DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4 - Son Dakika

Kalabalık grup otobüsün yolunu kesip sürücüye saldırdı.

Korku dolu anlar yaşayan otobüstekiler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

Gaziosmanpaşa'da otomobillerine sürttüğü gerekçesiyle İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, aracı yumruklayıp tekmeledi, şoförü darp etmek istedi. Yolcuların büyük korku yaşadığı o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olay saat 14.15 sıralarında Karadeniz mahallesi, Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nur Sitesi-Kocatepe Metro arasında çalışan İETT otobüsünün şoförü, manevra yaptığı sırada yol kenarına hatalı park edilmiş bir otomobile sürttü. Kazayı fark etmeyen İETT şoförü yoluna devam ederken otomobil sahibi ve arkadaşları yaklaşık 200 metre koşarak içi yolcu dolu otobüsün önünü kesti.

OTOBÜSÜ YUMRUKLADILAR

Öfkeli grup otobüsün önünü keserek iddiaya göre şoförü darp etmek istedi. Otobüse girmek isteyen gruba vatandaşlar mani olurken, otobüsün kapıları kapatılarak durum polis ekiplerine haber verildi. Büyük korku yaşayan yolcular polisin gelmesini beklemeye başladı. Bu sırada bazı vatandaşlar da yaşanan bu korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Otobüsün ön tarafında olan bir yolcunun grubun içeriye girmeye çalışmasını önlemeye çalışırken giysisi yırtıldı. Polisin gelmesiyle güçlükle sakinleşen gruptakilerden B.G. ve F.G ile İETT şoförü şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

"HAMİLE BİR KADIN VARDI"

Yaşanan olayda elbisesi yırtılan ve yaşanan olayı cep telefonuyla görüntüleyen yolcu Murat Süzen, "Arabayı yanlış park etmişler. Dönerken otobüsün arka kısmı sürttü . Şoför bunu fark etmedi. Adamlar arkadan bağırarak geldi. Otobüsü tekmelediler. Otobüsü durdurdular arabaya binmeye çalıştılar. Ben de izin vermedim. Çok kalabalık oldukları için şoförün can güvenliği yok sonuçta. Adamları içeri almadık baya mücadele ettik. Üstümüz başımız yırtıldı. Polisi aradık, polisler geldi. Yolcularda çok korktu, Hamile bir kadın vardı hatta. Kimseyi dinlemediler beni bile döveceklerdi. Hasarda büyük değil ufacık bir şey. Güzellikle gelse tutanak tutulsa ama dinlemediler şoför de bunu söyledi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

Olay anı cep telefonu görüntüleri

Murat süzen ile röportaj

Otobüsten detay görüntüler

karakoldan görüntü

diğer detaylar

25.12.2019 -16.19 Haber Kodu : 191225199

===================================

2-TOPKAPI SARAYI'NDA "KAYMA" BÖYLE TAKİP EDİLİYOR

- SARAYA YERLEŞTİRİLEN SİSTEM VE İNCELEME KAMERALARA YANSIDI

* Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu,

"Kuyulara ve binanın farklı konumlarına bunları ölçebilecek hassasiyette aletler yerleştirildi. Bunlar 24 saat olası hareketliliği kaydediyor"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Feridun AÇIKGÖZ/ İstanbul, DHA

Topkapı Sarayı'nın zemin kayması 35 fore, 350 mini kazıkla durduruldu. Kaymanın yaşandığı sarayın içindeki bölge ve çevresi ile Fatih Köşkü'ne sismik hareketleri an be an takip eden 'Aletsel Gözlem Cihazları' yerleştirildi. Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, "Üç farklı kotta sabitlenmek üzere, zemine yaklaşık 1.5 metre çapında 35 adet fore kazık yani uzunluğu 65 metreye varan bir kazık sistemi oluşturuldu. Bu kazık sistemini de birbirine bağlamak için bunların üzerine 4 ile 6 metre değişen bir istinat duvarı oluşturuldu. Bunun arkasında da iki farklı kotta çapları 22.5 santime varan 350 minik kazıklar kayma durdurulmuş oldu" dedi.

35 FORE KAZIK, 350 MİNİ KAZIK

Yapılan çalışmalarla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, "Topkapı Sarayı Müzesi Fatih Köşkü, 2016 yılında kubbesindeki ve dış cephesindeki çatlaklarla gündeme geldi. O zamanki otoriteler bunu dikkate aldı. Çevresinde 26 adet kuyu açıldı. Zemin etüdü yapıldı. Buradan alınan karot numuneleri üniversitelerde test edildi. Sarayburnu cephesinde zeminde bir kayma olduğu tespit edildi. Binada da betonarme yükler vardı, duvarlarda sıvalar vardı. Bu sıvalarda kaldırıldığında, arkasında çatlak boyutunu aşan yarık ve ayrık olarak adlandırabileceğimiz derin açıklıklar tespit edildi. Her iki bulguyla birlikte buranın projesi yapıldı, restorasyon projesi. Bina önce zeminde Sarayburnu cephesinde üç farklı kotta sabitlenmek üzere, zemine yaklaşık 1.5 metre çapında 35 adet fore kazık yani uzunluğu 65 metreye varan bir kazık sistemi oluşturuldu. Bu kazık sistemini de birbirine bağlamak için bunların üzerine 4 ile 6 metre değişen bir istinat duvarı oluşturuldu. Bunun arkasında da iki farklı kotta çapları 22.5 santime varan 350 minik kazıklar kayma durdurulmuş oldu" dedi.

30 YIL KAYIT ALABİLECEK

Çapoğlu, 'Aletsel Gözlem Cihazları' hakkında bilgi vererek, "Bundan sonraki süreçte kubbelerimizde daha önceki restorasyonlardan kalan bin 500 betonarme yapı var. Bu binaya bir yük oluşturuyor. Bunun da kaldırılması önerildi. Bu süreçte önümüzdeki aylarda bunlar kaldırılacak. Bu kaldırılma sırasında bina titreşimden dolayı zarar görmemesi için binaya bir payanda yapacağız. Bu payanda geçici süreyle yapılacak, restorasyon işlemi tamamlandığında bu payanda kaldırılacak. Daha önce tespit edilen zemindeki kayma veya binada olası oturmalara farklı yan tesirleri 'biz izleyebilir miyiz' diye, kuyulara ve binanın farklı konumlarına bunları ölçebilecek hassasiyette aletler yerleştirildi. Bunlar 24 saat olası hareketliliği kaydediyor. Bunlar yani bina içindeki kayıt cihazları 30 yıl süresince bu kayda 24 saat boyunca devam edecekler. Olası hassas bir durum gelişmesi durumunda da bunlarla yetkililer uyarılacak ve gerekli önlemler sağlanacak" diye konuştu.

"HASSASİYETİ GÖSTERİRSE BENZER UYGULAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR"

Ahmet Çapoğlu, 'Aletsel Gözlem Cihazları' ve kazık çalışmalarının sarayın tamamında uygulanması konusunda ise "26 adet sondaj kuyusu sadece Fatih Köşkü'nün önünden alınmadı. Buradan mutfaklara kadar (yaklaşık 300 metre) alanda kaymayı oluşturabilecek hassas bölgenin Fatih Köşkü'nün altında olduğu tespit edildiği için, fore ve mini kazıklar bu bölgeye oluşturuldu. Ama bu alandaki bulgular böyle bir hassasiyeti gösterirse benzer uygulamalar orada da gerçekleştirilecektir" dedi.

ALETSEL GÖZLEM CİHAZLARI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Topkapı Sarayı'nda yaşanan kaymanın ardında Fatih Köşkü'nün içinde derin çatlaklar oluşmuştu. Kaymanın durdurulmasıyla köşkün içinde büyük bir restorasyon çalışması başlatıldı. Betonarme sıvalar kaldırıldı. Kubbesindeki bin 500 tonluk beton kaldırıldı. Yerine orijinal halinde olduğu gibi ahşap kubbe yapıldı. Yine köşkün farklı noktalarına anlık olarak olası deprem ve zemin hareketlerini tespit edebilmek için 57 adet Aletsel Gözlem cihazı takıldı. Bu cihazlarla sarayın içindeki sismik her hareket mühendisler tarafından her gün raporlanmaya başlandı. Köşkün restorasyonu 2021 Nisan'da bitecek.

Görüntü Dökümü:

--------------------

Fatih Köşkü'nden görüntüler

Çatlakların görüntüsü

Yarıkların görüntüsü

Sismik ölçüm cihazları

Muhabir anonsu

Ölçüm çalışmasından görüntüler

Muhabir anonsu

Çapğolu ile röportaj

İstinat duvarlarının görüntüsü

Detaylar

-Havadan görüntüler

=================================

(Ek görüntü ve bilgilerle)

3-CADDEBOSTAN SAHİLİNİ KIRMIZI YOSUNLAR SARDI

*Sahildeki kırmızı yosunlar havadan da görüntülendi

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, İSTANBUL'daki lodos nedeniyle nedeniyle kırmızı yosunlar sahile vurdu. Yosunlar nedeniyle Caddebostan'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahil kızıla boyandı. Kırmızı renkli yosunlar, kayalıkların üzerini de kaplayan yosunlar havadan da fotoğraflandı.

DİLEK SEYHAN;: DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM

Sahilde yürüyüş yapan Dilek Seyhan, "Yaklaşık 15 yıldır Göztepe'de oturuyorum. Sık sık burada yürüyüş yaparım. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Normalde lodos olduğu zaman bir yosun geliyor ama daha yeşilimsi bir yosun. İlk defa böyle bir kırmızı bir yosun gördüm. Kokusu da biraz değişik olduğu için bir araştırılması gerekiyor, bu yosun nereden geliyor.ö dedi.

BİR GECEDE DOLUYOR

Zafer Karaboğa ise, "Her sene Kasım'dan sonra Ocak, Şubat, Mart'a kadar lodos oluyor. Senede 3-4 kere tekrarlıyor. Lodosun saatteki hızı 100 km'ye çıkınca bir gecede doluyor buralar. Bütün sahil oluyor sadece burası değil. Fenerbahçe'de oluyor Bostancı'ya doğru. Belediye ekipleri geliyorlar tam temizliyorlar aradan bir iki hafta geçiyor, bir daha oluyor yine geliyorlar. Böyle nisana kadar devamlı oluyor. 2014'te 110 km esti, 3 metre tepe yaptı. Burada 8-10 tane kayık battı. Mendireğin üzerinden atladı dalgalar." diye konuştu.

Görüntü dökümü

--------------------

-Muhabir anons

-Sahile vuran yosunlar

-Yosunların havadan görüntüsü

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay

25.12.2019 -14.24 Haber Kodu : 191225151

25.12.2019 -14.34 Haber Kodu : 191225157

25.12.2019 -15.36 Haber Kodu : 191225182

========================

4- CAM SİLERKEN ÜÇÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ İstanbul DHA

Maltepe'de cam silerken 3. kattan düşen kadın yaralandı.

Olay saat 13.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesi'ndeki binada meydana geldi. Temizlik işçisi olan Leyla Kaya, üçüncü kattaki dairenin balkondaki camı sildiği sırada bastığı betonun kırılması sonucu düştü. Durumu fark eden apartman sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken Leyla Kaya'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-----------

-polislerden görüntü

-olay yeri inceleme ekipleri

-röportaj

-genel ve detay

25.12.2019 - 15.13Haber Kodu : 191225176

======================

5- TEM OTOYOLU'NDA ÜST GEÇİTTE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, TEM otoyolu Gaziosmanpaşa Mevki'nde yaya üst geçidine çıkan kişi, intihar girişiminde bulundu. Müzakereci polisler tarafından ikna edilen kişi, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, yol Ankara istikametinde yaklaşık 20 dakika trafiğe kapandı.

Olay öğle saatlerinde TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir üst geçitte meydana geldi. Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi ile Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallelerini birbirine bağlayan Paşa Çayırı yaya üst geçidine çıkan M.T. intihar girişiminde bulundu. Adamı gören vatandaşlar durumu polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar vatandaşlar, intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı.

TRAFİK DURDURULDU

Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. itfaiye ekipleri de atlama ihtimali üzerine aşağıda şişme yatak açtı. Ailevi sıkıntıları olduğu öğrenilen M.T. müzakereci polis tarafından ikna edildi. Bu sırada ise TEM Otoyolu Ankara istikametine yaklaşık 20 dakika durduruldu. İkna edilen adam itfaiye sepetine alınarak aşağı indirildi, yapılan sağlık kontrolünün ardından ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İntihar girişimi nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Görüntü dökümü

---------------------

-İntihar eden kişinin vatandaşlarca ikna edilmeye çalışılması (cep telefonu)

-Ekiplerin çalışmaları ve önlemleri

-Trafiğin durdurulması

-M.T nin köprüden indirilişi

-Adamın polis aracına götürülmesi

-Trafikten görüntü

25.12.2019 - 15.27 Haber Kodu : 191225178

===========================

6- SİLİVRİ'DE VURULARAK ÖLDÜRÜLEN KÖPEĞİN SAHİBİ KONUŞTU

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri sahilinde bir bahçede bağlı halde bulunan köpek silahla vurularak öldürüldü.

Silivri sahilinde dün 22.30 sıralarında bahçede zincirle bağlı köpek silahla ateş edilerek öldürüldü. İddialara göre bir olayı araştırmaya gelen polis memuru bahçeye girdiğinde köpek tarafından ısırıldı. Polis memuru silahını çıkartarak köpeğe ateş etti. Yaralı polis memuru arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Köpeğinin öldüğünü gören sahibi ise sinir krizi geçirdi.

Köpeğin sahibi Özlem Karabıyık olayla ilgili olarak, "Dün gece polis memurlar farklı bir olay için buraya geliyorlar ama benim köpeğimin yanına gelerek kasıtlı bir şekilde öldürüyorlar. Polislerin kendisinin ısırdığı söylüyor ama köpek burada 1.5 metrelik zincire bağlı. Kaçabilirdi polis. Orada öldürmesi gerekmiyordu. Kasıtlı olarak 3 el ateş edildi. Ben bu olayın peşini bırakmayacağım" dedi.

BU ACININ TARİFİ YOK

Özlem Karabıyık köpeğe küçüklüğünden beri baktığını ifade ederken, "Bugün işe gidemedim bu olaydan dolayı. Acımı anlatamam, bu acının tarifi yok." dedi.

"OLAYIN TAKİPÇİYİZ"

HAYKURDER Derneği Başkanı Erman Paçalı ise, "Buraya geldiğimizde köpek hayatını kaybetmişti. Silivri İlçe Emniyet Müdürümüzle irtibata geçerek kendisine durumu belirttik, konuyla alaka soruşturma başlatıldı. Olayın takipçisi olacağım" dedi.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk Karabıyık'ı arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu, olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını söylediği öğrenildi.

Görüntü dökümü

--------------------

-Köpeğin sahibi Özlem Karabıyık ile röportaj

-HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı ile röportaj

-Olayın yaşandığı yerden görüntüler

-Genel görüntüler

25.12.2019 - 16.06 Haber Kodu : 191225195

==========================

7- YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI DENDİAS: HERKESE MUTLU YILLAR VE SAĞLIK DİLİYORUM

Harun UYANIK/İSTANBUL,- Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen Noel ayinine katıldı. Dendias, "Herkese mutlu yıllar ve sağlık diliyorum" dedi.

Fener Rum Patrikhanesi'nde bulunan Aya Yorgi kilisesinde Noel ayini düzenlendi. Ayine Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da katıldı. Ayinin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Dendias, "Herkese mutlu noeller ve mutlu yıllar diliyorum. Aynı zamanda dünyadaki inanç ayrımı gözetmeksizin dünyadaki bütün insanlar için sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı. Dendias, gazetecileri sorularını ise yanıtlamadı.

İMAMOĞLU DA ZİYARETE KATILDI

Açıklamaların ardında Fener Rum Patriği Bartholomeos patrikhanede Dendias'ı kabul etti. Ziyarete İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Burada konuklarını selamlayan Bartholomeos, "Sayın Bakan ve Sayın belediye başkanı aileleri hakkında konuşuyorlar. İkisi de çocuklarıyla iftihar ediyorlar. Haklılar. Hepinize teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkürler. Yaklaşmakta olan yeni yılın hepinize, ailelerinize, memleketimize ve bütün dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Yunanistan sayın Bakan'ın özel ziyareti bizi sevindiriyor. Bu sabah ailesi ile birlikte ayinimize katıldılar" ifadelerini kullandı.

Bartholomeos, konuklara çikolata ikram etti.

Görüntü dökümü:

------------------

-Dendias'ın açıklamaları

-Bartholomeos, Dendias, İmamoğlu'nun görüşmesi

-Bartholomeos'un açıklaması

-Genel ve detaylar

25.12.2019 - 14.36 Haber Kodu : 191225158

============================

8- ANNESİNİ BAŞINA MERMERLE VURARAK ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS

-Annesini öldüren sanık:

"Ben annemi öldürmedim, abimin sevgilisini öldürdüm"

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, GAZİOSMANPAŞA'da annesini birlikte yaşadıkları gecekondunun bahçesinde kafasına mermer vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mustafa Yılmaz'a "Üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yılmaz getirildi. Sanık Yılmaz'ın avukatı da salonda hazır bulundu. Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Mustafa Yılmaz'ın evlerinin bahçesinde annesi Servet Yılmaz'ı darp etmeye çalıştığını, Servet Yılmaz'ın ise kaçtığını, sanığın annesinin peşinden gittiğini ve taşla kafasına defalarca vurmak suretiyle öldürdüğünü belirtti.

Savcı, sanığın savunmasında annesiyle problemi olmadığını söylediğini, yengesinin büyü yaparak annesinin kılığına girdiğini kendisinin annesini değil yengesini öldürdüğünü ifade etti. Sanık hakkında "Üst soydan akrabayı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan kamu davası açıldığını belirten savcı, olayın oluş şekli nedeniyle sanığın 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"ANNEMİ DEĞİL, ABİMİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜM "

Sanık Mustafa Yılmaz ise son savunmasında, "Ben annemi öldürmedim, abimin sevgilisini öldürdüm" dedi. Sanık avukatı da mütalaaya katılmadığını sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Yılmaz'ı "Üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan sabıkasız geçmişi olması nedeniyle lehine takdir indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Yılmaz'ın 30 Haziran 2017'de Gaziosmanpaşa'da annesi Servet Yılmaz'ı birlikte ikamet ettikleri evin bahçesinde darp etmek istemesi üzerine annesinin kaçtığı, annesini takip eden şüphelinin elindeki mermer taş ile kafasına birden fazla vurarak ölümüne sebebiyet verdiği, akabinde ihbar üzerinde yakalandığı kaydediliyor. İddianamede, ifadesi alınan şüphelinin annesi ile arasında bir problem olmadığını, asıl olarak yengesi Şükran Yılmaz'ı öldürmek istediğini, Şükran Yılmaz'ın büyü ile annesinin kılığına girdiğini, kendisinin annesi Servet Yılmaz'ı öldürmediğini, yengesi olan Şükran Yılmaz'ı öldürdüğünü söylediği belirtilmişti. Şüpheli Mustafa Yılmaz'ın "Üst soydan akrabayı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-ARŞİV

==================================

9-HİNT OKYANUSU'NDA ÖLDÜRÜLEN KAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA HİNT Okyanusu'nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin Aktaş'ın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

20 Aralık günü Hint Okyanusu'nda İnce Karadeniz gemisinin kaptanı Bora Ekşi kamarasında makine yağcısı Ergin Aktaş.'nın bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.22 yıllık kaptan Bora Ekşi'nin cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından alınarak Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. Baba Vahdettin Ekşi taziyeleri kabul ederken, kız kardeşi İrem Ekşi Fenerbahçe bayrağı serili tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Öğleyin düzenlenen cenaze törenine ailesi,yakınları ve meslektaşları katıldı.

Cenazeye katılan arkadaşı, kaptan Hikmet Uyar "acımız çok büyük sevdiğimiz bir arkadaşımızdı.Bir cani tarafından katledildi. İş alımlarında biraz daha dikkatli olunabilirdi.Bu olay böyle olmayabilirdi.ö diye konuştu. Kılavuz Kaptan Saim Oğuzülgen de "Ülkemizde denizcilik kültürü gittikçe bozulmaya başladı. Karada geçimini temin edemeyenler denize yöneliyorlar. Manevi yapıları psikolojik yapıları buna uygun mu denetlenmesi gerekiyor.Testlerden geçirilmesi gerekiyor.Biz denizlere açıldığımızda yanımızda bir Allah var bir de personelimiz var. Personelimizden bir tanesi tehlike doğuruyorsa o zaman hepimizin hayatı tehlikededirö dedi

Bora Ekşi'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Taşdelen mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü dökümü

---------------------

-Cenazeden görüntü

-Babanın taziyeleri kabul etmesi

-Kardeşinin tabuta sarılarak ağlaması

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazeye gele ile röp

-Genel ve detay görüntüler

25.12.2019 -12.47 Haber Kodu : 191225110

25.12.2019 - 15.32 Haber Kodu : 191225180

25.12.2019 - 15.34 Haber Kodu : 191225181_