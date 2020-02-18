DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 - Son Dakika
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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

7 saat önce

Kartal'da uyuşturucu madde satan şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4, System.String[]

Kartal'da uyuşturucu madde satan şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve araba şeklinde hassas terazi ele geçirildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ozan U.(23) isimli bir şüphelinin gençleri uyuşturucu madde kullanmaya teşvik ettiği ve renkli uyuşturucu haplar getirip sattığı bilgisine ulaştı. Ozan U.'nun sattığı uyuşturucu haplara "Atom", "Fişek", "Çiftpatlar" gibi isimler taktığı ve uyuşturucuları oyuncak araba şeklindeki hassas terazide tartıp gençlere verdiği öğrenildi. Bu bilgiler üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Ozan U.'nun uyuşturucuya alıştırdığı gençlerden biriyle iletişime geçti. Emniyet ekiplerine bilgi veren genç, Ozan U.'nun uğradığı bir kafenin adresini verdi. Kafe ve çevresini 3 günlük teknik ve fiziki takibe alan polis, Ozan U.'nun uyuşturucu maddeleri sakladığı evi belirledi. Polis ekiplerince Ozan U.'nun evine 16 Ocakta operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli Ozan U. gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 187 extacy hap, 385 gram metamfetamin ve oyuncak araba şeklinde hassas terazi ele geçirildi. Ozan U.'nun 3 uyuşturucu madde bulundurma ve 2 hırsızlık olmak üzere 5 suç kaydı olduğu öğrenildi. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Ele geçirilen maddeler ve tartı

Şüphelinin adliyeye sevk edilişi


- İstanbul
İstanbul, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:10 Kaynak: DHA
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