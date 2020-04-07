DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4 - Son Dakika

BAĞCILARDA KARANTİNA ALTINDA OLAN 4 BİNADA SON DURUM

-Karantinadaki aparatmanlardan birine öğle saatlerinde ambulans geldi.

-Karantinaya alınan bir kişi, "18 Nisan'a kadar evde kalacağız. Aile doktoru sürekli arayarak kontrol ediyor" dedi.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,

Bağcılarda 4 bina koronavirüs sebebiyle dün karantina altına alındı. Binalara giriş ve çıkış yasak olması sebebiyle bina önünde polis ekipleri nöbet tutuyor. Vatandaşların ihtiyaçları ise belediye ekipleri tarafından karşılanıyor.

Bağcılar Merkez Mahallesi, Çınar Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallesi'nde yer alan 4 apartmanda yaşayan vatandaşların koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından buradaki 4 bina karantina altına alındı. Merkez Mahallesi'nde bulunan apartman girişine ise emniyet şeridi çekildi. Binaya giriş çıkışlara izin verilmediği için polis ekipleri karantina altına alınan apartmanların önünde nöbet tutuyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE AMBULANS GELDİ

Merkez Mahallesi'nde bulunan apartmana ise öğle saatlerinde ambulans geldi. Apartmanda yaşayan ve şikayetleri olduğunu belirten iki kişi ambulansa taşındı. Öte yandan bu apartmanlarda oturan vatandaşlar için Bağcılar Belediyesi tarafından erzak ve dezenfektan ürünleri bulunan koliler görevliler tarafından vatandaşlara teslim edildi.

"AİLE DOKTORU SÜREKLİ ARAYARAK KONTROL EDİYOR"

Kazım Karabekir Mahallesi'nde karantina altına alınan Şahinler Apartmanın önü ise belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Şahinler Apartmanı'nda yaşayan Süleyman Şahin , "Eşim pozitif çıktı. Bana test yapıldı henüz sonuçlanmadı. Bu apartmanda 3 dairede var. 18 Nisan'a kadar evde kalacağız. Aile doktoru sürekli arayarak kontrol ediyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Karantina altına alınan apartmanlardan detaylar

-Şahinler Apartmanı önü dezenfekte edilmesi

-Merkez Mahallesi ambulans ve hasta taşınması

-Karantina apartmanlarında oturanlardan detaylar

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2- FATİH'TE KAHVEHANEDE KUMAR OYNAYANLARA BASKIN KAMERADA

Ali ABLAY/ İSTANBUL, FATİH'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu ve içerisinde kumar oynatıldığını belirleyen polis, işyeri sahibi hakkında işlem yaparken, kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye biner lira para cezası kesti.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar vermişti. Fatih Karagümrük Mahallesi Muhtar Yektan Sokaktaki bir kahvehanenin tedbirlere uymayarak açık olduğunu ve kumar oynatıldığını belirleyen emniyet ekipleri harekete geçti. Kahvehaneye cumartesi günü saat 18.30 sıralarında baskın düzenleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin kumar oynadığını ve masanın üzerinde 400 lira para bulunduğu belirledi. Kahvehane sahibi Cafer K., hakkında "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapılırken, kahvehanedeki 5 kişiye ise biner lira para cezası kesildi. Kahvehane zabıta ekiplerince mühürlendi.

Görüntü Dökümü

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-Kahvehane görüntüsü

-Kumar oynayanlar

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3- KAYDI, TESTİ OLMAYAN KUMAŞ MASKE TAKANLARA UYARI: SİZİ KORUYAYIM DERKEN HASTA EDER

Müge YARIMBATMAN- Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL, KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara toplu ulaşım araçları, market ve pazar yerlerinde maske takma zorunluluğu getirildi. Vatandaşların maskeye olan talebi artarken, uzmanlar da nano teknolojiyle üretildiği iddia edilerek satılan siyah kumaş maskelerle ilgili vatandaşları uyarıyor. TOBB Tıbbi Cihaz Medikal Sektör Başkan Yardımcısı Veysi Cengiz Balçık, bu maskelerle ilgili, "Özellikle son zamanlarda nano yüz maskesi olarak piyasada olan kumaş maskelerin hiçbir kaydı, testi belirlenmemiş durumda. Bizim bu maskelerle ilgili en büyük endişemiz, kullanıcıların bu maskeyi kullanırken korunmaktan çok hasta olmalarıö dedi. Balçık, "Aldığınız kutuların üzerinde de 'CE' işareti, tanımlama numarası ve ÜTS (Ürün Takip Sistemi) belgesini arayın." diye konuştu.

"BU MASKELERİN HİÇBİR KAYDI VE TESTİ YOK"

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde her geçen yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın açıklamalarından sonra toplu ulaşım araçları, market ve pazar yerlerinde maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti. Maskeye olan talep artınca medikal ve eczaneler dışında birçok yerde maske üretimine ve satışına başlandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tıbbi Cihaz Medikal Sektör Başkan Yardımcısı Veysi Cengiz Balçık ise usulüne uygun şartlarda ve doğru hammaddeyle üretilmeyen maskeler ile ilgili şunları söyledi: Maskeler, kişisel koruyucu olarak kullanılan maskeler ve sağlık sektöründe kullanılan cerrahi maskeler olarak ikiye ayrılır. Maske üretimi komplike bir iştir. Tıbbi cihaz direktifleri ile üretmeniz gerekir. Bunun da 4703 sayılı bir kanunu vardır. Bu kanun çerçevesinde ve direktifler doğrultusunda üretmeniz gerekir. Ancak son zamanlarda görüyoruz ki piyasada nano maskeler, koruyucu maskeler adı altında piyasaya arz edilen birçok maske var. Halbuki bu maskelerin belirli bir kontrol altında, steril ortamlarda, partikül sayısının az olduğu ortamlarda üretilmesi gerekir. Özellikle son zamanlarda nano yüz maskesi olarak piyasada olan kumaş maskelerin hiçbir kaydı, testi belirlenmemiş durumda ve piyasaya arz ediliyor. Bizim bu maskelerle ilgili en büyük endişemiz, kullanıcıların bu maskeyi kullanırken korunmaktan çok hasta olmaları" ifadelerini kullandı.

"SİZİ KORUYAYIM DERKEN HASTA EDER"

Balçık bu maskelerin korunmak isteyen kişiyi aksine hasta edebileceğini belirterek, şöyl edevam etti: "Bu ürünlerin sentetik olduğunu düşünüyoruz. Sentetik ürün de partikülleri kendisine doğru çeker. Çektiği bu partiküller de solunum yoluyla sizin ciğerlerinize gider. Dolayısıyla sizi iyileştireyim, koruyayım derken hasta eder. Onun için bu ürünleri kullanırken son derece dikkat etmeniz lazım. Bunların steril ve partikül sayısı düşürülmüş odalarda üretilmiş olması gerekir. Mesela cerrahi maskeler kuralları içerisinde üretiliyor. Ultrasonik yapıştırıcı kullanılıyor, üç katlıdır, arasında filtrasyonu var, yüzde 85-90 civarında bakteri ve virüsü süzme özelliği var. Bu sebepten dolayı bu tür cerrahi maskeleri almanızı istiyoruz. Aldığınız kutuların üzerinde de 'CE' işareti, tanımlama numarası ve ÜTS (Ürün Takip Sistemi) belgesini arayın. Yani barkodunu okuttuğunuz zaman Ürün Takip Sistemi'nin içerisinde olup olmadığını kontrol edin. Bunları olan maskeler için rahatlıkla kullanabilirsiniz diyebiliriz. Çünkü bunlar üretilirken kumaş üreticisinden başlayıp ürün mamul hale gelene kadar olan her şey kontrol altındadır. Ama bu nano yüz maskeleri dediğimiz maskelerin hiçbir şekilde kontrolü olmadığı gibi, piyasaya da arzları son derece tehlikeli. Bununla ilgili bakanlığımızın da harekete geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde ben kendimi koruyayım derken, inanın hasta olabilirsiniz. Çünkü bunlar sentetik olması sebebiyle elektriklenme yapıp ortamdaki bakteri ve virüsü size doğru çekebilir."

"ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ'NDE KAYDI YOK"

Maskeleri Ürün Takip Sistemi'nde aratan ve bir kayıt bulamayan Balçık, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunların hangi ortamlarda paketlendiği ve dikildiği sosyal medyada da yayınlandı. Aslında zaten maskelerin dikilmemesi lazım. Ultrasonik yapıştırıcılarla kenarlarının yapıştırılması lazım. Fakat bu maskeler son derece kontrolsüz bir şekilde üretiliyor. Gördüğünüz üzere üstünde 'steril edilmiştir' yazıyor. Sterilize işleminin belirli kurallar ile yapılması gereken bir işlemdir. Bu işlem olduğu zaman zaten üzerinde CE işareti olması lazım. Avrupa Birliği 'nin atamış olduğu onaylı kuruluşlar tarafından yapılan sterilize işlemleri bile denetleniyor. Buraya 'sterile edilmiştir' yazılmış, nasıl sterilize ettiniz? Yıkayarak mı? Yıkayarak sterilize işlemi olmaz. Yıkayarak sadece temizlik yapabilirsiniz. Bu arkadaşlar buraya bunu yazarak halkımızı yanıltmış durumdalar. Onun için kumaşından üretim aşamasına kadar her şeyin adım adım takip edilmesi ve kontrol edilmesi gerekir. Bağımsız laboratuvarlarda testlerinin yapılması gerekir, bu şekilde piyasaya arz edilebilir. Dikiş makinesiyle üretilen maskelerin de sakıncaları var. İğne deliklerinden virüs ve bakteri girebilir, oralarda yaşayabilir. Bunların olmadığına dair elinizde bilimsel kanıtların olması lazım. Aksi taktirde siz insanlara 'alın, kendinizi koruyun' derken, 'alın, kendinizi hasta edin' demiş oluyorsunuz. Bu nano maskeler boyalı bir kumaş. Bu kumaşın üzerindeki boyanın yüzünüzle temasında herhangi bir alerji yapmadığını ve vücudunuza herhangi bir zararı olmadığını gösteren belgelerin de olması lazım. Aksi taktirde yüzünüzde tahribat ve tahriş yapabilir. Vücudunuza kimyasal madde girmesine neden olabilir. Ayrıca maskelerin üreticilerinin ismi, iletişim numarası, adresi gözükmüyor. Bakın barkod numarasını Ürün Takip Sistemi'nden okutuyorum, böyle kayıtlı bir ürünün olmadığını gösteriyor. Şu an şikayet butonu çıkmış durumda. Ürünün kaydı, şikayet numarası hiçbir şekilde yok. Ürünü şikayet etmek istesek bile edebileceğimiz bir merci yok. Süratle bu ürünlerin piyasada arzını yasaklamak lazım."

Görüntü Dökümü

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-TOBB Tıbbi Cihaz Medikal Sektör Başkan Yardımcısı Veysi Cengiz Balçık ile röp

-Nano yüz maskesi

-Kullanılması gereken cerrahi yüz maskesi

-Genel ve detay görüntüler

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4- METROBÜSTE YAŞ VE MASKE DENETİMİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - KORONAVİRÜS ile mücadele programı kapsamında toplu ulaşım araçlarına getirilen sınırlama kapsamında 20 yaşından küçükler ile 65 yaş ve üstündekilerin metrobüslere binmelerine izin verilmedi.

Avcılar 'daki Merkez Üniversite Metrobüs Durağındaki görevliler, maskesiz geçişe izin vermezken, maskesı olmayanların yakındaki bir eczaneye giderek maske alabileceklerini söylediler. Bu arada bazı yolcuların birbirleri ile 'maske dayanışması' yaparak yanlarında taşıdıkları yedek maskelerden birbirlerine verdikleri görüldü. Metrobüse binmek üzere gelen 20 yaşından küçük bir kız önce maske, daha sonra yaş kontrolüne takılarak geri gönderildi. Yaşının 65'ten büyük olduğunu belirten Ömer Ergun da, metrobüse yaşı nedeniyle binemedi. Ergün, 12 yaşında bir çocuğu bulunduğunu, sosyal yardım alabilmek için Şişhane'ye birkaç kez gittiğini henüz sonuç alamadığını, bu nedenle tekrar metrobüs ile giderek yardım işlemlerini yaptırmaya çalıştığını anlattı. Ömer Ergun, tüm çabalarına rağmen güvenlik görevlilerini ikna edemeyince Gümüşpala Mahallesi'ndeki yakınının evine gitmek üzere ayrıldı. Bu arada elinde taşıdığı peçete ile gelen bir kişi de metrobüse alınmadı, maske almaya gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sosyal yardım alabilmek için Şişhane'ye metrobüs ile gitmek isteyen Ömer Ergun, yaş engeline takıldığı için güvenlik görevlilerini ikna etmeye çalışırken

-Ömer Ergun ile röportaj

-Maskesiz yolcular maske almaya gönderilirken

-Yaşı küçük genç kız geri gönderilirken

-Bir yolcu metrobüse maskesiz binemeyen bir yolcuya yanında taşıdığı maskeyi verirken

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5- ESENLER'DE RÜZGARDA UÇAN ÇATI KARŞI APARTMANDAKİ DAİRENİN İÇİNE GİRDİ

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, ESENLER'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısının bir bölümü uçarak karşı apartmanın çatı katındaki daireye girdi.

Esenler Tuna Mahallesi 714 sokakta bulunan 5 katlı apartmanın çatısının büyük bir bölümü şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan parça apartmanın karşısında bulunan 4 katlı apartmanın çatısına uçtu. Çatıdan kopan parça karşı binanın çatısı ve çatı katında bulunan daireye de zarar verdi. Çatıdan uçan bazı yapı malzemeleri de sokağa düştü.

Olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hasar gören daire ve uçan çatı parçası incelendikten sonra sokak araç trafiğine kapatıldı. Sokakta park halinde bulunan otomobiller de olduğu yerden kaldırıldı. Belediye ekiplerinin uçan çatı parçalarını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Çatıdan düşen parçalar

Karşı apartman çatısına uçan çatı parçası

Sokağa düşen çatı parçaları

Vatandaş röp

Diğer görüntüler

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6- BAĞCILAR'DA ŞİDDETLİ RÜZGARDA ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR YOLA DÜŞTÜ

Cemil ÖZDEMİR/ Bağcılar'da şiddetli rüzgarın etkisiyle binaların çatısından kopan parçalar yola düştü.

Bağcılar Göztepe Mahallesi 2279. Sokak'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar elektrik kablolarına çarparak yola düştü. 2284. Sokak'ta ise 4 katlı binanın çatısından kopan parçalar yola savruldu. Park halindeki bir aracın üzerine düşen parçalar aracın camını kırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve elektrik ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede önlem alarak çalışma yaparken, elektrik ekipleri de yeni kablo çekti.

Görüntü Dökümü

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-Yola savrulan parçalar

-İtfaiye ekipleri

-Elektrik ekipleri

-Park halindeki araç

-Genel ve Detaylar

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7- ARNAVUTKÖY'DE POLİSTEN KAÇAN SİGARA HIRSIZLARI KAZA YAPTI

-Kaza anı kamerada

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy 'de girdikleri bakkal ve marketlerden sigara çalan hırsızlar polisten kaçarken kaza yaptılar. Kaza yaptıktan sonra araçtan inerek kaçan hırsızların o anları bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul Arnavutköy'de 5 Nisan'da sabah saatlerinde meydana geldi. Bakkal ve marketlere girip sigara çalan hırsızlar, daha sonra Hicret Mahallesi'nde bir otomobilin kapısını açmaya çalışırken vatandaşlar tarafından fark edildiler. Polise haber verilmesi üzerine Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler harekete geçti.

İhbar edilen hırsızlara ait olan aracı Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde durdurmaya çalışan polis ekipleri, dur ihtarına uymayarak kaçan hırsızların peşine düştü. Polisin kovalamacası sonucu yağışlı havanın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek Fatih Caddesi'nde park halindeki bir otomobile çarpan hırsızlar kaza sonrası araçtan inerek kaçmaya çalıştı. Hırsızların yaya olarak kaçtığı istikamette arama yapan polisler, 1 kişiyi yakaladı.

Polisler tarafından yakalanan H.İ.A adlı hırsızın emniyet sorgusunda askerlik yoklama kaçağı olduğu, 2 adet yağma, 7 adet kapkaç ve 2 adet evden hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Hırsızların kaza yaptığı araç içerisinde yapılan aramada ise, iş yerleri ve araçların kapılarını açmakta kullanılan çeşitli malzemelerin yanı sıra çok sayıda açılmamış sigara paketleri bulundu. Hırsızların aracı yapılan detaylı incelemenin ardından yeddi emin otoparkına çekildi. Yakalanan hırsız Yavuz Selim Polis Karakolu'na götürülürken, polisin yaya olarak kazan diğer 2 hırsızı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızların kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Hırsızların yaya olarak kaçış anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Polislerin kovalamacası güvenlik kamerası görüntüsü

-Kazanın yaşandığı yerin gündüz genel ve detay görüntüsü

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8- TERÖR KAMPLARINI KORONAVİRÜS VURDU

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, - TERÖR örgütü PKK içinde koronavirüs vakalarının yaşandığı tespitleri yapıldı. DHA'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Irak'ın kuzeyinde ve Irak- İran sınır hattına yakın bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 60-70 PKK'lı teröristin koronavirüs şüphesiyle Süleymaniye'de bulunan hastanede karantina altına alınarak, tedavi edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Terör örgütünün kontrolündeki Mahmur Kampı'nda 70 civarında teröristin yine koronavirüs salgını nedeniyle durumunun ağır olduğu öğrenildi. Süleymaniye'de koronavirüs şüphesi ile karantina altına alınan 38 teröristin ise geçen hafta içerisinde öldüğü belirlendi.

ÜST DÜZEY TERÖRİSTLER İZOLASYONDA

Irak kuzeyindeki terör kamplarında koşullardan dolayı koronavirüsün hızla yayıldığı, gıda ve ilaç sıkıntısı yaşandığı belirtildi. Terör örgütü üst düzey yöneticilerinin ise kendilerini korumaya alarak, ihtiyaç nedeniyle gelen diğer teröristleri bile bulundukları alanlara yaklaştırmadıkları ifade edildi. Koronavirüs nedeniyle örgüt yöneticilerinin toplantı yapmadıkları, enfekte olan çok sayıdaki terörist nedeniyle görüşme taleplerini kabul etmedikleri belirtildi.

FİRARI ÖNLEMEK İÇİN KIRSALDA SÖZDE TEDAVİ

Koronavirüse yakalanan teröristler için Süleymaniye'de örgüte ait bir hastanenin tedavi amacıyla hazırlandığı, ancak yeterli sayıda sağlık personeli ve ekipman bulunmadığından ölümlerin engellenemediği belirtildi. Süleymaniye ve Erbil bölgesine kaçabilen bazı teröristler, hastanelere öncelikle üst düzey teröristlerin gönderildiğini, sıradan teröristlerin ise kaçmalarından şüphe edildiği için kırsal alanda dağınık karantina bölgelerinde tutulduğunu, doktor ve yeterli ekipman bulunmaması nedeniyle genç yaştaki birçok örgüt mensubunun öldüğünü anlattı.

KORONADAN ÖLENLER BELİRSİZ

Suriye 'de ise PKK/ PYD/ YPG terör örgütü mensuplarına koalisyon güçlerince birtakım tıbbi malzemenin gönderildiği ancak, bunların yeterli olmadığı da örgütün iletişim kaynaklarından tespit edildi. Bölgedeki hastanenin büyük bir bölümünün tahrip olması ve yeterli sayıda sağlık ekibinin bulunmaması nedeniyle ölüm oranlarının dünya ortalamasının çok üzerinde olduğu, ancak koronavirüs test kitlerinin olmaması nedeniyle ölenler için kayıt tutulmadığı belirtiliyor.

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9- İSTANBUL'A 1743 KAMERALI TAKİP

Müslim SARIYAR-Osman BAKIR/İSTANBUL,-KORONAVİRÜS önlemleri sürerken İstanbul'un izlendiği noktalardan biri de İBB Ulaşım Yönetim Merkezi oldu. "Evde kal" uyarıları ve sokağa çıkma yasaklarının ardından 1743 kamerayla izlenen İstanbul'un en yoğun meydanlarının boş kaldığı görüldü.

Koronavirüs önlemleri kapsamında "Evde kal", "Sosyal mesafeyi koru" uyarıları ve 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ardından İstanbul'da sessizlik hakim oldu. İstanbul'daki sakinlik İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi"nden 1743 kamerayla izleniyor. İstanbul'da bulunan meydanlar, sahil yolları, D-100 Karayolu TEM Otoyolu , 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü başta olmak üzere bir bölge kameralardan izleniyor. Öte yandan İstanbul'daki dolmuş, minibüs ve taksilerin kameralarının da bağlı olduğu merkezde, İstanbulluların "Evde kal" çağrılarına uydukları görülüyor.

Dolmuş ve minibüsler içerisinde bulunan kameralardan bakıldığında sürücülerin maske taktıkları ve yolcu sayısının az olması hatta yolcuların tamamında da maskeli olduğu görülüyor. 30 kişinin çalıştığı merkezde, koronavirüs önlemleri kapsamında evden çalışan personellerinin de olduğunu belirten bir yetkili, "Ayrıca 10 mobil EDS araçlarımız da İstanbul caddelerinde uyarılar yapmak için sahadalar" dedi. Bir emniyet görevlisinin de bulunduğu Ulaşım Yönetim Merkezi'nde kameralardan herhangi bir olumsuzluk görüldüğünde, görevliler anında ilgili birimlere bilgi veriyor.

Görüntü dökümü:

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-Merkezin görüntüsü

-Ekranlardan görüntü

-Yollardaki son durum

-Minibüs kamerları

-Muhabir anonsu (Müslim SARIYAR)