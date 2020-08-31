DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4 - Son Dakika

Bağcılar 'da yol vermeye nedeniyle iki taksici arasında tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışmada yumruklar ve sopalar konuştu. O anlar olay yerindeki bir araç kamerası ile kaydedildi.

Olay saat 12.20'de Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 34 TJP 85 plakalı taksi ile 34 TFV 54 plakalı taksi şoförleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. 34 TJP 85 plakalı taksi şoförü otomobilinden inip 34 TFV 54 plakalı taksi şoförünün yanına giderek tartışmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar da iki taksi şoförünü sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada 34 TJP 85 plakalı taksiden inen başka bir kişi de 34 TFV 54 plakalı taksiye giderek şoför kısmının bulunduğu kapıyı açıp taksi şoförüne tokat ve yumrukla vurmaya başladı. Yumruklanan taksi şoförünün arkadaşı olduğu öğrenilen ve o anda olay yerinde olan başka bir kişi de aracından sopa alıp kavgaya karıştı. Ağız tartışması ile başlayan kavgada daha sonra sopa ve yumruklar konuşmaya başladı.

DARP EDİLEN TAKSİCİ SOPAYLA SALDIRDI

Taksisi içinde ilk olarak darp edilen şoför takside bulundurduğu sopayı alarak kendisine saldıran iki kişiye sopayla vurmaya başladı. Giderek büyüyen kavga vatandaşların araya girmesiyle yatıştırıldı. Yol ortasında durup kavga eden taksiciler nedeniyle trafik tamamen durdu. 34 TJP 85 plakalı taksideki iki kişi taksiye binip olay yerinden uzaklaştığı sırada 34 TFV 54 plakalı taksi şoförü elinde sopa ile taksinin arka camını kırdı. Bağrışmalarla devam eden kavga sakinleşince taraflar taksilere binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTaksicinin aracı durdurup inmesiTaksicilerin ağız tartışmasıTaksinin yumruklanmasıKavganın büyümesi

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2- VALİ YERLİKAYA DÜĞÜNLERDE ALINAN YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİNİ AÇIKLADI

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde alınacak yeni önlemlerin yürürlüğe girdiğini açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da düğün merasimlerinde alınan yeni önlemleri içeren İl Hıfzıssıhha Meclisinin 84 sayılı kararının yürürlüğe girdiğini açıkladı. Paylaşımında "Düğün, nikah, sünnet, nişan, kına gecesi v.b. merasimlerle ilgili ilave tedbirler, mutluluğu yaşarken virüsü de mutlu etmemek, hastalığın yayılımını engellemek için alındı." diyen Yerlikaya, "İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 84 sayılı kararı bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi vb. merasimlerle ilgili ilave tedbirlerin alındığı karara göre; kapalı alanlarda nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılamayacak sadece açık alanlarda yapabilecektir. Düğün ve nikah merasimleri kapalı ve açık alanlarda yapılabilecektir. Mekanın normal kapasitesinin üçte birini (1/3) aşmayacak kadar katılımcı kabul edilecektir. " ifadelerini kullandı.

VİRÜSLE MÜCADELEDE SADECE KENDİ HAYATIMIZDAN SORUMLU DEĞİLİZ.Vali Yerlikaya'nın açıklamasının devamında, "Düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi vb. tüm merasimlerde; Oyun ve dans olmayacak. Kapalı su hariç, yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacak. Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları hariç, 65 yaş ve üzeri ile 15 yaş altı çocuklar bulunamayacaktır. Alınan tedbirler, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için. Mutluluğunuz, sevdiklerinizin sağlığını tehdit eder hale gelmesin. COVİD-19 salgınıyla mücadelede başarı için empati, sabır ve anlayış çok önemli. Gerekli hassasiyeti göstererek mutluluğunu sevdikleri ile birlikte yaşayacak tüm hemşerilerimi tebrik ediyorum. Mutluluğunuzun daim olabilmesi için korona virüs tedbirlerine riayet etmeniz çok önemli. Sevinç ve mutluluğunuzu paylaşmak üzere davet ettiğiniz kişilerin ve toplumun sağlığı için lütfen sorumlu davranalım. Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz. Tedbirlerle virüse yayılım şansı tanımayalım. Sosyal hayatımızı kontrollü yaşayalım. Sonunda yenilen virüs olacak." ifadeleri yer aldı.

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3- SANCAKTEPE'DE MARKET ÇALIŞANI KADINLA MÜŞTERİNİN KAVGASI KAMERADA

Alper KORKMAZ -Ali Kerem BENGİ/ Sancaktepe'de, bir kişi, market çalışanı kadını darp etmeye çalışınca iş yerindeki diğer kadın çalışanlar tarafından darp edildi. Yaşananlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe'de bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markette giren bir kişi içeride bir şeyler yedi. Dışarıya çıkmaya çalışırken, markette çalışan kadınlardan biri yediklerinin parasını istedi. İkili arasında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşlar tartışmayı büyümeden önlemeye çalışırken kişi, kadın market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı. O sırada kavgayı ayırmak için orada bulunan başka bir kadın market çalışanı ise arkadaşının darp edildiğini görünce, saldırgana vurmaya başladı. Saldırgan kişi diğer kadın market çalışanına da vurmaya çalışırken, iki kadın, karşı koymaya çalıştı. Yaşanan kavga anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İki tarafın birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

- İstanbul