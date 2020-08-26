DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İstanbul'da Suriyeli muhalif örgüt liderleriyle görüşüyor.
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İstanbul'da Suriyeli muhalif örgüt liderleriyle görüşüyor. ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Jeffrey, Beşiktaş'ta bulunan otelde yaklaşık bir saat önce Suriyeli muhalif gruplardan biri ile görüştü. Grubun ayrıldığı sırada otele James Jeffrey ile görüşmek üzere Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasır El Hariri'nin de aralarında olduğu başka bir heyet daha geldi. Jeffrey'in akşam saatlerinde Ankara'ya gitmesi bekleniyor. James Jeffrey'in Ankara'da da bir dizi temaslarda ve resmi ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 15:29
Kaynak: DHA
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