DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4 - Son Dakika

14 YAŞ VE ALTI ÇOCUKLARIN SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SONA ERDİ (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL-DHA

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 0-14 yaş grubu çocukların sokağa çıkma serbestliği sona erdi. Uzun süreden beri ilk defa dışarı çıkan çocuklar, 4 saatlik serbestlikten memnun olduklarını belirttiler. Serbestliğin sona ermesiyle çocuklar evlerine döndü.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 0-14 yaş grubu çocuklar için alınan sokağa çıkma kısıtlaması bugün 11.00-15.00 arasında kaldırıldı. Çocukların yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla kendilerine verilen 4 saat dışarı çıkma izinleri bitti. Çocuklar parklarda ve sahillerde doyasıya eğlenerek zaman geçirdi. Çocuklar saatler 15.00'i gösterince yeniden evlerinin yolunu tuttu. Dört saat bile olsa dışarı çıkmaktan memnun olduklarını belirten vatandaşlar koronavirüsün bir an önce bitmesini ve eski günlere dönmek istediklerini söylediler. Kadıköy Kalamış Parkı'na gelen çocuklar aileleriyle birlikte evlerine dönmeye başladı. Çocuklar eğlendiklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi.

ÇOCUKLAR EVE DÖNMEK İSTEMEDİ

İzin sebebiyle Bayrampaşa Şehir Parkına gelen 12 yaşındaki Özge Özdemir ve Pınar Kerim, "Bugün bizim 23 Nisanımız gibiydi, kutlayamadığımız çocuk bayramını da bu şekilde kutladık. Dışarı çıkacağımız için çok heyecanlandık" dedi. Kuzenleri ile dışarı çıkan bir başka çocuk ise, "Çok sıkılmıştık evde. İyi ki çıktık. Parkurlara gittik, koştuk, eğlendik ama uzun zamandır evdeyiz bacaklarım ağrıdı bugün" ifadelerini kullandı.

"AKŞAMDAN SAÇLARIMI ÖRDÜM, KIYAFETLERİMİ HAZIRLADIM"

Beril Sönmez ise, "Akşamdan saçlarımı ördüm, kıyafetlerimi hazırladım. Bu koronavirüs bir an önce bitsin. Dışarı çıkmak istiyoruz artık" diye konuştu. Saatin dolmasının ardında ise polis ekipleri parka

gelerek sürenin dolduğunu belirten anonslar yaptı. Park kısa sürede boşaldı.

Görüntü dökümü

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-KADIKÖY

-Parktan görüntü

-Parktan ayrılan çocukların görüntüsü

-Çocuklar ve aileleri ile röp

-Genel ve detay görüntüler

-BAYRAMPAŞA

-Çocuklardan detaylar

-Ailelerin parktan ayrılması

-Dönmek istemeyen çocuklar

-Çocuklar ve ailelerle röportaj

-Genel ve detay

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2-ÜSKÜDAR'DAKİ ANAOKULUNUN ÖĞRENCİLERİ MAKETLERİYLE BULUŞTU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Üsküdar 'da özel bir anaokulunda öğrencilerin maketleriyle yapılan etkinliğin ardından 20 gün sonra sokağa çıkma yasağının kalmasının ardından çocuklar kendi maketleriyle buluştu. Anaokullarına gelen öğrenciler arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

Üsküdar'da özel bir anaokulu yetkilileri sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı platform üzerine öğrencilerin maketleri koyup, öğrencilerin alınan ses kayıtları hoparlörden vermişti. Günler sonra kısıtlamanın kalktığı saatler arasında ana okula gelen çocuklar bir araya gelerek arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak eğlendi. Anaokulunun öğretmenleri ayrıca 23 Nisan'da kullandıkları maketleri yeniden platforma koyunca, çocuklar maketleriyle buluşmuş oldu.

Hem okullarını hem de arkadaşlarını çok özlediklerini söyleyen çocuklar doyasıya eğlendi. Kimi oyuncaklarla oynarken, kimi de salıncak ve kaydıraklara bindi. Eğitmenlerden olan Müjgan Çakmak, "Birkaç saat da olsa bir araya geldi çocuklar okullarında. Özlemlerini giderdiler. Oyunlar oynuyorlar. Çok mutluyuz. Biz ve velilerde kurallar uyuyoruz" diye konuştu. Okula gelen çocuklardan biri "Arkadaşlarımı çok özlemiştim. Bir araya geldik çok mutluyum" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Anaokuluna gelen çocuklardan görüntü

-Oyun oynamaları

-Çocukların maketlerinden görüntü

-Çocuklar ile röp

-Okul eğitmeni ile röp

-Veli ile röp

-Genel ve detay görüntüler

-ARŞİV

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3-14 YAŞ ALTI İZNİNDE AKRANLARI PARKA GİTTİ, ONLAR TRAFİK IŞIKLARINDA MENDİL SATTI

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 14 yaş ve altındaki çocuklara bugün 4 saatlik dışarı çıkma serbestliği tanındı. Bu serbestlikte çoğu çocuk parklarda gönüllerince oynarken bazıları da eve para götürmek için trafik ışıklarında mendil sattı. Bunlardan biri de Beyoğlu Karaağaç Caddesi üzerinde iki kuzeniyle mendil satan H.T. idi. H.T, kuzenleri ile cadde üzerinde kırmızı ışıkta duran araçlara mendil satarak eve para götürüyor. Bugün de dört saatlik dışarı çıkma serbestliğinde Karaağaç Caddesine gelen kuzenler, mendil satmaya devam etti. Herkes parklara giderken onlar araçların arasına girerek, tehlikeye aldırmadan mendillerini bitirmeyi ve para kazanmayı düşündüler.

9 yaşındaki H.T. " Bugün dışarıya çıkmak serbest. Biz de burada mendil satıyoruz, ekmek parası kazanıyoruz. Mendil satarak kiramızı ve erzak parasını kazanıyoruz. Her şey için çalışıyoruz. Kazandığımız para ile marketten her şeyi alıyoruz. Herkes bugün parka gidiyor. Biz de burada çalışıp ondan sonra parka gideceğiz" dedi.