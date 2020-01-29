DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 - Son Dakika
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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

6 saat önce

Bahçelievler'de özel bir hastanenin merdiven boşluğundaki izolasyon malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4, System.String[]

Bahçelievler'de özel bir hastanenin merdiven boşluğundaki izolasyon malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken hastanede kısa süreli panik yaşandı.

Yangın, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede çıktı. Hastanenin merdiven boşluğunda bulunan izolasyon malzemelerinden dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, hastanede kısa süreli panik yaşandı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Hastaneden görüntü

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Bahçelievler, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:53 Kaynak: DHA
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