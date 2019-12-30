DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4 - Son Dakika

1-ŞİŞLİ'DE AĞAÇ YOLDAKİ İNSANLARIN ÜSTÜNE BÖYLE DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN/ ŞİŞLİ'de şiddetli fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi. Ağacın yoldan geçen insanların ve park halindeki otomobilin üstüne devrildiği anlar kameraya yansıdı.

Olay saat 15.30 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç caddede yürüyen insanların ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri geldi. Motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran itfaiye ekipleri, otomobil üzerinden ağaç parçalarını aldı. Otomobilde ise hasar oluştu. Yoldan geçerken üstlerine ağaç devrilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ağaç yolda yürüyenlerin üstüne devriliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen ağaçtan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Ekiplerin ağacı keserken görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

30.12.2019 -16.28 Haber Kodu : 191230208

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2-BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇATI OKULUN BAHÇESİNE UÇTU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - Veysel TİMDU - İstanbul DHA - Beylikdüzü'nde spor salonunun çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle ilkokulun bahçesine uçtu.

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi Yıldız Tabya Sokağı'nda bulunan Büyükşehir İlkokulunun yanındaki spor salonunun çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle okulun bahçesine uçtu. O sırada bahçede öğrencilerin olmaması faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatıda bulunan tehlikeli parçaları sökerek kontrolü bir şekilde aşağıya attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken spor salonunda hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Okuldan görüntü

-Çatıdan görüntü

-Düşen parçalar

-Genel ve Detaylar

30.12.2019 - 15.01 Haber Kodu : 191230165

30.12.2019 - 15.36 Haber Kodu : 191230185

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3- KARABURUN'DA ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İSTANBUL, - 'TURUNCU' alarmın verildiği İstanbul'da gece saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürüyor.

Fırtına özellikle Karadeniz'e bağlı ilçe mahallelerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Denizde dev dalgalar oluşurken, balıkçılar denize açılamadı. Arnavutköy'e bağlı Karaburun mahallesinde limanda bekleyen balıkçılar, uzun zamandır böyle şiddetli bir fırtına görmediklerini belirtiyor. Balıkçılık yapan Muammer Bingöl, "Burada bulunan balıkçı arkadaşlarımız hem teknelerini gözetliyorlar hem de kestane yiyorlar. Dışarı çıkamıyoruz. Burada oturup sıcak sobanın ve kestanenin keyfini çıkarmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"BİR HAFTA DENİZE ÇIKAMAYIZ"

Balıkçılık yapan ve fırtına nedeniyle denize açılamayan Kemal Eren, "Bu sayılı bir fırtına. Bu fırtına 24 saat böyle hızını devam ettirecek. Bir hafta daha havalar böyle kötü. Balıkçı arkadaşlar denize çıkamayacak. Kar yok ama karın soğuğu var. Herhalde yükseklere kar düşer. Sobamız olmasa burada duramayız. 24 saat sonra azalacak ama bir hafta denize çıkamayız" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Denizden detay görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Dalgalardan görüntüler

-Balıkçı teknelerinden görüntüler

-Balıkçılarla röportajlar

-Detay görüntüler

30.12.2019 - 14.20 Haber Kodu : 191230153

30.12.2019 - 15.37 Haber Kodu : 191230188_

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4- ÜMRANİYE'DE ŞİDDETLİ FIRTINA AĞAÇ DEVİRDİ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN ÜMRANİYE'de şiddetli fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi. Ağacın üstüne devrildiği otomobilde hasar oluşurken, cadde bir süre trafiğe kapandı.

Olay saat 14.00 sıralarında Ümraniye Atay Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar sebebiyle bir ağaç caddedeki otomobilin üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi sebebiyle cadde iki yönlü trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve belediye ekipleri geldi. Motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran itfaiye ekipleri, oluşan parçaları yol kenarına çekerek yolu açtı. Otomobilde ise hasar oluştu. Olayın görgü tanığı Vedat Ergün, "5 dakika öncesinde sağlam bir rüzgar çıktı. Ben burada çiçekçiyim. Olayı gördüm. Şiddetli rüzgar sebebiyle aracın üzerine devrildi. Herhangi bir yaralı yok. Sadece arabanın üzerine devrildi. Arabada hasar var. Yol iki yönde trafiğe kapandı. " dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Görgü tanığı ile röp

-Devrilen ağaçtan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Ekiplerin ağacı keserken görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

30.12.2019 - 15.36 Haber Kodu : 191230187

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5- ÇATALCA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA AĞAÇ DEVİRDİ

Savaş ATAK/ ÇATALCA'da şiddetli fırtına nedeniyle ağaç devrildi.

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor. Çatalca Elbasan Mahallesi'nde fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi. Yol bir süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Belediye ekipleri devrilen ağacı parçalara ayırarak yol kenarına aldı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen ağaç

-Ekiplerden görüntü

30.12.2019 -15.45 Haber Kodu : 191230187

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6- İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR.. TAKSİM'DE ZOR ANLAR YAŞADILAR

Ersan SAN/İSTANBUL, İstanbul'da fırtına etkili oluyor. Taksim'de fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle birçok kişi yürümekte zorluk çekti. Birbirlerine tutananların yanı sıra, duraklara, kapalı yerlere sığınanlar oldu.

Görüntü dökümü:

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-Taksim Meydan'dan detaylar

-Yürümekte zorlanan vatandaşlar

-Duraklar

-Genel ve detaylar

30.12.2019 - 15.36 Haber Kodu : 191230186

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7- İBB ÖNÜNDEKİ FAYTON PROTESTOSU 12. GÜNÜNDE

Harun UYANIK/İSTANBUL,

Adalar'daki at ölümlerini protesto eden bir grup hayvan severin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde 12 gün önce başlattığı eylem devam ediyor. Belediye binasının karşısındaki parkta kurdukları çadırlarda kalan eylemciler basın açıklaması yaptı. Grup adına Onur Kavrık tarafından yapılan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Hayvan özgürlüğü aktivistleri olarak 19 Aralık tarihinde Adalar'daki atlı faytonların kaldırılması için başlattığımız yaşam nöbetiyle beraber 23 Aralık tarihinde basın açıklamasıyla beraber yapmış olduğumuz Adalar'daki atları ziyaret etme talebimiz doğrultusunda 27 Aralık tarihinde ilgili mercilerce Adalar'daki ahırlarında gözlemledik. Bu gözlem sonrası atların barındığı ahırların ahır bile denilemeyecek derme çatma barakalardan oluşup büyük bir yıkım içinde olduğu, gereken dezenfekte işlemelerinin yapılmamış olduğu, atlara gerekli bakımı yapacak veteriner ve seyis desteğinin yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Talebimiz atların Adalar'dan uzaklaştırılması ve bu uzaklaştırma tarihine kadar Adalar'daki karantina koşullarının ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun şekilde iyileştirilmesi ve gerekli dezenfekte işlemlerinin yapılması yeni ve güvenli karantina ahırlarının kurulması ve atlara gereken yem ilaç tedavi yetkin seyis ve veteriner desteklerinin arttırılmasıdır." dedi.

KAYMAKAMLIKLA GÖRÜŞECEKLER

Bugün 17.30'da Adalar Kaymakamlığı ile bir görüşmeleri olacağını söyleyen Funda Gül Özdem, "Arkadaşlarımız denetimden sonraki görüşlerini bildirecekler." ifadelerini kullandı

Görüntü dökümü:

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-Basın açıklaması

-Çadırlardan detaylar

-Özdem ile röp

-Genel ve detaylar

30.12.2019 - 15.32 Haber Kodu : 191230182

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8- KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ CİNAYET ZANLISI KAMERADA

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE'de alacak-verecek meselesi yüzünden arkadaşını öldüren katil zanlısı yakalandı. Olay sonrası otomobile binip kaçan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde 26 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Taşin(21) ve Yusuf İ.(21) mahalledeki kahvehane önünde durduğu sırada otomobilden inen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Emre Taşin olay yerinde hayatını kaybederken yaralı Yusuf İ. hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

CİNAYETTEN BİR GÜN SONRA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler yaptığı takip sonucu olaydan bir gün sonra Aytaç B.(28)'i Başakşehir'de olaya karışan Fuat C.(39)'u ise Küçükçekmece'de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şubede sorgulanan şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti ve kasten adam yaralama suçlarından kayıtları olduğu ortaya çıktı. Öldürülen Emre Taşin ve yaralanan Yusuf İ.'nin şüpheli Aytaç B., Fuat C. ile aynı mahallede oturdukları ve arkadaş oldukları öğrenildi. Ekiplerin detaylı incelemeleri sonucu, öldürülen Emre Taşin ve katil zanlısı Aytaç B. arasındaki alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi. Şüphelinin cinayetin ardından Fuat C.'nin kullandığı otomobile binerek olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Şubedeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Aytaç B. tutuklanırken Fuat C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüpheli Aytaç B.'nin cinayetin ardından otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüpheli Aytaç B.'nin olay yerinden otomobiline binerek kaçma anı

(AKTÜEL)

-Şüphelilerin şube çıkışı

30.12.2019 - 14.22 Haber Kodu : 191230154

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9- ÜVEY TORUNUNU TACİZDEN YARGILANAN DEDEYE 5 YIL 2 AY HAPİS

Halil YILMAZ/ İSTANBUL, BAĞCILAR'da 2017 yılında 10 yaşındaki üvey torunu E.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 75 yaşındaki N.S.'nin davasında karar çıktı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanığa 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen 5. duruşmaya tutuksuz sanık N.S., şikayetçi aile ve taraf avukatları katıldı. Söz verilen katılan vekili Avukat Seren Çiçek, önceki duruşmalardaki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek "Nitelikli cinsel istismar suçundan cezalandırılmasını istiyoruzö dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı Kübra Yücel ise "Sanığın eylemleri ani hareket olarak değil, ısrarlı hareketlerle gerçekleşmiştir. Sarkıntılık düzeyini aşan kastın yoğunluğu dikkate alınarak cinsel istismar suçundan cezalandırılmasını talep ederiz.ö diye konuştu.

SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM

Mağdure E.Ç.'nin avukatı Mesut Saraç mahkemeye sunduğu ayrıntılı dilekçenin dikkate alınması gerektiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları da sanığın beraat etmesini istedi. Son sözü sorulan sanık N.S. "Ben suçlamayı kabul etmiyorum.ö şeklinde cevap verdi.

5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, "Çocuğun cinsel istismarıö suçundan sanığa 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılması kararını verdi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Çocuk İzleme Merkezi'nde mağdure E.Ç.'nin ifadesinin alındığı ve E.Ç.'nin ifadesinde dedesi N.S. tarafından istismara uğradığını söylediği belirtildi. İddianamede sanık N.S.'nin "Zincirleme bir şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarıö suçundan 8 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını isteniyordu.

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10- BAHÇELİEVLER'DEKİ TELEFON HIRSIZLARI KAMERADA

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,

Bahçelievler'de bir telefon mağazasına müşteri gibi giren iki kadın 18 bin TL değerindeki iki telefonu vitrinden çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz Cuma günü saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan bir telefon mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede 20 yıllık esnaf olan Mehmet Erdem kilitli olan vitrini açıp içindeki bir telefonu müşterisine gösterdi. Bu sırada mağaza önünde bekleyen iki kadın vitrinin kilitli olmadığını görünce içeri girdi. Kadınlardan biri müşteri gibi bazı ürünlerle ilgili sorular sorup Mehmet Erdem ve diğer çalışanları meşgul etmeye çalıştı. Bu sırada da vitrin önünde bekleyen diğer kadın kilidi açık olan vitrinin camını aralayıp telefonlardan birini aldı. Telefonu çalan kadın diğer kadının yanına giderek bir süre bir şeyler konuştuktan sonra tekrar vitrine yöneldi. Müşteri taklidi yapan kadın mağaza çalışanlarını bir kez daha meşgul edince vitrin önünde bekleyen kadın tekrar camı aralayarak ikinci telefonu da montunun cebine soktu. Daha sonra iki arkadaş mağazadan çıkıp farklı yönlere doğru uzaklaştı. Hırsızlık anı mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"YAKALANMALARINI İSTİYORUM"

Mağaza görevlisi Mehmet Erdem hırsızlığı fark ettikten sonra durumu polis ekiplerine haber verdi. Yaşanan olayı anlatan Erdem şöyle konuştu; "Akşam saat 17.00 sıralarıydı. Dükkanın en yoğun olduğu saatler. İki arkadaş gelip dükkanın girişinde içeriyi kolaçan ediyorlar. İçerinin yoğunluğunu gördükten sonra benim de vitrinin kilidini açıp müşteriye telefon gösterdiğimi fark ediyorlar. İçeri doğru yöneldiler biri babamı oyalıyor beni yanına çekmeye çalışıyor. Ben yanına gittiğim zaman diğer arkadaşı vitrine yöneliyor vitrini aralayıp ilk telefonu alıp cebine koyuyor. Diğeri orada konuşmaya devam ediyor ve yüksek sesle konuşuyor. Ben ikinci kez o tarafa yeltendiğim zaman diğeri ikinci telefonu alıyor. Sonra diğer arkadaşı ile göz göze geliyorlar içeride. Onayı verdikten sonra ikisi birlikte çıkıyor. Biri sağ tarafa biri sol tarafa ayrılıyorlar. Burada benim kaybım 18 bin TL. Kendilerinden şikayetçiyim, yakalanmalarını istiyorum. Adalet yerini bulsun."

Telefonlar çalan iki hırsızın aynı gün içinde aynı caddede farklı yerlerde de hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Görüntü dökümü

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-Kadınların içeri girmesi

-Kadının telefonları çalma anı

-Mehmet Erdem röp

-Diğer görüntüler