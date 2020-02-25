DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4 - Son Dakika

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6 saat önce

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 30 Ocak 2017 tarihinde hemşire Leyla Koçka'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Savcı Alpay Göçmen ile eski hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in davası görüldü.

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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 30 Ocak 2017 tarihinde hemşire Leyla Koçka'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Savcı Alpay Göçmen ile eski hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in davası görüldü. Duruşma  dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ne görülen duruşmaya tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen katılmazken, taraf avukatları katıldı. Hakim, tanıkların gelmediğini belirterek, hemşire Leyla Koçka'nın avukatına söz verdi. Koçka'nın avukatı "Önceki celsede ifade veren tanığın beyanlarında sanığın suç işlediği sabittir. Tanık dinlenmesine gerek yoktur, sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

HAKARET DEĞİL TEHDİTTİR

Sanık Göçmen'in annesi ve aynı zamanda avukatı olan Aynur Göçmen ise "Oradaki hemşirenin onuruna yönelik aşağılayıcı bir cümle değildir. Müvekkile serum ayakta takılmıştır, müvekkil her hasta gibi sadece canının yanmamasını istemiştir. İddianameyi kabul etmiyoruz velev ki etsek bile bu söz aşağılayıcı değildir, tehdit suçudur. Hakaret değildir" diye konuştu. Avukat Göçmen, şikayetçinin ve tanıkların yeniden dinlenmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, şikayetçinin tekrar dinlenmesi talebini reddederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Görkem Sertaç Göçmen'in 30 Ocak 2017 tarihinde bulantı ve kusma şikayetiyle gittiği Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi acil servisinde görevli hemşire Leyla Koçka'ya hakaret içeren sözler söylediği anlatıldı. İddianamede Göçmen hakkında "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.


- İstanbul
Görkem Sertaç Göçmen, Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:59 Kaynak: DHA
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