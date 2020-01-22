DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4 - Son Dakika

1-'TOPRAK DEDE' SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

- Türkiye'nin 'Toprak Dede' olarak tanıdığı TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Karaca, törenin ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Buğra BENLİOĞLU - İbrahim MAŞE - İSTANBUL,

97 yaşında hayatını kaybeden 'Toprak Dede' diye bilinen TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sabah saatlerinde Cemal Reşit Rey'de düzenlenen törenin ardından Karaca'nın Türk bayrağına sarılı tabutu Fatih Camii'ne getirildi. Cenaze törenine eski bakanlardan Ali Babacan, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karaca ailesi, TEMA Vakfı üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TORUNU TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Hayrettin Karaca'nın torunu Oktay Karaca cenaze namazı öncesinde tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Kurulan taziye çadırında Karaca ailesi taziyeleri kabul etti.

"DEDEM ÇOK HAYAT DOLU BİR İNSANDI"

'Toprak Dede' Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren, "Dedem çok hayat dolu bir insandı. Hep hayat ve yaşam için çok mücadele verdi. O artık hepimizin dedesi, toprak dede. 'Toprağını hor gören yarınını zor görür' derdi. Artık onun izinden geleceğimize sahip çıkacağız. Hayat için, yaşamak için hep mücadele etti. Hepimizin dedesi. Sizlerin de başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

"ASLINDA BÜTÜN CANLILAR DEDESİNİ YİTİRDİ"

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç , hayata gözlerini yuman Hayrettin Karaca'yı anlattı. Ataç, "Hayrettin Bey çok özel bir kişiydi. Hayrettin Bey sağlıklı olduğu dönemde ülkenin her tarafına dokunmuş bir insandır. Onun için ülkede çok büyük bir hüzün var. Hayrettin Bey sadece insanların değil canlıların haklarını savunduğu için aslında bütün canlılar babasını ya da dedesini yitirdi. Çok büyük hizmetleri geçmiştir ülkeye. Daha dünya yeni yeni bir takım gerçekleri konuşmaya başlarken, 90'lı yıllarda Nihat Bey ile birlikte toprağın, ağacın, suyun, havanın önemini konuşmuşlardır. Bütün söyledikleri şimdi her gün adım adım önümüze geliyor" ifadelerini kullandı.

YOL ARKADAŞI NİHAT GÖKYİĞİT DE TÖRENDEYDİ

Hayrettin Karaca'nın 11 Eylül 1992 yılında TEMA Vakfı'nı birlikte kurduğu yol arkadaşı 'Yaprak Dede' Nihat Gökyiğit cenaze töreninde tabutun yanı başındaydı. Tekerlekli sandalye ile törene getirilen Gökyiğit, diğer katılımcıların yardımıyla ayağa kalkarak cenaze namazı kıldı. Türkiye'nin 'toprak dede' olarak tanıdığı Hayrettin Karaca kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreninden görüntüler

-Hayrettin Karaca'nın torunu ile röportaj

-TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ile röportaj

-Törene katılanlardan görüntüler

-Detay görüntüler

22.01.2020 - 14.39 Haber Kodu : 200122133

22.01.2020 -14.53 Haber Kodu : 200122141

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2- KÜÇÜKÇEKMECE'DE POLİSİN KOVALADIĞI ARACIN KAZA YAPMASI KAMERADA

Ali ABLAY/İSTANBUL,

Küçükçekmece 'de polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Şüpheli yanına gelen otomobile binerek kaçmaya çalıştığı sırada kaza yaptı. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde 2 Ocak günü polis ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi takip etmeye başladı. Polisin şüphelendiği kişi bir süre yaya olarak devam ettikten sonra yanına gelen bir otomobile binince, emniyet ekipleri de araçla takibe devam etti. Otomobilin içerisindeki iki şüpheli polisin kendilerini takip ettiği fark ettiklerinde kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında şüphelilerin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Bu kez de şüpheliler yaya olarak çalışmaya başlayınca polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Uğur K. (31) ve İsmail K. (24) isimli şüphelilerin kaza yaptıkları anlar ve yakalanma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise 8,50 gram kokain ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 690 lira ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, İsmail K., "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden Uğur K. ise çıkartıldığı mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelilerin kaza anı

Kaçmaya çalıştıkları anlar

Yakalanma anı

Şüphelilerin karakola getirilişi

22.01.2020 - 14.40 Haber Kodu : 200122134

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3-KANSERE YENİK DÜŞEN AYÇA AKMANSOY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, DHA

Cemiyet hayatının sevilen ismi Ayça Akmansoy, 7 yıldır gördüğü kanser tedavisine yenik düştü. 58 yaşında vefat eden Akmansoy bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

Kazım Akmansoy'un eşi Ayça Akmansoy alınan bilgilere göre 7 yıldır yumurtalık kanseri tedavisi görüyordu. Dün akşam saatlerinde evin hayatını kaybeden Akmansoy'un cenazesine çok sayıda yakını katıldı. Zincirlikuyu Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Akmansoy, Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazından detaylar

-Eşi, çocukları ve arkadaşlarından detaylar

-Cenaze aracına koyulması

-Genel ve detay

22.01.2020 - 14.52 Haber Kodu : 200122140

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4- METEOROLOJİ'DEN SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA UYARISI

Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - METEOROLOJİ, Kuzey ve Doğu kesimlerin perşembe ve cuma, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde kalacağını açıkladı. İstanbul'da ise yarın havanın çok bulutlu Anadolu yakasının hafif yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

KUZEY VE DOĞU KESİMLERİ SOĞUK HAVA ETKİSİNE GİRİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü , yurt genelinde beklenen hava durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yarın Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi.

"Perşembe ve Cuma günleri Marmara 'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi İç Anadolu 'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu 'nun doğusunda ve Hatay çevrelerinde görülecek yağışların, iç kesimlerde kar, kıyı kesimlerde yağmur, Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyılarında, Cuma günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Perşembe ve cuma günü beklenen yağışların, Karadeniz bölgesinin tamamının 200 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ( Şırnak Hakkari ve Van illerimizde) kuvvetli (10-20 cm.) ve yer yer yoğun kar (20-40 cm.) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden başta buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yağışlı sistemin Cuma günü akşam saatlerinden sonra yurdumuzu terk edeceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği ancak Cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor"

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Bazı illerde önümüzdeki hafta başına kadar beklenen hava durumları ise şöyle açıklandı:

Ankara 'da yarın öğle saatlerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Cuma günü ve hafta sonu ise yağış tahmin edilmiyor.

İstanbul'da yarın havanın çok bulutlu Anadolu yakasının hafif yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ve hafta sonu ise İstanbul'da yağış beklenmiyor.

Bolu 'da yarın yoğun olmak üzere Perşembe ve Cuma günleri kar yağışı bekleniyor. Ankara-İstanbul karayolunun Bolu Dağı geçişlerinde ve Marmara Bölgesini Karadeniz'e bağlayan karayollarında ulaşımda aksamalar meydana gelebileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rize ve Artvin 'de Perşembe günü kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde kar, Pazar günü 200 metre üzeri rakımlarda yoğun kar, kıyı kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu ise yağış beklenmiyor.

Görüntü Dökümü;:

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-Arşiv

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5- FETÖ'NÜN MALİ YAPILANMASINA YÖNELİK DÜN YAPILAN OPERASYONDA YENİ DETAYLAR

Ali ABLAY/ İSTANBUL, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik olarak dün gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı, şüphelilerin minibüs içerisinde ve çiftlik evlerinde toplantı yaptıkları ortaya çıktı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı FETÖ/PDY terör örgütüne aktif olarak para yardımında bulunan 15 şüpheliye yönelik dün operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda belirlenen 15 şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütüne bağlı yeni hücre evleri oluşturdukları ve bu evleri finanse ettikleri öğrenildi. Örgüt üyelerinin minibüs tipi araçlarda buluşarak toplantılar yaptıkları tespit edilirken, minibüslerde yapılan toplantılarda örgüt üyelerinin birbirlerine moral verdikleri ve yeni hücre evleri açabilmek için para topladıkları bildirildi. Bu toplantıların Çatalca ve Silivri 'de bulunan çiftlik evlerinde de gerçekleştirildiği öğrenildi. Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli mali polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin arasında kamudan ihraç edilmiş öğretmenler olduğu öğrenilirken, FETÖ/PDY terör örgütüne maddi yardımda bulunan esnaf ve iş adamlarının da olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan ve iş adamı olduğu öğrenilen 2 şüphelinin terör örgütünün kullandığı Bylock programındaki yazışmaları da ortaya çıktı.

Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi 'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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6- DOLMABAHÇE SARAYI'NDA YAPILAN RESTORASYONDA YÜZ YILLIK GAZETE KUPÜRLERİ BULUNDU

-Gazete parçasında osmanlı'nın ilk uçaklarının haberi var

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Cemal YURTTAŞ İstanbul DHA

Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı Dolmabahçe Sarayı 'nın Süfera Salonu'nda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında duvar sıvasının altından 1917 tarihli gazete parçaları çıktı. Osmanlıca ve Fransızca yazılı haberlerin olduğu gazete parçasında Osmanlı'nın ilk uçakları olan 'Osmanlı' ve 'Prens Celaleddin' uçaklarının 40 dakikalık seferlerini başarıyla gerçekleştirdiğini yazıyor.

Dolmabahçe Sarayı Süfera Salonunun 30 numaralı odasında yapılan restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan Osmanlıca gazete parçalarının, Sultan V. Mehmed Reşad döneminde gerçekleştirilen onarım sırasında dolgu malzemesi olarak kullanıldığı tespit edildi. Süfera Salonu'ndaki restorasyon ve konservasyon çalışmalarında dikkat çeken bir diğer bulgu ise duvardaki boya katmanlarının altında tespit edilen erkek portresi. Yağlı boya ile çizildiği anlaşılan eskiz şeklindeki portrenin, Saray kalemkarlarının tarihe bıraktığı bir hatıra olabileceği düşünülüyor.

OSMANLI'NIN İLK UÇAKLARI HAKKINDA BİLGİ VERİYOR

Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet gibi farklı dönemlere tanıklık eden Süfera Salonu'nda bulunan gazete parçalarında Osmanlı Devleti 'nin ilk iki uçağı 'Osmanlı' ve 'Prens Celaleddin' hakkında bilgi veriliyor. 'Prens Celaleddin' uçağının, 11 Şubat 1917 tarihinde Beyrut 'tan Şam 'a yaptığı uçuşun sorunsuz olarak gerçekleştirildiği bildiriliyor.

ESKİZ ŞEKLİNDE DUVARIN ALTINDA PORTRE BULUNDU

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Milli Saray İdaresi Başkanlığı Restorasyon Daire Başkanı Cem Eriş "Dolmabahçe Süfera Salonunda 32 numaralı odadayız. Burada saray uzmanlarımız tarafından tavan ve duvarda konservasyon çalışmalarımız devam ediyor. Duvardaki özgün olmayan boya katmanlarını kaldırırken altından insan sureti çıktı. Anlaşılıyor ki tavan ile ilgili boya çalışmamaları bezeme çalışmaları yapılırken bir kalemkarımız duvarları resim paleti gibi kullanırken muhtelif renklerini, fırçalarını denemişler. Bir kalemkar da insan sureti resmetmiş. Bu bizim için ilginç bir bilgi bir hatıra. Bu katmanın altında başka katmanlar da var. En erken 1850'ler veya 19.yy sonu diyebiliriz" dedi.

BULDUĞUMUZ ÖZGÜN KATMANLARI KORUYORUZ

Cem Eriş "Arkadaşlarımız sıva ile ilgili çalışma yaparken kapının altında pervazın arkasında dolgu amaçlı gazete kupürleri buldular. Bu gazete kupürlerinde Osmanlıca ve Fransızca metinler var. Osmanlıca yazılan metinde de ilginç bir haber var. İlk uçaklarımız olan 'Osmanlı' ve 'Prens Celaleddin' uçaklarının Beyruttan Şam'a yaptıkları 40 dakikalık seyahatin haberi var onu okuyoruz. Fransızca kupürlerde ise bir tiyatro oyununun reklamı var. Onu okuyoruz. Ayriyetten 1910 ile 1917 yıllarına ait kullanılan elektrik malzemelerinin karton kutusu var. Restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Bulabildiğimiz özgün katmanları koruyoruz. Tavan ve duvar da aynı şekilde. Dolayısıyla bu uzun bir süreç. Buradaki boyaları çok kontrollü bir şekilde kimyasal yöntemlerle konservasyondan geçiriyoruz. Onun için çok zaman alıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Dolmabahçe Sarayı'ndan görüntü

-Süfera salonunda yapılan restorasyon çalışması

-Duvarın altında bulunan eskiz şeklinde portre

-Sıvanın altında bulunan eski gazete parçaları

-Milli Saray İdaresi Başkanlığı Restorasyon Daire Başkanı Cem Eriş ile röportaj

-Genel ve detaylar

22.01.2020 - 15.14 Haber Kodu : 200122147_

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7- 'GECE KARTALLARI'NIN DUYARLI DAVRANIŞLARI KAMERADA

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL,

Gaziosmanpaşa 'da, manav reyonundan uçan örtüyü fark eden 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler, tekrar meyve ve sebzelerin üzerini örttüler. Sultangazi 'de ise park halindeki bir aracın alev aldığını gören bekçiler, yangına müdahale ederek söndürdü.

RÜZGAR UÇURDU, BEKÇİLER ÖRTTÜ

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı bekçiler, geçen Perşembe günü saat 00.00 sıralarında Küçükköy Mahallesi'nde devriye attıkları esnada bir marketin dışarıda bulunan manav reyonunda örtünün uçtuğunu fark ettiler. Şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan örtüyü alan bekçiler, tekrar meyvelerini üzerini örttü. Örtü tekrar uçmasın diye de üzerine tahta parçası bıraktılar. Sabah güvenlik kameralarını izleyen iş yeri sahibi duyarlı davranışlarından dolayı bekçilere ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

ALEV ALAN ARACA MÜDAHALE ETTİLER

Sultançiftliği Mahallesi 19. Sokak'ta devriye atan bekçiler park halindeki bir aracın bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladığını gördü. Çevrede bulunan bir işyerinden yangın söndürme tüpünü alarak yangına müdahale eden bekçiler, kısa sürede yangını söndürdü.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri