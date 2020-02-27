DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4 - Son Dakika

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4

6 saat önce

SULTANGAZİ'de bir çadırın içerisinde kaçak nargile tütünü yapanlara yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4, System.String[]
SULTANGAZİ'de bir çadırın içerisinde kaçak nargile tütünü  yapanlara yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'deki bir çadırın içerisinde kaçak nargile tütünü  yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine dün harekete geçen kaçakçılık polisi teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, öğlen saatlerinde çadıra operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü Suriye uyruklu 5 kişi suçüstü yakalandı.

Çadırda yapılan aramalarda 1 ton 250 kilo kaçak nargile tütünü, 2 elektronik tütün yoğurma makinesi, elektronik kıyma makinesi, 2 elektronik terazi, kantar, elektronik poşet vakumlama makinesi, 150 litre aroma maddesi, 800 litre gliserin maddesi, 250 kilo toz şeker, 5 kilo renklendirici toz, 61 bin farklı markalarda tütün paketi, 8 bin plastik kutu, 250 kilo kalın kıyılmış ham tütün, 2 kazan, 6 tüp ve 2 ocak ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Polisin operasyon anı

-Şüphelilerin aranması

-Tütünlerin ele geçirilmesi


- Etti
Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:31 Kaynak: DHA
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