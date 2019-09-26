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Dha istanbul bülteni-4

31 dakika önce

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Bağcılar'da bulunan araçların üzerine tuğlalar düştü.

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İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Bağcılar'da bulunan araçların üzerine tuğlalar düştü. Araçlarda hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:
Araçlardan görüntü

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15-KARTAL'DA BİR BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA
Kartal'da 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu. Bina boşaltılarak mühürlendi.
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Şen Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldıktan sonra mühürlendi.

Görüntü Dökümü:
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-Binadan görüntüler
-Binanın boşaltılması
-Ekiplerin çalışmaları
-Bina sakinleri ile röp.


- İstanbul
Bağcılar, İstanbul, Kartal, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:42 Kaynak: DHA
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