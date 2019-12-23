DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4 - Son Dakika
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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

6 saat önce

Maltepe'de araca silahlı saldırıda bulunarak bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesi ile gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklanırken diğer 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4, System.String[]

Maltepe'de araca silahlı saldırıda bulunarak bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesi ile gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklanırken diğer 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Önceki gece Maltepe Zümrütevler Mahallesi Karaca Caddesi üzerinde seyir halindeki araca yönelik silahlı saldırıda bulunarak bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesi ile gözaltına alınan 4 kişi, emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ AKRABA ÇIKTI

Akraba oldukları öğrenilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından, "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkeme, O. A.'nın tutuklanmasına, Y.A., M.Ş.A. ve O.A.'nın adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Oğuz Kılıç ve Okan T.'nin içinde bulunduğu araç, 21 Aralık Cumartesi akşamı Maltepe Zümrütevler Mahallesi Karaca Caddesi üzerinde seyir halinde iken silahlı saldırıya uğramış, Oğuz Kılıç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, ameliyata alınan Okan T., ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Okan T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayı gerçekleştirdikleri gerekçesi ile akraba oldukları öğrenilen O.A., M.Ş.A., Y.A. ve O.A., polis tarafından gözaltına alınmışlardı.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV


- İstanbul
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:25 Kaynak: DHA
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