Dha istanbul bülteni - 4

İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Özgür EREN -Serpil KIRKESER- Çağatay KENARLI/ İSTANBUL DHA

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda özel güvenlik görevlisi silahla ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Başından ağır yaralanan 40 yaşındaki Ferhat U. hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.15 sıralarından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın otopark girişinde meydana geldi. Polis yetkililerinden edinilen bilgilere göre, adliye otoparkında görevli özel güvenlik görevlisi 40 yaşındaki Ferhat U. telefonla görüştükten hemen sonra başına silahla ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hemen yakınında bulunan görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı, özel bir hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Ambulansın çıkışı

-Hastanedeki haraketlilik

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2- VALİLİK: TOZ MADDENİN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA ZARARI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ



İstanbul DHA - İSTANBUL Valiliği, Tuzla'da kargo merkezinde alarma neden olan tozun insan ve çevre sağlığına zararı olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün sabah saatlerinde PTT Başmüdürlüğü Anadolu Yakası Kargo İşleme Merkezi'nde açılan bir çuval içerisinde toz niteliğinde şüpheli bir maddeye rastlanmış, Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerinde gereken tedbirleri alarak inceleme ve araştırmalarda bulunmuşlardı. Yapılan ilk incelemede rastlanan toz maddenin insan ve çevre sağlığı yönünden herhangi bir tehlike oluşturmadığı tespit edilmiş, detaylı inceleme yapılması amacıyla Hıfzıssıhha Laboratuvarı'na gönderilmiştir.

PTT Kargo İşleme Merkezi'nde verilen hizmetler normal seyrinde sürdürülmektedir"



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3 - "ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜ" DAVASI MÜŞTEKİSİNDEN AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Yılmaz OKUR/İSTANBUL

"Adnan Oktar Suç Örgütü" davası müştekilerinden Fırat Develioğlu, duruşma salonu önünde açıklama yaptı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda dava sürerken, müştekilerden Fırat Develioğlu basın mensuplarına açıklama yaptı.

Develioğlu, Ayrılmasına rağmen örgütün sürekli peşinde olduğunu ileri sürerek, "Benim çoluğum çocuğum da bunun mağduru tarafında yer alıyor. Örgüt lideriyle beraber çok vakit geçirdim. Onun gerçek yüzünü gördüm. Akli yargılarının normal insan yargısı gibi değil de sapık yargıları olarak çalıştığına birebir de şahit olunca, suç işlemeye yönelik de ciddi bir meyil gösteriyordu. Ben suç işlemek istemedim. Peşimizi bırakmadı. Ayrıldıktan 17-18 sene sonra bile zarar vermeye çalıştı. Kızımın peşine yakışıklı müritlerini taktı. Bir sürü kendi hileleriyle bir takım şeyler yaptı. Başarıya kavuşmadı ama başarıya kavuşanlardan bazıları burada mağdur olarak yer alıyor" dedi.

"FETÖ İLE HER ZAMAN BAĞLANTISI OLDU"

1986 yılında üniversite okuduğu zamanlarda örgütle tanıştığını anlatan Develioğlu, "Dini duyguları çok bilmiyorduk. Dini duygularımız kullanılarak, yıllar içinde siyasi başarılar elde ettiğimizi düşünürken, örgüt lideri sapıtmaya başladı. Benim ilgimi çeken şey 1999'da artık bu derece bu hale getirmişken, bu adam 20 yıl daha devam etti. FETÖ tarafından korumuş olması dolayısıyla. FETÖ ne zaman devletten çıktı, çıktığı gün de tahkikat başlamış. FETÖ ile her zaman bağlantısı oldu. Kendisi de inkar etmiyor. Biraz önce bu beyanda bulundu. 'Fetullah Gülen beni sever, ben de onu severim.' diye televizyonlarda söylediği sözü var" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Develioğlu'nun açıklaması

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4 - MAKAS ATARKEN KAZAYA NEDEN OLAN İKİ SÜRÜCÜ YAKALANDI



Ali AKSOYER/İSTANBUL,

İstanbul'da birbiri ardına otoyolda otomobilleriyle makas atarak ilerlerken kaza yapan iki kişi yakalandı. Sürücülere ayrı ayrı 1002 TL lira ceza kesildi, ehliyetlerine geçici olarak el konuldu.

İçerenköy mevkiinde otoyolda diğer otomobiller arasında makas atıp yarış yapan iki sürücü bir başka otomobile çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Sürücülerin o anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler iki sürücüyü gözaltına aldı. Trafik magandası sürücüler U.C.T. ve M.A.'ya ayrı ayrı 1002 TL ceza kesildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetine geçici süreyle el konuldu. Sürücüler U.C.T. ile M.A. Türk Ceza Kanununun 179/2 (ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü İçerenköy Polis Merkezine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin görüntüleri

-Makas atma görüntüleri

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5- MALTEPE'DE BİR KADIN ESKİ KOCASINI BIÇAKLADI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA

Maltepe'de bir kadın, 10 yıl önce boşandığı eski kocasını şiddet uyguladığı gerekçesiyle bacağından bıçakladı. Kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Fındıklı Mahallesi Okul Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre R.K. (35) 10 yıl önce boşandığı eski eşi Z.K.'nın evine çocukları görmek için geldi. R.K. eski eşine tekrar barışma teklifinde bulundu. R.K. ile barışmak istemeyen Z.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü ve eski koca kadını darp etmeye başladı. Bu sırada Z.K., eski eşini bacağından bıçakla yaraladı. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis, 3 çocuk annesi Z.K. 'yi gözaltına alırken bacağından yaralanan R.K. de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Komşuları eski eşinin kadına sürekli şiddet uyguladığın belirterek, "Kadın tek başına çocuklarına bakmaya çalışıyor. Kadını sürekli rahatsız ediyor. Daha önce kaç defa geldi kapıya. Çocukları görme bahanesiyle kadının yanına geliyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadının polis tarafında gözaltına alınması

-Polis otosuna bindirilmesi

-Yaralının binadan çıkarılması

-Ambulansa binmesi

-Çocuğun polis tarafından alınması

-Komşuları ile röp

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6 - (havalimanı çevresinden izleyenlerin görüntüsüyle) TEKNOFEST'TE TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ YAPTI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL,

"TÜRK Yıldızları" TEKNOFEST'19 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda bir gösteri düzenledi. Türk Yıldızları'nın 7 uçakla yaptığı nefes kesen gösteri festival katılımcılarından yoğun ilgi gördü. İzleyiciler bol bol fotoğraf çekti ve pilotlara el salladı.

Görüntü Dökümü:

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Gösteriden görüntüler



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7 - CEZAEVİNDEKİ ARKADAŞLARINI ZİYARETE GİDERKEN YAKALANDILAR... HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA



Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, İSTANBUL'da 3 ilçede 6 evden hırsızık yapan 2 kişi, Kartal Cezaevi'nde tutuklu arkadaşlarını ziyarete gittiği sırada, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri evlere giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına yansıdı.

6 AYRI EVDEN 20 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

Ümraniye, Çekmeköy, Tuzla'da 23 Mayıs 2 Eylül tarihleri arasında iki şüphelinin 6 ayrı evden 20 bin lira değerinde dizüstü bilgisayar, telefon ve tablet çalmalarıyla ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarından şüphelilerin kimlikleri ve kullandıkları araç plakaları tespit edildi. Takibe alınan 2 şüphelinin Kartal Cezaevi'nde arkadaşlarını ziyaret etmeye gittikleri belirlenerek, cezaevi önünde tedbir alındı. Şüpheliler, 10 Eylül'de Kartal Cezaevi otoparkında yakalanarak gözaltına alındılar.



TUTUKLANDILAR

Polisin yaptığı soruşturmada hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerden Mert A.(18)'nın 3,, Mehmet K.(18)'nın 9 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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(Aktüel)

-Şüphelilerin şube çıkışı

(Güvenlik Kameraları)

-Şüphelilerin hırsızlık için gittikleri evlere girişleri

-Şüphelilerin hırsızlık için gittikleri evlerden çıkışları

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8- "ATLA ULAN"A İSTİNAF MAHKEMESİ'NDEN BERAAT

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, - İSTİNAF Mahkemesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar eden Erol Çetin'e, 'atla ulan' diyerek tepki gösteren Hülya Uysal (52) ve Merve Özocak (30) hakkında, yerel mahkemenin 'intihara yönlendirme' suçundan verdiği toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasını bozarak, beraatlarına hükmetti. Kararın gerekçesinde, köprüde araçlarıyla seyreden sanıkların uzaktan seslenerek fevren söyledikleri sözlerin maktulün intihar iradesini etkileyip kuvvetlendirecek nitelikte olmadığı ve suçun unsurlarının oluşmadığı yer aldı.

"ATLA ULAN"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkulukları üzerine 8 Mart 2016'daçıkan Erol Çetin intihar girişiminde bulunmuştu. Olay yerine gelen uzlaştırmacı polisler, görüştükleri Çetin'i intihardan vazgeçirmeye ikna etmek üzereyken, araçlarıyla köprüden geçen Hülya Uysal (52) ve Merve Özocak (30), Erol Çetin'e, "atla ulan" diyerek tepki göstermişti. Bunun üzerine Çetin, "atla he, atla he" diyerek kendisini boşluğa bırakıp, hayatını kaybetmişti. İki kadın hakkında, "intihara yönlendirme" suçundan dava açılmıştı.

3'ER YIL 4'ER AY HAPİS CEZASI ALDILAR

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda sanıklar Merve Özocak ve Hülya Uysal, 25 Ekim 2018 tarihinde görülen celsede, "intihara yönlendirme" suçundan 3'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırmıştı.

SUÇUN UNSURLARI OLUŞMADI

Yerel mahkemenin kararının ardından, taraf avukatları karara itiraz ederek İstinaf Mahkemesine başvurdu. Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükmünü kaldırarak, Hülya Uysal ve Merve Özocak'ın beraatlarına karar verdi.

Ceza Dairesi'nin kararında, köprü üzerinde seyir halindeki sanıkların uzaktan seslenerek fevren söyledikleri "atla ulan" şeklindeki sözlerin, maktulde oluşan intihar iradesini etkileyip, kuvvetlendirecek nitelikte olmadığı belirtilerek, "Bu suretle özel kasıtla işlenen 'intihara yönlendirme' suçunun unsurlarının oluşmadığından, sanıkların atılı suçtan beraatları yerine mahkumiyetlerine karar verilmesi yasaya aykırı görülmekte" ifadelerine yer verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

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9- 14 KİŞİLİK HACKER ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

İnternet siteleri üzerinden alışveriş yapanların bilgilerini elde ettikten sonra kargo bilgilerini değiştirerek, satın alınan malzemeleri gerçek alıcıları yerine kendilerine yönlendirip, 2 milyon liralık vurgun yaptıkları ileri sürülen aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişilik hacker çetesi çökertildi.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çocukların da içinde olduğu bazı kişilerin, internet üzerinden alışveriş yapanların bilgilerini elde ederek, onları dolandırdığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 3 ay süren teknik takibin ardından İstanbul, Manisa, Adana, Ankara ve Zonguldak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yaşları 17 ve 22 arasında değişen 14 kişilik hacker çetesi çökertildi. Operasyonlarda çete üyeleriyle birlikte 1'i kuru sıkı 2 tabanca, sahte kimlikler ve çok sayıda elektronik malzemeler ele geçirildi.

2 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Çete lideri olan 20 yaşındaki kişinin lüks bir rezidansta yakalandığı operasyonda şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgu işlemleri yapıldı.

Yapılan sorgulamada çete üyelerinin, internet sitleri üzerinden alışveriş yapan kişilerin bilgilerini heckledikleri, elde etikleri bilgilerle önce sahte kimlik düzenledikleri, ardından satın alınan malzemenin kargo bilgilerinin değiştirerek gerçek alıcı yerine eşyayı kendilerine yönlendirdikleri, kendilerine gelen malzemeyi de alışveriş siteleri üzerinden sattıkları belirlendi. Çete üyelerinin, bu yöntemle yaklaşık 2 milyon lira değerinde haksız kazanç ede ettikleri belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelerin 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Polis Kamerası

-Polisin bina bahçesinde aramalar yapması

-Polisin daireye girmesi

-Polisin dairede aramalar yapması

-Polisin evde bulduğu eşyalar

-Emniyette sergilenen eşyalar

-Şüphelilerin çocuk şubeden çıkmaları

-Genel ve detay