduğu sordu, 'gel elini yüzünü yıkayalım' dedi, yıkadı, 'geç otur dinlen' dedi. Sabah bizi serbest bıraktılar. Diğer arkadaşlarım da benimleydi. Beni hastaneye götürmüyorlardı, amcam söyledi hastaneye gitmem gerektiğini" şeklinde konuştu.

"ŞÜPHELİ KAMU GÖREVLİLERİNİN GEREKLİ CEZAYI ALACAĞINA İNANIYORUZ"

Yıldırım'ın avukatı Caner Şahin ise, "Suç duyurusunda bulunduk. Sürecin sıkı bir şekilde takipçisi olacağız. Hem idari boyutta, hem adli boyutta şüpheli kamu görevlilerinin gerekli cezayı alacağına inanıyoruz" dedi.

2- HAMİLE OYUNCU İLE VE ANNESİNE DARP KAMERADA

- Ceren Kaplakarslan ile annesinin dövülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan (30) ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe'nin iş adamı Temel Kankıran tarafından darp edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de 1 Eylül akşamı iddiaya göre 6 aylık hamile Ceren Kaplakarslan, annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ile birlikte bebeğinin kontrolü için özel hastaneye gitti. Bir süre sonra hastaneye gelen Kaplakarslan'ın sevgilisi Temel Kankıran ile tartışmaya başladı. Temel Kankıran, sevgilisi Ceren Kaplakarslan ve annesi Nuray Deveci Yeşiltepe'yi iddiaya göre darp etti.

ANNE VE KIZININ DARP EDİLME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş insanı Temel Kankıran, Ceren Kaplakarslan ve annesinin bir süre itiş kakış yaşadığı ardından anne ve kızının itilerek yere düştüğü görülüyor. Yerden kalkan Kaplakrarslan ile annesi arbede sırasında tekrar düşüyor. Araya girenlere rağmen Kankıran'ın elindeki cisimle yerde yatanlara vurduğu bu sırada ayağa kalkan Ceren Kaplakarslan'ın uzaklaşması kameraya yansıyor. Kaplakarslan uzaklaşırken Kankıran ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe bir süre daha konuşuyor.

===========================

3- TUZLA'DA GIDA FABRİKASINDA 3 KİŞİ ZEHİRLENDİ (Fabrikanın havadan görüntüleriyle)



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,

Tuzla'da bir gıda fabrikasında çevreye salınan amonyak gazından 3 fabrika çalışanı etkilendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.

Olay saat 14.30 sıralarında Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir gıda fabrikasında meydana geldi. İddialara göre fabrikada çalışan 3 kişi amonyak gazından etkilendi. Diğer işçiler hemen itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gazdan etkilenen işçiler ambulanslarla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gaz sızıntısının neden olduğunu araştırmak için İtfaiye ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekipleri çalışma yaptı. İşçilerden Rezzen Akın, Zeynep Aydoğdu, Abdulkadir Amarat'ın hastanede tedavileri devam ediyor. Ekiplerin çalışmasının ardından diğer işçiler fabrikaya dönerek çalışmalarına devam etti.

Fabrikadaki ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.



===============================

4-VALİLİKTEN TUZLA'DAKİ OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,

İstanbul Valiliği'nden Tuzla'daki olayla ilgili yapılan açıklamada, "Fabrikanın teknik servis bölümünde yaşanan gaz kaçağı dolayısıyla 3 çalışan hafif bir şekilde etkilendi" denildi.

Tuzla'da bir gıda fabrikasında çevreye salınan amonyak gazından 3 fabrika çalışanı etkilendi.

Valilik olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Tuzla'da bugün öğle saatlerinde bir fabrikada gaz kaçağı olayı yaşanmıştır. Olayın ihbar edilmesinin ardından itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etmiş, gaz kaçağı kontrol altına alınmıştır. Fabrikanın teknik servis bölümünde yaşanan gaz kaçağı dolayısıyla 3 çalışan hafif bir şekilde etkilenmiş, 112 acil ekiplerinin müdahalesinin ardından işçiler Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınmıştır. Fabrikada gaz kaçağı ortadan kaldırılmış olup, devam eden herhangi bir olumsuzluk yoktur" denildi.



================================



5- FATİH'TE "GÜRÜLTÜ KAVGASI" KANLI BİTTİ: 1'İ AĞIR 3 YARALI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, -

Fatih'te esnafla sokaktan geçen 2 motosikletli arasında çıkan gürültü kavgasında silahlar çekildi. 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 13.30 sıralarında Aksaray Saitefendi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çok sayıda esnafın bulunduğu sokaktan gürültülü şekilde motosikletleriyle geçen kişileri esnaf tarafından uyarıldı. Buna öfkelenen motosikletliler bir süre esnafla tartıştı. Esnafla motosikletliler arasında yaşanan arbedeye çevredeki diğer esnaflar müdahale etti. Bir süre daha süren olayın ardından motosikletliler sokaktan ayrıldı.

ARKADAŞLARIYLA TEKRAR GELDİLER

Kavganın yaşandığı noktadan ayrılan kişiler arkadaşlarını da yanlarına alarak tekrar geldi. Tartışma sırasında bu kişilerden biri esnafa yumruk attı. Bunun üzerine kavga büyürken motosikletlilerin arkadaşları yanlarında getirdikleri silahı çekerek ateş etmeye başladı. Çeşitli yerlerine kurşun isabet eden 3 esnaf yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanına rastlandı.

===========================

6- EMİNÖNÜ ALT GEÇİDİNDEKİ SU BASKININDA ZARAR GÖREN AYAKKABILAR SATIŞA ÇIKARILDI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKÇİ/İstanbul,

Eminönü Alt Geçidi'nde geçtiğimiz ay yaşanan su baskını nedeniyle ıslanan ve ardından kurutulan ayakkabılar bugün satışa çıktı. Ayakkabılar yarı fiyatına satılıyor.

17 Ağustos'ta İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Eminönü Alt Geçidi sular altında kalmıştı. Alt geçitte ayakkabı dükkanı olan esnaf, ıslanan ayakkabıları Yenikapı miting alanında kurutmaya bırakmıştı. Kuruyan ve bakımı yapılan ayakkabılar, yarı fiyatına satışa sunuldu.

"YARI FİYATINA SATIŞA ÇIKARTTIK"

Sel felaketinden sonra neredeyse ayakkabılarının tamamı sular altında kalan Fikret Aksu, "Bu anlamda biz belediyenin bize gösterdiği Yenikapı'ya ürünlerimizi kurutmaya götürdük. Oradan sonra kapalı bir mekanda üretici firmalarımızın desteğiyle bakımlarını yapmak üzere kurtarılabilecek olanlar kurtarıldı. Zaten çöpe gidecek olanlar gitti. Şu an kurtardıklarımız, yenisinden hiçbir farkı kalmayan ürünlerimiz, steril edildi. Sağlıksal anlamda bakımları yapıldı. Şu an ufak ufak da olsa satışları başladı. Bunları sezon sonu olması nedeniyle elimizden çıkartmamız lazım. Yarı yarıya, sermayesine yakın fiyatlarla ürünlerimizi satışa çıkarttık. Hakiki deri ürünler, piyasa fiyatı 200 lira olan ürünler sel sonrası bütün bakımları yapıldı, 125 lira. 165-170 lira olan yine deri ürünlerimiz 99 lira noktasında vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşlarımızı çarşı esnafına desteğe davet ediyoruz" dedi.

"ZARARIN NERESİNDEN DÖNSEK KARDIR"

Alt geçit esnafı Özkan ince ise "100, 90, 80 liraya sattığımız ayakkabıları 50 liraya düşürdük. Bunlar hasarlı olanlar. Çoğu ziyan oldu attık ama bunlar en az hasar ile kurtardığımız ayakkabılar. Onları da halk alsın diye. 50 lira ama 40'a da, 30'a da veriyoruz. Maksat paraya dönsün. Zararın neresinden dönsek kardır. Ne kadar ucuza satarsak, ne kadar fazla satarsak bizim için o kadar iyidir. Yoksa hepsi telef oldu zaten attık çoğunu. En iyi olanları, kurtarabildiklerimizi de böyle halkın hizmetine sunuyoruz" şeklinde konuştu.

============================

7 - KIŞ AYLARI YAKLAŞIYOR, SAKATAT FİYATLARI ARTIYOR



Beyza Nur GÜLER- İdris TİFTİKÇİ/-Fatih Emrah ERDOĞAN/İSTANBUL-BALIKESİR, GEÇMİŞ yıllarda pek rağbet görmeyen kelle, bacak, ciğer, böbrek, yürek, işkembe gibi sakatat ürünlerine talep, kış aylarının yaklaşmaya başlamasıyla arttı. 'kelle paça', 'ayak paça', kokoreç için işkembe sakatatlar arasında en çok tercih edilenler arasında. Vatandaşlar ise yüksek fiyatlardan şikayetçi. Fiyatların artışında ise yerli kesimin azlığı, yurt dışından karkas gelen et arasında sakatatın yer almaması gösteriliyor.

Balıkesir'de 3 nesildir kasaplık yapan Volkan Kasabalı, "İşe başladığım zamanlarda sakatatın değeri yoktu. Aynı tavuk kanadı gibi, ne arayan, ne soran vardı. Şimdi sakatat altın oldu. Ciğeri biz düne kadar 15-20 liraya satıyorduk. Şimdi oldu 45 lira. İşkembe düne kadar 5-6 liraya yüzüne bakan yoktu şimdi oldu işkembenin kilosu 18-20 lira. Diğer sakatat ürünleri de yüzde 100 arttı" dedi.

Türkiye'de en çok sakatatın çıktığı illerin başında Balıkesir geliyor. Balıkesir'den gelen sakatatlarda fiyat artışı olunca, İstanbul'daki lokantalar da fiyatlara zam yaptı. Kış aylarında sık sık sakatat yemek isteyen tüketici ise bu durumdan şikayetçi.



"SAKATATIN BESİN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK"

Edremit Lokantacılar, Fırıncılar ve Kasaplar Odası Başkanı Aykut Dürüst, "Sakatat besin değeri çok yüksek bir ürün. Çok da değer kazandı. Örneğin bir insanın kolu kırıldığında hakikaten çok vücuda katkı sağlar. Bu arada da Canan Karatay'ın televizyonlara çıkıp, 'paça çorbası için' demesiyle talep de kat ve kat arttı lokantalarda. Fiyat artışında başka sıkıntılarımız da var. İthal hayvan ülkemize karkas geliyor. Karkas geldiğinde de içinde kellesi ve sakatat kısmının olmaması, sakatat ihtiyacının karşılanamamasına neden oluyor. Talebin de artmasıyla fiyatı ciddi anlamda, ete göre yüzde 100 katlanıyor. Biz lokantacılar bazen ihtiyacımız olan sakatatı bulamıyoruz. Türkiye'de et yönününde besleyen il Balıkesir diyebiliriz. Et fiyatları çok fazla yükselmedi ama sakatat fiyatları yükseldi. Paça çorbası, işkembe çorbasına rağbet arttı. Halkımız sakatata ağırlık verince fiyat da aynı şekilde yükseldi. Canan hanımın açıklamaları, yaralanmalara, sakatlıklara iyi gelir demesi fiyatları ikiye, üçe katladı. Bundan bir buçuk sene önceki fiyatı ile şimdiki arasında çok fark var. Ete bu kadar zam gelmedi" dedi.

"BALIKESİR'DE 65, İSTANBUL'DA 75 LİRA"

Üç nesildir Balıkesir'de kasaplık yapan Volkan Kasabalı da şöyle konuştu:

""Kasaplık bizde dede mesleği. Dedem de, babam da kasaptı. Kendim de 30 senedir bu işi yapıyorum. Dedem, babam ve benim işe başladığım zamanlarda sakatatın değeri yoktu. Aynı tavuk kanadı gibi, ne arayan, ne soran vardı. Şimdi sakatat altın oldu. Ciğeri biz düne kadar 15-20 liraya satıyorduk. Şimdi oldu 45 lira. İşkembe düne kadar 5-6 liraya yüzüne bakan yoktu şimdi oldu işkembenin kilosu 18-20 lira. Diğer sakatat ürünleri de yüzde 100 arttı. Artışın ana sebebinin yerli malı kesimlerin azalarak, ithal etin gelmesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi et karkas olarak geliyor ve sakatatı yok. O yüzden lokantalar, oteller, restoranlar ciğeri, işkembeyi istiyorlar fakat kestiğimiz yerli hayvanın sakatatı yeterli gelmiyor. Talebin fazla olması, kesimin yeterli olmaması fiyatın artmasına neden oluyor. Ete göre sakatatın fiyatı daha çok artıyor. Dana ciğer 45 lira, yürek 20 lira, böbrek 18 lira, işkembe 18 lira kilosu. Kuzu kellesinin toptan fiyatı 20 lira şu an. Bunlar önceden bedavaydı. 6 liraya kuzu kellesi satıyorduk. Sakatat fiyatının düşmesi için yerli kesimin artması ve sakatatın bollaşması gerekiyor. Geçen sen 30- 32 liraya sattığımız dana ciğeri şu an 45 lira oldu. Şu an kıyma 52- 54 liradan, satılıyor kuşbaşı 54-58 lira. Semt semt bu fiyatlar değişmekte. Kuzu ciğerini ise şu an 65 liraya satıyoruz. En büyük sıkıntılardan biri de bu. Ki bu fiyat burada, İstanbul'da 70-75 lirayı buluyor. Kuzu kesimi de ciğer ihtiyacını karşılayacak durumda değil. Dana ile kuzunun kesimi önceden aynıydı. Şu an o fark da açıldı."



SAKATATIN TOPTANDAKİ DURUMU

Kasabalı, sakatatın toptan satıştaki durumunu ise şu sözlerle açıkladı:

"Talebin fazla olması, yerli kesimin az olması, ithal etin gelmesi sakatat fiyatlarının 2 liraya kadar çıkmasına sebep olmuştur. Eskiden 1 lira civarı olan sakatatın kilogram fiyatı, şu an 2 lirayı buldu. Bu 2 lira olarak söylediğimiz fiyat, hayvanın karkas ağırlığı üzerinden belirleniyor. Örneğin 300 kilo gelen bir hayvan için 2 liradan 600 lira ödeme yapılıyor. 300 kilo civarındaki bir danadan, yaklaşık 7 kilo civarında ciğer çıkıyor. 2 kilo civarında yürek çıkar. 1-1 buçuk kilo arası böbrek, 1 kilo civarı dalak, bir tane dana beyni, 6-7 kilo kelle etti, 5-6 kilo işkembesi ve yağları var. Onun haricinde pek bir şey yok. Bu hani arz-talep meselesi."

Toptan ve perakende sakatat satışı yapan esnaflardan Cemal Gülsün de İstanbul'da semtlere göre de sakatat fiyatlarının değişiklik gösterdiğini belirterek, "Lokantalarda bizim 20 liraya sattığımız bir kellenin porsiyonunu 20 liraya veriyorlar. Mesela Bursa ve Balıkesir bölgelerinde süt kuzusu kesildiği için o bölgelerden İstanbul'a bayağı kokoreç geliyor. Tanesini 90-100 liraya veriyorlar zannedersem. 2.8 ila 3 kilo arası oluyor. Onu da kokoreççilere veriyorlar, onlar da müşteriye 5'e satan da var, 10'a, 15'e satan da var. Semtine göre değişiyor fiyatlar. Bugün Fatih'teki fiyatla Kadıköy'deki bir olur mu? Bugün ben 2,5 liraya kellenin tanesini satıyorum. Kadıköy'de müşteriye 5 liraya satıyorlar" dedi.

"SAKATAT VÜCUDUN SAVUNMA SİSTEMİDİR"

Sakatat fiyatlarının kış ayları yaklaşınca artmasına müşterilerin tepki gösterdiğini dile getiren Fatih'teki lokantanın sahibi Mehmet Sur da "Fırsatçılar kış aylarına girdiğimizde, zaten yazın kimse sakatat içmediği, ellerinde kaldığı için kış ayları yaklaşınca direkt zam yapıyorlar. Mesela ben bir kelleyi 20-22 liradan alıyorum. Kış ayları gelince 27-28 lira oluyor. Yüzde 30 zam yapıyorlar. Ama buna bir 'dur' demeleri gerekiyor. Bunun önleminin alınması gerekiyor çünkü kış aylarında herkes kelle paça içiyor. Biliyorsunuz kelle paça vücudun savunma sistemidir. Vücut kırıklarına iyi gelir. İnsanların, çocukların bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunu tıp da tavsiye ediyor. Bu fiyatların yükselmesine biz isyan ediyoruz çünkü kış aylarında biz kazanamıyoruz. Fiyatları tüketici yüksek buluyor. Kış aylarında fiyatları biraz yükselttiğim zaman, müşteriden tepki alıyoruz. "Bir çorba 23-25 lira olur mu" diyorlar. Kokoreç özellikle Bursa'dan, İzmir'den geliyor. Kokorecin fiyatı da kış aylarında yükseliyor" ifadelerini kullandı.

"FİYATLAR HER GEÇEN SENE ARTIYOR"

Sağlığı için sık sık sakatat tükettiğini ifade eden Tayfun Özcan da "Sağlığımızı düşünüyoruz ve sakatat tüketmeye çalışan biriyim sürekli. Haftada bir öğün mutlaka kelle paça olsun veya başka sakatatlar yiyorum. Fiyatlar pahalı, çok fahiş bir artış olmuyor her sene üst üste ama 3-5 sene öncesine bakacak olursak fiyatlar her geçen sene daha da artmakta"dedi.

Ozan Er ise, "Fiyatlar gün geçtikçe artıyor. Tüketici olarak şikayetciyiz. Tabii ki bizim açımızdan fiyatlar yükselmedikçe daha rahat sakatat tüketiriz. Yükseltmemelerini rica ediyoruz. Başka diyecek bir şey yok. Buranın fiyatları biraz daha uygun ama başka yerlere gittiğimizde fiyatlar artıyor bundan da doğal olarak şikayetci oluyoruz" diye konuştu.

