DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4 - Son Dakika

ŞEHİT ESMA ÇEVİK'İN ACILI BABASI KONUŞTU

" 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş. Kızlarımda vasiyetini yerine getirmiş."

Emin YEŞİL - İstanbul DHA - ŞIRNAK'ta şehit olan Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül, taziyeleri kabul etti.

Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik, son yolculuğuna uğurlandı. Şehit için Bakırköy Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenlendi. Şehit Esma Çevik ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şehit Esma Çevik'in Sultangazi'de yaşayan babası Hüseyin Akgül, Cebeci Mahallesi'nde bulunan Sultan Camii'nde taziyeleri kabul etti. Vatandaşlar acılı babaya taziye dileklerinde bulundu.

"ALLAH ONDAN BİN KERE RAZI OLSUN"

DHA'ya konuşan şehit babası Hüseyin Akgül, "Esma askerliği seviyordu" dedi. Akgül, kızıyla aralarında geçen son telefon görüşmesini de anlattı; "Kızım severek askerlik yapıyordu. Her göreve de severek gidiyordu. Şehitlik güzel bir mertebedir. Rabbim şehit babası olmayı bahşettiği için, rabbime şükürler olsun. Allah bütün şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Ruhları şad olsun. Bir Esma ölür, bin Esma doğar. Bu vatan, bu bayrak devamlı ayakta duracaktır. Kimsenin gücü bölmeye yetmez" diye konuştu.

"KIZLARIMDA VASİYETİNİ YERİNE GETİRMİŞ"

Akgül, "Esma askerliği seviyordu. Daha ilk zamanlarda da kendisi asker olacağım diyordu. Üniversiteyi bitirdikten sonra da 'ben asker olacağım' dedi. Kızım dedim 'yapamazsın.' Baba dedi be yapamazsam, kimse yapamaz. 'Ben yapacağım' dedi. ve asker oldu. Allah ondan bin kere razı olsun. Şimdiye kadar yüzümü kara çıkarmadı. Onla gurur duyuyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Şırnak'a tayini çıktığında kendisi de sevindi. Çünkü kendisi bomba uzmanıdır. Kadın bomba uzmanı Türkiye 'de 4 tane varmış. Biri de benim kızımmış. En son kendisiyle Cumartesi günü öğlen saatlerinde telefonla görüştüm. 'Baba dış göreve gidiyoruz. Ben seni daha sonra arayacağım' dedi. En son görüşmemiz oydu" diye konuştu.

Sadece kardeşlerine, " 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş. Kızlarım da vasiyetini yerine getirmiş. Allah razı olsun" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Taziye için toplananlar

-Taziye dileklerinde bulunanlar

-Şehit babası Hüseyin Akgül ile röportaj

-Genel ve detaylar

-Cenazede çekilen kardeşlerinin üniformalı görüntüleri

11.12.2019 - 16.57 Haber Kodu : 191211201

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2-İSTANBUL ERMENİ PATRİKLİĞİNE EPİSKOPOS SAHAK MAŞALYAN SEÇİLDİ

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

85. İstanbul Ermeni Patriği, Sahak Maşalyan oldu. 85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapıldı. Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan 'ın yarıştığı seçimde delegeler oy kullandı. Oyların 102'sini alan Episkopos Sahak Maşalyan, 85. İstanbul Ermeni Patrikliğine seçildi. Seçimde Sahak Maşalyan 102, Aram Ateşyan 16 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.

85. İstanbul Ermeni Patriği Episkopos Sahak Maşalyan, yaptığı ilk açıklamada gösterdikleri ilgi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti. 85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi sonrası bugün saat 17.00'de Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde karşılama duası düzenlenecek.

Görüntü Dökümü:

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Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nden görüntüler

-Sahak Maşalyan'ın görüntüleri

-Detay görüntüler

11.12.2019 - 15.52 Haber Kodu : 191211179

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3-İSTANBUL'DA KAYIT DIŞI SURİYELİ İNCELEMESİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK- İsa ALMAÇAYIR/ İstanbul DHA

İstanbul'da kayıt dışı Suriyelilere yönelik denetim yapılıyor.

Suriye'de 9 yıldır süren iç savaş nedeniyle 4 milyona yakın Suriyeli Türkiye'ye sığındı. İstanbul'da resmi rakamlara göre 547 bin kayıtlı Suriyeli bulunuyor. İstanbul Valiliği'nin kaydı İstanbul'da olmayan Suriyelileri kayıtlı oldukları illere gitmeleri için verdikleri süre 30 Ekim'de son bulmuştu. Polis ekipleri ve kamuda çalışan memurlar, kayıtlı Suriyelilerin adreslerini tek tek tespit ediyor. İstanbul'un diğer ilçelerinde de yapılan adres tespitlerinde bugün polis ekipleri, Sancaktepe 'de ikamet ettiği görülen yaklaşık 13 binin üzerinde Suriyelilerin adreslerine tek tek ulaştı ve orada yaşayan kişilerin kimlik tespitini yaptı. Kayıt dışı Suriyeliler tespit edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ve memurların adreslere gelmesi

-Adreste kalan Suriyelilerin kimlik kontrolü

-İmza attırması

-Polisin elindeki belgeler

-Genel ve detay görüntüler

11.12.2019 - 16.21 Haber Kodu : 191211188

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4- ÖLÜMÜNDEN 8 YIL SONRA TOPRAĞA VERİLDİ

- BİR BEDEN BİNLERCE DOKTOR YETİŞTİRDİ

Haber-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,- UZUN yıllar kanser hastalığı ile mücadele eden Ayşe Kızmaz, bedenini bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere kadavra olarak bağışlamıştı. Yaklaşık 8 yıldır Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından kadavra olarak kullanılan Kızmaz'ın bedeni okulda düzenlenen tören sonrasında Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi

Yıldız Teknik Üniversitesi 'nde memur olarak çalışan Ayşe Kızmaz, 1981 yılında hayatını Metin Aşçı ile birleştirdi. Çiftin Ali Can Aşçı isimli çocukları dünyaya geldi. Ayşe Kızmaz, evlilikten üç yıl sonra eşi ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Üniversitedeki işine devam eden Kızmaz, 27 yaşında mide rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Türüne az rastlanır bir kanser çeşidine yakalanan Ayşe Kızmaz, 25 yıl boyunca onlarca defa ameliyat geçirdi. Kızmaz 2011 yılında 52 yaşındayken hayatını kaybetti. Kızmaz, bedenini bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere kadavra olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'na bağışlamayı vasiyet etti. 8 yıldır öğrencilerin eğitimi için kadavra olarak kullanılan Ayşe Kızmaz'ın cenazesi üniversitenin Anatomi Anabilim Dalı Binası'ndan alınarak cenaze aracına bindirildi. Kızmaz'ı üniversite doktorları ve öğrenciler uğurladı. Kızmaz için vefatından 8 yıl sonra ikinci bir cenaze töreni düzenlendi. Bezmialem Valide Sultan Camii'nde düzenlenen törene Kızmaz'ın yakınları ve hastane çalışanları katıldı. Hastane çalışanları törende Kızmaz'ın yakınları çiçekler verdi. Ayşe Kızmaz'ın cenazesi törenin ardından Feriköy Mezarlığı'nda aile kabristanlığına defnedildi.

Görüntü dökümü:

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-Cenaze namazı

-Helallik ve dualar

-Cenazeye katılanlar

-Cenaze aracı

-Genel ve detay görüntüler

-Kızmaz'ın fotosu

11.12.2019 - 16.42 Haber Kodu : 191211198

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(ek bilgiyle)

5-2.5 AYLIK BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE KORKUNÇ ŞÜPHE

Veysel TİMDU/İSTANBUL, - ESENYURT'ta yakınları tarafından hastaneye bırakılan 2.5 aylık kız bebek hayatını kaybetti. Bebekte darp izlerinin tespit edilmesi üzerine bebeği hastaneye bırakıp kaçan 2 kişi gözaltına alındı.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTILAR

Olay, geçen hafta çarşamba günü akşam meydana geldi. Esenyurt 'taki özel bir hastaneye getirilen 2.5 aylık kız bebek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümünü şüpheli bulan doktorlar, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü 'ne durumu bildirdi. Kısa sürede sevk edilen ekipler, hastanede yaptıkları araştırmada bebeği tedavi için getiren 3 kişiyi bulamadı. Bunun üzerine, hastanedeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede bebeğin getirildiği aracın plakası tespit edildi. Aracı süren kişinin şoför olduğu öğrenildi. Araçtaki kişilerden Suriyeli Mohamad Abo Shaır ve Mohamad Jıhed Najjar gözaltına alındı. Bebeğin annesi Dianna Najjar'ın evine giden ekipler, annenin kaçtığını tespit etti. Kadının bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.

DARP İZİ TESPİT EDİLDİ

Doktorlar, bebeğin vücudunda darp izleri bulunduğunu ve solunum yollarında rahatsızlık olduğunu tespit etti. Esenyurt Polis Merkezi'ne teslim edilen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevkedildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken Suriyeli bebeğin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belli olacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ)

Bebeğin hastaneye getirilmesi.

Hastane içerisindeki hareketlilik.

Hastaneye gelen polisler.

(AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ)

Polis ekiplerinin ailenin ikamet ettiği evdeki çalışmaları.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetten çıkışları.

DHA FEED

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6 - ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ ŞİKAYETÇİ OLDU; İŞADAMI ALİ AĞAOĞLU'NA "HAKARET" SUÇUNDAN 2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Özden ATİK/ ESKİ CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in kadınları ve kendisini aşağıladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu işadamı Ali Ağaoğlu hakkında savcılık, "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 'nca hazırlanan iddianamede, müşteki eski CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in 19 Nisan 2017'de şikayet dilekçesi vererek, Simon Reeve tarafından BBC için hazırlanan belgeselin 27 Mart 'ta yayınlanan ilk bölümünde yatak odasında kameraya takılan kadın çanta ve ayakkabılarını "Kızlar dağıtıyor" diyerek gösterirken Reeve'in "Bunlar sizin mi değil mi" sorusuna, Ali Ağaoğlu'nun "Yok ama onları kullananlar benim malım" ifadelerini kullanarak kadınları aşağıladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu kaydedildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAK

Suç duyurusunun ardından gazetecilerin müşteki Biçer'in şikayette bulunması üzerine sorular sorması üzerine Ali Ağaoğlu'nun "O gelsin bekliyorum eve o hanımefendiyi eve" şeklinde cevap vererek müştekiyi aşağıladığı ve müştekinin şikayetçi olduğu belirtildi. Suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya verildiği, ancak müzakerelerde uzlaşma sağlanamadığı ifade edildi. Bu nedenle Ali Ağaoğlu hakkında "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Ali Ağaoğlu, iddianame kabul edilirse önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi 'nde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan Ağaoğlu hakkında "kişiler arasında ayrımcılık yapmak", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından da takipsizlik kararı verildi.

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7- ANNELERİNİ ÖLDÜREN BABALARINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Halil YILMAZ/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de 3 Ekim 2018'de eşi İkram Doğan'ı (57) keserle öldüren ve öldürdükten sonra da eşinin burnunu, kulaklarını ve dudağını kesen Adil Doğan'ın (67) yargılandığı davada çocukları Sedat Doğan ve Netice Ceylan babalarından şikayetçi olmadı.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Adil Doğan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi.

SANIK BABAM, ÖLEN ANNEM OLUR

Duruşmada tanık olarak dinlenen Doğan çiftinin çocuklarından Netice Ceylan, halasının kendisine annesinin bir kişiyle aralarında bir şey olduğunu söylediğini, annesinin de önce inkar sonra da kabul ettiğini belirterek, "Ben sanıktan şikayetçi değilimö dedi. Oğlu Sedat Doğan da "Ben şikayetçi değilim. Sanık babam, ölen annem olur. Olay tarihinde iş yerindeydim. Olayın nasıl olduğunu görmedimö diyerek şikayetinden vazgeçti.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Adil Doğan ise, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişi için, "O kendi karısını öldüren birisidir. Kötü bir ailedir. Tahliyemi isterim." dedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca hazırlanan iddianamede sanık Adil Doğan'ın eşini keserle vurarak öldürdüğü, öldürdükten sonra da meyve bıçağıyla burnunu, kulaklarını ve dudağını kestiği anlatıldı. İddianamede Doğan'ın olaydan 6 ay önce de eşini iple asmaya çalıştığı fakat çocuklarının buna engel olduğu belirtildi. Adil Doğan'ın cinayeti işledikten sonra oğlu Deniz Doğan 'ı arayarak "Oğlum ben anneni öldürdüm" dediği ve Tekirdağ 'ın Kapaklı İlçesi'nde silah ve 42 mermiyle yakalandığı ifade edildi.

İddianamede Adil Doğan hakkında "Eşini canavarsa hisle veya eziyet çektirerek öldürmeö suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, "Eşi öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıldan 15 yıla adar hapis cezası talep edildi.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV

11.12.2019 - 15.38 Haber Kodu : 191211169