DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

1-THY'DEN ÇİN UÇUŞLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

-THY, 5 Şubat-29 Şubat arasında tarifeli Çin uçuşlarını azaltacağını açıkladı

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 'koronavirüs' nedeniyle Çin uçuşlarında bir süredir belirgin bir düşüş görüldüğünü ve bu nedenle 5 Şubat ile 29 Şubat tarihleri arasında planlı uçuşlarda sefer sayısının azaltılacağını duyurdu.

Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından açıklama yaptı. Üstün, "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir" ifadelerini kullandı. Ücretsiz bilet değişikliği iade ve tarih-parkur değişikliği talepleriyle ilgili olarak ise Üstün yolcuların çağrı merkezleri, satış ofisleri ve THY'nin resmi sitesinden gerekli desteğin sağlanacağını duyurdu.

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2- TURİZM BAKANI ERSOY: BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE BİZ DE EYLEM PLANLARIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Özgür KUMANOVALI-İSTANBUL, DHA- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çin'den gelecek turist beklentimiz maksimum 550 bin civarında. Bunun bir kısmını kaybetmek Türkiye'nin 2020 hedeflerine erişemeyeceği anlamına gelmiyor" dedi.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı'nın açılışını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çin'de görülen Korona virüsünün Türkiye'de turizmi etkisi üzerine Bakan Ersoy "Çin'den 2019 itibarıyla 419 bin turist gelmiş olacak. 2020 yılı için yüzde 15-20 büyüme öngörüsünde bulunmuştuk. Bu virüsün ilk 14 günlük gelişimi çok önemli. 14 günden sonra kesin uygulama planları Çin ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklığa kavuşacak" dedi.

Ersoy, "Bizde bu bağlamda Çin'den beklentilerimizi revize edeceğiz. Ama Türkiye'nin genel hedeflerini etkiler mi diye bakarsak, 2019'da 52 milyonun üzerinde turistle kapatan bir Türkiye'yi konuşuyoruz. 2020 hedefimiz de 58 milyonu aşmak. Çin'den gelecek turist beklentimiz maksimum 550 bin civarında. Bunun bir kısmını kaybetmek Türkiye'nin 2020 hedeflerine erişemeyeceği anlamına gelmiyor. Biz bunu başka pazarlardan nasıl telafi ederiz konusunda çalışmalara başladık. Şu an kesinleşmiş bir şey yok. Birkaç hafta içinde biz de eylem planlarımızı açıklayacağız. Gelişmeleri adım adım izliyoruz" diye konuştu,

Görüntü Dökümü:

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-Mehmet Nuri Ersoy röportajı

30.01.2020 - 14.38 Haber Kodu : 200130160

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3-BAKAN ERSOY: 2020'DE İSE 58 MİLYON TURİST 40 MİLYAR DOLARDAN FAZLA GELİR HEDEFLİYORUZ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Özgür KUMANOVALI-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı'nın (EMİTT) açılışında yaptığı konuşmada, "2020'de ise 58 milyon turist 40 milyar dolardan fazla gelir hedefliyoruz. Tabii ki sayıları vermek kolay. Gereğini yapmak ise özveri gerektiriyor" dedi.

24'ncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı (EMİTT) TÜYAP Kongre Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile bugün başladı. 2 Şubat'a kadar sürecek olan fuara dünyadan katılımcılar, tur operatörleri ve çok sayıda turizm uzmanı katılacak.

24'ncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı TÜYAP'ta kapılarını açtı. 24. EMITT Fuarı Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) iş ortaklığında, kapılarını açtı.

Fuar açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, TTYD Başkanı Oya Narin katıldı.

"2020'DE 58 MİLYON TURİST 40 MİLYAR DOLARDAN FAZLA GELİR HEDEFLİYORUZ"

Açılıştan konuşan Bakan Ersoy, "Turizmde onlarca yıldır süregelen anlayışı değiştirmek yerleşik kalıpları yıkabilmek kolay değil. Dünya Turizm Örgütünün öngörülerinin de üzerinde büyüyen 1.5 milyar turist, 1.5 trilyon dolar gelirine koşan bir dünya turizm pastasını konuşur olduk artık. Bütün ülkeler sektörün büyüme potansiyelinin farkında ve gelirden pay almak istiyorlar. Biz de Türkiye olarak Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile birlikte 2023 hedeflerimizi revize ederek 50 milyondan 75 milyona yükselttik. Ay sonunda TÜİK tarafından kesin rakamlar açıklanacak olmakla beraber 2019 hedefimiz olan 52 milyon turist 34 milyar dolar olan gelir hedefimize yakalıyor olacağız. 2020'de ise 58 milyon turist 40 milyar dolardan fazla gelir hedefliyoruz. Tabii ki sayıları vermek kolay. Gereğini yapmak ise özveri gerektiriyor. Eğer düzenli olarak dünya ortalamasının çok üzerinde büyüme bekliyorsanız iş yapma şeklini de stratejinizi de değiştirmeniz gerekiyor" dedi.

TANITIM BÜTÇESİ 2020 YILINDA 180 MİLYONA ÇIKARILDI

Bakan Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü: "2018'de 18 milyon dolar olan tanıtım bütçemizi 2019'da 75 milyon dolara 2020'de ise Türkiye Turizm Tanıtım ve geliştirme Ajansı katkısı ile 180 milyon dolara çıkardık. Türkiye tarihinde ilk kez yoğun etkili yaygın ve sürdürülebilir bir tanıtım politikasını hayata geçirmiş olduk. Üstelik bu tamamen işinin uzmanı profesyonel bir yapıda çağımızın değişen yeni iletişim yöntemleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirmeye başladık Turizm gelirlerimiz incelediğimizde gelirin yüzde 40'nın Marmara, yüzde 40'ının Akdeniz yüzde 10'unun Ege ve kalan yüzde 10'unun Anadolu'nun diğer bölgelerinden elde ettiğimizde görüyoruz. Bu sürdürülebilir bir politika değil. Anadolu'nun Turizm'den aldığı geliri arttırmamız gerekiyor. 40'tan fazla aynı bölgeye giden turistlerimiz var. Eğer onları başka bölgelerle tanışamazsak başka ülkelere kaptırmamız kaçınılmaz. Bu sebeple her bölgenin kendine özgü turizm potansiyelini ortaya çıkaracak yeni tanıtım ve yatırım politikaları üzerinde çalışıyoruz. Ege Bölgesi'nde de biri Çeşme'de diğeri Didim'de olmak üzere sadece bulundukları alanı değil bütün bölgeyi kalkındıracak 2 turizm merkezinin çalışmalarını başlattık. Bu projeler Ege'nin en büyük ihtiyacı 12 aylık turizmin gerekli olan golf, termal, kongre, etkinlik, spor, doğa, bisiklet ve benzer aktiviteleri içeren çok düşük yoğunluklu doğaya saygılı geri dönüşüm ve çevre politikaları ile uyumlu yüksek gelir grubuna hitap eden çağımızın ve geleceğin turizm ihtiyaçlarına uygun dünyada örnek gösterebilecek projeler"

"ANAVATAN SAYESİNDE TURİZMDE BİR NOKTAYA GELDİK"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ise ambargolara rağmen Türkiye'den destek alarak turizmde önemli noktalara geldiklerini belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, gerek doğası ile gerekse tarihi zenginlikleriyle gerekse turizmin değişik alanlarında ve deniziyle ve senenin 10 ayı güneş alan bir ada. Bu adada turizmin her türlü çeşidini yaşamak mümkün. Kültüründen sağlığına, gastronomisine, baktığımızda adamızın güvenli ve çok güvenilir bir ülke olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Ama ne var ki 45 yıldır dünyadan ambargolar altında ilerlemekteyiz. İzolasyonlar altında kıvranmaktayız. Ulaşımda direkt uçuşlarımıza ambargo var. Ancak güvencemiz Türkiye Cumhuriyetimiz var. Anavatan sayesinde sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fuat Oktay ve Kültür Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy sayesinde yapılan iş birlikleri turizmde bir noktaya geldik. İnanıyorum ki bu çalışmalarla daha ileriye gideceğiz" dedi.

Açılış programının sonunda katılımcılara plaket takdimi yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Nuri Ersoy konuşmaları

-KKTC Bakanı Ünal Üstel konuşmaları

-Plaket takdimi

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4- ŞİŞLİ'DE BALKONDAN DÜŞEN ÇOCUĞUN ANNESİNİN İŞ GÖRÜŞMESİNE GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ali ABLAY - Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, ŞİŞLİ'de 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 8 yaşındaki çocuğun annesinin iş görüşmesine, anneannesinin ise markete giderek, çocuğu evde yalnız bıraktıkları ortaya çıktı.

Şişli'de dün meydana gelen olayda Kurtuluş Caddesindeki evlerinde yalnız bırakılan 8 yaşındaki Ukrayna uyruklu Filipp 4'üncü kattaki balkondan düşerek 1'inci kattaki balkon demirlerine son anda tutunmayı başarmıştı. Kurtarılan ve hastaneye kaldırılan Filipp'in sağlık durumunun iyi olduğu ve aynı gün taburcu olduğu öğrenildi. Olay hakkında soruşturma başlatan polis ekipleri çocuğun annesi Sabina C.'ye aile yükümlülüğün ihlalinden işlem yaparken, anneannesi Olga C.'nin de ifadesini aldı. Sabina C.'nin oğlu Filipp ile birlikte 3 yıldır Türkiye'de yaşadığı öğrenilirken, dün sabah saatlerinde iş görüşmesi için evden ayrıldığı ve oğlunu annesi Olga C.'ye emanet ettiği belirlendi. Filipp'in balkondan düşmesinin ardından Sabina C.'yi arayan annesi Olga C.'nin oğlunun balkondan düştüğünü söylediği ve bunun üzerine hastaneye oğlunun yanına gittiği bildirildi. Olga C.'nin ise kızı Sabina C.'nin kendisine Filipp'i bakması için emanet ettiğini, kızı iş görüşmesine gittikten bir süre sonra alışverişe gittiği, torununun kendisiyle gelmek istememesinden dolayı evde bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi. Filipp'in balkondan düşmesi üzerine komşularının kendisini arayarak torununun hastaneye kaldırıldığını söylediği ve bunun üzerine Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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Olaya ilişkin dün çekilen görüntüler

Anne ve çocuğun fotoğrafı

30.01.2020 - 14.49 Haber Kodu : 200130162

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5- ARNAVUTKÖY'DE PKK OPERASYONU: 7 GÖZALTI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, - ARNAVUTKÖY'de bir markete el yapımı patlayıcı atan terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH üyesi 3 şüpheli ile Türkiye'ye yasadışı yollarla girdiği belirlenen PYD/YPG terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı. Terör örgütünden kaçarak Türkiye'ye gelen 1 kişi de emniyet güçlerine teslim oldu.

ARNAVUTKÖY'DE MARKETE SALDIRAN PKKLILAR YAKALANDI

Arnavutköy, İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir markete 21 Ocak günü el yapımı patlayıcı atılması üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Olay hakkında araştırma başlatan terör polisi, saldırıyı terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan DGH (Devrimci Gençlik Hareketi)'nin yaptığını belirledi. Örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren 3 şüphelinin olayı gerçekleştirdiği ve Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yaparak İstanbul'da bulundukları tespit edildi.

PYD/YPG BAĞLANTILI 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

PKK terör örgütünün Suriye yapılanması olan PYD/YPG içerisindeki terör örgütü üyeleriyle bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişi ile terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH üyesi 3 şüpheli 28 Ocak'ta eş zamanlı yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Terör örgütünde faaliyet gösterdikten sonra kaçarak Türkiye'ye yasadışı yollarla girdiğini ve 2 yıldır İstanbul'da yaşadığını ifade eden 1 şüpheli de emniyet güçlerine teslim oldu.

7 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV

30.01.2020 -15.56 Haber Kodu : 200130181

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6- BAHÇELİEVLER'DE İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Ali ABLAY/ İSTANBUL, BAHÇELİEVLER'de bir işyerinin soyunma odasına giren kadın, işyeri çalışanına ait parayı çalarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 21 Ocakta Bahçelievler, Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki işyerinde meydana geldi. İşyerinin soyunma odasında bir çalışana ait 950 liranın çalınması üzerine işyeri çalışanı polise ihbarda bulundu. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyerine ait güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde işyeri çalışana ait olan parayı çalan kişinin Aynur B.(44) olduğu belirlendi. Aynur B.'nin Hürriyet Mahallesindeki evine baskın düzenleyen polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kameralara yansıyan görüntülerde Aynur B.'nin bir süre soyunma odasının kapısında gezindiği ardından soyunma odasına girip işyeri çalışanına ait montu ve parayı alarak çıktığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası

-Olay anı

30.01.2020 - 13.38 Haber Kodu : 200130142

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7- MİLLİ SARAYLAR, PORSELEN ATIKLARINDAN YALITIM MALZEMESİ ÜRETTİ

Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN-Kubilay ÖZEV/ MİLLİ Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası'nın atıkları, ısı ve ses yalıtım malzemesine dönüştürüldü. Elde edilen köpük porselenin, enerji kaybını yüzde 85 oranında engelleyen, hafifliği ve işlevselliğiyle kullanım kolaylığı sağlayan ürünün, 30 desibele kadar da ses yalıtımı sağladığı tespit edildi. Köpük porselenin olası bir yangında alev almaması ve zehirli gaz salınımına sebep olmamasının tam bir yalıtım malzemesi olduğunu gösterdiğini söyleyen Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, "Bol gözenekli, düşük yoğunluklu, ısı ve ses yalıtım özelliği olan malzeme elde ettik. Amacımız bir katma değer, bir özellik katmaktı. Bundan sonra bunu endüstriyel olarak üretebiliriz" dedi.

"DÜŞÜK YOĞUNLUKLU, ISI VE SES YALITIMI OLAN BİR MALZEME"

Milli Saraylar İdaresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 129 yıldır üretime devam eden Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası'nın porselen atıklarından ısı ve ses yalıtım malzemesi üretti. Proje kapsamında, yoğun bir malzeme olan porselenin ısıl iletkenliği düşürüldü. Yalıtım özelliği kazanabilmesi için gözenekli ve boşluklu hale getirilen porselen atıklarından elde edilen karışım, presleme yoluyla şekillendirildi ve bin 150 santigrat derecede pişirildi. Çalışma sonucunda yüzde 80 oranında yüksek gözenekli, 500 kg\metreküp değerinde düşük yoğunluklu köpük porselen elde edildi. Köpük porselenin, yüzde 85 oranında enerji tasarrufu sağladığı, gürültüyü 30 desibele kadar yalıttığı, muhtemel bir yangında alev almadığı ve dolayısıyla zehirli gaz tehlikesini ortadan kaldırdığı tespit edildi. Malzemenin üretim aşamalarını gösterdikten sonra projeyi anlatan Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, "Milli Saraylar idaresine bağlı saray, köşk ve kasır ve fabrikalarımızda Sıfır Atık Projesi yürütülmektedir. Bu proje kapsamında porselen üreten fabrikamızda arzu edilmese de birtakım atıklar oluşuyor. 'Bu atıkları çevreye zarar vermeden nasıl değerlendirebiliriz' sorusuna cevap ararken, bu malzeme gelişti. 'Malzemeye nasıl bir katma değer katabiliriz' sorusuyla yola çıktık. Literatürü takip ettik ve 'Bir yalıtım malzemesine dönüştürebilir miyiz' dedik. Atıklarımızı gerekli ilave maddeyi kattıktan sonra pişirme işlemine tabii tuttuk ve sonuçta bol gözenekli, düşük yoğunluklu, ısı ve ses yalıtım özelliği olan malzeme elde ettik. Amacımız bir katma değer, bir özellik katmaktı. Bundan sonra bunu endüstriyel olarak üretebiliriz" ifadelerini kullandı.

"DEPREM ANINDA YIKILDIĞINDA ÇOK DAHA AZ YÜK OLUŞTURACAK"

Çapoğlu, "Bu malzemenin türevleri mevcuttur, ticari olarak elde edilebilir ama bu malzemenin özelliği yüksek sıcaklıkta pişmiş, A1 sınıfı yanmaz niteliği sahip, yangın sırasında çevreye herhangi bir zehirli gaz salınımı söz konusu değil. Ayrıca hafif, suyun ağırlığının yarısı kadar bir yoğunluğa sahip. Dolayısıyla bir deprem anında insanların üzerine yıkıldığında, çok daha az bir yük oluşturacaktır. Kurtulmasına imkan tanıyabilecektir" diye konuştu,

Görüntü Dökümü

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-Fabrikadan detay görüntüler

-Üretim aşamasından görüntüler

-Atıkların ayrıştırılması aşamasından görüntüler

-Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu'nun aşamaları anlatması

-Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

30.01.2020 - 14.42 Haber Kodu : 200130161