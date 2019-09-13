Dha istanbul bülteni - 4

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI (1)

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda karşılıklı olarak helikopterlerimiz hep birlikte lojistik olarak bir hava harekatı yürütüyorlar. Burada terör örgütü PYD/YPG bunlara karşı Amerika'nın tavrını çok önemsiyoruz. İstediğimiz tavır var mı? Şu anda istediğimiz tavır yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı.

Erdoğan, camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili konuşan Erdoğan, " Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Sonunda inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla polisiyle jandarmasıyla güvenlik güçleriyle bu işten galip çıkacaktır" dedi. Rusya ve İran'ın katılımıyla gerçekleşecek üçlü zirveyle ilgili konuşan Erdoğan, "Ankara'da yapacağımız bu zirveyle beraber ağırlıklı olarak İdlib'deki gelişmeleri ele alacağız. İdlib'deki gelişmelerde de gözetleme noktaları dahil olmak üzere bunlardaki gelişmeler ve buradaki terör örgütleriyle verilen mücadele, bunları ele almak suretiyle bu süreci devam ettireceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusundaki ABD ile yürütülen operasyonlarla ilgili "Şu anda karşılıklı olarak helikopterlerimiz hep birlikte lojistik olarak bir hava harekatı yürütüyorlar. Burada terör örgütü PYD/YPG bunlara karşı Amerika'nın tavrını çok önemsiyoruz. İstediğimiz tavır var mı? Şu anda istediğimiz tavır yok" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın açıklamaları

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2- MİLLİ SPORCUNUN İŞLEDİĞİ CİNAYETTEN YENİ GÖRÜNTÜLER

- Cinayetin hemen öncesine ait görüntüler ortaya çıktı

Öldürülen kişinin arkadaşı yakalanarak feci şekilde dövülüyor

Berke Şahin ve arkadaşı kaçan kişinin peşinden giderek cinayeti işliyor.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kadıköy'de milli kick boksçu Berke Şahin'in bir kişiyi öldürmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kadıköy'de geçtiğimiz hafta sonu milli kick boksçu Berke Şahin, kız arkadaşıyla gittiği parti çıkışında, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle motosiklet üzerindeki iki kişiyle tartışmaya başlamış ardından kavga ettiği kişileri darp etmişti. Kavga sonrası kaçan kişileri kovalayan milli sporcu yakaladığı Ömer Özdemir'i darp ettikten sonra bıçaklayarak motosikletle olay yerinden ayrılmış, Özdemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Milli sporcunun işlediği cinayet öncesi görüntüler ortaya çıktı.

İşlenen cinayet öncesi görüntüler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Ömer Özdemir'in peşindeki gruptan kaçtığı arkadaşının ise yere yatırılarak dövüldüğü görülüyor. Özdemir'in arkadaşının kafasına şişeyle de vuruluyor. Dövülen kişi ayağa kalkıp kaçarken gruptakiler Özdemir'i yakalamak için tekrar koşmaya başlıyor. Bir süre sonra milli kick boksçu Berke Şahin tarafından yakalanan bıçaklanarak öldürmüştü.

Güvenlik kamerası

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-Ömer Özdemir'in koşması (eli sargılı kişi)

-Özdemir'i kovalayan grubun geri dönmesi

-Özdemir'in arkadaşının grup tarafından yere yatırılıp dövülmesi

-Özdemir'in arkadaşının ayağa kalkması

-Özdemir'in arkadaşının ayakta tekmelenmesi

-Grubun Özdemir'i yakalamak için koşması

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-Daha önce geçilen güvenlik kamerası görüntüleri

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3 - ANNESİNİ ÖLDÜRÜP İKİ GÜN CESEDİYLE YAŞAMIŞ

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL SANCAKTEPE'DE annesi Naciye Torunoğlu'nu başına bir cisimle vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan oğlu Cihan T. yakalandı. Şüphelinin annesini öldürdükten sonra iki gün onunla birlikte aynı evde kaldığı, cesedi buzdolabına saklamaya çalıştığı öğrenildi. Polis, şüpheliyi, bir kız arkadaşını annesiymiş gibi bankaya aratarak içinde 40 bin lira para bulunan hesabın şifresini öğrenmeye çalıştığını tespit etti.

CESET EVDEN GELEN KÖTÜ KOKULAR ÜZERİNE BULUNMUŞTU

Sancaktepe'de 11 Eylül 'de Kemal Türker Mahallesi, Halilbey Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katından kötü kokular gelmesi üzerine harekete geçen polis içeri girdiğinde bir kadın cesedi ile karşılaştı. Cesedin aynı evde oturan ve kendisinden iki gündür haber alınamayan 57 yaşındaki Naciye Torunoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

POLİS OĞLUNU ARIYORDU

Polis yaptığı inceleme sonucu başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edilirken, cinayet şüphelisi olarak oğlu Cihan T. aranmaya başlandı. Yapılan çalışmalar sonucu Cihan T. önceki gün akşam saatlerinde polis tarafından yakalandı. Polis Cihan T.'nin arkadaşı olduğu öğrenilen Ferdi Ş.'yi de cinayet olayıyla ilgili gözaltına aldı.

CESETLE BERABER 2 GÜN YAŞAMIŞ

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin annesini öldürdükten sonra onunla birlikte iki gün aynı evde yaşadığı tespit edildi. Şüphelinin annesinin üzerine bir battaniye örttüğü, koku olmaması için evdeki vantilatörü çalıştırdığı öğrenildi. Şüpheli Cihan T.'nin ayrıca cesedi buzdolabına da sokarak saklamaya çalıştığı öğrenildi.

BANKADAKİ HESABIN ŞİFRESİNİ ÖĞRENMEYE ÇALIŞMIŞ

Öte yandan şüphelinin olaydan sonra annesine ait banka şubesinde bulunan 40 bin lirayı çekmek için, bir kız arkadaşından yardım istediği, annesi gibi bankayı aratarak hesap şifresini öğrenmeye çalıştığı öğrenildi. Şüpheli işlemleri bittikten sonra adliyeye sevk edildi.

"BEN ANNEMİ ÖLDÜRMEDİM" DİYE BAĞIRDI

Şüpheli adliye ye götürülürken "Ben annemi öldürecek kadar şerefsiz değilim" diye bağırdı. Cihan T. ile birlikte gözaltına alınan diğer şüpheli Ferdi Ş.'de adliyeye gönderildi.



Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevki

-Arşiv

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4 - TIR'IN ÇARPTIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - KUZEY Marmara Otoyolu'nda TIR'ın çarptığı kişi öldü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Odayeri Kavşağı Ankara istikametinde meydana geldi.

Bir TIR yolun karşısına geçmeye çalışan Slovakya uyruklu S.L. (29) çarparak olay yerinden kaçtı. TIR'ın altındasürüklenen S.L. olay yerinde feci şekilde can verdi. Olay yerindeki incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü;

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-Olay yerinden görüntü

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5- ALTINLA BİRLİKTE GÜMÜŞ DE YÜKSELİŞTE... SAHTE GÜMÜŞE DİKKAT



Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKÇİ-Cemal YUTRTTAŞ/İSTANBUL, ALTIN fiyatlarının yükselmesi gümüş fiyatlarına da yansıdı. Kapalıçarşı esnafına göre, gümüş fiyatlarındaki artış yüzde 50 dolayında.

Bazı vatandaşlar takı alışverişinde altına göre daha cazip fiyatlı olan gümüşü tercih ediyor. Yatırım yapmak isteyenler ise satış aşamasında zarar edeceği düşüncesiyle gümüşten uzak duruyor.

Kapalıçarşı esnaflarından gümüşçü Mehmet Dokuzoğlu, "İnsanların altın alım gücü kalmayınca, altın fiyatlarının yükselmesi gümüşe yansıdı. Bu sefer ne yapıyorlar, gümüşü alıyorlar, altın yaldız yaptırıyorlar. Mesela Trabzon set düğünlerde alamıyorlar, altın yaldız yaptırıp kullanmayı tercih ediyorlar. Fiyat artışı oldu gümüşte ama insanların alım gücünü etkileyecek seviyede değil. Altın yüzde 100 artış gösterirken, gümüş yüzde 50 artış gösterdi. Doğal olarak insanların gümüşü almaları daha kolay oluyor. Yüzde 50 artış da tabii ki az bir artış değil" dedi.

Sahte gümüş konusunda da uyarıda bulunan Dokuzoğlu, "Arkasında 925 ayar damgası olacak. Güvenilir bir yerden almaları gerekiyor. Kaplama olayı yapılabiliyor gümüşlerde. Kaplama olduğunu kararma süresinden anlayabiliriz. Kaplama alerji yapar. Gümüş alerji yapmaz. Öyle anlayabiliriz. Anladığımız zaman iade etmemiz gerekir. Satın almadan önce bunu anlamak biraz zor. Ancak güvendikleri yerden almalarında yarar var." diye konuştu.

"GÜMÜŞÜ GÜVENDİĞİNİZ YERLERDEN ALIN"

Gümüşteki fiyat artışının altına göre daha az olduğunu fakat altınla orantılı yükseldiğini vurgulayan gümüş malzemecisi Mustafa Kurtar, "Altın kadar yükselmiyor. Gümüşün ons fiyatı da şu anda çok pahalı. Yaklaşık kilo olarak 580 dolar civarında. Tabii bu bizim işi etkiliyor. Fiyat sabit kalırsa daha çok alım gücü oluyor ama fiyat oynayınca vatandaş almakta zorluk çekiyor. 'Fiyat düşsün de alayım' diye bekliyorlar. Alırken öncelikle sürekli alışveriş yaptıkları yerden almalarını tavsiye ederim. Ürünün gümüş kaplama olduğunu zaten dürüst bir insan söyler fakat maalesef içimizde söylemeyenler de var. Her zamanki gümüşçülerine gitmelerini tavsiye ederim. Onu anlayamazlar. Pirinç üzerine siyah kaplama yapıyorlar. Gümüş gibi oluyor. Biz bile ayırt etmekte bazen zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.

ALTINA GÖRE DAHA UYGUN OLDUĞU İÇİN TERCİH EDİLİYOR

Kapalıçarşı'ya alışverişe gelen, altına göre gümüş takı almanın daha cazip olduğunu dile getiren Sevil Sarıkaya ise, "Tabii ki biraz daha uygun olması altına göre. Bir de modeller de altın ile aynı oluyor. Gram olarak da fiyat olarak da daha uygun altına göre" dedi.

Gümüş fiyatlarındaki artış ile ilgili ise Sarıkaya, "Normalde bir bileklik 100 lira ise 130 lira falan olmuştur büyük ihtimal. Ben de fiyatları tam olarak bilmiyorum ama altına göre tabii ki uygun. Altında bin liranın altında doğru düzgün bir şey alamazsınız ama gümüşte 100 lira altında da bir şeyler alabiliyorsunuz. Açıkçası kaplama olan ile gümüş olanı ayırt edebiliyorum desem yalan olur ama duyduğum kadarıyla 925 ayar damgası oluyor. Eğer olmazsa bile ben şöyle tahmin ediyorum hafif kalın bir tabakası oluyor. Ama tabii ki net bir şekilde bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.

"GÜMÜŞ ÇOK PAHALI, SATARKEN ZARAR EDİYORUM"

Fiyatlardaki artıştan dolayı yatırım amaçlı gümüş almadığını ve satarken zarar ettiğini söyleyen Meryem Akyıldız da "Gümüş tercih etmiyoruz. Çünkü alırken çok pahalıya alıyoruz, satarken çok zarar ediyoruz. Yatırım amaçlı daha çok altın ya da gümüşü tercih ediyorum ben. O yüzden gümüşte zarar çok fazla. Geçenlerde ben elimde var olan gümüşleri bozdurmak istedim, 300'e aldığım bir bilekliğe bana 10-20 lira dedi. ve bunu söyleyen gümüşçü de 'yatırım için gümüş almayın' dedi bana. Aslında gümüş çok güzel ama kullanamadığım için almıyorum" dedi.

Gümüşü çok pahalı bulduğunu belirten Azize çelik ise, "İmitasyon kullanıyorum artık. Gümüşe gereksiz paralar vermek istemiyorum. Uzun zamandan beri fiyatlar yüksek. Altını en azından sattığın zaman paraya çevirebiliyorsun. Onun için gümüşü uzun zamandan beri tercih etmiyorum" şeklinde konuştu

Görüntü dökümü

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-Gümüşçüler ile röp.

-Vatandaş ile röp.

-Kapalıçarşı'dan görüntüler

-Gümüşçülerden görüntüler

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay



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